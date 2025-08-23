Activitatea punctului vamal Palanca–Maiaki–Udobnoe, sistată temporar. Fluxul redirecționat către Tudora–Starokazacie
Noi.md, 23 august 2025 10:00
Serviciul Vamal al Republicii Moldova anunță că activitatea în punctul de trecere a frontierei comun Palanca–Maiaki–Udobnoe a fost suspendată temporar din cauza unor defecțiuni tehnice la sistemele de control.Pentru a evita aglomerațiile, călătorii și transportatorii sînt redirecționați spre punctul alternativ Tudora–Starokazacie.„Autoritățile de control întreprind măsuri pentru redirecț
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
10:00
Activitatea punctului vamal Palanca–Maiaki–Udobnoe, sistată temporar. Fluxul redirecționat către Tudora–Starokazacie # Noi.md
Serviciul Vamal al Republicii Moldova anunță că activitatea în punctul de trecere a frontierei comun Palanca–Maiaki–Udobnoe a fost suspendată temporar din cauza unor defecțiuni tehnice la sistemele de control.Pentru a evita aglomerațiile, călătorii și transportatorii sînt redirecționați spre punctul alternativ Tudora–Starokazacie.„Autoritățile de control întreprind măsuri pentru redirecț
Acum o oră
09:30
După căldură vin ploi. Pentru astăzi, meteorologii prognozează vreme înnorată.În timpul zilei vor cădea ploi slabe. În noaptea de sîmbătă spre duminică, pe arii întinse sînt se prevăd ploi de scurtă durată, izolat puternice, însoțite de descărcări electrice și grindină. Vîntul va sufla din nord-vestic, slab pînă la moderat, cu intensificări.Ziua, în sudul țării temperatura aerului
09:30
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:23 august — a 235-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 130 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Mc. Arhidiacon Lavrentie, Sixt papa Romei, și IpolitCe se sărbătorește în lu
Acum 2 ore
09:00
Ilia Kiselev: Politica Moldovei trebuie să fie orientată spre evitarea conflictelor militare # Noi.md
Politologul moldovean Ilia Kiseliov și-a exprimat îngrijorarea că, după un eventual acord de pace în Ucraina, forțele globale ar putea încerca să provoace un nou focar de conflict cu Rusia. El a numit Transnistria ca fiind locul cel mai probabil pentru acest lucru. Declarația a fost făcută în cadrul reuniunii clubului de experți al Ninei Dimoglo.{{832359}}Potrivit lui Kiseliov, o provocare în
Acum 4 ore
08:00
O nouă axă geopolitică: Expert, despre schimbarea accentului de la securitatea europeană la cea eurasiatică # Noi.md
Nu a fost găsit încă un nume exact pentru noile realități geopolitice, ceea ce demonstrează caracterul tranzitoriu al situației actuale. Această teză a fost exprimată de politologul Alexandr Corinenco, în cadrul unei reuniuni a clubului de experți al Ninei Dimoglo{{832388}}„Lumea se află astăzi în pragul formării unei noi ordini mondiale, iar încercările de a o înțelege cu ajutorul unor clișee
07:30
În România a revenit dezbaterea despre titulatura corectă a statului vecin: „Moldova” sau „Republica Moldova”. Totul a pornit după ce, pe harta din Biroul Oval al SUA, la întâlnirile lui Donald Trump cu lideri europeni și Volodimir Zelenski, apăreau doar două state: România și Moldova.Așa își începe mesajul, pe Facebook, fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, specificînd că „cei care
07:00
„Sîntem acasă, sîntem în patria noastră și de aici trebuie să mergem mai departe”, a declarat decanul despre necesitatea consolidării identității naționaleJuristul și avocatul, Pavel Midrigan, a declarat, în cadrul celei de-a 7-a ediții a Mesei rotunde naționale de la Chișinău, că este necesară consolidarea identității naționale moldovenești și încetarea disputelor privind apartenența poporulu
