În Marea Britanie există un sat unic în care nu este niciun automobil.
SafeNews, 23 august 2025 09:50
În Marea Britanie există un sat unde timpul parcă s-a oprit. Acolo sunt interzise mașinile, iar toate bunurile sunt transportate pe sănii de lemn, la fel ca acum sute de ani. Pe stâncile din Devonul de Nord, Marea Britanie, se află satul pescăresc unic Clovelly. În așezarea mică, bunurile sunt transportate pe sănii de lemn,
Acum 30 minute
10:00
Partidul Politic Pentru Viitorul Moldovei, condus de Vasile Tarlev, trebuie să verse în bugetul de stat suma de 239.842,54 lei până pe 26 august.Decizia a fost luată de Comisia Electorală Centrală (CEC) după examinarea și aprobarea raportului privind controlul finanțării formațiunii pentru perioada 1 iulie – 31 octombrie 2024, scrie ipn.md. Potrivit CEC, suma reprezintă contravaloarea
09:50
Acum o oră
09:40
UE a anunțat că, cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a independenței Ucrainei, a acordat țării un ajutor de 4,05 miliarde de euro – sumă care include 3,05 miliarde de euro prin mecanismul Ukraine Facility și un miliard de euro sub formă de asistență macrofinanciară. Acest lucru a fost anunțat de serviciul de presă al
09:30
Un nou acord bilateral dintre Franța și Republica Moldova va permite schimbul reciproc de permise de conducere de categoria B, fără a fi nevoie de susținerea unui nou examen auto. Proiectul de lege pentru aprobarea acestui acord a fost prezentat de ministrul Europei și Afacerilor Externe al Franței și prevede recunoașterea reciprocă a permiselor, sub
09:20
Kazahstanul și-a crescut brusc exporturile de cărbune către Europa și Asia prin teritoriul Federației Ruse. În primele șapte luni ai acestui an, livrările au crescut cu 38% față de anul precedent și au ajuns la 6,7 milioane de tone. Conform datelor agenției Argus, aceasta este cea mai mare cifră, începând cu anul 2017. Pentru comparație,
Acum 2 ore
09:00
Accesul unui grup de turişti israelieni a fost interzis într-un parc din Franţa. Administratorul a fost reţinut. „Nu este asta concepţia noastră despre Republică”, denunţă ministrul de interne # SafeNews
Administratorul unui parc de agrement din sudul departamentului Pirineii Orientali a fost reţinut joi pentru „discriminare pe motive religioase" după ce a refuzat accesul unui grup de 150 de tineri turişti israelieni, cu vârste cuprinse între 8 şi 16 ani, „deşi rezervarea fusese făcută cu mult timp în avans". Managerul centrului de agrement, situat în
08:50
Vladimir Voronin a fost inclus în lista „persoanelor non grata” pe platforma „Mirotvorets” # SafeNews
Fostul președinte al Republicii Moldova și liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a fost inclus în baza de date publicată pe site-ul „Mirotvorets", în versiunea moldovenească a platformei omonime din Ucraina, transmite IPN. Potrivit autorilor site-ului, Vladimir Voronin ar fi „un susținător declarat al regimului de la Kremlin" și ar fi desfășurat „acțiuni multiple împotriva intereselor naționale
08:40
VIDEO // Declarații din opoziție: Victoria Furtună reacționează la măsurile luate de autorități # SafeNews
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a lansat critici dure la adresa actualei guvernări, acuzând-o de „trădare de patrie și de popor". Într-un video publicat pe rețelele sociale, aceasta a declarat că Serviciul de Informații și Securitate (SIS) ar fi transformat într-o „bâtă politică" împotriva opoziției, după ce a fost inclusă pe lista persoanelor cu
08:30
Dorin Recean la Consiliul Economic: „Investiții, debirocratizare și digitalizare, priorități pentru Guvern” # SafeNews
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu reprezentanții mediului de afaceri, în cadrul ședinței plenare a Consiliului Economic. Discuțiile au vizat situația economică actuală, provocările antreprenorilor, precum și direcțiile de modernizare a Consiliului. În cadrul ședinței a fost prezentat noul Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Economic, modernizat pentru a răspunde mai bine
08:30
Mama fostului lider al mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a dezvăluit ce i-a spus cu o săptămână înainte să moară: „Părea condamnat” # SafeNews
