UE a acordat Ucrainei un ajutor de patru miliarde de euro înainte de Ziua Independenței.
SafeNews, 23 august 2025 09:40
UE a anunțat că, cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a independenței Ucrainei, a acordat țării un ajutor de 4,05 miliarde de euro – sumă care include 3,05 miliarde de euro prin mecanismul Ukraine Facility și un miliard de euro sub formă de asistență macrofinanciară. Acest lucru a fost anunțat de serviciul de presă al […] Articolul UE a acordat Ucrainei un ajutor de patru miliarde de euro înainte de Ziua Independenței. apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 10 minute
10:10
Tânăr moldovean înjunghiat de concubinul mamei sale în Italia. Agresorul, un italian de 67 de ani, a fost arestat # SafeNews
Un tânăr de 38 de ani, originar din Republica Moldova, a ajuns în stare critică la spital, după ce a fost înjunghiat de șase ori de concubinul mamei sale, un bărbat italian în vârstă de 67 de ani. Incidentul a avut loc miercuri seară, 20 august 2025, în localitatea Gallarate, provincia Varese, regiunea Lombardia. Potrivit […] Articolul Tânăr moldovean înjunghiat de concubinul mamei sale în Italia. Agresorul, un italian de 67 de ani, a fost arestat apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
09:50
Poliția ă a desfășurat acțiuni extinse de control în acest sfârșit de săptămână, rezultând în peste 4.500 de contravenții rutiere. Campania a vizat prevenirea comportamentului periculos la volan și reducerea riscurilor de accidente. Una dintre cele mai grave abateri identificate a fost conducerea sub influența alcoolului – 50 de persoane au fost depistate în această […] Articolul Sancțiuni pe bandă rulantă: Peste 4.500 de încălcări rutiere în weekend apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
09:40
O femeie de 35 de ani a murit într-un accident cu ATV în pădurea de la Căpriana. Află cum s-a produs tragedia # SafeNews
O femeie în vârstă de 35 de ani și-a pierdut viața în urma unui grav accident petrecut într-o zonă forestieră din apropierea localității Căpriana, raionul Strășeni. Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 23 august, atunci când un ATV s-a răsturnat. Din primele informații furnizate de autorități, la ghidonul vehiculului se afla un bărbat […] Articolul O femeie de 35 de ani a murit într-un accident cu ATV în pădurea de la Căpriana. Află cum s-a produs tragedia apare prima dată în SafeNews.
09:20
Un avion plin cu ruși a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone. Pasagerii, obligați să rămână la bord # SafeNews
Publicația estoniană Postimees a relatat că un avion plin cu turiști ruși cu destinația Sankt Petersburg a fost obligat să aterizeze de urgență la Tallinn. Zborul din Egipt trebuia să aterizeze pe aeroportul Pulkovo, din al doilea oraș ca mărime al Rusiei, Sankt Petersburg, dar acesta a fost închis în urma unui atac cu drone […] Articolul Un avion plin cu ruși a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone. Pasagerii, obligați să rămână la bord apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
09:10
Dorin Recean, decorat de Volodimir Zelenski cu una dintre cele mai înalte distincții ale Ucrainei # SafeNews
Premierul, Dorin Recean, a fost decorat cu Ordinul de gradul I al „Cneazului Iaroslav cel Înțelept”, una dintre cele mai înalte distincții ale Ucrainei. Distincția i-a fost conferită de președintele Volodimir Zelenski, printr-un decret semnat pe 23 august 2025, cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei. Recean se numără printre cei 143 de cetățeni străini care au […] Articolul Dorin Recean, decorat de Volodimir Zelenski cu una dintre cele mai înalte distincții ale Ucrainei apare prima dată în SafeNews.
08:30
Atacurile de duminică ale Israelului asupra capitalei Yemenului, Sanaa, s-au soldat cu şase morţi şi 86 de răniţi, potrivit unui oficial din domeniul sănătăţii, informează Reuters. Sunt cele mai recente dintr-o serie de atacuri directe şi contraatacuri între Israel şi militanţii houthi din Yemen, care durează de peste un an. Armata israeliană a declarat că […] Articolul Şase morţi şi zeci de răniţi, după atacurile Israelului asupra capitalei Yemenului apare prima dată în SafeNews.
