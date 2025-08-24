India a interzis jocurile de noroc online
Noi.md, 22 august 2025 23:30
Parlamentul din India a adoptat o lege care interzice jocurile de noroc online, după publicarea unui raport guvernamental conform căruia o treime dintre locuitorii celei mai populate ţări de pe planetă pierd miliarde de dolari la jocurile online.Interdicţia vizează atât site-urile de poker online cât şi pe cele specializate în jocuri sportive online, aşa-numitele fantasy sports. Decizia vine î
Acum 30 minute
00:00
Dormi cele opt ore regulamentare pe noapte dar te trezeşti mai obosită decît te-ai culcat.O cafea de dimineaţă nu îţi mai este de ajuns pentru a te pune în mişcare şi consumi cantităţi semnificative de băuturi dulci şi energizante pe parcursul unei zile. Pentru că nu eşti aproape niciodată odihnită, eficienţa ta a scăzut şi nu reuşeşti să îţi termini treaba la birou, aşa că îţi iei de lucru pe
Acum o oră
23:30
Un grup de turiști care a luat masa la un restaurant din Ostuni, Italia, au rămas uluiți cînd au descoperit pe nota de plată o „taxă” neașteptată, adăugată pe lîngă mîncare și băuturi, scrie adevarul.ro.Patru turiști au petrecut cîteva ore pe o terasă din Italia, unde au consumat mîncare și băuturi, iar cînd a venit nota de plată, pe lîngă alimente, aceștia au fost puși să achite și o taxă sup
Acum 2 ore
23:00
După cum a fost dovedit, secretul figurii zvelte în parte depinde de un somn nocturn bun. Anume despre acest lucru au raportat oamenii de ştiinţă la o conferinţă consacrată problemelor privind excesul de greutate, care a avut loc la Amsterdam.Savanţii de la Centrul European de Cercetare din Dijon (Franţa), în special, au declarat că, "după o noapte de somn insuficient oamenii consumă cu 22 % m
22:30
O înghețată în ediție limitată a atras atenția trecătorilor pe străzile din Brooklyn, New York. Produsul inedit are gust de lapte matern și costă 13 dolari pentru un borcan de 414 ml, transmite antena3.ro.Înghețata este realizată de compania americană OddFellows, în colaborare cu Frida – firmă specializată în produse pentru bebeluși. Rețeta conține smîntînă, gumă de guar, zaharuri, gălbenuș de
Acum 4 ore
22:00
Alături de vitamine și nutrienți în laptele crud de vacă se pot conține și agenţi patogeni. Nu toţi experţii sînt de acord că merită să te bucuri de un pahar de lapte proaspăt obţinut direct de la vacă. Ei cred că în laptele proaspăt, în afară de vitamine și substanțe nutritive se găsesc și agenţi patogeni, de exemplu, Salmonella, Staphylococcus aureus, Bacillus tubercul și consumînd acest lapte,
21:30
În timp ce în unele ţări păpuşile Labubu înregistrează vînzări record, iar oamenii stau ore în şir la coadă ca să achiziţioneze un exemplar, Libia a interzis vînzarea acestora „pentru a proteja bunăstarea minorilor și a societății”.În centrul și sudul Libiei, Direcția de Securitate a confiscat și distrus recent cantități mari din păpușile produse de compania chineză Pop Mart , deoarece acestea
21:00
Cînd ficatul tău nu mai poate să facă față stilului tău de viață, el îți va transmite semnale care ar trebui să te trimită direct la medicul specialist pentru a-l ajuta să-și revină.Cele mai cunoscute semnale ale ficatului afectat sînt oboseala cronică, starea de letargie sau sentimentul de epuizare totală, dureri difuze de cap sau migrene constante, dureri prezente la încheieturile mainilor s
20:30
Turbulențele aeriene tot mai dese sînt un efect al schimbărilor climatice, frecvenţa turbulenţelor va creşte, potrivit mai multor experţi. Între 2009 şi 2024, 207 persoane au fost rănite în cursul unor călătorii cu avionul agitate, scrie Agerpres.Potrivit datelor oficiale, turbulenţele sînt principala cauză a accidentelor în timpul zborurilor care au legătură cu evoluţiile meteo, chiar dacă ci
Acum 6 ore
20:00
Persoanelor care au trecut de 40 de ani le este mai greu să piardă în greutate. Huffington Post a identificat cîteva lucruri pe care trebuie să le ştie cineva aflat în această situaţie, transmite gandul.info.Un somn neodihnitorSomnul se pare că este cel mai simplu mod de a pierde în greutate. Cercetătorii spun că persoanele care dorm mai puţin au tendinţa de a se îngrăşa. Privarea de somn
19:30
În Moldova s-a produs o degradare a anumitor lideri ai statului și ai opiniei publice, care așteaptă instrucțiuni din străinătate, deoarece nu sînt siguri că se vor descurca și doresc să transfere o parte din responsabilitatea lor asupra altora.Această opinie a fost exprimată de președintele partidului politic Alianța „MOLDOVENII”, Denis Roșca, în cadrul emisiunii „Главное” de la postul de t
