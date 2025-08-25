Partidul condus de Victoria Furtună nu a fost înregistrată de CEC
Noi.md, 23 august 2025 18:00
Partidul „Moldova Mare”, condus de ex-procurorul Victoria Furtună, nu a fost înregistrat în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.Comisia Electorală Centrală a motivat decizia prin faptul că lista depusă nu respectă proporția de gen, după ce un candidat a fost exclus pe motiv de condamnare penală.În cadrul ședinței CEC, președintele formațiunii, Victoria Fur
• • •
Acum 5 minute
18:30
În perioada 18-24 august curent, intervenția ambulanței a fost chemată pentru 15265 persoane, notează Noi.md.Din numărul total de chemări - 432 nu corespundeau criteriilor de urgențe medico-chirurgicale. După acordarea ajutorului medical la etapa de prespital 6284 pacienți, dintre care 1372 copii, au fost transportați la spital.{{831419}}Pe parcursul săptămînii, Serviciul de Asistență Medi
18:30
În prezent, 31 de copii cu vîrste între 0 și 7 ani beneficiază de protecția Serviciului de plasament de urgență al Primăriei Chișinău, destinat copiilor aflați temporar în situații de risc, care sînt separați temporar de părinți și au nevoie de grijă, siguranță și sprijin pentru (re)integrarea familială și socială, transmite Noi.md.Potrivit Primăriei, în 2024, Serviciul a oferit protecție și s
Acum o oră
18:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întîlnit astăzi cu Marilena Raouna, viceministra pentru afaceri europene a Ciprului, țară care va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2026 pentru o perioadă de 6 luni, transmite Noi.md. {{832841}}Discuțiile au vizat consolidarea cooperării bilaterale în contextul parcursului european al Republicii Moldova. Șefa statul
18:00
Spitalul Clinic de Psihiatrie din Chișinău a devenit recent gazda unui proiect artistic internațional semnat de Till Lindemann, solistul legendar al trupei germane Rammstein, transmite Noi.md.Evenimentul a reprezentat o premieră pentru instituție și a fost organizat în condiții stricte de siguranță, respectând toate normele stabilite.Potrivit administrației spitalului, această inițiativă d
18:00
Ministerul Apărării al Republicii Moldova anunță, cu profundă tristețe, trecerea în neființă a colegului său, Vitalie State, care a activat în cadrul instituției timp de aproape 24 de ani.Iată cum și-l amintesc colegii:{{825723}}„Om de o fire caldă și deschisă, cumsecade și un profesionist desăvîrșit, Vitalie State a deținut de-a lungul carierei sale funcții, inclusiv de conducere, în dive
18:00
Primăria Chișinău informează că, în perioada 18 - 24 august, Regia „Exdrupo” a desfășurat mai multe intervenții ce vizează întreținerea și îmbunătățirea infrastructurii municipale, transmite Noi.md. Au continuat acțiunile de reabilitare a str. Nicolae Costin, prin lucrări de frezare a părții carosabile, montare a bordurilor și a elementelor de la canalizarea pluvială. Intervenț
Acum 2 ore
17:30
17:30
Duminica s-a transformat într-o dramă în cerul austriac. Un avion de pasageri Boeing 777 a dispărut brusc de pe radarele controlorilor de trafic aerian – comunicarea s-a întrerupt chiar în timpul zborului peste Alpi. La bord se aflau sute de pasageri ai zborului Air Canada de la Atena la Montreal.Potrivit Noi.md, care citează Austria Today, semnalul de alarmă a fost dat la ora 13:04. Două avio
17:30
Numărul cazurilor de Covid-19 și al altor boli infecțioase este în creștere în Republica Moldova, în special în municipiul Chișinău.Autoritățile au confirmat prezența în Republica Moldova a unei noi subvariante a Covid-19 și recomandă în continuare populației să se vaccineze atît împotriva Covid, cît și a gripei, transmite Moldova1.{{821899}}„În perioada 11 - 17 august, au fost înregistrat
17:30
Pe 27 august, cu ocazia Zilei Independenței, la Ungheni, în zona Valea Rusului, chiar la intrarea în sectorul Dănuțeni din direcția Cetireni, va fi inaugurat cel mai complex traseu de motocros din țară, notează Noi.md.Potrivit Primăriei Ungheni, lucrările sînt deja pe final, fiind implicate, pentru amenajarea traseului, utilaje de la SRL „Servicii Comunale” Ungheni. Totodată, la amenajări ajut
17:30
