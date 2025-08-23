UTM inaugurează căminul nr. 8 după reparație capitală
#diez, 23 august 2025 09:45
Căminul nr. 8 al Universității Tehnice a Moldovei (UTM) și-a redeschis ușile după reparație capitală. Proaspăt renovat cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării, dotat cu mobilier nou și aparate digitale, acesta este pregătit să găzduiască studenții într-un mediu confortabil, la standarde europene. Blocul dispune de peste 200 de locuri de cazare pentru studenți, iar valoarea totală a lucrărilor a constituit 8,5 milioane de lei, la care se adaugă mobilier în valoare de 500.000 lei.
• • •
Anual, sute de licee din România oferă locuri pentru etnici. Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași a declarat pentru #diez că nu există criterii fixe atunci când se stabilește lista liceelor care oferă locuri pentru etnicii români de pretutindeni. Așadar, este la discreția administrației liceului dacă acceptă sau nu elevii români de pretutindeni.
Ce incidente au fost depistate la parlamentarele din 2021. 60 % dintre cazurile de corupere electorală, raportate în regiunea transnistreană # #diez
La majoritatea scrutinelor naționale, Misiunea de Observare Promo-LEX deleagă observatori în mai multe secții de votare din țară și de peste hotare. Excepție nu au fost nici alegerile parlamentare anticipate din vara anului 2021. Așa cum în această toamnă cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați la urnele de vot pentru a alege partidele care urmează să formeze viitoarea componență a Parlamentului în următorii patru ani, am consultat un raport de monitorizare al organizației pentru a vede care au fost cele mai comune incidente constatate la scrutinul din 11 iulie 2021.
Timp de două luni luni, 70 de participanți au învățat cum să inoveze folosind o abordare centrată pe utilizator, iar la evenimentul de absolvire al cursului Design Thinking 2025, desfășurat la Orange Digital Center, echipele finaliste au prezentat soluții creative pentru unele dintre cele mai importante provocări cu care se confruntă societatea, atât la nivel local, cât și global.
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) intră oficial în liga marilor centre academice internaționale care dispun de infrastructuri de calcul de înaltă performanță (High-Performance Computing – HPC), odată cu lansarea celui mai puternic sistem de acest tip din mediul academic moldovenesc. Acest moment marchează finalizarea cu succes a subproiectului „Platforma unificată pentru cercetare științifică și exploatare în date cu aplicații în educație – UNDERSEA", implementat în cadrul Proiectului Învățământului Superior din Moldova (PÎSM), finanțat de Banca Mondială.
Elevii din toată țara vor începe anul de studii pe 1 septembrie. Care este genericul primei lecții # #diez
Anul de studii 2025/2026 va începe luni, 1 septembrie în toate instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), prima lecție din acest an va avea genericul „Valorile care ne unesc".
Peste 4 milioane de lei investiți în modernizarea blocului alimentar al Liceului „Onisifor Ghibu” din Orhei # #diez
La Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu" din Orhei a fost inaugurat astăzi blocul alimentar complet modernizat, care va asigura zilnic mese pentru cei peste 1.200 de elevi și 65 de profesori. Investiția, în valoare de aproape 4 milioane de lei, a fost realizată în cadrul Parteneriatului Național Moldova pentru Educație, cu sprijinul PNUD Moldova, Ministerului Educației și Cercetării, Kaufland Moldova și Asociației Obștești „The Moldova Project".
Înveți peste Prut și ești pasionat(ă) de jurnalism? Doi tineri caută voluntari pentru cea mai mare redacție de mediu din România # #diez
Ești pasionat(ă) de jurnalism și îți faci studiile în România? Doi tineri construiesc cea mai mare redacție preocupată de mediu din România și recrutează voluntari. noua.info te invită să pui umărul la jurnalismul de mediu, care să răspundă pe măsură crizei climatice care se abate asupra României și a întregii planete.
În anul de studii 2025/2026, șase școli profesionale lansează trei specialități noi în domeniul energiei regenerabile # #diez
Începând cu anul de studii 2025/2026, șase instituții de învățământ profesional tehnic din țară vor lansa trei specialități în domeniul energiei regenerabile. Elevii vor avea posibilitatea să obțină următoarele calificări: tehnician(ă) pentru instalații de producere a energiei din surse regenerabile, electrician(ă) în construcții, specializat(ă) în instalarea sistemelor fotovoltaice solare, instalator/instalatoare pentru sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură.