Fostul lider al mercenarilor Wagner Evgheni Prigojin părea „condamnat" după rebeliunea sa eșuată și i-a spus mamei sale că se aștepta să moară în zilele dinaintea prăbușirii avionului său privat, relatează The Guardian. Prigojin, fondatorul notoriului grup de mercenari Wagner, a murit când avionul său s-a prăbușit în vara anului 2023, la exact două luni după ce
08:20
Ungaria și Slovacia rămân fără petrol o săptămână după ultimul atac ucrainean asupra Rusiei # SafeNews
Atacul ucrainean din noaptea de joi spre vineri asupra unei stații de pompare petrolieră din Rusia a oprit fluxurile prin conducta Druzhba, lăsând Ungaria și Slovacia fără petrol. Un atac ucrainean lansat joi noapte asupra stației de pompare Unecha, parte esențială a conductei Druzhba – care asigură transportul petrolului rusesc spre Europa, a întrerupt temporar
Acum 4 ore
08:10
VIDEO // Spectaculos: Egiptul scoate la lumină rămășițe ale unui oraș scufundat de 2 mii de ani lângă Alexandria # SafeNews
Autoritățile egiptene au ridicat la suprafață statui și ruine ale unui oraș scufundat în golful Abu Qir, lângă Alexandria. Situl, care datează de peste 2.000 de ani, include clădiri, rezervoare, docuri și artefacte care dezvăluie viața din orașele antice Canopus și Heracleion. Rămășițele unui oraș scufundat de 2.000 de ani, ridicate din mare, în apropiere de Alexandria
08:00
VIDEO // „Respect Moldova” vine cu experiență și competență, nu cu improvizații și amatorism # SafeNews
Partidul „Respect Moldova" are o echipă și o listă de candidați pentru funcția de deputat la scrutinul din toamnă alcătuită din profesioniști cu experiență solidă, capabili să ofere soluții reale pentru Republica Moldova. Declarația a fost făcută de vicepreședintele pentru Dezvoltare Strategică al formațiunii, Eugeniu Nichiforciuc, în cadrul emisiunii „Gonța Media". „Lista de candidați a partidului
07:50
Zelenski susține că „rușii fac tot ce pot pentru a împiedica” o întâlnire între el și Putin # SafeNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că Rusia face tot ce poate pentru a nu avea loc o întâlnire între el și omologul său de la Kremlin, Vladimir Putin, și i-a îndemnat pe aliații Kievului să introducă noi sancțiuni în cazul în care Moscova nu arată niciun interes pentru pace. Vorbind la Kiev într-o
07:40
VIDEO // Patru persoane, reținute în urma destructurării unei scheme de evaziune fiscală de peste 51 milioane lei în domeniul agricol # SafeNews
Patru persoane din nordul țării, cu vârste între 28 și 40 de ani, au fost reținute în cadrul unei anchete pentru evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat Bugetului public național fiind estimat la peste 51 milioane lei, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Cazul a fost investigat cu suportul
07:30
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că nu există o agendă pentru un eventual summit între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său ucrainean, Vladimir Zelenski, acuzându-l pe liderul de la Kiev că a spus „'nu' la toate". La rândul său, Zelenski acuză Rusia că face tot posibilul pentru a împiedica întâlnirea dintre
07:20
Poliţia federală americană (FBI) a efectuat vineri percheziţii la locuinţa din Washington DC a fostului consilier în probleme de securitate naţională al lui Donald Trump, John Bolton, devenit între timp un critic al președintelui. Acţiunea a avut loc în cadrul unei anchete cu privire la documente clasificate, potrivit unei surse anonime citate de The Associated
07:10
Patru români, membri ai unei rețele care transporta ilegal imigranți din Tunisia în Italia, au fost arestați de autoritățile din Peninsulă. Imigranții ar fi plătit câte 15.000 de dolari pentru a ajunge în Europa. Potrivit polițiștilor italieni, românii închiriau ambarcațiuni de la o firmă italiană. Cei patru au fost prinși după ce au transportat 17
Acum 24 ore
17:10
Patru persoane, cu vârste cuprinse între 35 și 65 de ani, au ajuns la spital în stare gravă în seara zilei de 21 august, după ce s-au intoxicat cu ciuperci culese din pădure și pregătite în casă. Incidentul s-a produs într-o suburbie a municipiului Chișinău. Apelul de urgență a fost recepționat la ora 22:32, la
17:10
Șeful NATO, vizită la Kiev pentru discuții despre garanțiile de securitate: „Lucrăm împreună” # SafeNews