06:30
„În curricula din școlile moldovenești lipsesc multe lucruri care ne identifică drept stat” – a declarat președintele partidului despre necesitatea restabilirii identității moldovenești.Președintele partidului Alianța „MOLDOVENII”, Denis Roșca, a declarat la cea de-a 7-a Masă rotundă națională de la Chișinău despre necesitatea restabilirii identității istorice moldovenești în educație și în co
Acum 6 ore
04:30
CNAS a alocat peste 70 de milioane de lei pentru indemnizații destinate familiilor și angajaților # Noi.md
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a anunțat că a finanțat plata mai multor tipuri de indemnizații sociale, în valoare totală de 70,81 milioane de lei.Suma acoperă indemnizațiile unice la naștere, indemnizațiile pentru creșterea și îngrijirea copilului, pentru creșterea gemenilor, indemnizațiile paternale și de maternitate, precum și cele pentru incapacitate temporară de muncă.Potr
Acum 8 ore
03:30
Primele imagini din sezonul 5 al serialului „Emily in Paris”, cu Lily Collins în rolul principal, precum și o nouă locație de filmare, au fost dezvăluite.Toate episoadele din Emily in Paris: Sezonul 5 vor fi lansate pe 18 decembrie.Emily își continuă vacanța italiană trăind la dolce vita în Veneția. Creatorul Darren Star a declarat pentru Tudum.com: „Acest sezon este o poveste despre două
02:30
Un număr de 500 de copii din municipiul Chișinău și raioanele Hîncești și Ștefan Vodă vor beneficia, pînă la 1 septembrie, de rechizite școlare, oferindu-le sprijinul necesar pentru a începe școala pregătiți și încrezători.Inițiativa face parte din proiectul „Asigurarea bunăstării copiilor în instituțiile de învățămînt și în comunități”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei ș
Acum 12 ore
01:30
Republica Ungară rămîne unul dintre partenerii comerciali importanți ai Republicii Moldova în cadrul Uniunii Europene.Potrivit datelor oficiale, volumul comerțului bilateral a atins în 2024 suma de 203,4 milioane USD, dintre care exporturile moldovenești către Ungaria au fost de 33,4 milioane USD.Comerțul cu Ungaria reprezintă 1,6% din totalul schimburilor comerciale ale Republicii Moldova
01:00
„Invazia găinilor” într-un oraș turistic: Sînt sute de păsări, iar autoritățile nu reușesc să scape de ele # Noi.md
Sute de găini au pus stăpînire pe parcurile și zonele verzi din orașul turistic spanion Torrevieja, Alicante, și pînă acum nimeni nu a reușit să împiedice reproducerea lor sau să le captureze, relatează El Pais. {{831455}}Consiliul Local spune că acestea „nu reprezintă un pericol” și că nu se aventurează să ofere un număr exact de exemplare, deși presa locală relatează în jur de 700. Autor
00:30
Judecătoarea federală Kathleen Williams a declarat ilegală construcția și funcționarea centrului de migrație „Alligator Alcatraz” din rezervația Everglades.Potrivit Oxu.Az, informația a fost publicată de The Guardian.{{832127}}Centrul a fost deschis la ordinul președintelui SUA, Donald Trump.Judecătoarea a cerut închiderea obiectivului în termen de 60 de zile și a interzis creștere
00:00
O călătorie cu taxiul prin capitala Croației s-a încheiat pentru o turistă cu întreruperea vacanței: ce sumă a cerut șoferul # Noi.md
O turistă din Noua Zeelandă a plătit 1.506 euro pentru o cursă de taxi de numai 1,5 kilometri în Zagreb, capitala Croației. Șoferul este anchetat – însă nu pentru suma uriașă cerută. {{831559}}Cazul a fost relatat de publicația Jutarnij List, care scrie că femeia, pe nume Carol Cowan, a primit ulterior înapoi o parte din bani, transmite stirileprotv.Autoritățile nu anchetează însă tari
22 august 2025
23:30