19:00
Mod de preparare:Aluatul se pregăteşte ca în reţeta „Aluat pentru plăcinte și învîrtite”. Umplutura se pune pe foaia de aluat grămăjoare nu prea mari, foaia se taie pă-trăţele, colţurile pătrăţelelor se ung cu ou, se unesc în centru, se lipesc şi se apasă uşor. Plăcintele se pun cu cusătura în jos în tăvi unse cu ulei şi se ung cu ou bătut. Se coc la temperatura de 230-240 °CPrepararea ump
18:30
Tentația de a gusta din beneficiile eliminării vizelor de călătorie în UE, organizându-ne o vacanță peste hotare, ar putea fi contrabalansată de oferta internă, din care nu lipsesc destinațiile atrăgătoare.Desi mulși susțin ca un concediu in Alpi sau pe tarmul Marii Mediterane bate orice concurenta, alternativele de pe meleagurile noastre, nu sunt nici ele tocmai de neglijat, daca e sa socotim
Acum 8 ore
18:00
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, a declarat că nu are mari așteptări de la Curtea Constituțională, după numirea noilor judecători.„Ce așteptări aveți de la Curtea Constituțională odată cu numirea noilor, vechilor judecători? Pornind de la faptul că „Curtea Constituțională este a lor” – afirmație care nu este a mea, dar deja s-a întipărit în percepția publică, personal, n
18:00
Un copil nesupravegheat a fost observat în această după-amiază de carabinierii Direcției regionale „Nord”, aflați în serviciul de menținere a ordinii publice, în Piața Vasile Alecsandri din municipiul Bălți.„În această după-amiază, angajații Direcției regionale „Nord”, aflați în serviciul de menținere a ordinii publice, au dat dovadă de vigilență și au reunit un copil pierdut cu mama sa”, se a
17:30
SUA respectă „lupta” Ucrainei și „onorează victimele”, a declarat Trump, îndemnînd la încetarea „uciderilor fără sens”. La fel ca Rubio, el a susținut soluționarea prin negocieri, cu asigurarea suveranității Ucrainei.SUA admiră „spiritul de neclintit” demonstrat de poporul ucrainean, iar curajul țării inspiră pe mulți. Despre acest lucru a declarat președintele SUA, Donald Trump, în mesajul să
17:00
Soția lui Erdogan, apel către Melania Trump: „Un copil moare la fiecare 45 de minute în Gaza” # Noi.md
Prima Doamnă a Turciei, Emine Erdogan, i-a adresat o scrisoare Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump, în care o îndeamnă să manifeste aceeași compasiune pentru copiii palestinieni „ucişi brutal” în Gaza, așa cum a făcut-o în cazul copiilor ucraineni victime ale invaziei ruse, relatează EFE.Într-o scrisoare datată vineri şi publicată sîmbătă de presa turcă, Emine Erdogan a lăudat sensib
17:00
„Nordul fierbinte: valurile de căldură din Scandinavia arată că nicio țară nu e ferită de criza climatică” # Noi.md
Valul prelungit de căldură din nordul Europei, înregistrat în luna iulie, a fost amplificat de criza climatică și demonstrează că „nicio țară nu este în siguranță în fața schimbărilor climatice”, avertizează oamenii de știință.Norvegia, Suedia și Finlanda, țări recunoscute pentru clima lor răcoroasă, au fost lovite de temperaturi extreme: Finlanda a înregistrat 22 de zile consecutive cu peste
16:30
Literatura contemporană din Republica Moldova a reușit să se conecteze la curentele internaționale. De această părere sînt scriitorii Paula Erizanu și Alexandru Cosmescu, invitați la emisiunea „Consens Național”, de la RLIVE TV.Potrivit lor, faptul că multe lucrări ale scriitorilor moldoveni sînt traduse în alte limbi și se bucură de interes din partea cititorilor din afară demonstrează că poe
Acum 12 ore
16:00
Incident la bordul unui avion EasyJet: un pasager a încercat să pătrundă în cabina de pilotaj # Noi.md
Un incident grav a avut loc vineri seara la bordul unui avion EasyJet, care efectua cursa Lyon–Porto. La scurt timp după decolare, un pasager aflat în stare de delir a încercat să pătrundă prin efracție în cabina de pilotaj, forțînd aeronava să revină pe aeroportul din Lyon.Potrivit poliției franceze, bărbatul a fost imobilizat rapid de ceilalți pasageri, care au reușit să îl țină sub control
16:00
Fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, a comentat într-o postare pe rețelele sociale recentele parteneriate politice transfrontaliere dintre Moldova și România, pe care le consideră un fenomen cu implicații complexe.„În ultima perioadă, asistăm la apariția unor parteneriate între forțele politice progresiste din Moldova și România, parte a unui trend transnațional și pan-european. Ac
15:30
