Coruperea alegătorilor și imixtiunea externă în alegeri reprezintă „un risc existențial pentru R. Moldova”, afirma șefa statului
Radio Moldova, 22 august 2025 12:10
Federația Rusă este dispusă să cheltuie, în acest an, mai mulți bani pentru a influența rezultatele alegerilor parlamentare din R. Moldova. Scopul urmărit de Kremlin este de a instala un parlament prorus la Chișinău, pentru a ne lipsi de suveranitate și a folosi statul nostru atât împotriva Ucrainei, cât și a Uniunii Europene (UE), susține președinta Maia Sandu.
• • •
Acum 5 minute
12:10
Bursa din Moscova, în cădere liberă după refuzul lui Putin de a se întâlni cu Zelenski # Radio Moldova
Prăbușirea speranțelor privind o întrevedere rapidă între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski a dus la scăderea pieței de acțiuni din Rusia, relatează The Moscow Times.
12:10
Acum 30 minute
11:50
Procuratura Anticorupție a anunțat vineri că a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanță dosarul unui administrator de firmă, învinuit de escrocherie și spălare de bani, precum și al celor trei companii administrate de acesta, acuzate de spălare de bani.
Acum o oră
11:40
Liderii Franței, Germaniei și Poloniei vor sărbători Ziua Independenței alături de cetățenii Republicii Moldova # Radio Moldova
Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, vor sărbători pe 27 august, alături de cetățenii R. Moldova, Ziua Independenței. Liderii celor trei state europene vin la Chișinău la invitația președintei Maia Sandu, anunță Președinția. Președintele României, Nicușor Dan, va veni la Chișinău pe 31 august, de Ziua Limbii Române.
11:30
Lideri europeni sărbătoresc Ziua Independenței alături de cetățenii Republicii Moldova: Macron, Merz și Tusk, așteptați la Chișinău pe 27 august, # Radio Moldova
Republica Moldova va marca Ziua Independenței din acest an printr-un eveniment deosebit, la care vor participa trei lideri europeni importanți. Pe 27 august, la invitația președintei Maia Sandu, la Chișinău sunt așteptați președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk.
Acum 2 ore
11:10
Investiții în infrastructură și sancțiuni mai dure. Guvernul își propune să rezolve problema celor peste 1.800 de gunoiști neautorizate # Radio Moldova
Republica Moldova încearcă să recupereze decalajul față de Uniunea Europeană în ceea ce privește reciclarea, prin lansarea proiectului național „Deșeuri Solide”, care promite o schimbare majoră în modul de gestionare a deșeurilor, a declarat secretarul de stat de la Ministerul Mediului, Grigore Stratulat, la emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1.
11:10
The Iași City Council is behind nine projects—either under way, completed, or submitted for EU funding—through the Interreg NEXT Programme.
11:00
Ministerul Energiei inițiază procedurile preliminare pentru lansarea proiectului liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV Strășeni–Gutinaș # Radio Moldova
Ministerul Energiei a inițiat procedurile preliminare pentru lansarea proiectului liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV Strășeni–Gutinaș, care va reprezenta a treia interconexiune de înaltă tensiune dintre Republica Moldova și România.
11:00
Lideri militari din Statele Unite și dintr-o serie de țări europene au prezentat joi opțiuni consilierilor lor pe probleme de securitate națională pentru furnizarea de garanții de securitate Ucrainei, relatează Agerpres cu referire la Reuters, care citează mai mulți oficiali.
10:50
10:20
Revista presei internaționale // Trump renunță la organizarea întâlnirii lui Zelenski cu Putin; SUA și UE pun capăt războiului comercial # Radio Moldova
Presa internațională comentează eșecul administrației de la Washington de a organiza negocieri directe între Rusia și Ucraina, pe fondul blocajului diplomatic în planul american de pace. În paralel, criza de carburanți din Rusia și acordul comercial recent dintre SUA și Uniunea Europeană sunt alte subiecte care captează atenția principalelor publicații internaționale.
