Bursa din Moscova, în cădere liberă după refuzul lui Putin de a se întâlni cu Zelenski

Președintele Dumei de Stat de la Moscova, Veaceslav Volodin, propune ca rușii care au plecat din țară pentru o anumită perioadă și apoi s-au întors să nu fie angajați în companii de stat și în instituții publice. Volodin susține că primește „numeroase solicitări” de la cetățeni prin care i se cere aplicarea acestei interdicții, relatează The Moscow Times.