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a ajuns vineri la Kiev unde urmează să aibă o discuțiile cu președintele Volodimir Zelenski, a anunțat șeful cancelariei prezidențiale Andri Iermak, citat de Kyiv Independent. Cei doi oficiali s-au mai văzut luni la Washington în timpul unui summit la care președintele ucrainean a participat alături de mai mulți aliați
17:00
La un pas de moarte: O femeie de 60 de ani în stop cardio-respirator, resuscitată cu succes după un incendiu în capitală # SafeNews
O femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani a fost resuscitată cu succes după ce a fost găsită în stop cardio-respirator, în urma unui incendiu izbucnit într-un bloc din capitală. La 21 august, echipa de Terapie Intensivă Mobilă (TIM) din cadrul SAMU Rîșcani a intervenit prompt la locul incendiului. Pompierii au scos din apartament
16:50
VIDEO // Patru persoane, reținute pentru evaziune fiscală și spălare de bani de aproximativ 51 milioane lei, în urma a peste 40 de percheziții în nordul țării # SafeNews
Patru bărbați din nordul țării, activi în domeniul agricol, au pus pe roate o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani care a provocat un prejudiciu de peste 51 milioane de lei Bugetului public național. Pentru documentarea faptei, procurorii PCCOCS, în colaborare cu Serviciul Fiscal de Stat au desfășurat peste 40 de percheziții în
16:40
FOTO // Poliția confirmă existența probelor privind forțarea oamenilor să participe la protestul de mâine # SafeNews
Poliția Națională a anunțat că deține dovezi care arată că mai multe persoane sunt supuse presiunilor pentru a lua parte la un protest finanțat și promovat de organizația criminală ȘOR. Conform informațiilor obținute de autorități, indivizi care au fost anterior implicați în astfel de manifestații primesc mesaje audio și text cu scopul de a-i constrânge
16:10
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 22 august 2025 apare prima dată în SafeNews.
16:00
Cutremur înregistrat în România în cursul zilei de azi. Află ce magnitudine a avut seismul # SafeNews
Cutremur în România astăzi, 22 august 2025. Seismul s-a produs în județul Gorj, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Un cutremur cu magnitudinea 4,4 s-a produs vineri, la ora 14.18, în Oltenia, județul Gorj. Seismul a avut loc la o adâncime de 15 km, fiind clasificat drept un cutremur de intensitate
15:50
VIDEO // Două tinere care plasau droguri în locuri publice din Chișinău au fost reținute de poliție # SafeNews
Două tinere, în vârstă de 19 și 21 de ani, sunt cercetate penal după ce au fost surprinse în timp ce distribuiau droguri în mai multe locații din capitală. Acestea acționau ca și curieri pentru un canal online, având misiunea de a ascunde pachețelele cu substanțe narcotice în diverse locuri, urmând ca acestea să fie
15:40
FOTO // Detalii de la IGSU: 4 hectare de vegetație și 9 construcții, mistuite în incendiul de la Cantemir # SafeNews
Un incendiu de proporții a afectat în dimineața zilei de 22 august peste 4 hectare de vegetație uscată în orașul Cantemir, distrugând și mai multe construcții auxiliare și garaje, fără a provoca însă victime. Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor spre zonele locuite și către infrastructura unei întreprinderi din apropiere. Apelul de urgență
15:40
FOTO // O nouă modă la plajă printre chinezi atrage nemulțumirea Partidului Comunist de la Beijing # SafeNews
Modele vestimentare vin și pleacă. Pelerinele, suspensorii și gulerul înalt plisat erau cândva articole vestimentare obișnuite în Europa, înainte să devină desuete. Din când în când, haine noi devin în vogă, așa cum se întâmplă astăzi în China, unde accesoriile de designer pentru protecția feței de razele UV, cunoscute sub numele de „facekini", popularizează un
15:30
VIDEO // Scandal la o terasă din orașul Leova: Doi bărbați din Cahul au agresat o angajată și au distrus bunuri # SafeNews
Doi bărbați, cu vârstele de 33 și 43 de ani, au provocat un incident violent la o terasă din orașul Leova, unde au agresat fizic o angajată de 18 ani, i-au adresat propuneri indecente cu caracter sexual și au deteriorat bunuri din local. Incidentul s-a produs aseară, în jurul orei 19:00, iar comportamentul agresiv al
15:00
VIDEO // Un bărbat de 50 de ani a dat foc unei cafenele pentru că nu i s-a servit maioneză la sandviș # SafeNews