După ce Alexandr Stoianoglo a povestit alegătorilor despre cele „13 pisici ale unui ministru", iar echipa sa a postat acest fals și pe TikTok, Facebookul a răbufnit... cu pisici. Internauții au început să posteze imagini cu patrupezii pufoși, făcând haz de declarațiile fostului candidat la președinția țării.
(video) Hai la film! Șase producții cinematografice pe care le poți viziona în premieră la Cineplex pe 28 august și 4 septembrie # #diez
Hai la film! În următoarele două săptămâni, la cinematografele Cineplex din Chișinău, urmează să aibă loc șase premiere, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una dintre ele. Producțiile cinematografice vor fi lansate în zilele de 28 august și 4 septembrie.
Maib anunță că Banca Națională a Moldovei (BNM) a aprobat numirea Andreei-Marina Pipernea în calitate de membră independentă a Consiliului băncii. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Comitetului executiv al BNM din 14 august 2025.
Ponderea persoanelor care cred că locul femeilor nu este în politică a crescut la 26,2 % în anul 2025. Acestea sunt rezultatele studiului „Când tradiția umbrește realitatea", realizat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. În ciuda cotelor de gen care și-au propus să îmbunătățească percepția față de femei în politică, atitudinile tradiționaliste s-au accentuat în special la bărbați.
„Oamenii au nevoie de oameni.” Cum să depășești sentimentul de singurătate când te muți de acasă # #diez
În adolescență, tinerii leagă prietenii spontane datorită mediului în care se află sau intereselor aparent comune. Totuși, după vârsta de 18-19 ani să legi prietenii este mult mai greu. Această perioadă deseori coincide cu momentul când tu ajungi să locuiești prima dată singur(ă). #diez a discutat cu câteva tinere care au împărtășit experiențele lor de când s-au simțit singure, iar psihologa Victoria Romanciuc ne-a explicat cum putem face față acestui sentiment.
Voronin și „sarcasmul neînțeles”. Liderul comuniștilor spune că nu mai știe ce era în „kuliok”, după o discuție cu echipa # #diez
Voronin s-a răzgândit? După ce Igor Dodon a anunțat că „va avea discuții și se va clarifica" cu liderul comunist, Vladimir Voronin spune că a fost „sarcastic" atunci când afirma că în „culiocul" primit de Igor Dodon erau 860.000 de euro.
Teatrul „Eugene Ionesco” te invită vineri și duminică la spectacol. Elevii și studenții au reduceri # #diez
Teatrul Național „Eugene Ionesco" te invită la spectacolele „FIȚI SĂNĂTOS, DOMNULE!" și „Visul unei nopți de vară". Acestea vor fi jucate în data de 22 și 24 august.
Alexandru Stoianoglo, membru al blocului Alternativa, s-a arătat indignat la o întâlnire cu alegătorii că unul dintre miniștrii Republicii Moldova ar avea 13 pisici la birou. Politicianul se întreabă dacă acest om este „adecvat" și spune că îi este rușine să vorbească despre acest lucru. Pe de altă parte, Dan Perciun spune că niciun ministru nu are 13 pisici la birou.
Peste 1.000 de vinuri spumante din 29 de țări vor fi evaluate „în orb” la „Concours Mondial de Bruxelles” # #diez
Peste 1.000 de vinuri spumante din 29 de țări vor fi evaluate „în orb" la Concours Mondial de Bruxelles, în sesiunea dedicată vinurilor spumante – evenimentul de referință pentru această categorie. Competiția se desfășoară în premieră în Republica Moldova, între 5-7 septembrie.
Ai permis, dar nu și încredere? Școli auto din Chișinău unde poți face lecții suplimentare cu mașina proprie # #diez
Să ai permis și automobil e practic tot ce trebuie pentru a conduce zilnic. Ceea ce lipsește adesea este încrederea, mai ales dacă ai făcut practica pe un alt model. Soluția, în acest caz, este să faci câteva lecții suplimentare cu propria mașină. Mai jos îți prezentăm cinci școli auto din Chișinău care oferă această posibilitate.
Un film documentar despre o jurnalistă din Moldova va concura la celebrul Festival de la Sarajevo # #diez
Documentarul „Tata", în regia Linei Vdovîi, va face parte din competiția oficială a celei de-a 31-a ediții a Festivalului de Film de la Sarajevo. Filmul este o coproducție între România, Germania și Țările de Jos, menționează Centrul Național al Cinematografiei.