Prim-ministrul Dorin Recean a avut astăzi o convorbire telefonică cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu, notează Noi.md.Discuțiile celor doi oficiali au vizat situația cetățenilor moldoveni aflați în Israel și măsurile necesare pentru a le asigura siguranța și bunăstarea, dar și respectarea condițiilor de muncă.{{832421}}Oficialii au mai vorbit despre organizarea anuală a p
17:00
Funcționarii postului vamal Sculeni au dejucat o tentativă de transport ilicit a substanței de freon peste frontieră, pe sensul de ieșire din țară, notează Noi.md.Cazul a fost documentat după ce, controlului vamal a fost supus un automobil condus de un cetățean român în vîrstă de 32 de ani, care se deplasa spre România.{{832322}}Deși șoferul a declarat inițial că transportă doar bunuri per
17:00
Moldasig are un nou proprietar: Vienna Insurance Group cumpără pachetul majoritar în urma licitației # Noi.md
Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat astăzi, 25 august 2025, finalizarea procesului de vînzare a pachetului majoritar de 80% din acțiunile Societății de Asigurare „Moldasig” S.A. Cumpărătorul este Vienna Insurance Group (VIG), lider pe piața asigurărilor din Europa Centrală și de Est, transmite Noi.md.Tranzacția, în valoare de 138,81 milioane lei, a fost realizată prin licitație cu str
Acum 4 ore
16:30
Școlile din municipiul Chișinău sînt pregătite pentru începerea noului an școlar.Verificările comisiilor specializate nu au evidențiat probleme majore, iar în trei instituții de învățămînt preșcolar continuă lucrările de reparații, a raportat șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS) a municipiului Chișinău, Andrei Pavaloi, la ședința operativă a serviciilor Primăr
16:30
Margareta Ivanuș este interpreta, care a încîntat cu vocea sa generații întregi și care a inspirat cu talentul său compozitori notorii ce au știut să-i pună în valoare calitățile sale artistice, notează Noi.md.Artista a știut de-a lungul vremii să îmbine cu ușurință diverse genuri muzicale, ajungînd la inima publicului atît cu romanțe, dar și cu muzică ușoară.A fost și va rămîne o figură e
16:30
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a pus la dispoziția cetățenilor „Ghidul protestatarului”, un material informativ prin care oamenii pot cunoaște riscurile la care se expun, precum și drepturile pe care le au atunci cînd aleg să participe la proteste, notează Noi.md.Materialul conține informații clare despre obligațiile participanților și consecințele în cazul nerespectării legii.MAI fac
16:00
Numărul populației Moldovei a scăzut cu 13% din 2014 pînă în 2024, conform datelor recensămîntului. Dacă în 2014 la 100 de femei reveneau 89 de bărbați, în 2024 cifra a ajuns la 92 de bărbați.Rata persoanelor de sex masculin este mai mare în rîndul persoanelor de pînă la 20 de ani și scade odată cu înaintarea în vîrstă, mai precizează funcționarii de la Biroul Național de Statistică, transmite
16:00
TikTok a venit cu o serie de informații privind planurile platformei de a proteja comunitatea din Republica Moldova înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, notează Noi.md.Potrivit platformei, "înaintea alegerilor parlamentare din țara noastră a fost înființat un grup al Centrului de Control al Misiunii, care reunește expertiza locală de piață și specialiști globali în domeniile s
16:00
Începînd din această seară, ora 22:00, și pînă pe 28 august, traficul rutier va fi suspendat pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt, pe segmentul cuprins între străzile Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și Alexandr Pușkin, transmite Noi.md.Potrivit unui comunicat al Poliției, măsura este aplicată în contextul pregătirilor pentru evenimentele cultural-artistice dedicate Zilei Independenței Republi
15:30
Un video din rețelele sociale s-a lăsat cu dosar în instanță: manevre periculoase în trafic la Bălți # Noi.md
Polițiștii Direcției Patrulare Nord din cadrul INSP au identificat și sancționat șoferul surprins în imagini video pe rețelele de socializare, care a pus în pericol siguranța altor participanți la trafic, ignorînd regulile de circulație rutieră, transmite Noi.md.Incidentul a avut loc la data de 21 august curent, pe traseul R-6 – centura de ocolire a municipiului Bălți.La volanul autoturism
15:30
În data de 22 august, ziua, rudele unei gravide în vîrstă de 41 ani dintr-o localitate a raionului Soroca au chemat de urgență intervenția ambulanței, pentru că femeia prezenta semne caracteristice pentru debutul travaliului.Dispecerii medicali au transmis operativ chemarea echipei de medici din Vărăncău, disponibilă pentru deservire, care s-a deplasat imediat la domiciliu pacientei, notează N
