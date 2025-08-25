Partidul condus de Victoria Furtună nu a fost înregistrată de CEC

11:30

În zilele de weekend, oamenii legii au documentat peste 4.500 de abateri de la regulile de circulație.Cele mai frecvente încălcări au vizat viteza excesivă, șofatul în stare de ebrietate și nerespectarea semnalelor semaforului, transmite Noi.md.{{832478}}50 de șoferi au fost înlăturați de la volan fiind găsiți în stare de ebrietate;2.198 de conducători auto au depășit limita de viteză;