Acum 4 ore
10:10
Ministerul Energiei lansează etapele preliminare pentru interconexiunea Strășeni–Gutinaș cu România # Radio Moldova
Ministerul Energiei a inițiat procedurile preliminare pentru lansarea proiectului liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV Strășeni–Gutinaș, care va reprezenta a treia interconexiune de înaltă tensiune dintre Republica Moldova și România.
09:50
Fabrică deținută de SUA în Ucraina, lovită de drone rusești: „Semnale nerușinate din partea Rusiei” # Radio Moldova
O fabrică de electronice „Flex”, deținută de SUA în regiunea Zakarpattia din extremitatea vestică a Ucrainei, a fost bombardată de Federația Rusă. Președintele Volodimir Zelenski a declarat, în seara zilei de 21 august, că atacurile rusești la scară largă din timpul nopții precedente, care au vizat părți diferite ale Ucrainei, arată că Moscova evită negocierile pentru încheierea războiului, relatează News.ro, care citează Reuters.
09:50
Încă o regiune a Federației Ruse s-a confruntat cu lipsă de benzină, după ce atacurile cu drone ucrainene au scos din funcțiune 4 mari rafinării și au paralizat aproximativ 13% din capacitatea de prelucrare a petrolului din țară.
09:40
Accident la curățarea unei fântâni în Vatici: un bărbat a fost scos de salvatori și transportat la spital # Radio Moldova
Un bărbat de 30 de ani a fost transportat la spital după ce a căzut într-o fântână adâncă de aproximativ 15 metri, în localitatea Vatici, raionul Orhei. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 21 august 2025, în timp ce acesta efectua lucrări de curățare a fântânii.
09:30
Revista presei // Voronin schimbă macazul și spune că a glumit despre banii din „kuliok”; Pisicile (au intrat) în campanie electorală # Radio Moldova
Presa din RM comenează pe larg declarația făcută pe 20 august de liderul PCRM, Vladimir Voronin, care a afirmat în cadrul unei emisiuni de la TV8 că în punga neagră primită de liderul socialiștilor, Igor Dodon de la Vladimir Plahotniuc, în iunie 2019, erau 860.000 de euro. O altă declarație care a atras atenția publicațiilor vizează acuzațiile aduse unui ministru de către unul din liderii blocului ”Alternativa”, precum că ar ține la locul de muncă 13 pisici.
09:20
Ajutorul de 1.000 de lei, oferit de stat la început de an școlar, poate fi ridicat de la orice oficiul poștal sau bancă, reiterează MEC # Radio Moldova
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) atenționează părinții și elevii să nu dea curs mesajelor care sugerează deschiderea unui cont la o anumită bancă pentru a beneficia de sprijinul financiar unic, în sumă de 1.000 de lei, oferit de stat la început de an școlar. Potrivit ministrului Dan Perciun, aceste informații sunt false.
09:10
Ministerul Educației avertizează părinții despre o dezinformare privind ridicarea ajutorului de 1000 de lei # Radio Moldova
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) atenționează părinții și elevii să nu dea curs mesajelor care sugerează deschiderea unui cont la o anumită bancă pentru a beneficia de sprijinul financiar de 1.000 de lei oferit la început de an școlar. Potrivit ministrului Dan Perciun, aceste informații sunt false și constituie o dezinformare.
09:00
Noi oportunități pentru tinerii din R. Moldova: învățământul profesional tehnic dual, extins în următorii trei ani # Radio Moldova
Tinerii din Republica Moldova vor beneficia de noi oportunități de instruire prin învățământ dual, odată cu lansarea proiectului „Accelerarea învățământului profesional tehnic dual în Republica Moldova”. Proiectul prevede o creștere a ratei de admitere în învățământul profesional tehnic dual cu până la 15% până în 2028, îmbunătățirea accesului la angajare a tinerilor și implicarea unor noi companii în acest proces.
09:00
Ghiozdanul, un lucru indispensabil pentru fiecare elev, poate îmbolnăvi copilul, dacă nu este unul potrivit. În prag de an școlar, medicii atenționează părinții să nu aleagă ghiozdanele în funcție de brand, culoare sau design, dar să țină cont de mai multe caracteristici importante pentru sănătatea copiilor.