08:30
Magazinele de lux din Londra au nouă tactică pentru a opri hoții: „Vă rugăm să bateți la ușă” # SafeNews
Magazinele de lux din centrul capitalei britanice Londra adoptă o politică de „uși închise” pentru a combate creșterea furturilor. Clienții trebuie să aștepte să fie lăsați înăuntru de personal, informează Metro. Strand, una dintre cele mai cunoscute străzi comerciale din capitala britanică, a introdus o politică de „uși închise” ca răspuns la creșterea incidentelor de […] Articolul Magazinele de lux din Londra au nouă tactică pentru a opri hoții: „Vă rugăm să bateți la ușă” apare prima dată în SafeNews.
08:20
Cum au ajuns China și Rusia să conducă în cursa pentru „superarmele” hipersonice care pot șterge de pe fața Pământului orice țintă # SafeNews
Rachetele hipersonice sunt arme formidabile, atât de rapide și de ușor de manevrat încât ar putea schimba felul în care sunt purtate războaiele. De aceea, cursa globală pentru dezvoltarea lor s-a încins așa de mult în ultimii ani. China a făcut cele mai mari progrese tehnologice la acest capitol, urmată îndeaproape de Rusia, în timp […] Articolul Cum au ajuns China și Rusia să conducă în cursa pentru „superarmele” hipersonice care pot șterge de pe fața Pământului orice țintă apare prima dată în SafeNews.
08:20
Cele mai bune oraşe pentru Generaţia Z: Bangkok, Melbourne şi Cape Town domină clasamentul global # SafeNews
Bangkok, Melbourne şi Cape Town ocupă primele trei locuri în topul celor mai bune oraşe din lume pentru Generaţia Z, potrivit unui sondaj realizat de Time Out, citat de CNBC. Cercetarea a analizat opiniile a peste 18.500 de persoane născute între 1997 şi 2012, care au evaluat oraşele după criterii precum calitatea vieţii, cultura, viaţa […] Articolul Cele mai bune oraşe pentru Generaţia Z: Bangkok, Melbourne şi Cape Town domină clasamentul global apare prima dată în SafeNews.
08:20
Mai mulți primari din Republica Moldova întreprind o vizită de două zile la Bruxelles, la invitația comisarei europene pentru extindere, Marta Kos. Programul include întâlniri cu instituții și organizații europene care reprezintă vocea autorităților locale din statele membre și partenere ale Uniunii Europene, precum și discuții despre politicile comunitare de dezvoltare la nivel local. Ajunși […] Articolul Primari din R. Moldova, la Bruxelles: Dezvoltarea locală, pe agendă apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
08:00
Garanțiile de securitate pentru Ucraina postbelică trebuie susținute de o gamă largă de state care se extind dincolo de Europa, a declarat duminică ministrul de externe german Johann Wadephul, citat de dpa. Luând cuvântul la o zi a porților deschise, organizată de guvernul la Berlin, Wadephul a apreciat că este important ca Statele Unite să […] Articolul Germania vrea o gamă largă de state garante de securitate pentru Ucraina apare prima dată în SafeNews.
08:00
Premieră în istoria sportului moldovenesc – Canoistul Serghei Tarnovschi, triplu campion mondial # SafeNews
Serghei Tarnovschi, naturalizat moldovean, a devenit pentru a treia oară campion mondial la compeția de la Milano, la proba de 5 mii de metri pe lacul Idrascalo. Performanță notorie a canoistului Serghei Tarnovschi! Moldoveanul a cucerit medalia de aur în proba de caiac-canoe individual, pe distanța de 5000 metri, fiind cronometrat cu timpul de 23:41.31 […] Articolul Premieră în istoria sportului moldovenesc – Canoistul Serghei Tarnovschi, triplu campion mondial apare prima dată în SafeNews.
