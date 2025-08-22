Novo Nordick va aprofunda investițiile pe piața chineză
Noi.md, 22 august 2025 23:00
"În China, pacienții cu boli cronice, cum ar fi diabetul și obezitatea, încă au nevoi medicale nesatisfăcute. Pentru Novo Nordisk, aceasta reprezintă atât o oportunitate de piață, cât și o responsabilitate", a declarat, într-un interviu acordat China Media Group, Helge Lund, preşedintele Consiliului de Administraţie al acestei companii farmaceutice din Danemarca.În ultimii ani, mai mulți gig
• • •
Acum 30 minute
00:00
O călătorie cu taxiul prin capitala Croației s-a încheiat pentru o turistă cu întreruperea vacanței: ce sumă a cerut șoferul # Noi.md
O turistă din Noua Zeelandă a plătit 1.506 euro pentru o cursă de taxi de numai 1,5 kilometri în Zagreb, capitala Croației. Șoferul este anchetat – însă nu pentru suma uriașă cerută. {{831559}}Cazul a fost relatat de publicația Jutarnij List, care scrie că femeia, pe nume Carol Cowan, a primit ulterior înapoi o parte din bani, transmite stirileprotv.Autoritățile nu anchetează însă tari
Acum o oră
23:30
Parlamentul din India a adoptat o lege care interzice jocurile de noroc online, după publicarea unui raport guvernamental conform căruia o treime dintre locuitorii celei mai populate ţări de pe planetă pierd miliarde de dolari la jocurile online.Interdicţia vizează atât site-urile de poker online cât şi pe cele specializate în jocuri sportive online, aşa-numitele fantasy sports. Decizia vine î
Acum 2 ore
23:00
23:00
Un locuitor din apropierea Lacului Tahoe s-a îmbolnăvit de ciumă, probabil după ce a fost muşcat de un purice în timpul unui sejur la un camping în zonă, anunţă autorităţile sanitare din California, potrivit presei americane.Pacientul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, se reface în prezent la domiciliu, sub supravegherea unei echipe medicale, transmite stirileprotv.{{822908}}„Ciuma
22:30
Șefa statului, Maia Sandu, a vorbit în cadrul unui podcast despre poza pe care a făcut-o împreună cu Ion Ceban. „Echipa lui și echipa mea au discutat”, a menționat președinta.„- Cui aparține inițiativa pozei cu primarul Ion Ceban. A cui a fost idea?- A fost discuția dintre echipa lui și echipa mea de campanie, inclusiv oameni care spun că ar vrea ca Moldova să meargă pe calea integrării eu
22:30
Scena dansului sportiv internațional a fost din nou dominată de perechea Alexey Glukhov și Anastasia Glazunova. Cei doi sportivi din Moldova au cucerit medalia de aur la WDSF PD Super Grand Prix Standard, în cadrul prestigiosului German Open Championships (GOC) de la Stuttgart, Germania. {{831423}}Glukhov și Glazunova au impresionat atît publicul, cît și juriul, dominînd toate cele cinci d
22:30
Trump va lua „o decizie foarte importantă” dacă conflictul ruso-ucrainean nu va putea fi reglementat # Noi.md
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că, peste două săptămîni, va lua „o decizie foarte importantă”, dacă conflictul ruso-ucrainean nu va putea fi reglementat. Declarația a fost făcută jurnaliștilor la Casa Albă, transmite rbc.Potrivit lui Trump, decizia ar putea consta în sancțiuni de amploare, taxe vamale, o combinație a ambelor măsuri sau chiar în faptul că SUA „nu vor face nimic”.