Un videoclip face înconjurul internetului, surprinzând momentul în care un bărbat din Spania incendiază o cafenea, după ce chelnerul i-a spus că au rămas fără maioneză! În imaginile surprinse de camerele de supraveghere, se vede cum bărbatul toarnă benzină pe tejgheaua cafenelei Las Postas, aflată în orășelul Los Palacios y Villafranca, din provincia Sevilia, iar
14:40
Mister în China, care s-a deconectat o oră de la internetul global dintr-un motiv necunoscut # SafeNews
„Marele Firewall Chinezesc", sistemul amplu de cenzură a internetului implementat de Beijing, pare să fi înregistrat o problemă care a dus la deconectarea țării de la majoritatea internetului global miercuri, relatează The Register. Întreruperea a fost observată de un grup de activiști numit „Great Firewall Report", care af
14:20
„Invazia găinilor” într-un oraș turistic din Spania. Sunt sute de păsări, iar autoritățile nu reușesc să scape de ele # SafeNews
Sute de găini au pus stăpânire pe parcurile și zonele verzi din orașul turistic spanion Torrevieja, Alicante, și până acum nimeni nu a reușit să împiedice reproducerea lor sau să le captureze, relatează El Pais. Consiliul Local spune că acestea „nu reprezintă un pericol” și că nu se aventurează să ofere un număr exact de […] Articolul „Invazia găinilor” într-un oraș turistic din Spania. Sunt sute de păsări, iar autoritățile nu reușesc să scape de ele apare prima dată în SafeNews.
14:10
Dronele care survolează ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova vor putea fi doborâte # SafeNews
Începând cu 1 septembrie 2025, Republica Moldova va avea un nou cadru legal pentru protejarea spațiului său aerian. Legea privind securitatea spațiului aerian național, publicată vineri în Monitorul Oficial, introduce măsuri ferme împotriva aeronavelor care pătrund neautorizat în spațiul aerian al țării. Potrivit noii legi, Forțele Aeriene, aflate în subordinea Ministerului Apărării, vor putea neutraliza, […] Articolul Dronele care survolează ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova vor putea fi doborâte apare prima dată în SafeNews.
14:00
„Mă întâlnesc cu toți primarii care nu-s de la noi, pe ai noștri deja îi ținem în tonus. Dacă rezultatul nostru comun o să fie prost la toamnă, s-a terminat cu canalizarea ta, s-a terminat cu apa, cu multe lucruri bune”, spunea președintele formațiunii de guvernare, Igor Grosu, într-o înregistrare cu camera ascunsă, publicată acum […] Articolul RISE: Primarii, „ținuți în tonus” de PAS apare prima dată în SafeNews.
13:50
VIDEO // Pericol pe șosele: Patru șoferi prinși noaptea trecută cu alcoolemie peste 0,9 mg/l # SafeNews
Noaptea trecută, poliția a intervenit în mai multe cazuri de conducere în stare de ebrietate, ridicând vehiculele implicate și pornind urmăriri penale împotriva a trei șoferi pentru consum avansat de alcool la volan. Potrivit poliției pe traseul R6, în raionul Sîngerei, un bărbat de 34 de ani a fost depistat conducând un BMW cu o […] Articolul VIDEO // Pericol pe șosele: Patru șoferi prinși noaptea trecută cu alcoolemie peste 0,9 mg/l apare prima dată în SafeNews.
13:30
Incendiu puternic la Gara de trenuri din orașul Cantemir: Fumul dens acoperă orașul și localitățile din jur # SafeNews
Astăzi dimineață, în jurul orei 08:00, un incendiu a izbucnit în zona Gării de trenuri din Cantemir, iar fumul gros a cuprins rapid orașul și satele din apropiere. Pompierii din Cantemir și Leova sunt la fața locului și încearcă să stingă focul, ajutați și de echipele de la „Apă-Canal” și de angajații Primăriei locale. Din […] Articolul Incendiu puternic la Gara de trenuri din orașul Cantemir: Fumul dens acoperă orașul și localitățile din jur apare prima dată în SafeNews.
13:20
Șefa diplomației europene avertizează că cedarea de teritorii Rusiei este o „capcană” a lui Vladimir Putin # SafeNews
Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a avertizat vineri că a permite Rusiei să păstreze teritorii ucrainene ca parte a unui acord de pace ar fi o ‘capcană’ în care președintele rus Vladimir Putin ‘vrea să cădem’, informează EFE. În declarații acordate BBC, Kallas s-a pronunțat împotriva presiunilor asupra Ucrainei […] Articolul Șefa diplomației europene avertizează că cedarea de teritorii Rusiei este o „capcană” a lui Vladimir Putin apare prima dată în SafeNews.