Studenții din România își încep noul an universitar fie în a doua jumătate a lunii septembrie, fie în luna octombrie, în funcție de programul stabilit de fiecare instituție de învățământ superior. Echipa #diez a analizat calendarele universitare pentru a afla datele exacte. În continuare, poți vedea când încep cursurile la cele mai mari universități din țara vecină și când este programată sesiunea de iarnă.
„O provocare a guvernării”: Igor Dodon a comentat declarațiile lui Vladimir Voronin despre „culioc” # #diez
Vladimir Voronin a declarat că în celebra sacoșă cu calendar, pe care fostul președinte Igor Dodon a primit-o de la oligarhul Vlad Plahotniuc, ar fi fost 860.000 de euro. Răspunsul lui Dodon, coleg de bloc cu comuniștii la următoarele alegeri, nu a întârziat: ex-președintele a afirmat că „interviul a fost organizat" și că moderatorul „s-a jucat cu unele emoții ale domnului Voronin, poate din cauza vârstei".
„Visul unei nopți de vară” – spectacol sub cerul liber care transformă cultura într-o experiență totală # #diez
„Visul unei nopți de vară" promite să fie mai mult decât un simplu concert, care cucerește publicul prin eleganță, emoție și rafinament. Sub conducerea muzicală a dirijorului austriac Friedrich Pfeiffer, spectacolul care va avea loc pe fundalul impresionant al stâncilor de la Orheiul Vechi, va aduce pe scenă artiști remarcabili și opere consacrate. Astfel, „Opera de Butuceni" își propune să aducă opera mai aproape de oameni, ieșind din sălile de concerte tradiționale și așezându-se în mijlocul naturii, acolo unde muzica, peisajul și tradițiile locale se împletesc într-o experiență unică.
În pofida criticilor internaționale, Israelul vrea să ocupe orașul Gaza. ONU: „Atacul va provoca moarte și distrugere” # #diez
Trupele israeliene s-au poziționat la marginea orașului Gaza și au creat un loc unde se pot pregăti pentru atacurile ulterioare. Aceasta se întâmplă după mai multe zile în care orașul a fost supus unor bombardamente și focuri de artilerie. BBC scrie că astfel Israelul sugerează că își continuă planul de a captura întreg orașul Gaza, în ciuda criticilor internaționale.
Într-o atmosferă ce îmbină tradiția cu modernitatea, satul Sărătenii Vechi din raionul Telenești găzduiește, între 24 și 26 august, atelierul „Șezătoarea Ilenelor", parte a proiectului cultural „ILENELE". Evenimentul aduce împreună meșterițe locale și artiste din Germania și Spania, într-un dialog viu despre patrimoniul textil și creativitatea feminină.
Guvernul a aprobat Planul de măsuri pentru pregătirea sezonului de încălzire 2025/2026. Ce conține acesta # #diez
Astăzi a fost aprobat Planul de măsuri pentru pregătirea sezonului de încălzire 2025/2026. Documentul conține 48 de măsuri menite să asigure livrări stabile de energie pentru întreaga țară în sezonul rece. Totodată este planificată diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale și consolidarea securității energet
Au fost publicate rezultatele sesiunii suplimentare de admitere la universitățile din Moldova # #diez
Universitățile din Republica Moldova au publicat rezultatele sesiunii suplimentare de admitere pentru anul de studii 2025/2026. Dacă nu ai reușit să ocupi un loc în sesiunea de bază, este posibil ca acum să ai mai mult noroc. Verifică mai jos dacă te regăsești în listele tinerilor admiși. Сообщение Au fost publicate rezultatele sesiunii suplimentare de admitere la universitățile din Moldova появились сначала на #diez.
BizRadar este prima și singura aplicație dedicată comunității de afaceri din Republica Moldova. Aceasta a fost lansată la inițiativa Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova, cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Platforma facilitează conexiunea, interacțiunea directă și comunicarea rapidă între mediul de afaceri și proiectele de decizie guvernamentale care au impact asupra businessului. Сообщение BizRadar – comunitatea virtuală a oamenilor de afaceri din Republica Moldova появились сначала на #diez.
Studenții moldoveni vor putea beneficia de bursele oferite de guvernul Ungariei în cadrul programului Stipendium Hungaricum în perioada 2026/2028. Guvernul a aprobat semnarea unui memorandum între Republica Moldova și Ungaria, transmite ru.diez.md. Ungaria acordă anual 40 de burse cetățenilor Republicii Moldova pentru studii la toate nivelurile de învățământ superior (licență, masterat și doctorat). Сообщение Moldova și Ungaria extind programul de burse pentru studenți până în 2028 появились сначала на #diez.
