Roger Federer a devenit al doilea tenismen care ajunge miliardar, după Ion Ţiriac. Ce avere are în prezent
Noi.md, 23 august 2025 18:00
Roger Federer, legendarul campion cu 20 de titluri de Grand Slam, a devenit oficial miliardar, potrivit Forbes. El este al doilea jucător de tenis care ajunge miliardar după Ion Ţiriac.Marele tenisman în vîrstă de 44 de ani, care s-a retras din sport în 2022, are acum o avere estimată la 1,1 miliarde de dolari, alimentată atît de triumfurile sale pe teren, cît şi de afacerile din afara terenul
Acum 5 minute
18:30
Vulcanul Kilauea din Hawaii a reluat erupția vineri, aruncînd un arc de lavă de 30 de metri în aer. A fost cea de-a 31-a erupție de rocă topită a vulcanului Kilauea din decembrie, o frecvență destul de mare pentru unul dintre cei mai activi vulcani din lume, scrie AP.Orificiul nordic al craterului din vîrf a început să erupă continuu dimineața, iar cîteva ore mai tîrziu lava a început să se re
Acum o oră
18:00
18:00
Partidul „Moldova Mare”, condus de ex-procurorul Victoria Furtună, nu a fost înregistrat în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.Comisia Electorală Centrală a motivat decizia prin faptul că lista depusă nu respectă proporția de gen, după ce un candidat a fost exclus pe motiv de condamnare penală.În cadrul ședinței CEC, președintele formațiunii, Victoria Fur
Acum 2 ore
17:30
Trump a prezentat la Washington o fotografie primită de la Putin, după întîlnirea lor din Alaska # Noi.md
Președintele american Donald Trump a surprins vineri opinia publică, prezentînd o fotografie pe care a spus că a primit-o de la liderul rus Vladimir Putin, după întrevederea lor desfășurată săptămîna trecută în Alaska.Evenimentul a avut loc în Biroul Oval, în timpul anunțului oficial privind găzduirea tragerii la sorți a Cupei Mondiale 2026 la Kennedy Center din Washington.„Am primit aceas
17:30
România și Republica Moldova lansează 62 de proiecte de cercetare bilaterale, cu o finanțare totală de 10 milioane de euro.Anunțul a fost făcut de ministrul educației și cercetării de la Chișinău, Dan Perciun, și de omologul său din România, Daniel Ovidiu David, în cadrul unei conferințe de presă comune la Chișinău, transmite IPN.Noile proiecte ridică la 100 numărul inițiativelor de cerc
17:00
În Moldova vor avea loc evenimente dedicate aniversării a 81 de ani de la eliberarea de sub ocupația fascistă # Noi.md
Comitetul Național de Coordonare „Victorie” a făcut public planul de evenimente dedicate celei de-a 81-a aniversări a eliberării Moldovei.20 august, ora 11:00 — la complexul memorial „Capul de pod Șerpeni” va avea loc o excursie pentru elevi în cadrul proiectului „Drumurile Victoriei”.21 august, ora 11:00 — va avea loc o masă rotundă internațională în regim online intitulată „Operațiunea I
17:00
Ministrul olandez de externe Caspar Veldkamp a demisionat după respingerea sancțiunilor contra Israelului # Noi.md
Ministrul de externe al Țărilor de Jos, Caspar Veldkamp, și-a anunțat demisia vineri, 22 august 2025, după ce guvernul interimar de la Haga a respins propunerea sa de a impune sancțiuni împotriva Israelului, în contextul războiului din Fîșia Gaza și al crizei umanitare din regiune.„Constat că nu sînt în măsură să iau măsuri suplimentare semnificative pentru a pune presiune asupra Israelului”,
Acum 4 ore
16:30
Ministerul Situațiilor de Urgență din Kîrgîzstan a declarat-o decedată pe alpinista rusă Nagovițina # Noi.md
Alpinista din Rusia Natalia Nagovițina a murit, probabil, după ce a petrecut cîteva zile pe vîrful Pobeda, în zona montană a Tian Shan, în Kîrgîzstan. Informația a fost comunicată de Ministerul Situațiilor de Urgență al țării, relatează „Izvestia”.„Confirm. Toți experții noștri au emis ipoteza că aceasta a murit”, a declarat șeful serviciului de presă al Ministerului Situațiilor de Urgență din
