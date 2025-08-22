Un locuitor din California s-a îmbolnăvit de ciumă după ce a fost mușcat de un purice

13:00

O minoră de 13 ani din Republica Moldova a ajuns în stare critică la Spitalul din Burgas, Bulgaria, după ce a suferit o criză convulsivă pe plaja Sunny Beach. Incidentul s-a produs pe 20 august, potrivit Direcției Regionale a Ministerului de Interne din Burgas.Fata se afla pe plajă împreună cu familia, cînd a intrat în mare. La scurt timp, a făcut un atac de panică urmat de o criză convulsivă