IT-ul în Moldova urcă în top: 15,2 miliarde de lei cifră de afaceri și 50.000 de lei salariu mediu lunar # #diez
În anul 2024, sectorul IT din Republica Moldova a generat o cifră de afaceri de 15,2 miliarde lei, echivalentul a circa 800 de milioane de euro, reprezentând 4,7 % din PIB-ul național. Totodată, salariul mediu lunar al specialiștilor IT a depășit 50.000 de lei (2.500 de euro). Datele au fot publicate de Moldova Innovation Technology Park (MITP) în raportului anual 2024. Сообщение IT-ul în Moldova urcă în top: 15,2 miliarde de lei cifră de afaceri și 50.000 de lei salariu mediu lunar появились сначала на #diez.
Pe 24 august, de la ora 11:00, la Universitatea Tehnică a Moldovei va avea loc o lecție publică de astronomie cu tema „Planetele gigant”. Prelegerea va fi susținută de fizicianul și astronomul Serghei Luca, care le va vorbi participanților despre cele mai mari planete ale Sistemului Solar – Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun. Intrarea este liberă pentru toți doritorii. Сообщение La UTM va avea loc o lecție de astronomie despre planetele gigant появились сначала на #diez.
Cum alegi banca potrivită când deschizi prima afacere. Recomandări din partea lui Vadim Culea # #diez
Vadim Culea este adeptul matematicii în business. La fel cum orice afacere trebuie lansată calculând cum se va obține profit, la fel și prima bancă trebuie aleasă după calcule: cât te va costa și cât vei câștiga din viitoarea colaborare. Сообщение Cum alegi banca potrivită când deschizi prima afacere. Recomandări din partea lui Vadim Culea появились сначала на #diez.
Creează un poster pentru protecția mediului. EcoVisio lansează apel pentru designeri și artiști # #diez
Ești pasionat(ă) de design grafic, student(ă) la arte, freelancer sau pur și simplu îți place să creezi mesaje vizuale cu impact social? Acum ai ocazia să-ți pui creativitatea în slujba mediului. EcoVisio invită toți doritorii și toate doritoarele să participe la competiția de afișe menită să aducă în atenția publicului gesturile simple și accesibile prin care fiecare dintre noi poate contribui la protecția mediului. Сообщение Creează un poster pentru protecția mediului. EcoVisio lansează apel pentru designeri și artiști появились сначала на #diez.
Capitala Austriei, Viena, a fost desemnată de radiodifuzorul gazdă ORF și Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU) să organizeze cea de-a 70-a ediție a Eurovision Song Contest, care va avea loc în mai 2026. Competiția va fi găzduită de Austria după victoria lui JJ la Basel pe 17 mai 2025, cu piesa Wasted Love, care a adus țării cel de-al treilea trofeu Eurovision. Сообщение Eurovision Song Contest: care oraș va găzdui a 70-a ediție появились сначала на #diez.
Sezonul rece aduce pe lângă zăpadă și costuri pentru încălzire, spații care nu se încălzesc uniform, lipsă de apă caldă în momente importante sau sisteme de încălzire care ocupă prea mult loc. Din fericire, toate aceste provocări pot fi rezolvate cu o singură investiție inteligentă. Сообщение Pompa de căldură Gree – confort complet în sezonul rece cu un singur sistem появились сначала на #diez.
O nouă ediție a Campionatului de Șah pentru Tineri! Înscrie-te și câștigă premiul mare în valoare de 1.000 de lei # #diez
Te pasionează șahul? Centrul Municipal de Tineret Chișinău te invită să te înscrii la Campionatul de Șah pentru Tineri, ediția de vară. Competiția se va desfășura marți, 26 august, începând cu ora 16:00, la sediul CMTC. Сообщение O nouă ediție a Campionatului de Șah pentru Tineri! Înscrie-te și câștigă premiul mare în valoare de 1.000 de lei появились сначала на #diez.
În perioada 1-6 septembrie 2025 se va desfășura concursul de admitere pentru studii de rezidențiat la USMF # #diez
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova anunţă concurs de admitere la studii de rezidenţiat în anul universitar 2025-2026. Сообщение În perioada 1-6 septembrie 2025 se va desfășura concursul de admitere pentru studii de rezidențiat la USMF появились сначала на #diez.