16:30
Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că îl va nominaliza pe Sergio Gor ambasador al SUA în India, într-un moment tensionat al relațiilor bilaterale, marcat de intensificarea războiului comercial și de decizia Washingtonului de a dubla tarifele pentru produsele indiene.Sergio Gor, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Trump și actual director al Biroului Prezidențial
16:00
Primăria Chișinău a scos pe rute 21 de troleibuze noi, achiziționate din Estonia și Letonia # Noi.md
Primăria municipiului Chișinău anunță că un nou lot de 21 de troleibuze a fost pus astăzi în circulație pe străzile Capitalei. Din total, 13 sunt troleibuze articulate, iar 8 sunt troleibuze clasice.Unitățile de transport au fost achiziționate din orașele Tallinn (Estonia) și Riga (Letonia), fiind supuse verificărilor și testelor tehnice înainte de a fi repartizate pe mai multe rute municipale
15:30
Furtunile violente, vijeliile și grindina au lovit mai multe județe din România, lăsînd în urmă un tablou dezastruos.În județul Argeș, un tînăr de 18 ani și-a pierdut viața după ce magazia în care s-a adăpostit de ploaie s-a prăbușit peste el. Nu a mai putut fi salvat de sub bucățile mari de lemn și ciment, scrie antena3.ro.{{832687}}Tot din cauza vremii extreme, pe lacul Snagov din Ilfov,
15:30
Președintele Ucrainei Vladimir Zelenski a dat de înțeles clar că este gata să discute problemele teritoriale cu omologul său rus Vladimir Putin, a declarat într-un interviu acordat NBC News primul adjunct al ministrului de externe al Ucrainei, Serghei Kislița.El a menționat că Zelenski, în aceste chestiuni, „se ghidează atît după legislația în vigoare a Ucrainei, cît și după opinia publică, ia
15:00
Partidul Republican „Inima Moldovei” a organizat astăzi un protest în fața Ministerului Agriculturii, acuzînd PAS că a adus fermierii autohtoni în prag de faliment și a transformat Moldova dintr-o țară exportatoare într-una dependentă de importuri. Manifestanții au încercat să depună o petiție, dar accesul le-a fost blocat de carabinieri la ușă. Acțiunea a fost însoțită de scandări „Rușine!”.L
15:00
Un critic de film și un jurnalist din Rusia au primit cetățenia Moldovei. Decretul Maiei Sandu # Noi.md
Cîțiva cetățeni ruși au primit cetățenia Republicii Moldova, prin derogare de la lege, decretul fiind semnat de președinta Maia Sandu, transmite IPN.Cetățenia moldovenească le-a fost acordată criticului de film Anton Dolin, soției sale și celor doi fii, precum și jurnalistului Gleb Pianîh, toți cetățeni ai Federației Ruse.Șefa statului a semnat un decret în acest sens, care a fost public
15:00
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, l-a demis vineri pe generalul-locotenent Jeffrey Kruse, directorul Agenției de Informații a Apărării (DIA).Decizia survine după ce agenția condusă de acesta a evaluat că atacurile aeriene americane asupra instalațiilor nucleare iraniene, efectuate în iunie, nu au distrus complet obiectivele vizate, ci doar au întîrziat programul nuclear al Teheran
Acum 6 ore
14:30
A murit interpretul piesei „Фантазер”, Iaroslav Evdokimov: ce legătură are celebrul hit cu Moldova # Noi.md
La vîrsta de 79 de ani a murit c]ntărețul emerit al Rusiei, artistul poporului Belarusului, Iaroslav Evdokimov.Interpretul hitului „Фантазер”, ale cărui compoziții au răsunat timp de decenii pe scena sovietică și post-sovietică, s-a stins din viață după o boală îndelungată— în ultimii ani, artistul a urmat un tratament în străinătate.{{809434}}Primul succes important al lui Evdokimov a ven
