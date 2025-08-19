În pofida riscurilor de securitate, poșta electronică Mail.ru continuă să fie utilizată de mai multe licee din R. Moldova
Zugo.md, 19 august 2025 10:30
Deși poșta electronică mail.ru este asociată cu riscuri majore de securitate și nu respectă standardele europene de protecție a datelor, multe licee din R. Moldova continuă să o folosească în corespondența oficială, relatează Stop Fals. Lipsa unei politici clare din partea Ministerului Educației, dar și obișnuința personalului didactic, mențin active conturi vechi și vulnerabile. Experții solicită
• • •
Acum 10 minute
10:30
În pofida riscurilor de securitate, poșta electronică Mail.ru continuă să fie utilizată de mai multe licee din R. Moldova # Zugo.md
Deși poșta electronică mail.ru este asociată cu riscuri majore de securitate și nu respectă standardele europene de protecție a datelor, multe licee din R. Moldova continuă să o folosească în corespondența oficială, relatează Stop Fals. Lipsa unei politici clare din partea Ministerului Educației, dar și obișnuința personalului didactic, mențin active conturi vechi și vulnerabile. Experții solicită
Acum o oră
10:00
Luptătoarea Anastasia Nichita și soțul ei, Valeriu Mircea, au anunțat pe rețelele sociale că au devenit părinții unei fetițe. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Primul tău strigăt ne-a făcut cei mai fericiți! Te iubim atât de mult! Bine ai venit, fetița noastră! 18.08.2025, 09:35", au scris aceștia în mesaj. Amintim că Anastasia Nichita se regăsește
10:00
ultima oră | Investigații la frontiera cu Ucraina. Activitatea postului vamal Palanca, suspendată temporar # Zugo.md
Serviciul Vamal al Republicii Moldova anunță că activitatea la postul vamal de frontieră comun Palanca–Maiaki–Udobnoe este suspendată temporar. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Măsura a fost luată în urma unor acțiuni de investigație desfășurate de autoritățile competente, care nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare pentru a nu periclita operațiunile în curs. Instituția recomandă cetățenilor să
Acum 2 ore
09:30
Trump-Zelenski-UE: Concluziile și momentele-cheie de la negocierile petrecute la Casa Albă # Zugo.md
Volodimir Zelenski, șapte lideri europeni și Donald Trump au discutat luni, timp de mai multe ore, despre soarta Ucrainei. La final, însă, au fost făcute puține progrese concrete, scriu BBC, NY Times și CNN. citat de Hotnews.ro. Discuțiile s-au concentrat pe ce înseamnă garanții de securitate pentru Ucraina: „vor fi furnizate de diferite țări europene, în coordonare cu Statele Unite
Acum 4 ore
08:30
video | Noi proteste plătite de Șor. 28 de persoane care manifestau comportament agresiv, reținute # Zugo.md
Oamenii legii au intervenit, luni seară, 18 august, pentru restabilirea ordinii publice, după ce mai multe persoane au participat la proteste organizate de gruparea „Șor". Poliția anunță că 28 de persoane au fost reținute după ce au manifestat un comportament agresiv față de angajații Ministerului Afacerilor Interne. Acestea au fost conduse la sediile Poliției pentru
Acum 24 ore
14:00
Poliția Națională anunță că a destructurat activitatea ilegală a doi bărbați de 19 și 35 de ani, originari din Taraclia și Chișinău, suspectați de escrocherii prin intermediul investițiilor online. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit IGP, cei doi reținuți erau membri ai unui grup criminal, care aveau rolul de a prelua și transmite banii obținuți
13:40
Poliția Republicii Moldova modernizează procesele operaționale prin implementarea unui sistem digital de întocmire a proceselor-verbale direct în teren. Noile măsuri au scopul de a reduce birocrația, de a scurta timpul de lucru și de a facilita interacțiunea dintre cetățeni și agenții de poliție. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Nu mai lucrăm ca acum 20 de
13:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis astăzi, 18 august, desemnarea S.A. „Moldovagaz" în calitate de entitate responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene pentru perioada 1 septembrie 2025 – 31 martie 2026. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Decizia are caracter temporar și tranzitoriu, fiind luată pe fundalul încetării, la 1
13:00
Poliția investighează circumstanțele unui accident rutier produs aseară, în jurul orei 22:15, în localitatea Valea Perjei, raionul Cimișlia. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit datelor preliminare, un bărbat de 70 de ani, aflat la volanul unui autocamion, a tamponat din spate o tricicletă electrică staționată pe carosabil. La ghidonul vehiculului se afla un bărbat de
12:30
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova a anunțat, luni, 18 august, deschiderea înscrierilor pentru cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale, eveniment organizat pe 31 august, de Ziua Limbii Române. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Evenimentul va avea loc în Piața Marii
12:00