08:50
Noi oportunități pentru tinerii din Republica Moldova: MEC lansează un proiect pentru creșterea cu 15% a ratei de admitere în învățământul dual # Radio Moldova
Tinerii din Republica Moldova vor beneficia de noi oportunități de instruire prin învățământ dual, odată cu lansarea proiectului „Accelerarea învățământului profesional tehnic dual în Republica Moldova”, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării.
08:30
Exporturile de cereale din Republica Moldova sunt în continuare afectate de prețurile fluctuante, mai ales din cauza instabilității regionale. Deși agricultorii au înregistrat în acest an recolte mai bune la grâu și rapiță, exporturile rămân avantajoase mai mult datorită volumului decât prețului, care este doar ușor mai mare decât anul trecut.
08:20
Trump spune că va ști mai mult „în următoarele două săptămâni” despre șansele de pace în Ucraina # Radio Moldova
Președintele SUA, Donald Trump, care dorește să-i reunească pe președinții rus și ucrainean la aceeași masă, a declarat joi, într-un interviu telefonic, că va ști mai mult „în următoarele două săptămâni” despre șansele de pace în Ucraina, relatează AFP și Agerpres.
08:20
Nota de protest a Poloniei către Rusia după prăbușirea unei drone: „O provocare deliberată” # Radio Moldova
Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei a transmis o notă de protest ambasadei Federației Ruse, după incidentul în care o dronă militar s-a prăbușit în voievodatul Lublin, în apropiere de granița de est a țării, transmite DW. Potrivit diplomației poloneze, incidentul se înscrie „înscrie în tiparul acțiunilor hibride întreprinse de Rusia”.*
Acum 6 ore
08:10
„Rusia încearcă să mobilizeze electoratul filorus din R. Moldova prin acțiuni subversive”, constată experții # Radio Moldova
Rusia continuă presiunea propagandistică asupra Republicii Moldova, într-un context electoral din ce în ce mai tensionat. Mesajele agresive venite de la Ministerul rus de Externe prin Maria Zaharova fac parte dintr-un mecanism larg de influență și destabilizare orchestrat de Kremlin în regiune, consideră analistul Marius Ghincea. Expertul în politică externă a declarat la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1 că retorica și acțiunile subversive ale Moscovei par să urmărească un singur obiectiv: deturnarea cursului european al Republicii Moldova și readucerea acesteia în sfera sa de influență.
08:10
The Chișinău Municipal Council (CMC) will participate as a founder in the establishment of the company that will manage Moldova's Hi Tech Park and will hold a 15% stake, following a draft decision approved by the CMC on Thursday, 21 August.
07:40
Val de violențe în Columbia: 18 persoane au murit și peste 70 au fost rănite după ce un camion-capcană a explodat și un elicopter al poliției a fost doborât # Radio Moldova
Cel puțin 18 persoane au murit și câteva zeci au fost rănite joi, 21 august, în Columbia, în urma a două atacuri atribuite unor grupări disidente ale fostei gherile FARC – Forțele Armate Revoluționare din Columbia, o organizație marxist-leninistă care a purtat timp de peste 50 de ani un război armat împotriva statului și care oficial s-a demobilizat în 2016.
07:30
Corespondență Dan Alexe // Corectitudinea politică la BBC și cum se evită asocierea Hamasului cu terorismul # Radio Moldova
Pe lângă engleza oficială cea mai îngrijită, „the King’s English”, BBC-ul mai este cunoscut și pentru corectitudinea sa politică excesivă. Mai recent, o nouă polemică a învăluit instituția, după refuzul repetat de a folosi termenul „terorism” pentru a califica organizația extremistă palestiniană Hamas în relatările despre ostatici și atacurile din 7 octombrie.
Acum 12 ore
02:00
FCSB a ratat chiar pe final victoria în meciul din deplasare cu FC Aberdeen în prima manșă a play-off-ului Ligii Europei. A fost 2:2 în Scoția, într-o partidă în care bucureștenii au condus cu 2:0.