22:30
ONU a declarat oficial vineri foamete în Fîșia Gaza, prima din Orientul Mijlociu, după ce experții săi au avertizat că 500.000 de persoane se află într-o stare 'catastrofală', relatează AFP.Foametea din Gaza 'ar fi putut fi evitată' dacă nu ar fi fost 'obstrucționarea sistematică din partea Israelului', a acuzat la Geneva responsabilul cu coordonarea afacerilor umanitare al Națiunilor Unite, T
Acum 4 ore
22:00
Traficul rutier pe strada Columna, în perimetrul străzilor Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni și Alexandr Pușkin, va fi suspendat în perioada 23 august 2025, ora 20:00 – 24 august 2025, în contextul desfășurării Festivalului „Dor de Chișinău”.Regia Transport Electric Chișinău anunță că, pe durata restricțiilor, circulația troleibuzelor va fi reorganizată după cum urmează:{{832110}}Ruta nr
22:00
O ceremonie de amploare a avut loc, joi, în Lhasa, pentru celebrarea împlinirii a 60 de ani de la înființarea Regiunii Autonome Xizang (Tibet).„În doar cîteva decenii, au trecut parcă peste o mie de ani.” Oamenii folosesc adesea această frază pentru a descrie realizările în materie de dezvoltare din Xizang. Ce schimbări extraordinare au avut loc aici în ultimii 60 de ani? Și cum au fost realiz
22:00
Tîrguri în Chișinău: Unde puteți cumpăra în weekend produse locale și pregăti copiii pentru școală # Noi.md
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 23 - 24 august 2025, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.Sectorul Botanica: ️În Parcul „Valea Trandafirilor”, pe 23 - 24.08.2025 - Tîrgul „Dor de Vară”, organizat în colaborar
21:30
Serghei Tarnovschi a urcat din nou pe podiumul de premiere la Campionatele Mondiale de canoe sprint # Noi.md
Canotorul Serghei Tarnovschi a urcat din nou pe podiumul de premiere la Campionatele Mondiale de canoe sprint, rezervat seniorilor.La ediția din acest an, care se desfășoară la Milano, Italia, sportivul a cucerit medalia de bronz, în proba de canoe individual, pe distanța de 500 metri, transmite radiomoldova.{{832132}}Potrivit Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, Tarnovsch
21:30
Lumea subacvatică continuă să surprindă cercetătorii cu descoperiri rare și spectaculoase. În apele din largul Parcului Național Tortuguero, Costa Rica, un rechin-portar (Ginglymostoma cirratum) a fost fotografiat avînd o culoare neobișnuită: un portocaliu strălucitor.Este prima dată cînd această anomalie cromatică, cunoscută sub numele de xantism, este documentată la această specie și, totoda
21:00
În aplicația de mesagerie WhatsApp a apărut funcția de răspuns automat, care permite lăsarea de mesaje vocale dacă interlocutorul nu a răspuns la apel.Potrivit Oxu.Az, acest lucru a fost anunțat de portalul WABetaInfo.{{826436}}Inovația a fost observată în versiunea beta a WhatsApp cu numărul 2.25.23.21 pentru Android. În interfața de apel a acestei versiuni a aplicației a apărut butonul
Acum 6 ore
20:00
În ultimii o sută de ani, reședința a avut doar patru proprietari. Ultima proprietară, văduva regelui companiei farmaceutice Purdue Pharma, Arthur Sackler, condamnat pentru medicamente cu opioide, a murit la vîrsta de 84 de ani.Gillian Sackler nu era prea ospitalieră, așa că ani de zile nimeni nu a văzut din interior conacul, situat pe strada de lux Park Avenue, numărul 666. Dar acum agenții i
19:30
În seara zilei de 21 august, ora 22:32 la Dispeceratul comun de urgență a IMSP CNAMUP a parvenit un apel de la Serviciul 112, care semnala o posibilă intoxicație cu ciuperci la persoane dintr-o suburbie a mun. Chișinău.La locul solicitării s-a deplasat echipa PAMU Trușeni din cadrul SAMU Buiucani, care a constatat că 4 persoane (3 femei și un bărbat) cu vîrstele cuprinse între 35-65 de ani pre
19:30
Partidul politic Alianța „MOLDOVENII” merge pe calea de mijloc în viitoarele alegeri parlamentare și nu intenționează să lupte cu nimeni, are propria strategie de dezvoltare și intenționează să atragă în echipa sa oameni care doresc să lucreze și să rezolve problemele.Această opinie a fost exprimată de președintele partidului politic Alianța „MOLDOVENII”, Denis Roșca, în cadrul emisiunii „Гл
19:00
„King Kong” din Moldova împotriva luptătorului rus: cum s-a desfășurat lupta titanilor la turneul din SUA # Noi.md
Luptătorul rus de categorie grea Oleg Popov a cîștigat finala Grand Prix PFL la turneul PFL World Tournament 10: Finals, care a avut loc la Hollywood (Florida, SUA).În finala diviziei heavyweight, Popov l-a învins pe moldoveanul Aleksandr Romanov. Lupta lor a fost considerată cea mai bună a serii și a durat cinci runde complete. Părerea arbitrilor a fost împărțită: doi au acordat victoria rusu