15:30
În conformitate cu programul „Capitala Sport 2025”, Ministerul Educației și Cercetării din Moldova, în comun cu Primăria orașului Călărași, a organizat sîmbătă, 23 august, pe stadionul orașului, un frumos festival intitulat „Family Fest”.Pe parcursul zilei, numeroși spectatori au urmărit cu atenție prestațiile tinerilor sportivi și ale sportivilor experimentați. În ciuda lipsei unei secții de
15:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește cetățenilor cu drept de vot că mai au 10 zile pentru a-și declara noul loc de ședere la organul administrației publice locale (primăria sau pretură) dacă după ultima participare la alegeri și-au schimbat locul de ședere, notează Noi.md.Prin această procedură, alegătorul va fi înscris în lista electorală, corespunzător locului șederii, cu mențiunea
15:00
Pe parcursul săptămînii precedente, polițiștii de frontieră au identificat nouă cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare, transmite Noi.md.Urmare a procedurilor de control la trecerea frontierei, cazurile au fost găsite atît pe sensul de intrare, cît și pe sensul de ieșire din Republica Moldova, la:{{832960}}PTF „Leușeni” – 1 caz;PTF „Palanca” – 1 caz;PTF
15:00
Sprijin pentru familiile afectate de incendiul din Durlești: Primăria Chișinău a semnat actele # Noi.md
Documentele necesare pentru transferarea a 3 milioane de lei către Primăria Durlești, drept sprijin pentru familiile afectate de incendiul produs în mansarda blocului de locuit din Durlești au fost semnate, transmite Noi.md.Acest lucru a fost declarat de Primarul General al municipiului Chișinău Ion Ceban.„Toamna vine cu ploi, iar acoperișul trebuie reabilitat urgent. Cerem Ministerului Fi
Acum 6 ore
14:30
Alpinista rusă Natalia Nagovițina a fost găsită moartă, după 11 zile de luptă pentru supraviețuire la altitudinea de 7.200 de metri pe Vîrful Victoriei din Munții Tian-Șan, Kîrgîzstan. Femeia a îndurat temperaturi care coborau sub -20 de grade Celsius, în așteptarea salvatorilor care n-au mai putut ajunge la ea.Autoritățile din Kîrgîzstan au stopat operațiunea de salvare a alpinistei ruse Nata
14:30
Traficul rutier pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt, în perimetrul Pieței Marii Adunări Naționale, va fi stopat începînd cu ziua de astăzi, ora 22:00 și pînă pe 28 august, ora 00:00.Primăria capitalei precizează că restricțiile sînt instituite în legătură cu organizarea de către Cancelaria de Stat a manifestărilor cultural-artistice dedicate Zilei Independenței, transmite IPN.{{832741}}
14:30
Care este situația din acest an cu programul prelungit în școli: Răspunsul primarului Ion Ceban # Noi.md
Primarul General, Ion Ceban, a declarat că programul prelungit pentru clasele I–IV din școlile municipale va fi menținut și finanțat integral de Primăria Chișinău, informează Noi.md.Potrivit edilului, astfel de servicii nu există în nicio altă localitate din țară.{{832723}}"Programul prelungit pentru clasele I–IV va continua și este integral achitat de Primăria municipiului Chișinău. Astfe
14:30
Cunoscutul ecolog, director executiv al Asociației Internaționale a Păstrătorilor Rîului Nistru Eco-TIRAS, doctor în științe biologice Ilia Trombițki, a informat despre situația critică privind nivelul apei din Nistru.Potrivit acestuia, debitul rîului din Carpați în lacul de acumulare Nistrean nu depășește de peste o săptămînă 50 m³/s. În perioada de vară, nivelul lacului de acumulare a scăzut
14:00
Scandal la Orhei: Liderul Partidului „Șansa”, Alexei Lungu, acuzat că a insultat și intimidat un observator Promo-LEX # Noi.md
Un observator al Asociației Promo-LEX a fost supus unor insulte și comportament intimidant din partea liderului Partidului „Șansa”, Alexei Lungu, asociat cu fugarul Ilan Șor, în timpul unui eveniment public desfășurat la Orhei, transmite Noi.md.Conform unui clip video filmat în timpul incidentului, Lungu a adresat mai multe insulte directe, numindu-l pe observator „canalie nerușinată”, și făcî
14:00
În perioada 28 – 29 august 2025, consumatorii din sectorul Rîșcani al municipiului Chișinău vor rămîne fără apă caldă menajeră, transmite Noi.md.Acest anunț a fost făcut de „Termoelectrica” S.A. în contextul unor lucrări planificate de testare a rețelelor termice și a reparațiilor curente ale utilajelor și echipamentelor aferente, necesare pentru buna funcționare și siguranța sistemului de ter