Acum 24 ore
21:50
Parteneriat public-privat pentru educație: un liceu din Orhei are acum o cantină modernă # Radio Moldova
Aproape 1300 de elevi și profesori de la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Orhei vor lua masa într-un bloc alimentar proaspăt renovat. S-au investit câteva milioane de lei pentru a le oferi elevilor condiții decente. Până acum prânzul era servit la pachet, iar copiii erau nevoiți să mănânce în clase sau pe holurile școlii. Reabilitarea cantinei a fost realizată în cadrul unui parteneriat public-privat.
21:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că așteaptă să primească în 7-10 zile din partea aliaților săi occidentali liniile generale ale garanțiilor de securitate pe care sunt dispuși să le ofere Ucrainei, după care va încerca să obțină o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin pentru a negocia încheierea războiului, relatează Agerpres, cu referire la AFP.
21:20
Au fost selectați câștigătorii ediției a treia a concursului național „Eu și bunicii mei” # Radio Moldova
Două bunicuțe din localitatea Zăicana, raionul Criuleni, au făcut echipă cu nepoții lor și au participat la cea de-a treia ediție a concursului național „Eu și bunicii mei”, desfășurată la Stăuceni. Aceștia s-au clasat pe primul loc și vor avea posibilitatea să viziteze o capitală europeană. Pe parcursul a câteva runde interactive, echipele participante și-au demonstrat cunoștințele despre istoria și cultura Europei, ingeniozitatea, dar și spiritul de cooperare între generații.
21:00
Locuitorii din Puhăceni, raionul Anenii Noi, au ieșit joi la protest în centrul satului. Ei sunt nemulțumiți de activitatea unui agent economic care, acum trei săptămâni, a deschis o nouă carieră la marginea localității. Oamenii îl acuză că desfășoară extracții pe terenurile satului, acaparate ilegal, fără acordul lor și al consiliului local. Antreprenorul respinge acuzațiile.
21:00
Israelul a anunțat începerea operațiunilor terestre în orașul Gaza, determinând civilii rămași în zonă să fugă spre sud. Armata a chemat 60 de mii de rezerviști pentru o ofensivă asupra orașului și a taberelor de refugiați învecinate, cu scopul declarat de a pune capăt mișcării islamiste Hamas și eliberării tuturor ostaticilor. ONU și Comitetul Internațional al Crucii Roșii au cerut un armistițiu pentru a preveni noi victime civile.
20:20
Un incendiu în orașul Trento, Italia, a luat viața unui renumit cizmar originar din Republica Moldova. Tragedia a avut loc acum două zile, chiar în atelierul bărbatului, care rămăsese să lucreze până târziu.
19:20
18:40
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) va participa în calitate de fondator la înființarea întreprinderii care va administra Moldova Hi Tech Park și va deține o cotă de 15%, conform unui proiect de decizie votat joi, 21 august, la ședința extraordinara a CMC.
18:30
Municipiul lași implementează nouă proiecte împreună cu parteneri din Republica Moldova, în valoare de 8,47 de milioane de euro # Radio Moldova
Primăria Municipiului Iași are în derulare, finalizate sau depuse pentru finanțare, nouă proiecte prin Programul Interreg NEXT, în valoare totală de 8,47 de milioane de euro, implementate în comun cu instituții din R. Moldova. „Sprijinim cu toate puterile Republica Moldova în drumul ei către integrarea europeană!”, a transmis primarul de Iași, Mihai Chirica.
17:50
„Rusia va încerca până în ultimul moment să influențeze alegerile din R. Moldova", avertizează Alina Kühnel de la DW # Radio Moldova
Alegerile parlamentare din 28 septembrie reprezintă o miză istorică pentru viitorul R. Moldova, iar Federația Rusă și-a intensificat eforturile pentru a influența rezultatele scrutinului prin multiple canale – de la platforme digitale la rețele economice. Avertismentul vine din partea jurnalistei Deutsche Welle (DW) Alina Kühnel, care a subliniat, într-un interviu oferit postului Moldova 1, că autoritățile de la Chișinău trebuie să fie prezente în spațiul public cu mesaje clare privind situația reală din țară, pentru a combate eficient dezinformările.