19:00
Luni, 1 septembrie 2025, va suna primul clopoțel pentru toate instituțiile de învățămînt din Republica Moldova. Noul an de studii va debuta cu o lecție tematică obligatorie, avînd genericul „Valorile care ne unesc”, destinată tuturor școlilor și liceelor, publice și private, anunță Ministerul Educației, transmite realitatea.{{832612}}Pentru buna desfășurare a acestei ore, Ministeru
18:30
La Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Orhei a fost inaugurat astăzi blocul alimentar complet modernizat, care va asigura zilnic mese pentru cei peste 1.200 de elevi și 65 de profesori.Investiția, în valoare de aproape 4 milioane de lei, a fost realizată în cadrul Parteneriatului Național Moldova pentru Educație, cu sprijinul PNUD Moldova, Ministerului Educației și Cercetării, Kaufland Moldov
18:30
Ofițerii direcției generale antifraudă sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale cu suportul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială ,,Fulger” și Inspectoratului Național de Investigații, anunță despre deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii calculate la Bugetul public național de peste 51 milioane lei.La data d
Acum 8 ore
18:00
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința unui funcționar public cu statut special din cadrul Serviciului Vamal, stabilindu-se duferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de 2 milioane 27 mii 738 lei.Diferența a fost constatată între averea dobîndită și veniturile obținute și cheltuielile realizate pe parcursul anilor
18:00
Primăria Municipiului Chișinău informează că duminică, 24 august, strada pietonală „Eugen Doga” va găzdui Festivalul „Dor de Chișinău”, un eveniment dedicat tradițiilor, culturii și spiritului comunitar al capitalei.Festivalul reprezintă o ocazie specială pentru toți cei care poartă Chișinăul în suflet, indiferent de locul în care se află.Evenimentul va începe la ora 16:00, în inima orașul
17:30
„Ungheni-gaz” a finalizat lucrările de extindere a rețelelor: noi consumatori vor avea acces la gaze naturale # Noi.md
Directorul „Moldovagaz”, Vadim Ceban, a anunțat că întreprinderea de distribuție a gazelor „Ungheni-gaz” a finalizat cu succes lucrările de extindere a rețelelor sale planificate pentru anul curent.„În total, în satele Agronomovca, Petrești și Buzduganii de Jos din raionul Ungheni, incluse în Programul de investițional al companiei pentru anul 2025, au fost pozați puțin peste 6 kilometri de co
17:30
Rovinieta, taxa pentru utilizarea drumurilor din România, se va scumpi de la 1 septembrie. Șoferii vor plăti mai mult pentru serviciul respectiv în funcție de tipul vehiculului și perioada de valabilitate a rovinietei.Conform noii prevederi, tarifele pentru automobilele din clasa A vor fi de 3,5 de euro pentru o zi, 6 euro/7 zile, 9,5 euro/1 lună, 15 euro/60 zile și 50 euro per un an, transmit
17:00
O companie turcă a devenit victima unei mari escrocherii în Moldova: administratorul învinuit nu își recunoaște vina # Noi.md
Procuratura Anticorupție (PA), în comun cu Centrul Național Anticorupție (CNA), a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care un administrator este învinuit de comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani, iar trei companii pe care acesta le gestionează – de comiterea infracțiunii de spălare de bani.Cazul a fost
17:00
Mărfuri transportate în lipsa actelor de proveniență legală/vamală au fost găsite de Echipele mobile ale Vămii, în cadrul misiunilor de control desfășurate pe traseele naționale.În primul caz, ofițerii vamali au stopat și supus verificărilor un mijloc de transport, ce se deplasa pe traseul Chișinău-Ștefan Vodă, la volanul căruia se afla un conațional în vîrstă de 34 de ani. Astfel, în comparti
17:00
Poliția Națională anunță că deține probe precum că persoanele sînt intimidate, obligate și constrînse să participe la protestul plătit la care cheamă organizația criminală ȘOR.Cetățenii implicați anterior la astfel de proteste primesc mesaje audio și text prin care sînt intimidați să vină la protestele de mîine din capitală și raioane.„Îndemnăm persoanele vizate - să apeleze de urgență la
16:30
Ungaria și Slovacia au cerut Comisiei Europene să oblige Ucraina să nu mai atace conducta de petrol # Noi.md