Parlamentul din India a adoptat o lege care interzice jocurile de noroc online, după publicarea unui raport guvernamental conform căruia o treime dintre locuitorii celei mai populate ţări de pe planetă pierd miliarde de dolari la jocurile online.Interdicţia vizează atât site-urile de poker online cât şi pe cele specializate în jocuri sportive online, aşa-numitele fantasy sports. Decizia vine î
23:00
"În China, pacienții cu boli cronice, cum ar fi diabetul și obezitatea, încă au nevoi medicale nesatisfăcute. Pentru Novo Nordisk, aceasta reprezintă atât o oportunitate de piață, cât și o responsabilitate", a declarat, într-un interviu acordat China Media Group, Helge Lund, preşedintele Consiliului de Administraţie al acestei companii farmaceutice din Danemarca.În ultimii ani, mai mulți gig
23:00
Un locuitor din apropierea Lacului Tahoe s-a îmbolnăvit de ciumă, probabil după ce a fost muşcat de un purice în timpul unui sejur la un camping în zonă, anunţă autorităţile sanitare din California, potrivit presei americane.Pacientul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, se reface în prezent la domiciliu, sub supravegherea unei echipe medicale, transmite stirileprotv.{{822908}}„Ciuma
22:30
Șefa statului, Maia Sandu, a vorbit în cadrul unui podcast despre poza pe care a făcut-o împreună cu Ion Ceban. „Echipa lui și echipa mea au discutat”, a menționat președinta.„- Cui aparține inițiativa pozei cu primarul Ion Ceban. A cui a fost idea?- A fost discuția dintre echipa lui și echipa mea de campanie, inclusiv oameni care spun că ar vrea ca Moldova să meargă pe calea integrării eu
22:30
Scena dansului sportiv internațional a fost din nou dominată de perechea Alexey Glukhov și Anastasia Glazunova. Cei doi sportivi din Moldova au cucerit medalia de aur la WDSF PD Super Grand Prix Standard, în cadrul prestigiosului German Open Championships (GOC) de la Stuttgart, Germania. {{831423}}Glukhov și Glazunova au impresionat atît publicul, cît și juriul, dominînd toate cele cinci d
22:30
Trump va lua „o decizie foarte importantă” dacă conflictul ruso-ucrainean nu va putea fi reglementat # Noi.md
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că, peste două săptămîni, va lua „o decizie foarte importantă”, dacă conflictul ruso-ucrainean nu va putea fi reglementat. Declarația a fost făcută jurnaliștilor la Casa Albă, transmite rbc.Potrivit lui Trump, decizia ar putea consta în sancțiuni de amploare, taxe vamale, o combinație a ambelor măsuri sau chiar în faptul că SUA „nu vor face nimic”.
22:30
ONU a declarat oficial vineri foamete în Fîșia Gaza, prima din Orientul Mijlociu, după ce experții săi au avertizat că 500.000 de persoane se află într-o stare 'catastrofală', relatează AFP.Foametea din Gaza 'ar fi putut fi evitată' dacă nu ar fi fost 'obstrucționarea sistematică din partea Israelului', a acuzat la Geneva responsabilul cu coordonarea afacerilor umanitare al Națiunilor Unite, T
22:00
Traficul rutier pe strada Columna, în perimetrul străzilor Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni și Alexandr Pușkin, va fi suspendat în perioada 23 august 2025, ora 20:00 – 24 august 2025, în contextul desfășurării Festivalului „Dor de Chișinău”.Regia Transport Electric Chișinău anunță că, pe durata restricțiilor, circulația troleibuzelor va fi reorganizată după cum urmează:{{832110}}Ruta nr
22:00
O ceremonie de amploare a avut loc, joi, în Lhasa, pentru celebrarea împlinirii a 60 de ani de la înființarea Regiunii Autonome Xizang (Tibet).„În doar cîteva decenii, au trecut parcă peste o mie de ani.” Oamenii folosesc adesea această frază pentru a descrie realizările în materie de dezvoltare din Xizang. Ce schimbări extraordinare au avut loc aici în ultimii 60 de ani? Și cum au fost realiz
22:00