08:00
VIDEO // Vicepreședintele SUA spune că și Rusia a făcut „concesii semnificative” pentru încheierea războiului din Ucraina # SafeNews
Vicepreședintele american JD Vance susține că atât Rusia, cât și Ucraina au făcut „concensii semnificative” în direcția unei soluții negociate pentru războiul din Ucraina, fiind încrezător că „diplomația energică” va duce la încheierea conflictului, potrivit NBC News și Reuters. Într-un interviu difuzat duminică de NBC, Vance a spus că eventuale noi sancțiuni vor fi analizate de […] Articolul VIDEO // Vicepreședintele SUA spune că și Rusia a făcut „concesii semnificative” pentru încheierea războiului din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
08:00
VIDEO // Lavrov prezintă condițiile Rusiei pentru pacea din Ucraina:Garanție de securitate a marilor puteri și absența NATO # SafeNews
Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat într-un interviu publicat duminica aceasta că un grup de națiuni, între care membri ai Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, ar trebui să fie garanții securității Ucrainei, informează Reuters. Agenția de presă britanică a relatat săptămâna trecută că președintele rus Vladimir Putin cere Ucrainei să renunțe la […] Articolul VIDEO // Lavrov prezintă condițiile Rusiei pentru pacea din Ucraina:Garanție de securitate a marilor puteri și absența NATO apare prima dată în SafeNews.
07:50
Canada nu exclude trimiterea de trupe în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate. Ce i-a transmis premierul Mark Carney lui Zelenski # SafeNews
Premierul canadian Mark Carney i-a transmis duminică președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că susține apelurile Ucrainei pentru garanții de securitate solide în cadrul oricărui acord de pace, precizând că Ottawa nu exclude posibilitatea de a trimite trupe într-un astfel de cadru, notează Reuters. La trei ani și jumătate de la invazia pe scară largă a Rusiei în […] Articolul Canada nu exclude trimiterea de trupe în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate. Ce i-a transmis premierul Mark Carney lui Zelenski apare prima dată în SafeNews.
07:40
Putin, întâlnire de taină în „orașul bombei atomice sovietice”. Ce se știe despre „Cernobîlul zburător”, o rachetă anunțată de liderul rus încă din 2018 # SafeNews
Președintele rus Vladimir Putin a făcut vineri o vizită discretă la Sarov, centrul industriei nucleare ruse și locul unde a fost creată prima bombă atomică sovietică. Acolo a avut loc o ședință secretă, care nu a apărut pe agenda oficială a Kremlinului, a relatat jurnalistul Andrei Kolesnikov de la Kommersant, aflat în delegația prezidențială, scrie The […] Articolul Putin, întâlnire de taină în „orașul bombei atomice sovietice”. Ce se știe despre „Cernobîlul zburător”, o rachetă anunțată de liderul rus încă din 2018 apare prima dată în SafeNews.
07:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, care sa aflat într-o vizită oficială în Republica Moldova. Oficialii au discutat despre proiectele comune de dezvoltare și despre faptul cât de important este ca să fie păstrat acest ritm întru binele cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. În context, şeful […] Articolul Grosu, după discuțiile cu Bolojan: Vom sta împreună la masa statelor UE apare prima dată în SafeNews.
07:20
În Moldova va fi implementat un program nou de combatere a traficului de arme și aliniere la normele UE. # SafeNews
Programul național privind controlul armelor de calibru mic și armamentului ușor (SALW) va fi implementat în perioada 2026–2030. Documentul prevede măsuri de prevenire și combatere a traficului ilicit de arme și muniții, consolidarea cadrului normativ și operațional, precum și alinierea legislației la standardele Uniunii Europene, transmite ipn.md. Programul a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, la […] Articolul În Moldova va fi implementat un program nou de combatere a traficului de arme și aliniere la normele UE. apare prima dată în SafeNews.