17:40
Compania ucraineană „D-Kamet” a reluat exportul de fier uzat către regiunea transnistreană # Radio Moldova
După o pauză de un an, colectorii ucraineni de fier vechi au reluat, în iulie 2025, exporturile de materie primă către regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Despre aceasta relatează publicațiile Business Censor și Oboz.ua, cu referire la datele Serviciului Vamal de Stat al Ucrainei.
17:30
Poliția reamintește că participarea la proteste plătite este ilegală și se sancționează cu amenzi de până la 7.500 de lei pe zi # Radio Moldova
Poliția Națională atrage atenția cetățenilor asupra riscurilor pe care le implică participarea la proteste organizate contra cost. Oamenii legii precizează că aceste practici nu doar că încalcă legea, dar pot antrena sancțiuni severe, de la amenzi consistente până la închisoare. Autoritățile transmit că legislația este clară și se aplică în mod egal tuturor, indiferent de statutul social sau funcția deținută.
17:20
ELECTORALA 2025 // Lupta pentru un nou mandat: cel puțin 60 de deputați din actualul Legislativ candidează din nou # Radio Moldova
Cel puțin 60 de actuali deputați își doresc să revină în Legislativ și s-au înscris din nou în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Aceștia se regăsesc, în principal, pe listele electorale ale Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și Blocului „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor și Inima Moldovei”. Cele două entități politice și-au plasat pe liste atât parlamentari în exercițiu, cât și miniștri sau funcționari din instituțiile statului. Există, însă, și deputați din actualul Parlament care au ales să candideze pe cont propriu sau pe lista altor partide.
17:20
ELECTORALA 2025 // CEC a revocat dreptul Partidului „Renaștere” de a participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Radio Moldova
Partidul „Renaștere” nu va participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins cererea de înregistrare a acestuia în cursa electorală. Decizia a fost luată în baza unei hotărâri a Curții de Apel Centru prin care activitatea formațiunii a fost suspendată temporar. Reprezentanții Partidului „Renaștere” nu au fost prezenți la ședința Comisiei din 21 august, atunci când a fost examinată solicitarea.
17:10
„Concours Mondial de Bruxelles” vine în premieră la Chișinău: trei Masters of Wine în juriu # Radio Moldova
Peste 1.000 de vinuri spumante din 29 de țări vor fi evaluate „în orb” la Concours Mondial de Bruxelles (CMB), competiția internațională de referință pentru această categorie, care se va desfășura pentru prima dată în Republica Moldova, între 5 și 7 septembrie 2025.
16:50
Președintele Dumei de Stat vrea interdicții de angajare pentru rușii care au părăsit țara din cauza războiului din Ucraina # Radio Moldova
Președintele Dumei de Stat de la Moscova, Veaceslav Volodin, propune ca rușii care au plecat din țară pentru o anumită perioadă și apoi s-au întors să nu fie angajați în companii de stat și în instituții publice. Volodin susține că primește „numeroase solicitări” de la cetățeni prin care i se cere aplicarea acestei interdicții, relatează The Moscow Times.
16:40
Președintele Dumei de Stat vrea interdicții de angajare pentru relocanții reveniți în Rusia # Radio Moldova
Președintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, a declarat că primește „numeroase solicitări” de la cetățeni prin care i se cere să fie interzis celor care s-au întors în Rusia după relocare să se angajeze în companii de stat și în instituții publice, relatează The Moscow Times.
16:30
Satul Sireți din raionul Strășeni a fost desemnat câștigătorul primei ediții a concursului „Energy Management Star Moldova 2025”, obținând premiul I și titlul onorific pentru măsurile de eficiență energetică implementate la nivel local. La competiția desfășurată între 19 și 20 iunie au participat 11 primării din toată țara, care și-au prezentat bunele practici în domeniul eficienței energetice și utilizării surselor regenerabile.
16:30
A major open-air classical music performance is set to take place in Moldova, celebrating a decade of the "Opera at Butuceni" festival.
16:10
16:10
Tariful de utilizare a drumurilor naționale din România pentru autoturisme va fi de 3,5 euro, de la 1 septembrie, iar cel pentru un an de 50 de euro, potrivit proiectului de lege care prevede unele măsuri fiscal-bugetare, publicat joi, 21 august, pe site-ul Ministerului Finanțelor de la București.