Tîrguri în Chișinău: Unde puteți cumpăra în weekend produse locale și pregăti copiii pentru școală # Noi.md
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 23 - 24 august 2025, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.Sectorul Botanica: ️În Parcul „Valea Trandafirilor”, pe 23 - 24.08.2025 - Tîrgul „Dor de Vară”, organizat în colaborar
21:30
Serghei Tarnovschi a urcat din nou pe podiumul de premiere la Campionatele Mondiale de canoe sprint # Noi.md
Canotorul Serghei Tarnovschi a urcat din nou pe podiumul de premiere la Campionatele Mondiale de canoe sprint, rezervat seniorilor.La ediția din acest an, care se desfășoară la Milano, Italia, sportivul a cucerit medalia de bronz, în proba de canoe individual, pe distanța de 500 metri, transmite radiomoldova.{{832132}}Potrivit Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, Tarnovsch
21:30
Lumea subacvatică continuă să surprindă cercetătorii cu descoperiri rare și spectaculoase. În apele din largul Parcului Național Tortuguero, Costa Rica, un rechin-portar (Ginglymostoma cirratum) a fost fotografiat avînd o culoare neobișnuită: un portocaliu strălucitor.Este prima dată cînd această anomalie cromatică, cunoscută sub numele de xantism, este documentată la această specie și, totoda
Acum 24 ore
21:00
În aplicația de mesagerie WhatsApp a apărut funcția de răspuns automat, care permite lăsarea de mesaje vocale dacă interlocutorul nu a răspuns la apel.Potrivit Oxu.Az, acest lucru a fost anunțat de portalul WABetaInfo.{{826436}}Inovația a fost observată în versiunea beta a WhatsApp cu numărul 2.25.23.21 pentru Android. În interfața de apel a acestei versiuni a aplicației a apărut butonul
20:00
În ultimii o sută de ani, reședința a avut doar patru proprietari. Ultima proprietară, văduva regelui companiei farmaceutice Purdue Pharma, Arthur Sackler, condamnat pentru medicamente cu opioide, a murit la vîrsta de 84 de ani.Gillian Sackler nu era prea ospitalieră, așa că ani de zile nimeni nu a văzut din interior conacul, situat pe strada de lux Park Avenue, numărul 666. Dar acum agenții i
19:30
În seara zilei de 21 august, ora 22:32 la Dispeceratul comun de urgență a IMSP CNAMUP a parvenit un apel de la Serviciul 112, care semnala o posibilă intoxicație cu ciuperci la persoane dintr-o suburbie a mun. Chișinău.La locul solicitării s-a deplasat echipa PAMU Trușeni din cadrul SAMU Buiucani, care a constatat că 4 persoane (3 femei și un bărbat) cu vîrstele cuprinse între 35-65 de ani pre
19:30
Partidul politic Alianța „MOLDOVENII” merge pe calea de mijloc în viitoarele alegeri parlamentare și nu intenționează să lupte cu nimeni, are propria strategie de dezvoltare și intenționează să atragă în echipa sa oameni care doresc să lucreze și să rezolve problemele.Această opinie a fost exprimată de președintele partidului politic Alianța „MOLDOVENII”, Denis Roșca, în cadrul emisiunii „Гл
19:00
„King Kong” din Moldova împotriva luptătorului rus: cum s-a desfășurat lupta titanilor la turneul din SUA # Noi.md
Luptătorul rus de categorie grea Oleg Popov a cîștigat finala Grand Prix PFL la turneul PFL World Tournament 10: Finals, care a avut loc la Hollywood (Florida, SUA).În finala diviziei heavyweight, Popov l-a învins pe moldoveanul Aleksandr Romanov. Lupta lor a fost considerată cea mai bună a serii și a durat cinci runde complete. Părerea arbitrilor a fost împărțită: doi au acordat victoria rusu
19:00
Luni, 1 septembrie 2025, va suna primul clopoțel pentru toate instituțiile de învățămînt din Republica Moldova. Noul an de studii va debuta cu o lecție tematică obligatorie, avînd genericul „Valorile care ne unesc”, destinată tuturor școlilor și liceelor, publice și private, anunță Ministerul Educației, transmite realitatea.{{832612}}Pentru buna desfășurare a acestei ore, Ministeru