14:30
Canoistul moldovean Serghei Tarnovschi a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Milano, în proba de 500 de metri.Sportivul a încheiat cursa cu timpul de 1:47.38, fiind devansat de rusul Zakhar Petrov (1:46.27) și de cehul Martin Fuksa (1:46.71).Pentru Tarnovschi, anul 2025 continuă cu noi performanțe, după medaliile olimpice obținute anterior la Paris și Tokyo. El urmează să
14:30
Primăria Chișinău amintește că, în perioada 23 - 31 august 2025, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din Capitală.Măsura este luată de poliție, în contextul vizitei oficiale în Republica Moldova a demnitarilor străini de rang înalt din Regatul Țărilor de Jos, Belgia, Luxembourg, Franța, Germania, Polonia și România.Astfel, pentru buna desfășurare a vizitelo
14:00
Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, a comentat vizita unei delegații europene programată săptămîna viitoare la Chișinău, în contextul marcării Zilei Independenței.Potrivit acestuia, prezența liderilor occidentali ar reprezenta „o implicare directă în treburile interne ale Republicii Moldova” și un sprijin politic pentru președinta Maia Sandu.„Săptămîn
14:00
Republica Moldova a înregistrat un moment istoric: sâmbătă, 23 august 2025, la ora 12:00, întregul consum de energie electrică al țării a fost acoperit integral din producția locală de energie regenerabilă, potrivit datelor Platformei de monitorizare a sistemului electroenergetic.Ministerul Energiei a salutat performanța, subliniind că este „un rezultat absolut remarcabil” și o dovadă că țara
13:30
Sute de producători locali și-au prezentat produsele la prima ediție a expoziției „Produs autohton”, eveniment organizat în premieră și dedicat promovării mărfurilor fabricate în Republica Moldova.Vizitatorii au descoperit o gamă variată de produse – de la alimente și băuturi, pînă la accesorii, haine și articole pentru casă, totul într-o atmosferă animată de muzică și dansuri.Valentina Pr
13:30
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunțat că, începînd de duminică, 24 august 2025, va fi instituit controlul coordonat la punctul de trecere a frontierei Giurgiulești–Galați.Decizia a fost discutată sîmbătă, în cadrul vizitei de lucru pe care Recean a efectuat-o împreună cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan, la punctul de frontieră Leușeni–Albița.„Am discutat despre pașii
13:00
Peste 125 de mii de cetățeni ai Republicii Moldova au obținut, începînd cu luna aprilie curent, cărți de identitate de model nou, iar alți peste 40 de mii urmează să le ridice în perioada următoare.Cărțile de identitate ce corespund rigorilor europene ar putea deveni document de călătorie în spațiul Uniunii Europene chiar înainte de aderarea oficială a R. Moldova la spațiul comunitar, anticipe
Acum 8 ore
12:30
Alegeri parlamentare 2025: CEC a abordat cu Ambasada SUA monitorizarea finanțării partidelor # Noi.md
Organizarea alegerilor parlamentare din această toamnă, digitalizarea proceselor electorale și monitorizarea finanțării partidelor politice au fost temele abordate în cadrul întrevederii dintre conducerea Comisiei Electorale Centrale (CEC) și Nick Pietrowicz, Însărcinat cu Afaceri ad-interim al Ambasadei SUA la Chișinău.Pe parcursul discuțiilor, oficialii au discutat aspecte esențiale privind
12:30
Circa 100 de copii participanți la Programul guvernamental DiasporaOriginiReveniri (DOR) au fost primiți la Guvern de prim-ministrul Dorin Recean și membrii Cabinetului de miniștri.Șeful Executivului a apreciat entuziasmul tinerilor, subliniind că ei pot deveni promotori ai integrării europene:„Vă îndemn ca oriunde ne-am afla să păstrăm vie și puternică legătura cu țara noastră. Noi, cei din