În perioada 15–17 august 2025, studenții și profesorii Facultății de Medicină Veterinară a Universității Tehnice a Moldovei au avut parte de o experiență de neuitat: prima ediție a VetCareerCamp, desfășurată în inima Codrilor Moldovei, în Rezervația Naturală „Codrii”. Сообщение VetCareerCamp 2025 – tabăra unde medicina veterinară s-a împletit cu natura și prietenia появились сначала на #diez.
Vrei să-ți continui studiile în UE? Participă la o discuție cu Tinerii Ambasadori Europeni și află ce te așteaptă # #diez
Persoanele interesate să studieze în afara Republicii Moldova, în una dintre cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene, sunt invitate la o discuție cu Tinerii Ambasadori Europeni. În cadrul întâlnirii vei afla despre experiențele lor academice, avantajele studiilor în UE și provocările pe care le-ai putea întâmpina. De asemenea, vei putea adresa întrebări și primi sfaturi practice. Сообщение Vrei să-ți continui studiile în UE? Participă la o discuție cu Tinerii Ambasadori Europeni și află ce te așteaptă появились сначала на #diez.
La Chișinău se va desfășura Festivalul „Arta și Femeile Moldovei”. Care este programul evenimentului # #diez
Ce faci în perioada 20-24 august? La Teatrul „Alexei Mateevici” din Chișinău se va desfășura Festivalul „Arta și Femeile Moldovei”. Acesta va include ateliere artistice și tradiționale, concerte, sesiuni interactive și diverse evenimente culturale. Сообщение La Chișinău se va desfășura Festivalul „Arta și Femeile Moldovei”. Care este programul evenimentului появились сначала на #diez.
Ne vedem la Bookfest pentru întâlnirea clubului de carte din septembrie! Pregătește întrebările pentru scriitoarea Gabriela Adameșteanu # #diez
Dacă te pasionează lectura și ești deseori la curent cu noutățile din literatură, probabil știi că anual în Moldova are loc Bookfest. La târgul de carte ai posibilitatea nu doar să cumperi volume la prețuri reduse, ci și să participi la lansări, dezbateri sau prezentări. Ne-am gândit că Bookfest este locul potrivit pentru a organiza întâlnirea Clubului de carte #diez și Librăriile Cartier din luna septembrie. Сообщение Ne vedem la Bookfest pentru întâlnirea clubului de carte din septembrie! Pregătește întrebările pentru scriitoarea Gabriela Adameșteanu появились сначала на #diez.
Un parc de tehnologii avansate va fi construit la Stăuceni. Cum va arăta și ce facilități va pune la dispoziție # #diez
Un parc de tehnologii avansate – Moldova HiTech Park – va fi construit în orașul Stăuceni, pe o suprafață de aproximativ 50 de hectare de teren public. Proiectul urmează să fie realizat în următorii cinci ani și va conecta educația, știința, cercetarea și mediul de afaceri. Totodată, acesta va promova un stil de muncă aliniat standardelor secolului XXI, integrând clădiri eficiente energetic, panouri fotovoltaice, mobilitate electrică și ample spații verzi. Сообщение Un parc de tehnologii avansate va fi construit la Stăuceni. Cum va arăta și ce facilități va pune la dispoziție появились сначала на #diez.
34 de elevi au fost eliminați pentru fraudă. Rezultatele ultimei sesiuni suplimentare a examenelor de absolvire a gimnaziului # #diez
Au fost anunțate rezultatele sesiunii suplimentare a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului, desfășurată în perioada 12-15 august 2025. Potrivit MEC, la sesiune au fost înscriși 4.750 de elevi, dintre care: 3.891 au avut de scris o probă de examen, 625 au avut de scris două probe, 210 – trei probe, iar alții 24 – patru probe. Сообщение 34 de elevi au fost eliminați pentru fraudă. Rezultatele ultimei sesiuni suplimentare a examenelor de absolvire a gimnaziului появились сначала на #diez.
Un pas major pentru știința din Moldova: Institutul de Microbiologie și Biotehnologie UTM, complet modernizat # #diez
Pe 18 august 2025, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a marcat un moment important pentru dezvoltarea cercetării naționale. Lucrările ample de modernizare au avut loc la Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, care și-a redeschis ușile, pregătit să primească cercetătorii în spații moderne și dotate conform standardelor internaționale. Proiectul de renovare, în valoare de 11 milioane de lei, a inclus reparația capitală, achiziția de echipamente performante pentru laboratoare, microscoape pentru examinare și mobilier modern. Investițiile au vizat și infrastructura IT. În acest sens, a fost implementat și dezvoltat o rețea de comunicații de ultimă generație, concepută să răspundă cerințelor actuale ale cercetării și procesului educațional. Lucrările au durat 2 ani, iar cei 44 de cercetători științifici și 9 cadre auxiliare vor beneficia acum de condiții moderne pentru desfășurarea experimentelor și studiilor. Сообщение Un pas major pentru știința din Moldova: Institutul de Microbiologie și Biotehnologie UTM, complet modernizat появились сначала на #diez.