18:30
La Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Orhei a fost inaugurat astăzi blocul alimentar complet modernizat, care va asigura zilnic mese pentru cei peste 1.200 de elevi și 65 de profesori.Investiția, în valoare de aproape 4 milioane de lei, a fost realizată în cadrul Parteneriatului Național Moldova pentru Educație, cu sprijinul PNUD Moldova, Ministerului Educației și Cercetării, Kaufland Moldov
18:30
Ofițerii direcției generale antifraudă sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale cu suportul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială ,,Fulger” și Inspectoratului Național de Investigații, anunță despre deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii calculate la Bugetul public național de peste 51 milioane lei.La data d
18:00
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința unui funcționar public cu statut special din cadrul Serviciului Vamal, stabilindu-se duferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de 2 milioane 27 mii 738 lei.Diferența a fost constatată între averea dobîndită și veniturile obținute și cheltuielile realizate pe parcursul anilor
18:00
Primăria Municipiului Chișinău informează că duminică, 24 august, strada pietonală „Eugen Doga” va găzdui Festivalul „Dor de Chișinău”, un eveniment dedicat tradițiilor, culturii și spiritului comunitar al capitalei.Festivalul reprezintă o ocazie specială pentru toți cei care poartă Chișinăul în suflet, indiferent de locul în care se află.Evenimentul va începe la ora 16:00, în inima orașul
17:30
„Ungheni-gaz” a finalizat lucrările de extindere a rețelelor: noi consumatori vor avea acces la gaze naturale # Noi.md
Directorul „Moldovagaz”, Vadim Ceban, a anunțat că întreprinderea de distribuție a gazelor „Ungheni-gaz” a finalizat cu succes lucrările de extindere a rețelelor sale planificate pentru anul curent.„În total, în satele Agronomovca, Petrești și Buzduganii de Jos din raionul Ungheni, incluse în Programul de investițional al companiei pentru anul 2025, au fost pozați puțin peste 6 kilometri de co
17:30
Rovinieta, taxa pentru utilizarea drumurilor din România, se va scumpi de la 1 septembrie. Șoferii vor plăti mai mult pentru serviciul respectiv în funcție de tipul vehiculului și perioada de valabilitate a rovinietei.Conform noii prevederi, tarifele pentru automobilele din clasa A vor fi de 3,5 de euro pentru o zi, 6 euro/7 zile, 9,5 euro/1 lună, 15 euro/60 zile și 50 euro per un an, transmit
17:00
O companie turcă a devenit victima unei mari escrocherii în Moldova: administratorul învinuit nu își recunoaște vina # Noi.md
Procuratura Anticorupție (PA), în comun cu Centrul Național Anticorupție (CNA), a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care un administrator este învinuit de comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani, iar trei companii pe care acesta le gestionează – de comiterea infracțiunii de spălare de bani.Cazul a fost
17:00
Mărfuri transportate în lipsa actelor de proveniență legală/vamală au fost găsite de Echipele mobile ale Vămii, în cadrul misiunilor de control desfășurate pe traseele naționale.În primul caz, ofițerii vamali au stopat și supus verificărilor un mijloc de transport, ce se deplasa pe traseul Chișinău-Ștefan Vodă, la volanul căruia se afla un conațional în vîrstă de 34 de ani. Astfel, în comparti
17:00
Poliția Națională anunță că deține probe precum că persoanele sînt intimidate, obligate și constrînse să participe la protestul plătit la care cheamă organizația criminală ȘOR.Cetățenii implicați anterior la astfel de proteste primesc mesaje audio și text prin care sînt intimidați să vină la protestele de mîine din capitală și raioane.„Îndemnăm persoanele vizate - să apeleze de urgență la