14:00
În weekend, polițiștii au identificat în trafic 50 de șoferi în stare de ebrietate, notează Noi.md.Potrivit oamenilor legii, cele mai mari valori de alcool au fost identificate în localitățile:Sîngerei, Bălășești - bărbat de 34 de ani la volanul unui automobil - 1.23 mg/l alcool în aerul expirat;{{825406}}Ștefan-Vodă, Ermoclia - un bărbat la ghidonul unui ATV - 1.10 mg/l; Chișinău,
14:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a venit cu o nouă avertizare, notează Noi.md.Astfel, a fost anunțat un nou God Galben. Data emiterii: 25.08.2025, ora 13:10. Intervalul de acțiune: 26.08 – 04.09.2025.Fenomene vizate: Pericol de incendiu.Se prevede pericol excepțional de incendiu cu caracter natural.
14:00
Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” informează că, începînd cu data de 25 august 2025, se suspendă temporar recepționarea trimiterilor poștale cu conținut de marfă (pachete, colete, EMS) către Statele Unite ale Americii.Decizia survine după ce, la 30 iulie 2025, Președintele SUA, Donald J. Trump, a emis Ordinul Executiv „Suspendarea Duty-Free De Minimis pentru toate țările”, care intră în
13:30
Salariatul care a finalizat perioada de probă și a acumulat o vechime în muncă la același angajator cel puțin 6 luni, va putea cere să i se acorde o formă de muncă cu condiții de muncă mai previzibile și mai sigure, dacă este disponibilă.Noua normă a Codului muncii va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026.{{830049}}Astfel, Codul muncii va reglementa că în termen de 30 de zile de la recepţion
13:30
Canoistul Serghei Tarnovschi a urcat pentru a doua oară pe podiumul de premiere la Campionatele Mondiale de caiac-canoe, care s-au desfășurat în orașul Milano, Italia. {{832782}}Sportivul nostru a cucerit medalia de aur în proba de caiac-canoe individual, pe distanța de 5000 metri, fiind cronometrat cu timpul de 23:41.31. Serghei Tarnovschi i-a devansat pe spaniolul Jaime Duro (23:
13:00
Poliția de Frontieră, sub coordonarea procurorilor PCCOCS, a reținut trei persoane implicate în contrabanda cu automobile de lux în valoare de aproximativ 3 000 000 de lei. Vehiculele au fost aduse ilegal în Republica Moldova din Belgia, Germania, Italia și Olanda, transmite Noi.md.Suspecții, cu vîrste de 21, 29 și 67 de ani, sînt originari din Chișinău și Ialoveni. Potrivit anchetatorilor, ac
13:00
Publicația estoniană Postimees a relatat că un avion plin cu turiști ruși cu destinația Sankt Petersburg a fost obligat să aterizeze de urgență la Tallinn. {{829594}}Zborul din Egipt trebuia să aterizeze pe aeroportul Pulkovo, din al doilea oraș ca mărime al Rusiei, Sankt Petersburg, dar acesta a fost închis în urma unui atac cu drone ucrainene din timpul nopții, atac care a avariat m
13:00
Acum 8 ore
12:30
"Forța Fermierilor": "Adevărata intenție a actualului Guvern este preluarea terenurilor agricole" # Noi.md
"Forța Fermierilor" condamnă declarațiile premierului Dorin Recean, făcute în data de 22 august, notează Noi.md.”În cadrul ședinței Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministru, șeful Guvernului, Dorin Recean, a făcut o declarație revoltătoare care demonstrează atitudinea sa față de agricultorii Republicii Moldova.{{831678}}La întrebarea privind situația din agricultură, acesta a afirmat, f
12:30
Statul Major al Armatei Israeliene i-a cerut lui Netanyahu să accepte propunerea de armistițiu și schimb de prizonieri # Noi.md
Șeful Statului Major al Armatei Israeliene, Eyal Zamir, a cerut premierului Benjamin Netanyahu să „accepte imediat” acordul discutat privind armistițiul și schimbul de prizonieri în Gaza.Potrivit Noi.md, citînd Anadolu, Zamir i-a transmis lui Netanyahu, în timpul unei vizite la baza navală din Haifa, că Israelul trebuie să semneze proiectul de acord propus de Egipt și Qatar.„Acordul este p
12:30
Solistul trupei Rammstein, Till Lindemann, a fost surprins într-un local din capitală. Fanii nu au ezitat să se apropie de el pentru a face poze, care ulterior au fost împînzite pe rețelele de socializare, transmite Unimedia.Potrivit informațiilor de pe rețele, solistul trupei Rammstein a venit în Republica Moldova pentru a filma un nou videoclip.