12:00
Recean, după întrevederea cu premierul României: „Chișinău și București vor sta împreună la masa deciziilor europene” # Noi.md
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a susținut declarații de presă după întrevederea de la Chișinău cu omologul său român, Ilie Bolojan. Șeful Executivului a subliniat caracterul „frățesc” al relațiilor dintre cele două state și a evidențiat proiectele comune aflate pe agenda bilaterală.„Relația dintre Republica Moldova și România este înrădăcinată în conștiința noastră. Ea nu poate fi
11:30
Fosta judecătoare Victoria Sanduța a fost înregistrată în calitate de candidat independent în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.O hotărîre în acest sens a fost aprobată astăzi de Comisia Electorală Centrală, transmite IPN.Victoria Sanduța a prezentat la CEC 37 de liste cu 1075 de semnături de susținere. Conform legislației electorale, un candidat independen
11:30
Căminul nr. 8 al Universității Tehnice a Moldovei a fost inaugurat după reparație capitală. Peste 200 de studenți vor locui în condiții moderne de cazare, transmite IPN.Studenții Facultății de electronică si telecomunicații, vor avea parte de bucătării dotate cu cuptoare cu microunde și cuptoare de gaz, spălătorie, sală de calculatoare, blocuri sanitare moderne și internet gratuit. Majoritat
11:00
10:15// Activitatea în postul vamal a fost reluată, după remedierea defecțiunilor tehnice la sistemele de control.Circulația se desfășoară în regim normal.09:37 // Serviciul Vamal al Republicii Moldova anunță că activitatea în punctul de trecere a frontierei comun Palanca–Maiaki–Udobnoe a fost suspendată temporar din cauza unor defecțiuni tehnice la sistemele de control.Pentru a evita
11:00
Patru agricultori din nordul țării sînt bănuiți de implicare într-o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, care ar fi adus un prejudiciu de peste 51 de milioane de lei bugetului de stat. Oamenii legii au documentat cazul și au efectuat peste 40 de percheziții în mai multe localități, transmite IPN.Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale informează că
Acum 12 ore
10:30
În plină campanie electorală, autoritățile enumeră cu generozitate „realizările” lor. Oamenii își amintesc, însă, cu totul alte rezultate: creșterea tarifelor, creșterea salariilor funcționarilor și creditele care, într-o bună zi, oricum vor trebui rambursate. Portalul Noi.md vă propune o privire asupra acestei situații prin prisma caricaturii autorului Alexandru Dimitrov, în
10:30
Vicepreședintele Fundației Ecologice „EcoDava”, Nicolae Pascaru, a lansat un apel public către autorități și societatea civilă, atrăgînd atenția asupra degradării continue a resurselor acvatice din Republica Moldova, în special a rîurilor Nistru, Bîc, Răut și Botna.Declarațiile au fost făcute în contextul unei cercetări prezentate recent de academiciana Elena Zubcov privind starea ecologică a
10:00
Activitatea punctului vamal Palanca–Maiaki–Udobnoe, sistată temporar. Fluxul redirecționat către Tudora–Starokazacie # Noi.md
Serviciul Vamal al Republicii Moldova anunță că activitatea în punctul de trecere a frontierei comun Palanca–Maiaki–Udobnoe a fost suspendată temporar din cauza unor defecțiuni tehnice la sistemele de control.Pentru a evita aglomerațiile, călătorii și transportatorii sînt redirecționați spre punctul alternativ Tudora–Starokazacie.„Autoritățile de control întreprind măsuri pentru redirecț
09:30