16:30
Ungaria și Slovacia au cerut Comisiei Europene să oblige Ucraina să nu mai atace conducta de petrol # Noi.md
Ungaria și Slovacia cer Comisiei Europene să oblige Ucraina să înceteze atacurile asupra conductei de petrol „Drujba”, se arată într-o scrisoare adresată de cei doi miniștri de externe la Bruxelles.{{832231}}În scrisoare, țările afirmă că, după ultimul atac al Armatei Ucrainene asupra conductei de petrol, livrările ar putea fi întrerupte pentru cel puțin cinci zile și „deocamdată nu se cunoașt
16:30
Maia Sandu a avut o întrevedere de rămas bun cu Ambasadorul Uniunii Europene, Jānis Mažeiks # Noi.md
Președinta Maia Sandu s-a întîlnit cu Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Jānis Mažeiks, la încheierea mandatului său.În această perioadă, țara noastră a făcut pași istorici pe calea integrării europene: depunerea cererii de aderare la UE în martie 2022, obținerea statutului de țară candidată în iunie 2022 și deschiderea negocierilor de aderare în decembrie 2023.Președinta Maia Sandu
16:30
Ai planuri mari pentru afacerea ta? Acționează la momentul oportun cu Creditul Business Rapid de la Microinvest # Noi.md
În afaceri, provocările apar una după alta, dar timpul nu stă pe loc. Când oportunitățile de dezvoltare bat la ușă, trebuie să acționezi rapid și eficient. Antreprenorii nu așteaptă. Caută soluții și acționează! Iar Microinvest îi finanțează exact la timp.Credit Business Rapid până la 3 000 000 de lei, în doar 2 ore – o soluție de finanțare modernă, flexibilă și ușor de accesat atunci când ai
16:30
În dimineața zilei de 22 august 2025, pompierii din sudul țării au intervenit pentru a stinge un incendiu care a cuprins o suprafață extinsă de vegetație uscată în orașul Cantemir. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 10:18.Pentru stingerea focarelor de ardere, la fața locului au intervenit trei echipe de pompieri, care au stabilit că arderea a afectat o suprafață mare de teren cu
16:00
Aseară, în jurul orei 19:00, polițiștii au fost sesizați despre un incident produs la o terasă din orașul Leova.Potrivit investigațiilor preliminare, doi bărbați, ambii din Cahul, cu vîrste de 33 și 43 de ani, au tulburat ordinea publică, au deteriorat obiecte din local și au aplicat violența fizică asupra unei angajate cu vîrsta de 18 ani, adresîndu-i totodată propuneri indecente cu caracter
16:00
Aloe Vera este o plantă cunoscută de secole pentru proprietățile sale vindecătoare și hidratante. Probabil că ai văzut-o adesea în creme, loțiuni, geluri și alte produse cosmetice. Dar ce face această plantă atât de specială și de ce a devenit un ingredient esențial în industria frumuseții?În acest articol, vei descoperi beneficiile extractului de aloe vera și modurile în care îl poți folo
16:00
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Sculeni au dejucat tentativa unui cetățean străin de a trece ilegal frontiera de stat.Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 20 august 2025, în zona de responsabilitate a SPF Sculeni, pe direcția localității Gherman, raionul Ungheni. În timpul patrulării, echipajul mobil a observat un bărbat care se deplasa grăbit spre rî
16:00
Începînd de azi, ora 19:00, pînă mîine, 23 august, ora 05:00, sunt prognozate averse însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15-45 l/m2) cu grindină și vijelie în rafale de pînă la 15-20 m/s. În acest sens, Premier Energy atenționează cetățenii, oferindu-le cîteva sfaturi:Întrerupeți orice activități în aer liber;Rămîneți în interior și închideți ferestrele și ușile;
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.