07:10
Acces gratuit la ChatGPT Plus pentru toți cetățenii unei țări europene. Discuții pentru o înțelegere de 2,3 miliarde de euro # SafeNews
Șeful companiei OpenAI, care a creat ChatGPT, Sam Altman, și secretarul britanic pentru tehnologie, Peter Kyle. au discutat un acord de 2 miliarde de lire sterline (2,3 miliarde de euro) pentru a oferi întregii țări acces premium la instrumentul de inteligență artificială, potrivit The Guardian. Sam Altman, cofondator al OpenAI, a discutat cu Peter Kyle despre […] Articolul Acces gratuit la ChatGPT Plus pentru toți cetățenii unei țări europene. Discuții pentru o înțelegere de 2,3 miliarde de euro apare prima dată în SafeNews.
07:00
Cancelarul Merz, despre un acord de pace în Ucraina: Suntem la o distanţă de 10 kilometri şi am parcurs, poate, primii 200 de metri # SafeNews
Cancelarul german Friedrich Merz a descris eforturile de a ajunge la un acord de pace în Ucraina ca fiind „primii 200 de metri” dintr-un total de 10 kilometri. „Da, am făcut primii paşi. Dar, ca să mă exprim figurativ, suntem la o distanţă de 10 kilometri şi am parcurs, poate, primii 200 de metri, nu […] Articolul Cancelarul Merz, despre un acord de pace în Ucraina: Suntem la o distanţă de 10 kilometri şi am parcurs, poate, primii 200 de metri apare prima dată în SafeNews.
06:50
Explozie într-un emblematic magazin de jucării din Moscova, în apropiere de sediul FSB. Cel puțin o persoană a murit # SafeNews
Cel puțin o persoană a murit duminică, 24 august, în urma exploziei unei butelii într-un magazin de jucării din capitala Rusiei, au informat agențiile de presă de stat, preluate de Reuters. Explozia a avut loc la Magazinul Central pentru Copii, cunoscut de majoritatea rușilor sub numele de „Detsky Mir”. Acesta este situat în piața Lubianka, […] Articolul Explozie într-un emblematic magazin de jucării din Moscova, în apropiere de sediul FSB. Cel puțin o persoană a murit apare prima dată în SafeNews.
06:40
Igor Grosu, la Festivalul „Tezaurul culturii românești”: Pactul Hitler-Stalin nu a reușit să ne distrugă valorile și tradițiile naționale # SafeNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat ieri la prima ediție a Festivalului „Patrimoniul cultural Mileștii Mici – Tezaurul culturii românești” – un eveniment care a adunat sute de oameni de pe ambele maluri ale Prutului. Oficialul a subliniat rolul culturii în apropierea comunităților și a menționat importanța păstrării tradițiilor. Am avut ocazia să discut cu […] Articolul Igor Grosu, la Festivalul „Tezaurul culturii românești”: Pactul Hitler-Stalin nu a reușit să ne distrugă valorile și tradițiile naționale apare prima dată în SafeNews.
06:30
VIDEO // Momentul în care Garda Națională Ucraineană distruge un sistem de rachete rusesc S-300V în valoare de 40 de milioane de dolari # SafeNews
Soldații din unitatea de forțe speciale Lazar a Brigăzii 27 Pechersk a Gărzii Naționale a Ucrainei au distrus un sistem de rachete sol-aer rusesc S-300V pe frontul din Zaporojie, a anunțat canalul ucrainean de Telegram Butusov Plus „Luptătorii unității de forțe speciale Lazar din Brigada 27 Pechersk a Gărzii Naționale a Ucrainei au distrus un […] Articolul VIDEO // Momentul în care Garda Națională Ucraineană distruge un sistem de rachete rusesc S-300V în valoare de 40 de milioane de dolari apare prima dată în SafeNews.