După căldură vin ploi. Pentru astăzi, meteorologii prognozează vreme înnorată.În timpul zilei vor cădea ploi slabe. În noaptea de sîmbătă spre duminică, pe arii întinse sînt se prevăd ploi de scurtă durată, izolat puternice, însoțite de descărcări electrice și grindină. Vîntul va sufla din nord-vestic, slab pînă la moderat, cu intensificări.Ziua, în sudul țării temperatura aerului
09:30
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:23 august — a 235-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 130 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Mc. Arhidiacon Lavrentie, Sixt papa Romei, și IpolitCe se sărbătorește în lu
09:00
Ilia Kiselev: Politica Moldovei trebuie să fie orientată spre evitarea conflictelor militare # Noi.md
Politologul moldovean Ilia Kiseliov și-a exprimat îngrijorarea că, după un eventual acord de pace în Ucraina, forțele globale ar putea încerca să provoace un nou focar de conflict cu Rusia. El a numit Transnistria ca fiind locul cel mai probabil pentru acest lucru. Declarația a fost făcută în cadrul reuniunii clubului de experți al Ninei Dimoglo.{{832359}}Potrivit lui Kiseliov, o provocare în
08:00
O nouă axă geopolitică: Expert, despre schimbarea accentului de la securitatea europeană la cea eurasiatică # Noi.md
Nu a fost găsit încă un nume exact pentru noile realități geopolitice, ceea ce demonstrează caracterul tranzitoriu al situației actuale. Această teză a fost exprimată de politologul Alexandr Corinenco, în cadrul unei reuniuni a clubului de experți al Ninei Dimoglo{{832388}}„Lumea se află astăzi în pragul formării unei noi ordini mondiale, iar încercările de a o înțelege cu ajutorul unor clișee
07:30
În România a revenit dezbaterea despre titulatura corectă a statului vecin: „Moldova” sau „Republica Moldova”. Totul a pornit după ce, pe harta din Biroul Oval al SUA, la întâlnirile lui Donald Trump cu lideri europeni și Volodimir Zelenski, apăreau doar două state: România și Moldova.Așa își începe mesajul, pe Facebook, fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, specificînd că „cei care
07:00
„Sîntem acasă, sîntem în patria noastră și de aici trebuie să mergem mai departe”, a declarat decanul despre necesitatea consolidării identității naționaleJuristul și avocatul, Pavel Midrigan, a declarat, în cadrul celei de-a 7-a ediții a Mesei rotunde naționale de la Chișinău, că este necesară consolidarea identității naționale moldovenești și încetarea disputelor privind apartenența poporulu
06:30
„În curricula din școlile moldovenești lipsesc multe lucruri care ne identifică drept stat” – a declarat președintele partidului despre necesitatea restabilirii identității moldovenești.Președintele partidului Alianța „MOLDOVENII”, Denis Roșca, a declarat la cea de-a 7-a Masă rotundă națională de la Chișinău despre necesitatea restabilirii identității istorice moldovenești în educație și în co
Acum 24 ore
04:30
CNAS a alocat peste 70 de milioane de lei pentru indemnizații destinate familiilor și angajaților # Noi.md
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a anunțat că a finanțat plata mai multor tipuri de indemnizații sociale, în valoare totală de 70,81 milioane de lei.Suma acoperă indemnizațiile unice la naștere, indemnizațiile pentru creșterea și îngrijirea copilului, pentru creșterea gemenilor, indemnizațiile paternale și de maternitate, precum și cele pentru incapacitate temporară de muncă.Potr
03:30
Primele imagini din sezonul 5 al serialului „Emily in Paris”, cu Lily Collins în rolul principal, precum și o nouă locație de filmare, au fost dezvăluite.Toate episoadele din Emily in Paris: Sezonul 5 vor fi lansate pe 18 decembrie.Emily își continuă vacanța italiană trăind la dolce vita în Veneția. Creatorul Darren Star a declarat pentru Tudum.com: „Acest sezon este o poveste despre două