Pilotul spaniol Pedro Acosta (Red Bull KTM), în vârstă de 21 de ani, a fost implicat într-un accident grav în timpul antrenamentelor de vineri pe circuitul Balaton Park.Tânărul a pierdut controlul motocicletei la viteză mare și a fost aruncat de pe pistă. Motocicleta s-a făcut țăndări și, după ce s-a rostogolit în afara circuitului, a prins înălțime, lovind gardul de protecție și platforma TV
15:00
În contextul fluxurilor sporite de călători din această perioadă, autoritățile de control la frontieră – Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal – desfășoară acțiuni menite să asigure atît fluidizarea traficului, cît și condiții mai bune pentru cei care vin sau pleacă din țară.Pe lîngă măsurile operaționale – deschiderea pistelor reversibile, suplinirea numărului de angajați, utilizarea te
15:00
Satul Gaidar din raionul Ceadîr-Lunga a găzduit o nouă ediție a Festivalului Covorului, eveniment care a transformat localitatea într-o adevărată galerie de patrimoniu cultural. Meșteri populari din 20 de localități au expus peste o sută de covoare, unele vechi de mai bine de un secol, impresionînd vizitatorii prin diversitatea și simbolistica lor.Țesătoarele din Gaidar au rememorat tradiț
14:30
Municipiul Comrat a marcat 236 de ani de la prima atestare, transformînd orașul într-o adevărată scenă de sărbătoare. Evenimentul a fost celebrat printr-un concert grandios, expoziții, activități pentru copii și un tîrg al meșteșugarilor locali.Sărbătoarea a reunit oaspeți din țară și de peste hotare. „Suntem onorați și ne face o plăcere deosebită să participăm la Zilele orașului Comrat”, a de
14:30
„Asfalt electoral”: Drum reparat recent, dar deja cu denivelări pe traseul Sîngerei–Rădoaia # Noi.md
Pe rețelele de socializare a apărut un video care stîrnește critici și ironii la adresa autorităților. Un internaut a filmat porțiuni din drumul Sîngerei–Rădoaia, arătînd denivelările și calitatea slabă a lucrărilor de reparație, efectuate recent.Imaginile au fost publicate la scurt timp după ce vicepreședinta PAS, Doina Gherman, a distribuit un alt video, în care se laudă cu finalizarea acest
14:00
Primele imagini surprinse astăzi la punctul de trecere a frontierei Giurgiulești–Galați arată cum noul sistem de control coordonat a intrat în funcțiune.Șoferii și pasagerii au trecut mai rapid granița, beneficiind de verificări efectuate exclusiv pe partea românească, în PTF Galați.De menționat că de astăzi, ora 08:00, la punctul de trecere a frontierei rutier Giurgiulești (Republica Mo
14:00
Secții speciale pentru diaspora și pentru alegătorii din stânga Nistrului la alegerile din septembrie # Noi.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a adoptat astăzi mai multe hotărîri privind organizarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 septembrie 2025.Potrivit deciziilor, vor fi organizate 301 secții de votare în afara țării. Printre acestea, 4 secții vor permite votarea prin corespondență pentru moldovenii aflați în Statele Unite ale Americii, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japoni
14:00
Localnicii din satul Ciutulești beneficiază acum de un centru de sănătate modern, construit cu sprijin financiar extern. Noua instituție oferă condiții optime atît pentru personalul medical, cît și pentru pacienți, fiind dotată cu echipamente moderne și spații adaptate nevoilor comunității.În cadrul centrului a fost amenajat și un punct de urgență medicală, care permite intervenții rapide în c
13:30
Ultimul roman al scriitorului Dumitru Crudu, intitulat „Tu și alte femei”, a fost lansat la o librărie din capitală, atrăgînd numeroși cititori dornici să descopere noua apariție editorială și să dialogheze cu autorul.Potrivit lui Dumitru Crudu, volumul este „un roman de dragoste ce reconstituie epocile istorice prin care am trecut”, dar și „un imn adus femeilor din epoca de azi, care, după pă
13:00
Marș organizat de PSRM la Chișinău cu ocazia împlinirii a 81 de ani de la operațiunea Iași–Chișinău # Noi.md
Circa 10 mii de persoane au participat astăzi la un marș organizat în capitală de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a anunțat liderul formațiunii, Igor Dodon.Evenimentul a fost dedicat comemorării a 81 de ani de la încheierea operațiunii Iași–Chișinău, moment istoric marcat de eliberarea orașului în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.Participanții au defilat pe str
13:00
Republica Moldova a înregistrat astăzi un moment istoric în domeniul aeronautic, odată cu lansarea oficială a primei aeronave asamblate integral în țară – modelul Vans RV-7A.Evenimentul, organizat de Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC), a reunit pasionați de aviație, profesioniști din domeniu și reprezentanți ai autorităților. Printre participanți s-au numărat Președinta Maia Sandu și directo
