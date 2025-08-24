India a interzis jocurile de noroc online

00:00

Dormi cele opt ore regulamentare pe noapte dar te trezeşti mai obosită decît te-ai culcat.O cafea de dimineaţă nu îţi mai este de ajuns pentru a te pune în mişcare şi consumi cantităţi semnificative de băuturi dulci şi energizante pe parcursul unei zile. Pentru că nu eşti aproape niciodată odihnită, eficienţa ta a scăzut şi nu reuşeşti să îţi termini treaba la birou, aşa că îţi iei de lucru pe