02:30
Un număr de 500 de copii din municipiul Chișinău și raioanele Hîncești și Ștefan Vodă vor beneficia, pînă la 1 septembrie, de rechizite școlare, oferindu-le sprijinul necesar pentru a începe școala pregătiți și încrezători.Inițiativa face parte din proiectul „Asigurarea bunăstării copiilor în instituțiile de învățămînt și în comunități”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei ș
01:30
Republica Ungară rămîne unul dintre partenerii comerciali importanți ai Republicii Moldova în cadrul Uniunii Europene.Potrivit datelor oficiale, volumul comerțului bilateral a atins în 2024 suma de 203,4 milioane USD, dintre care exporturile moldovenești către Ungaria au fost de 33,4 milioane USD.Comerțul cu Ungaria reprezintă 1,6% din totalul schimburilor comerciale ale Republicii Moldova
01:00
„Invazia găinilor” într-un oraș turistic: Sînt sute de păsări, iar autoritățile nu reușesc să scape de ele # Noi.md
Sute de găini au pus stăpînire pe parcurile și zonele verzi din orașul turistic spanion Torrevieja, Alicante, și pînă acum nimeni nu a reușit să împiedice reproducerea lor sau să le captureze, relatează El Pais. {{831455}}Consiliul Local spune că acestea „nu reprezintă un pericol” și că nu se aventurează să ofere un număr exact de exemplare, deși presa locală relatează în jur de 700. Autor
00:30
Judecătoarea federală Kathleen Williams a declarat ilegală construcția și funcționarea centrului de migrație „Alligator Alcatraz” din rezervația Everglades.Potrivit Oxu.Az, informația a fost publicată de The Guardian.{{832127}}Centrul a fost deschis la ordinul președintelui SUA, Donald Trump.Judecătoarea a cerut închiderea obiectivului în termen de 60 de zile și a interzis creștere
00:00
O călătorie cu taxiul prin capitala Croației s-a încheiat pentru o turistă cu întreruperea vacanței: ce sumă a cerut șoferul # Noi.md
O turistă din Noua Zeelandă a plătit 1.506 euro pentru o cursă de taxi de numai 1,5 kilometri în Zagreb, capitala Croației. Șoferul este anchetat – însă nu pentru suma uriașă cerută. {{831559}}Cazul a fost relatat de publicația Jutarnij List, care scrie că femeia, pe nume Carol Cowan, a primit ulterior înapoi o parte din bani, transmite stirileprotv.Autoritățile nu anchetează însă tari
22 august 2025
23:30
Parlamentul din India a adoptat o lege care interzice jocurile de noroc online, după publicarea unui raport guvernamental conform căruia o treime dintre locuitorii celei mai populate ţări de pe planetă pierd miliarde de dolari la jocurile online.Interdicţia vizează atât site-urile de poker online cât şi pe cele specializate în jocuri sportive online, aşa-numitele fantasy sports. Decizia vine î
23:00
"În China, pacienții cu boli cronice, cum ar fi diabetul și obezitatea, încă au nevoi medicale nesatisfăcute. Pentru Novo Nordisk, aceasta reprezintă atât o oportunitate de piață, cât și o responsabilitate", a declarat, într-un interviu acordat China Media Group, Helge Lund, preşedintele Consiliului de Administraţie al acestei companii farmaceutice din Danemarca.În ultimii ani, mai mulți gig
23:00
Un locuitor din apropierea Lacului Tahoe s-a îmbolnăvit de ciumă, probabil după ce a fost muşcat de un purice în timpul unui sejur la un camping în zonă, anunţă autorităţile sanitare din California, potrivit presei americane.Pacientul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, se reface în prezent la domiciliu, sub supravegherea unei echipe medicale, transmite stirileprotv.{{822908}}„Ciuma