12:00
Ușa spre artă s-a deschis mai larg: O școală din capitală își întîmpină elevii cu schimbări majore # Noi.md
Școala de Arte „Valeriu Poleakov” din municipiul Chișinău dispune acum de o zonă de acces modernizată, după finalizarea lucrărilor de reparație și reamenajare, transmite Noi.md.Potrivit unui mesaj al Primăriei capitalei, intervențiile au avut drept scop atît îmbunătățirea funcționalității, cît și a aspectului estetic al instituției.Proiectul a inclus reabilitarea completă a scărilor de acc
12:00
Co-fondatorul aplicației de mesagerie Telegram, Pavel Durov, a calificat arestarea sa, care a avut loc în urmă cu un an, drept o greșeală a poliției franceze.Potrivit Oxu.Az, antreprenorul a scris despre acest lucru pe canalul său de Telegram.{{829904}}„Ironia este că am fost arestat din cauza unei greșeli a poliției franceze: pînă în august 2024, ei au ignorat legile franceze și ale UE
11:30
În zilele de weekend, oamenii legii au documentat peste 4.500 de abateri de la regulile de circulație.Cele mai frecvente încălcări au vizat viteza excesivă, șofatul în stare de ebrietate și nerespectarea semnalelor semaforului, transmite Noi.md.{{832478}}50 de șoferi au fost înlăturați de la volan fiind găsiți în stare de ebrietate;2.198 de conducători auto au depășit limita de viteză;
11:30
Arhitect-șef din Hîncești, arestat pentru corupție și sechestre pe bunuri de peste 4,3 milioane de lei # Noi.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat sinteza săptămânală a activităților sale, raportând acțiuni majore în lupta împotriva corupției și în procesul de recuperare a bunurilor obținute ilicit.Printre cele mai importante cazuri se numără arestarea arhitectului-șef al raionului Hîncești și aplicarea de sechestre pe bunuri în valoare de peste 4,3 milioane de lei.În perioada raportată,
11:00
Un incendiu de amploare a pus în pericol vieți omenești, gospodării și o zonă forestieră din satul Butor din stînga Nistrului, în după-amiaza zilei de 24 august.După cum transimte Noi.md cu referire la Realitatea, flăcările au izbucnit pe o groapă de gunoi neautorizată și, alimentate de vîntul puternic, s-au extins rapid spre o pășune aflată în apropierea unei ferme și a mai multor case de loc
11:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță despre condițiile în care concurenții electorali înregistrați pentru participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 pot solicita schimbări în listele de candidați, transmite Noi.md.În conformitate cu prevederile legale, pînă la începerea campaniei electorale, partidele politice și blocurile electorale au dreptul să solicite înlocuirea unui
11:00
Polițiștii din Edineț au reținut doi tineri de 18 și 22 de ani, suspectați de escrocherii prin intermediul investițiilor fictive, notează Noi.md.Potrivit cercetărilor, în perioada 9 iulie – 19 august, suspecții au convins o femeie de 65 de ani, printr-o platformă de comunicare online, să investească sume importante de bani în așa-zise oportunități financiare. Victima a transferat în total 130.
Acum 12 ore
10:30
Natalia Ciobanu: Moldoveanca nomadă care cucerește lumea și duce steagul țării în fiecare colț al planetei # Noi.md
Un nou interviu din seria „Moldovenii care scriu istoria” ne poartă într-o călătorie fascinantă alături de Natalia Ciobanu – femeia care și-a transformat neliniștea interioară în libertate absolută și pasiunea pentru drumuri în misiune de viață.Cu peste 166 de țări vizitate și visul de a atinge toate cele 195 de state ale lumii, Natalia nu este doar o călătoare: ea este o ambasadoare a Moldove