06:20
12 secții de votare vor fi deschise pentru locuitorii din stânga Nistrului la alegerile din toamnă. Decizia CEC # SafeNews
Douǎsprezece secții electorale vor fi deschise pentru cetățenii cu drept de vot din regiunea transnistreană, la alegerile parlamentare din 28 septembrie, potrivit unei decizii luate duminică, 24 august, de cǎtre Comisia Electorală Centrală (CEC). Vicepreședintelui CEC, Pavel Postica, a declarat cǎ decizia autorității electorale centrale referitoare la constituirea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga […] Articolul 12 secții de votare vor fi deschise pentru locuitorii din stânga Nistrului la alegerile din toamnă. Decizia CEC apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
06:10
Nou sondaj în Ucraina. Pe cine ar alege ucrainenii președinte la următorul scrutin prezidențial # SafeNews
Președintele Vladimir Zelenski ar obține cel mai mare număr de voturi la următoarele alegeri prezidențiale, aratǎ un nou sondaj realizat în Ucraina. În vestul Ucrainei, sprijinul pentru Zelenski și Zalujnîi este egal, câte 27%. În rândul persoanelor de peste 50 de ani există mai mult sprijin pentru Zalujnîi decât pentru Zelenski: 31% față de 30%, […] Articolul Nou sondaj în Ucraina. Pe cine ar alege ucrainenii președinte la următorul scrutin prezidențial apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
16:50
VIDEO // De ziua independenței sale, Ucraina atacă cu drone teritoriul rus. Incendii la centrala nucleară din Kursk și la un terminal petrolier # SafeNews
Ucraina a lansat o serie de atacuri cu drone pe teritoriul rus duminică, ziua în care sărbătoreşte independenţa, provocând incendii într-o centrală nucleară şi un terminal petrolier, în contextul în care eforturile diplomatice de soluţionare a conflictului se află într-un impas. Autorităţile locale ruse au anunţat în cursul nopţii că au interceptat drone ucrainene în […] Articolul VIDEO // De ziua independenței sale, Ucraina atacă cu drone teritoriul rus. Incendii la centrala nucleară din Kursk și la un terminal petrolier apare prima dată în SafeNews.
13:40
Mii de oameni au participat la Marșul Eliberării organizat la Chișinău, cu ocazia împlinirii a 81 de ani de la Operațiunea Iași–Chișinău. Evenimentul a fost dedicat memoriei eroilor care au luptat pentru eliberarea țării. Președintele Partidului Republican Inima Moldovei, Irina Vlah, a luat parte la manifestație alături de echipa sa și a subliniat că această […] Articolul VIDEO // Comemorarea Operațiunii Iași–Chișinău: mesaj transmis de Irina Vlah apare prima dată în SafeNews.
11:00
Washingtonul a aprobat vânzarea de rachete ERAM (Extended-Range Attack Munition) către Ucraina, a relatat Wall Street Journal (WSJ) pe 23 august, citând doi oficiali americani anonimi. Racheta are o rază de acțiune de aproximativ 241-450 de kilometri (150-280 de mile) și este menită să fie o armă rapidă de produs și cu costuri reduse. SUA […] Articolul SUA aprobă vânzarea de rachete ERAM către Ucraina, relatează WSJ apare prima dată în SafeNews.
10:50
Flota de elicoptere UH-60 Black Hawk a US Army va putea lansa drone în timpul zborului începând de anul viitor, grație unui contract de modernizare cu producătorul Sikorsky anunțat recent. Acordul în valoare de 43 de milioane de dolari va include actualizări de software și hardware care vor permite echipajelor aeriene ale armatei să opereze […] Articolul Armata SUA își echipează elicopterele Black Hawk pentru a lansa drone apare prima dată în SafeNews.
10:50
Un bărbat care făcea parte din echipa serialului de succes „Emily in Paris” a murit în timpul filmărilor pentru sezonul al cincilea, la Veneţia, relatează presa internaţională, potrivit News.ro. La Repubblica l-a identificat pe bărbat ca fiind Diego Borella, în vârstă de 47 de ani, asistent de regie. Medicii au fost chemaţi la hotelul Danieli din […] Articolul Moarte subită pe platourile „Emily in Paris”. Filmările au fost suspendate apare prima dată în SafeNews.