O fetiță de nouă ani a stabilit un record național. Este cea mai tânără scriitoare publicată din Republica Moldova # #diez
Dumitrița Cojuhari a devenit cea mai tânără scriitoare din Republica Moldova. La doar nouă ani, fetița a scris și a lansat prima sa carte – „Jurnalul Dumitriței: o lună de octombrie”. Anunțul a fost făcut de Ministerul Culturii. Сообщение O fetiță de nouă ani a stabilit un record național. Este cea mai tânără scriitoare publicată din Republica Moldova появились сначала на #diez.
Cele mai solicitate specialități în rândul candidaților la școlile profesionale și centrele de excelență # #diez
S-a încheiat primul tur al concursului de admitere în învățământul profesional tehnic secundar. Pentru programele disponibile în cele 32 de școli profesionale și 14 centre de excelență, au fost distribuite 8.718 locuri. Dintre acestea, 8.380 de locuri sunt cu finanțare de la bugetul de stat. Сообщение Cele mai solicitate specialități în rândul candidaților la școlile profesionale și centrele de excelență появились сначала на #diez.
Doar liceele slabe oferă locuri pentru românii de pretutindeni? Ce spun rezultatele de la bacalaureat # #diez
„Doar școlile slabe oferă locuri pentru basarabeni.” Această reacție a însoțit un articol #diez despre tinerii originari din Republica Moldova care au devenit șefi de promoție la liceele din România. ISJ Iași ne-a clarificat că nu există criterii fixe după care liceele oferă locuri pentru etnici, ceea ce înseamnă că orice instituție poate accepta înscrierea românilor de pretutindeni. Pentru a înțelege situația reală, am analizat listele liceelor care au oferit locuri pentru etnici în ultimii patru ani. Totodată, #diez a verificat câte dintre aceste licee se regăsesc în topul celor mai bune instituții de învățământ din România, pe baza rezultatelor obținute la examenul de bacalaureat. Сообщение Doar liceele slabe oferă locuri pentru românii de pretutindeni? Ce spun rezultatele de la bacalaureat появились сначала на #diez.
Cum îți construiești o carieră în telecomunicații. Olga Begun, despre oportunitățile companiei Orange pentru angajați # #diez
Pasiunea pentru telecomunicații și cultura organizațională care se aliniază cu valorile personale au motivat-o pe Olga Begun să dedice 16 ani activității profesionale în cadrul companiei Orange Moldova. A început în calitate de operatoare pentru relațiile cu clienții, iar astăzi este șefa departamentului pentru proiecte și transformare. În noul episod al podcastului „Urmează stația”, dedicat orientării în carieră, am discutat cu Olga despre primul job în telecomunicații, despre oportunitățile profesionale de care a beneficiat, despre aptitudinile necesare și despre provocările domeniului. Сообщение Cum îți construiești o carieră în telecomunicații. Olga Begun, despre oportunitățile companiei Orange pentru angajați появились сначала на #diez.
Ai chef de acțiune, curaj să încerci lucruri noi și dorința de a contribui la proiecte care fac diferența? Atunci locul tău este în Clubul Voluntarilor ARTICO. A început o nouă etapă de înscrieri pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 21 de ani, care doresc să facă parte dintr-o echipă activă și pot dedica cel puțin cinci ore pe săptămână activităților de voluntariat. Сообщение Vrei să implementezi proiecte care fac diferența? Alătură-te Clubului Voluntarilor ARTICO появились сначала на #diez.
Cum poți învăța japoneza la Chișinău. Fundația pentru Relații Moldo-Japoneze începe formarea grupelor din septembrie # #diez
Îți dorești să înveți limba și cultura japoneză? Fundația pentru Relații Moldo-Japoneze formează grupele pentru următorul program de studiu. Cursurile urmează să înceapă în septembrie 2025 și se vor finaliza în mai 2026. Сообщение Cum poți învăța japoneza la Chișinău. Fundația pentru Relații Moldo-Japoneze începe formarea grupelor din septembrie появились сначала на #diez.