13:20
Start pentru modernizarea salubrizării: autoritățile vor să închidă gropile ilegale de gunoi # SafeNews
Republica Moldova pornește la drum cu un amplu proiect de modernizare a sistemului de gestionare a deșeurilor, în încercarea de a reduce decalajul major față de Uniunea Europeană în materie de reciclare. Proiectul național „Deșeuri Solide”, anunțat recent de autorități, promite schimbări semnificative în infrastructura de salubrizare și în comportamentul populației. „Suntem mult în urma […] Articolul Start pentru modernizarea salubrizării: autoritățile vor să închidă gropile ilegale de gunoi apare prima dată în SafeNews.
13:10
VIDEO // Eugeniu Nichiforciuc: Drumurile formațiunilor moștenitoare ale PDM nu se vor intersecta la aceste alegeri # SafeNews
Partidele desprinse din vechiul Partid Democrat din Moldova (PDM), inclusiv formațiunea „Respect Moldova”, vor merge pe drumuri separate la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Declarația a fost făcută de Eugeniu Nichiforciuc, vicepreședinte pentru Dezvoltare Strategică și fondator al Partidului „Respect Moldova”, în cadrul emisiunii „Gonța Media” realizată de jurnalistul Gheorghe Gonța. Afirmația vine în contextul apelurilor […] Articolul VIDEO // Eugeniu Nichiforciuc: Drumurile formațiunilor moștenitoare ale PDM nu se vor intersecta la aceste alegeri apare prima dată în SafeNews.
13:00
O țară interzice jocurile de noroc online. Persoanele care vor încălca legea riscă până la cinci ani de închisoare # SafeNews
Parlamentul din India a adoptat o lege care interzice jocurile de noroc online, după publicarea unui raport guvernamental conform căruia o treime dintre locuitorii celei mai populate ţări de pe planetă pierd miliarde de dolari la jocurile online. Interdicţia vizează atât site-urile de poker online cât şi pe cele specializate în jocuri sportive online, aşa-numitele […] Articolul O țară interzice jocurile de noroc online. Persoanele care vor încălca legea riscă până la cinci ani de închisoare apare prima dată în SafeNews.
13:00
Manevre în Marea Baltică ale forțelor ruse, ce au inclus exerciții pentru a respinge un atac subacvatic # SafeNews
Forțele ruse au efectuat manevre în Marea Baltică, ce au inclus exerciții pentru a respinge un atac subacvatic, a anunțat vineri Ministerul Apărării de la Moscova, informează Reuters. Unitățile de scafandri „au demonstrat abilități în detectarea și capturarea unui grup de sabotori subacvatici, precum și în utilizarea dronelor FPV (first person view) pentru a distruge […] Articolul Manevre în Marea Baltică ale forțelor ruse, ce au inclus exerciții pentru a respinge un atac subacvatic apare prima dată în SafeNews.
13:00
VIDEO // Atac șocant: Un șofer rus de taxi, care lucra ilegal în SUA, lovește un CEO după anularea cursei din cauza câinelui # SafeNews
Momentul atacului șocant al unui șofer de taxi rus, care lucra ilegal în SUA, asupra unui director executiv în vârstă de 45 de ani al unei companii de biotehnologie din Carolina de Sud, a fost surprins de o cameră de supraveghere. Potrivit lui Brian Campbell, motivul atacului a fost faptul că acesta a anulat cursa […] Articolul VIDEO // Atac șocant: Un șofer rus de taxi, care lucra ilegal în SUA, lovește un CEO după anularea cursei din cauza câinelui apare prima dată în SafeNews.
12:10
Ucraina a lovit o conductă cheie pentru transportul de petrol rusesc în Europa. Ungaria și Slovacia cer UE să intervină # SafeNews
Armata ucraineană a lovit stația de pompare a petrolului Unecha, o parte critică a conductei Drujba prin care transportă petrol către Europa, a declarat joi seara un comandant ucrainean, citat de Reuters. În urma atacului, livrările au fost oprite, motiv pentru care Ungaria și Slovacia au sesizat Comisia Europeană. „Este un nou atac asupra securității […] Articolul Ucraina a lovit o conductă cheie pentru transportul de petrol rusesc în Europa. Ungaria și Slovacia cer UE să intervină apare prima dată în SafeNews.
