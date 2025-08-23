100 de licee din România care oferă cele mai multe locuri pentru etnici

18:45

„Doar școlile slabe oferă locuri pentru basarabeni." Această reacție a însoțit un articol #diez despre tinerii originari din Republica Moldova care au devenit șefi de promoție la liceele din România. ISJ Iași ne-a clarificat că nu există criterii fixe după care liceele oferă locuri pentru etnici, ceea ce înseamnă că orice instituție poate accepta înscrierea românilor de pretutindeni. Pentru a înțelege situația reală, am analizat listele liceelor care au oferit locuri pentru etnici în ultimii patru ani. Totodată, #diez a verificat câte dintre aceste licee se regăsesc în topul celor mai bune instituții de învățământ din România, pe baza rezultatelor obținute la examenul de bacalaureat.