10:40
Aflată în vacanţă în Bali, o turistă a orbit după ce a băut un cocktail într-un club. „Dar sunt norocoasă” # SafeNews
Vacanţa de vis a unei turiste canadiene în Bali s-a transformat într-un coşmar. Ashley venise să petreacă câteva zile pe insula indoneziană înainte ca lucrurile să ia o întorsătură neaşteptată, relatează La Libre Belgique, citat de News.ro. Într-o seară, ea a comandat un cocktail într-un club de noapte din Kuta. Crezând că bea o băutură […] Articolul Aflată în vacanţă în Bali, o turistă a orbit după ce a băut un cocktail într-un club. „Dar sunt norocoasă” apare prima dată în SafeNews.
10:30
Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că îl va nominaliza pe Sergio Gor ambasador al SUA în India, într-un moment tensionat al relațiilor bilaterale, marcat de intensificarea războiului comercial și de decizia Washingtonului de a dubla tarifele pentru produsele indiene. Sergio Gor, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Trump și actual director […] Articolul Donald Trump îl nominalizează pe Sergio Gor ambasador al SUA în India apare prima dată în SafeNews.
Ieri
10:10
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, alături de vicepreședinții formațiunii, Radu Burduja și Igor Curov, precum și de alți colegi de partid, au participat ieri la Festivalul Covorului din satul Gaidar, UTA Găgăuzia. Evenimentul a reunit meșteșugari, artiști și localnici, care au celebrat frumusețea și măiestria covoarelor găgăuze, dar și muzica, dansurile și ospitalitatea comunității. Într-un mesaj publicat pe […] Articolul FOTO // Partidul „Respect Moldova” susține tradițiile și comunitățile locale apare prima dată în SafeNews.
10:10
Ucraina sărbătoreşte Ziua Independenţei. Maia Sandu: „Ucrainenii nu lasă războiul să se extindă, protejând astfel și pacea și suveranitatea noastră” # SafeNews
Ucraina sărbătorește Ziua Independenței pe 24 august, marcând astfel 34 de ani de la adoptarea Declarației de Independență față de Uniunea Sovietică, în 1991, un document politic și juridic care a confirmat noul statut al țării. „Construim o Ucraină care va avea suficientă forță și putere pentru a trăi în siguranță și pace. Așa că […] Articolul Ucraina sărbătoreşte Ziua Independenţei. Maia Sandu: „Ucrainenii nu lasă războiul să se extindă, protejând astfel și pacea și suveranitatea noastră” apare prima dată în SafeNews.
09:50
Un accident rutier grav s-a produs sâmbătă, 23 august, în localitatea Tomești, județul Iași, România. Două autoturisme au intrat în coliziune după ce un șofer de 32 de ani, originar din R. Moldova, a refuzat să oprească la semnalul Poliției și a fost urmărit pe DN 28. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Iași, bărbatul conducea […] Articolul Șofer din Moldova, urmărit de Poliție, a provocat un accident în România apare prima dată în SafeNews.
09:20
Tragedie în România. Patru persoane au murit după ce o mașină a căzut în prăpastie. Există un singur supraviețuitor # SafeNews
O tragedie a avut loc în Argeș, sâmbătă, 23 august, unde o mașină ar fi căzut într-o prăpastie de 200 de metri în zona Capra, România. Patru persoane au murit, iar una a fost preluată de un elicopter SMURD. Incidentul a avut loc în zona Portăreasa – Capra. „Astăzi, 23 august a.c., în jurul orei 13:40, […] Articolul Tragedie în România. Patru persoane au murit după ce o mașină a căzut în prăpastie. Există un singur supraviețuitor apare prima dată în SafeNews.
09:10
Drone lansate către Moscova și Sankt Petersburg au fost interceptate de apărarea antiaeriană rusă # SafeNews
Apărarea aeriană rusă a doborât sâmbătă o dronă care se îndrepta spre Moscova, iar specialiştii examinează fragmentele găsite la sol, a anunţat pe Telegram primarul Moscovei, Serghei Sobianin, potrivit Reuters. Și aeroportul Pulkovo, din Sankt Petersburg, și-a suspendat temporar activitatea din cauza amenințării reprezentate de drone inamice, iar zeci de zboruri au fost întârziate sau anulate. […] Articolul Drone lansate către Moscova și Sankt Petersburg au fost interceptate de apărarea antiaeriană rusă apare prima dată în SafeNews.