Ungaria și Slovacia cer Comisiei Europene să oblige Ucraina să înceteze atacurile asupra conductei de petrol „Drujba”, se arată într-o scrisoare adresată de cei doi miniștri de externe la Bruxelles.{{832231}}În scrisoare, țările afirmă că, după ultimul atac al Armatei Ucrainene asupra conductei de petrol, livrările ar putea fi întrerupte pentru cel puțin cinci zile și „deocamdată nu se cunoașt
16:30
Maia Sandu a avut o întrevedere de rămas bun cu Ambasadorul Uniunii Europene, Jānis Mažeiks # Noi.md
Președinta Maia Sandu s-a întîlnit cu Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Jānis Mažeiks, la încheierea mandatului său.În această perioadă, țara noastră a făcut pași istorici pe calea integrării europene: depunerea cererii de aderare la UE în martie 2022, obținerea statutului de țară candidată în iunie 2022 și deschiderea negocierilor de aderare în decembrie 2023.Președinta Maia Sandu
16:30
Ai planuri mari pentru afacerea ta? Acționează la momentul oportun cu Creditul Business Rapid de la Microinvest # Noi.md
În afaceri, provocările apar una după alta, dar timpul nu stă pe loc. Când oportunitățile de dezvoltare bat la ușă, trebuie să acționezi rapid și eficient. Antreprenorii nu așteaptă. Caută soluții și acționează! Iar Microinvest îi finanțează exact la timp.Credit Business Rapid până la 3 000 000 de lei, în doar 2 ore – o soluție de finanțare modernă, flexibilă și ușor de accesat atunci când ai
16:30
În dimineața zilei de 22 august 2025, pompierii din sudul țării au intervenit pentru a stinge un incendiu care a cuprins o suprafață extinsă de vegetație uscată în orașul Cantemir. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 10:18.Pentru stingerea focarelor de ardere, la fața locului au intervenit trei echipe de pompieri, care au stabilit că arderea a afectat o suprafață mare de teren cu
Acum 12 ore
16:00
Aseară, în jurul orei 19:00, polițiștii au fost sesizați despre un incident produs la o terasă din orașul Leova.Potrivit investigațiilor preliminare, doi bărbați, ambii din Cahul, cu vîrste de 33 și 43 de ani, au tulburat ordinea publică, au deteriorat obiecte din local și au aplicat violența fizică asupra unei angajate cu vîrsta de 18 ani, adresîndu-i totodată propuneri indecente cu caracter
16:00
Aloe Vera este o plantă cunoscută de secole pentru proprietățile sale vindecătoare și hidratante. Probabil că ai văzut-o adesea în creme, loțiuni, geluri și alte produse cosmetice. Dar ce face această plantă atât de specială și de ce a devenit un ingredient esențial în industria frumuseții?În acest articol, vei descoperi beneficiile extractului de aloe vera și modurile în care îl poți folo
16:00
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Sculeni au dejucat tentativa unui cetățean străin de a trece ilegal frontiera de stat.Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 20 august 2025, în zona de responsabilitate a SPF Sculeni, pe direcția localității Gherman, raionul Ungheni. În timpul patrulării, echipajul mobil a observat un bărbat care se deplasa grăbit spre rî
16:00
Începînd de azi, ora 19:00, pînă mîine, 23 august, ora 05:00, sunt prognozate averse însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15-45 l/m2) cu grindină și vijelie în rafale de pînă la 15-20 m/s. În acest sens, Premier Energy atenționează cetățenii, oferindu-le cîteva sfaturi:Întrerupeți orice activități în aer liber;Rămîneți în interior și închideți ferestrele și ușile;
15:30
După cîteva zile consecutive de ieftiniri, prețurile la carburanți vor înregistra o ușoară creștere la acest sfîrșit de săptămînă, transmite IPN.Majorarea prețurilor la benzinării a fost aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Prețurile-plafon vor fi valabile în weekend și luni. Astfel, benzina va costa maximum 22,93 lei/litru, mai scump cu 3 bani decît vineri, iar mot
15:30
Ludmila Catlabuga: "Extinderea vinurilor din Moldova pe alte piețe solicită inovații continue" # Noi.md
Vinurile din Republica Moldova cuceresc tot mai multe piețe externe, demonstrînd nu doar tradiția și competitivitatea sectorului, ci și eforturile susținute ale fermierilor și viticultorilor moldoveni. {{832598}}Cu toate acestea, extinderea pe noi piețe implică necesitatea inovației continue și menținerea celor mai înalte standarde de calitate. Ministerul Agriculturii și Industriei Ali
15:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis astăzi, 22 august, la ora 11:45, o avertizare hidrologică cod roșu, portocaliu și galben, valabilă pentru perioada 23–29 august 2025.Potrivit meteorologilor, pe rîul Prut, pe sectorul Dubăsari–Tudora al rîului Nistru, precum și pe majoritatea rîurilor mici din Republica Moldova, se va menține o scurgere redusă a apei, sub mediile lunare multianu