12:30
Chișinău găzduiește, pe 24 august 2025, cea de-a doua ediție a festivalului „Dor de Chișinău”, un eveniment dedicat diasporei și tuturor celor care păstrează o legătură vie cu orașul natal, indiferent de locul în care trăiesc.Festivalul va avea loc pe strada pietonală „Eugen Doga” și este organizat de Primăria Municipiului Chișinău. După succesul ediției inaugurale din 2023, evenimentul din a
12:00
PDMM a sesizat ambasadele și OSCE privind „decizia arbitrară” a SIS în cazul lui Vladimir Cebotari # Noi.md
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) a transmis o adresare ambasadelor și misiunilor internaționale acreditate la Chișinău, în care denunță drept „arbitrară” decizia Serviciului de Informații și Securitate de a-l include pe liderul formațiunii, Vladimir Cebotari, în lista persoanelor asociate cu Vlad Plahotniuc.Scrisoarea a fost expediată, între altele, Ambasadei Statelor Unite, Delegaț
12:00
Reprezentantele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Rita Lefter-Simașco și Tatiana Barburoș, au participat la un workshop dedicat îmbunătățirii comunicării cu moldovenii stabiliți în Italia.Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Institutului Republican Internațional (IRI Moldova) și a reunit lideri ai comunității, asociații diasporale și experți în comunicare.Pe agenda discuțiilor s-au
11:30
Șefa statului, în mesajul de Ziua Independenței Ucrainei: „Curajul Ucrainei protejează suveranitatea Moldovei” # Noi.md
Astăzi, cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adus un omagiu curajului poporului ucrainean, care își apără zilnic dreptul la libertate și suveranitate.„Ucrainenii nu lasă războiul să se extindă, protejînd astfel și pacea și suveranitatea noastră”, a subliniat șefa statului.Republica Moldova rămîne alături de Ucraina și de cetățenii săi, care l
Acum 24 ore
11:00
De astăzi, 24 august 2025, ora 08:00, a fost implementat controlul coordonat la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiulești–Galați.Astfel, cele patru autorități de frontieră și vamale din Republica Moldova și România aplică în comun noua procedură, pe sensul de intrare în România.Ce se schimbă: Controalele nu vor mai fi efectuate la ieșirea din Republica Moldova; Oprirea și verifi
11:00
Premierul Dorin Recean și omologul său român, Ilie Bolojan, au participat la cea de-a V-a ediție a Festivalului „Tezaur Național”, organizat în satul Horești, raionul Ialoveni. Evenimentul se desfășoară timp de două zile, 23–24 august, și reunește tradițiile, meșterii populari și artiști din întreaga țară.Festivalul „Tezaur Național” oferă o diversitate de activități, printre care tîrguri cu p
10:30
Marian Fusu: „Rețelele sociale creează iluzia relațiilor, dar pierdem legătura cu oamenii reali” # Noi.md
Societatea modernă trece printr-o criză a relațiilor umane. Potrivit psihanalistului Marian Fusu, comunicarea virtuală înlocuiește din ce în ce mai des comunicarea reală, creînd doar iluzia apropierii.El a declarat acest lucru în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi. „Cred că, în general, aceasta este o problemă globală – lipsa relațiilor în lumea modernă. Pentru că îna
10:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis în această dimineață o avertizare meteorologică de cod galben privind intensificări ale vîntului, valabilă pentru ziua de astăzi, între orele 11:00 și 20:00.Potrivit specialiștilor, vîntul va sufla din sector nord-vestic și va atinge viteze de 15–20 m/s. Fenomenul va fi resimțit pe întreg teritoriul Republicii Moldova.Autoritățile recomandă popula
10:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:24 august — a 236-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 129 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Ier. Nifon al Constantinopolului. Sf. Mc. Arhidiacon EvpluCe se sărbătorește
10:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut sîmbătă, la Chișinău, o întrevedere cu Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, aflat într-o vizită de lucru.Discuțiile s-au axat pe proiectele comune menite să îmbunătățească viața oamenilor de pe ambele maluri ale Prutului, dar și pe aspecte ce țin de securitatea regională și integrarea europeană a Republicii Moldova. Șefa statului a subliniat
09:30
Pentru astăzi, meteorologii prognozează cer noros.În toată țara vor cădea ploi slabe.Vîntul va sufla din direcția nord-vest, slab pînă la moderat, izolat cu intensificări.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +23...+25°C.În centru se așteaptă +21...+23°C, iar în nord termometrele vor indica +18...+20°C.