09:10
CEC a respins cererea de înregistrare a Partidului „Moldova Mare”. Formațiunea anunță contestații și invocă încălcări democratice # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins, sâmbătă 23 august, cererea de înregistrare a Partidului „Moldova Mare” pentru participarea la alegerile parlamentare din această toamnă. Formațiunea politică a calificat decizia drept „ilegală, subiectivă și discriminatorie”, susținând că este o tentativă de a exclude opoziția din procesul electoral. Potrivit unui comunicat emis de partid, toate cerințele legale […] Articolul CEC a respins cererea de înregistrare a Partidului „Moldova Mare”. Formațiunea anunță contestații și invocă încălcări democratice apare prima dată în SafeNews.
08:10
În ce și-a investit Trump banii de când a redevenit preşedinte. Averea lui s-a triplat în ultimii ani # SafeNews
Președintele american Donald Trump a achiziționat obligațiuni în valoare de peste 100 de milioane de dolari de când a preluat mandatul în ianuarie, potrivit documentelor depuse la Oficiul pentru Etică Guvernamentală al SUA (OGE). Investițiile au vizat datorii emise de autorități locale, districte de gaz și apă, spitale, școli, dar și de mari corporații americane. […] Articolul În ce și-a investit Trump banii de când a redevenit preşedinte. Averea lui s-a triplat în ultimii ani apare prima dată în SafeNews.
08:00
Serviciile poștale din întreaga lume au suspendat livrarea coletelor către SUA din cauza anulării scutirii tarifare. # SafeNews
Mai multe servicii poștale din țări europene și asiatice au anunțat suspendarea expedierii coletelor către SUA, după ce administrația lui Donald Trump a decis anularea scutirii de taxe pentru trimiterile cu valoare de până la 800 de dolari. Noile reguli vor intra în vigoare pe 29 august, iar lipsa unor instrucțiuni clare din partea autorităților […] Articolul Serviciile poștale din întreaga lume au suspendat livrarea coletelor către SUA din cauza anulării scutirii tarifare. apare prima dată în SafeNews.
07:50
Sfârşitul incendiilor care au devastat Spania în ultimele două săptămâni, provocând patru victime şi distrugând sute de mii de hectare, „se apropie”, a declarat sâmbătă directorul general al Protecţiei Civile la televiziunea publică TVE. „Nu mai rămâne mult şi sfârşitul se apropie”, a estimat Virginia Barcones. Este vorba de incendii foarte „înşelătoare” şi „trebuie să […] Articolul Sfârșit de coșmar: Incendiile din Spania, sub control după 2 săptămâni apare prima dată în SafeNews.
07:40
Franța l-a convocat pe ambasadorul Italiei după ce vicepremierul italian l-a criticat pe președintele francez pentru sugestia de a trimite soldați europeni în Ucraina după război, a declarat sâmbătă o sursă diplomatică franceză pentru agenția Reuters. Întrebat la începutul acestei săptămâni să comenteze apelurile președintelui francez Emmanuel Macron de a trimite soldați europeni în Ucraina […] Articolul Scandal diplomatic între Franța și Italia: Motivul disputei apare prima dată în SafeNews.
07:30
Sunt țări care au interzis păpuşile Labubu. Cei care sunt prinși că le vând riscă sancțiuni aspre # SafeNews
În timp ce în unele ţări păpuşile Labubu înregistrează vânzări record, iar oamenii stau ore în şir la coadă ca să achiziţioneze un exemplar, Libia a interzis vânzarea acestora „pentru a proteja bunăstarea minorilor și a societății”. În centrul și sudul Libiei, Direcția de Securitate a confiscat și distrus recent cantități mari din păpușile produse […] Articolul Sunt țări care au interzis păpuşile Labubu. Cei care sunt prinși că le vând riscă sancțiuni aspre apare prima dată în SafeNews.