14:30
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova informează cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia că, pînă pe 23 august 2025, mai multe regiuni din această țară sînt afectate de fenomene meteorologice extreme și inundații severe.Zone afectate: Regiunea Toscana – în special provincia Livorno (între localitățile
14:00
Republica Moldova încearcă să recupereze decalajul față de Uniunea Europeană în ceea ce privește reciclarea, prin lansarea proiectului național „Deșeuri Solide”, care promite o schimbare majoră în modul de gestionare a deșeurilor, a declarat secretarul de stat de la Ministerul Mediului, Grigore Stratulat, la Moldova 1.În prezent, țara noastră reciclează mai puțin de 7% din deșeuri, în timp ce
14:00
Unul dintre avocații grupării „ȘOR” și liderul organizației teritoriale a blocului „Pobeda” din Cahul, Nicolae Bojenco, a fost reținut după ce ar fi hărțuit sexual și agresat o chelneriță. Incidentul s-a produs ieri-seara la terasa unui local din orașul Leova, susțin usrsele pulsmedia.md.Este vorba despre, Nicolae Bojenco, care împreună cu un alt activist al grupării „ȘOR” din Cahul, Mihail Cî
13:30
Toți iubitorii de sport sînt invitați să-și petreacă weekend-ul distractiv și să participe la un eveniment de amploare internațională – European Beach Rugby Championship 2025, care va avea loc în perioada 23-24 august 2025 la Orange Arena, în parcul „La Izvor”. {{831423}}Începutul la ora 11:00. Intrarea este liberă. La turneu vor participa echipe masculine din Moldova, Ucraina, Pol
13:30
Întreprinderea de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău” a anunțat prelungirea termenului de depunere a ofertelor pentru mai multe licitații „cu strigare” privind darea în locațiune a activelor neutilizate din cadrul aeroportului. Decizia a fost luată de Comisia de licitație la 18 august 2025.Astfel, pînă la 10 septembrie 2025 inclusiv pot fi depuse cereri de participare pentru:Licitația
13:00
O minoră de 13 ani din Republica Moldova a ajuns în stare critică la Spitalul din Burgas, Bulgaria, după ce a suferit o criză convulsivă pe plaja Sunny Beach. Incidentul s-a produs pe 20 august, potrivit Direcției Regionale a Ministerului de Interne din Burgas.Fata se afla pe plajă împreună cu familia, cînd a intrat în mare. La scurt timp, a făcut un atac de panică urmat de o criză convulsivă
13:00
O eventuală revizuire a tarifului pentru gaz ar putea fi făcută în cel mult două luni, cînd Republica Moldova va încheia procesul de achiziție a gazelor naturale pentru sezonul rece.Despre acest lucru vorbește ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care precizează că sînt premise mici ca prețurile pentru consumatorii casnici să fie majorate, transmite Noi.md cu referire la ziua.md.{{831383}}
12:30
Lideri europeni, așteptați în Republica Moldova de Ziua Independenței și Ziua Limba Noastră # Noi.md
Pe 27 august 2025, de Ziua Independenței, la invitația Președintei Maia Sandu, la Chișinău sînt așteptați Președintele Franței, Emmanuel Macron, Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk.Cei trei lideri, împreună cu Președinta Maia Sandu, vor susține declarații de presă la sediul Președinției și, mai apoi, se vor adresa cetățenilor în cadrul concertului dedi
12:30
După 12 ani de muncă în Norvegia, Svetlana Jicul și Tudor Ciobanu au decis să se întoarcă acasă. Nu pentru că le mergea rău în străinătate - dimpotrivă.Întorși în Republica Moldova, au decis să înceapă ceva nou și au investit toate economiile într-o afacere locală – singura fabrică de șosete din țară, relatează Noi.md cu referire la jurnal.md.„Fiind peste hotare, ne-am gîndit să venim acas
12:30
În baza unor informații operative, ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au intervenit în raionul Vulcănești, în proximitatea satului Cișmichioi, unde au somat regulamentar oprirea unui automobil, condus de un conațional în vîrstă de 39 de ani.La somațiile legale, șoferul a refuzat să oprească, a accelerat și și-a continuat deplasarea, fiind ulterior proiectat în afara carosabilului,
12:30
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a comentat recent decizia municipalității din Iași de a suspenda relațiile de înfrățire cu Chișinăul, în contextul interdicției sale de a intra în România.„Îmi pare rău că, în acest joc politic legat de interdicția de intrare în România, sînt implicați și reprezentanți din România, care sînt nevoiți să facă anumite declarații. Relațiile de cooperare și înfrățir