12:00
Un bărbat în vârstă de 54 de ani a fost prins de polițiștii de frontieră în timp ce încerca să treacă ilegal râul Prut pentru a ajunge în România, unde, potrivit declarațiilor sale, locuiește soția sa. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 20 august 2025, în apropierea localității Gherman, raionul Ungheni, în zona […] Articolul Un bărbat a încercat să treacă ilegal frontiera în România pentru a-și revedea soția apare prima dată în SafeNews.
11:50
Un incendiu a izbucnit în această dimineață la un autoturism Daewoo Matiz, care se deplasa pe traseul național R1, în direcția spre Ungheni. Incidentul a avut loc între orele 10:15 și 10:25, pe segmentul cuprins între orașul Cornești și satul Romanovca. Flăcările au fost observate de mai mulți participanți la trafic, iar imaginile surprinse de […] Articolul FOTO // Autoturism cuprins de flăcări pe traseul Ungheni – Chișinău apare prima dată în SafeNews.
11:40
Un administrator trimis în judecată pentru escrocherie și spălare de bani: prejudiciu de peste 14 milioane de lei adus unei companii din Turcia # SafeNews
Un administrator de firmă din Republica Moldova a fost trimis în judecată de Procuratura Anticorupție, fiind acuzat de escrocherie și spălare de bani. Totodată, trei companii administrate de acesta sunt cercetate pentru implicarea în schema de legalizare a fondurilor obținute ilegal. Prejudiciul cauzat unei firme din Turcia depășește 14 milioane de lei. Potrivit probelor acumulate […] Articolul Un administrator trimis în judecată pentru escrocherie și spălare de bani: prejudiciu de peste 14 milioane de lei adus unei companii din Turcia apare prima dată în SafeNews.
11:30
VIDEO // Protest la Ministerul Agriculturii. Partidul Irinei Vlah, în susținerea producătorilor autohtoni: ”Miniștrii PAS sunt ocupați cu agitația electorală și nu văd cum moare recolta pe câmpuri” # SafeNews
Puterea galbenă distruge satele și fermierii în favoarea importatorilor străini. Sunt declarațiile reprezentanților Partidului Republican „Inima Moldovei” în cadrul unui protest în sprijinul producătorilor moldoveni, desfășurat în fața Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Participanții la acțiune au subliniat că echipa Blocului Patriotic, din care face parte și partidul de opoziție, va revigora producția moldovenească și […] Articolul VIDEO // Protest la Ministerul Agriculturii. Partidul Irinei Vlah, în susținerea producătorilor autohtoni: ”Miniștrii PAS sunt ocupați cu agitația electorală și nu văd cum moare recolta pe câmpuri” apare prima dată în SafeNews.
11:20
Republica Moldova se pregătește să marcheze Ziua Independenței din acest an printr-un eveniment de anvergură internațională. Pe 27 august 2025, Chișinăul va găzdui vizita a trei lideri importanți din Uniunea Europeană: Președintele Franței, Emmanuel Macron, Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk. Aceștia vor răspunde invitației lansate de Președinta Maia Sandu. Agenda zilei […] Articolul Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Donald Tusk vin la Chișinău de Ziua Independenței apare prima dată în SafeNews.
11:10
Un joc obișnuit putea avea un final tragic: un copil blocat într-o țeavă de drenaj, salvat de pompieri # SafeNews
Un copil de 10 ani a fost salvat de echipele de intervenție din Tiraspol, după ce a rămas captiv într-o țeavă de drenaj în timp ce încerca să recupereze o minge, relatează presa locală. Băiatul a pătruns câțiva metri în conductă, dar nu a mai reușit să iasă. Prietenii care îl însoțeau au asistat neputincioși, […] Articolul Un joc obișnuit putea avea un final tragic: un copil blocat într-o țeavă de drenaj, salvat de pompieri apare prima dată în SafeNews.
11:00
Președintele chinez Xi Jinping îl va primi pe Vladimir Putin, pe secretarul general al ONU Antonio Guterres și pe alți peste 20 de lideri de state și guverne. Este vorba despre summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, după cum a anunțat astăzi Beijingul. Summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) se va desfășura […] Articolul În China, săptămâna viitoare Putin și alți 20 de lideri pentru Summitul de la Shanghai apare prima dată în SafeNews.