07:20
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina # SafeNews
Președintele SUA, Donald Trump, i-a spus președintelui rus, Vladimir Putin, că „nu este mulțumit” de recentul atac al Rusiei asupra unei fabrici americane de electronice din vestul Ucrainei, a afirmat Trump. O rachetă rusă a lovit o fabrică de electronice deținută de compania americană Flex Ltd. în timpul unui atac de amploare pe 21 august. […] Articolul Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
07:10
Rusia a revendicat sâmbătă cucerirea a două sate din regiunea Donețk, în estul Ucrainei, intensificând presiunea militară pe front în momentul în care eforturile diplomatice se accelerează pentru a găsi o soluție la conflict care dureaza de trei ani și jumătate, informează AFP. Într-un comunicat publicat pe Telegram, Ministerul rus al Apărării a afirmat că […] Articolul Armata rusă revendică cucerirea a două sate din regiunea Donețk apare prima dată în SafeNews.
23 august 2025
19:10
VIDEO // Eugeniu Nichiforciuc, vicepreședinte „Respect Moldova”: Cum se comportă un candidat în campanie, așa va acționa și în Parlament # SafeNews
Campania electorală este cel mai bun test de caracter pentru un politician, iar modul în care un partid sau un candidat se prezintă în fața cetățenilor arată cum va acționa mai târziu, în Parlament, în administrația locală sau la guvernare. Declarația a fost făcută de vicepreședintele pentru Dezvoltare Strategică al Partidului „Respect Moldova”, Eugeniu Nichiforciuc, la […] Articolul VIDEO // Eugeniu Nichiforciuc, vicepreședinte „Respect Moldova”: Cum se comportă un candidat în campanie, așa va acționa și în Parlament apare prima dată în SafeNews.
19:00
Maia Sandu, întâlnire cu prim-ministrul român Ilie Bolojan: „Republica Moldova și România continuă să se sprijine reciproc” # SafeNews
Republica Moldova și România se sprijină reciproc și construiesc împreună un viitor european sigur și prosper, a declarat preşedinta țării, Maia Sandu, după întrevederea avută cu prim-ministrul român, Ilie Bolojan, la Chișinău. „Astăzi, la Chișinău, cu Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, am discutat despre interconexiuni energetice care ne fac mai puternici, poduri și drumuri care apropie […] Articolul Maia Sandu, întâlnire cu prim-ministrul român Ilie Bolojan: „Republica Moldova și România continuă să se sprijine reciproc” apare prima dată în SafeNews.
19:00
Siegfried Mureșan afirmă că alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt decisive și pentru România # SafeNews
Alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie, sunt decisive nu doar pentru viitorul european al Republicii Moldova, ci și pentru România. Declarația a fost făcută de europarlamentarul Siegfried Mureșan. Stabilitatea și direcția pro-europeană a Moldovei sunt direct legate de siguranța și prosperitatea noastră, susține eurodeputatul. „Astăzi, 22 august, la Oradea, Mureșan a avut […] Articolul Siegfried Mureșan afirmă că alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt decisive și pentru România apare prima dată în SafeNews.
19:00
Igor Grosu, după întrevedere cu Ilie Bolojan: M-am convins că R. Moldova poate conta pe România # SafeNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a întâlnit astăzi, la Chișinău, cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan, aflat într-o vizită de lucru. „Bine ai revenit în Republica Moldova, Ilie Bolojan – un bun prieten al tuturor moldovenilor”, a scris Grosu. Oficialul a menționat că a discutat cu premierul României despre proiectele comune de dezvoltare. „Am discutat despre proiectele […] Articolul Igor Grosu, după întrevedere cu Ilie Bolojan: M-am convins că R. Moldova poate conta pe România apare prima dată în SafeNews.
12:10
O profesoară de liceu din landul german Renania de Nord-Westfalia s-a aflat în concediu medical mai bine de 15 ani. Acum, potrivit unei decizii judecătorești, ea trebuie să fie supusă unui examen medical. Decizia a fost luată de Curtea Administrativă Superioară din Munster, Renania de Nord-Westfalia. Profesoara a anunțat pentru prima dată că este bolnavă […] Articolul O profesoară a stat 15 ani în concediu medical în Germania apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.