08:00
La Chișinău a avut loc conferința științifico-practică „Eliberarea. Cannes-ul celui de-al Doilea Război Mondial”, dedicată celei de-a 81-a aniversări a operațiunii ofensive Iași-Chișinău.Istorici, oameni de știință, jurnaliști și personalități publice au analizat semnificația evenimentelor din primăvara-vara anului 1944, pregătirea și desfășurarea uneia dintre cele mai fulgerătoare operațiuni
07:30
Politologul Alexandru Corinenco consideră că principala cauză a prezenței scăzute la vot a tinerilor la alegerile din Moldova este faptul că nu își văd viitorul în țară. El și-a exprimat această opinie într-un comentariu pentru site-ul Noi.md. În opinia sa, tînăra generație de astăzi este cea mai apolitică parte a societății.{{832606}}”Din păcate, ei nu își văd viitorul în Moldova, nu
07:00
Pavel Midrigan: „Academicienii noștri au tăcut cînd președintele Academiei de Științe din România a negat limba moldovenească” # Noi.md
„Le plătim sume enorme, iar ei nu apără interesele naționale”, a criticat juristul și avocatul Pavel Midrigan, poziția oamenilor de știință din Moldova.Pavel Midrigan a povestit despre un caz concret, cînd președintele Academiei de Științe din România a declarat la Academia de Științe a Moldovei că limba moldovenească nu există.„Academicienii noștri, cărora le plătim sume enorme, au tăcut
06:30
Politologul, doctor habilitat în științe politice, Nicolae Țveatcov, a pus în discuție la cea de-a 7-a masă rotundă națională de la Chișinău problema statutului juridic neclar al comunității române din Moldova ca minoritate etnică, relatează NOI.MDȚveatcov, care s-a prezentat drept reprezentant al minorității etnice, a pus în discuție o problemă de principiu privind statutul românilor în țară.
05:00
Ceaiul de afine oferă o serie de beneficii excelente pentru sănătate, inclusiv capacitatea de a proteja împotriva cancerului, de a întări sănătatea inimii sau de a stimula sistemul imunitar.Află mai multe despre beneficiile sale.Ceaiul de afine mai are rolul de a preveni degenerarea maculară, de a îmbunătăți funcția cognitivă, de a reduce riscul de diabet și de a crește sănătatea renală.
04:30
Arheologii israelieni cred că au descoperit cea mai veche locuință pentru vîrstnici din lume, în timpul săpăturilor de la Parcul Național Hippos, situat lîngă Marea Galileii, a anunțat luni Universitatea din Haifa.Descoperirea făcută de cercetătorii universității s-a concentrat asupra unui medalion de mozaic ornamentat, datat la sfîrșitul secolului al IV-lea sau începutul secolului al V-lea, c
04:00
Indigestia, cunoscută sub denumirea medicală de dispepsie, este o patologie des întîlnită la omul modern.Cauzele sînt diverse, dar, predominant, indigestiile sînt determinate de combinaţiile incorecte ale alimentelor, de activitatea insuficientă a enzimelor biliare, de tulburările florei microbiene, sau de alte afecţiuni care au ca şi consecinţă o prelucrare incompletă a alimentelor la nivelul
03:30
Republica Moldova rămîne în topul statelor europene cu cele mai periculoase drumuri, înregistrînd o rată a mortalității de 8,3 decese la 100.000 de locuitori, aproape dublu față de media europeană de 4,4, arată datele oficiale.Cauzele principale identificate de experți țin de infrastructura învechită, lipsa întreținerii, starea precară a podurilor și intersecțiile nesigure. În plus, multe sect