Potrivit ultimelor analize efectuate de Centrul de Sănătate Publică Chișinău, în probele de apă prelevate din lacurile capitalei au fost depistați paraziți intestinali, bacterii coliforme și vibrioni. Rezultatele confirmă faptul că scăldatul în aceste bazine prezintă un risc major pentru sănătate, transmite IPN. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Asociația de gospodărire a spațiilor verzi atenționează
11:30
Politolog: Consecinţe devastatoare pentru Ucraina dacă Rusia preia controlul asupra întregii regiuni Donbas # Zugo.md
Politologul german Carlo Masala a avertizat duminică asupra unor consecinţe devastatoare pentru Ucraina dacă Rusia insistă să preia controlul asupra întregii regiuni Donbas (estul Ucrainei) ca parte a negocierilor de pace, informează dpa. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Masala, profesor la Universitatea Bundeswehr din Munchen, a declarat pentru postul public de televiziune ZDF că această
11:10
video | Maia Sandu: „Se încearcă redesenarea hotarelor țărilor. Trebuie să fim pregătiți să scoatem armata rusă din R. Moldova” # Zugo.md
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, avertizează că țara noastră traversează o perioadă „periculoasă", marcată de încercări de răsturnare a ordinii mondiale și de redesenare a granițelor statelor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În acest context, șefa statului a subliniat importanța consolidării politicii externe și a parteneriatelor strategice ale Chișinăului, mai ales în pragul alegerilor parlamentare
Ieri
10:30
Kievul reacționează: Zelenski consideră periculoasă separarea Republicii Moldova și Ucrainei în procesul de integrare europeană # Zugo.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană trebuie privită ca parte integrantă a garanțiilor de securitate, subliniind că „o diviziune între Ucraina și Republica Moldova ar fi o mișcare foarte proastă". Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Liderul de la Kiev a exprimat această poziție într-o serie de mesaje pe X
10:00
Un accident grav s-a produs pe strada Independenței din municipiul Edineț, unde o femeie de 76 de ani a fost lovită violent de un automobil, în timp ce traversa regulamentar pe trecerea de pietoni. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Impactul a fost puternic, victima fiind proiectată câțiva metri. Momentul a fost surprins de o cameră
09:50
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a suplinit lista cu 3 candidați noi pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Decizia a fost aprobată de Comisia Electorală Centrală (CEC) în cadrul ședinței din 17 august. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pe lista PAS au fost incluși trei candidați noi: Adrian Cheptonar, Mihai Șevciuc și Elena Josan.
09:20
Summit de urgență între Zelenski, Trump și liderii europeni. ISW arată că cererile Rusiei sunt maximale, iar garanțiile – fără valoare # Zugo.md
Summit de urgență la Washington, între Zelenski, Trump și liderii europeni. ISW arată că cererile Rusiei sunt maximale, iar garanțiile sale nu au valoare – a avansat între 11 și 48 de km în Donbas, în doi ani și jumătate, dar cere un teritoriu de până la 100 de km. Promisiunea că nu va ataca
09:00
Noii judecători ai Curții Constituționale au depus jurământul. Domnica Manole, aleasă în funcția de președinte # Zugo.md
Pe 17 august 2025, Plenul Curţii Constituţionale a ales-o pe Domnica Manole în calitate de preşedinte al Curţii Constituţionale. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Legii nr.74/2025 cu privire la Curtea Constituţională, preşedintele Curţii este ales prin vot secret, pentru un termen de 3 ani, cu majoritatea de voturi ale judecătorilor. Cei cinci judecători ai
08:40
foto | Tragedie la Strășeni: O tânără a murit într-un accident rutier. Era violonistă și moderatoare de evenimente # Zugo.md
Poliția investighează circumstanțele unui accident rutier grav, produs duminică, în jurul orei 13:50, pe traseul Chișinău–Ungheni, în apropiere de Strășeni. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor preliminare, o femeie de 24 de ani, aflată la volanul unui Toyota Auris, ar fi efectuat o manevră de întoarcere într-un loc interzis, fiind tamponată lateral de un
17 august 2025
13:30
Circa 60 de manifestanți „șoriști” au fost reținuți sâmbătă. Fărădelegile pe care le-ar fi comis protestatarii # Zugo.md
Organizația criminală „Șor" a încercat sâmbătă, de mai multe ori pe parcursul zilei, să organizeze un protest neautorizat, cu toate că Poliția a anunțat despre ilegalitatea acestuia în locul respectiv. Chiar dacă s-a adunat un flux mic de persoane dezorientate, acestea au încercat mai multe provocări în adresa instituțiilor de drept, dar și a simplilor
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
video | R. Moldova, ținta unei rețele uriașe de dezinformare pe TikTok, Instagram, Facebook și Youtube. Concluziile unui studiu # Zugo.md
Republica Moldova este ținta uneia dintre cele mai agresive campanii de dezinformare lansate vreodată de Federația Rusă. O rețea uriașă, activă pe TikTok, Facebook, YouTube și Instagram, bombardează zilnic spațiul public cu minciuni despre UE, alegeri, guvernare și securitate, arată un studiu al comunității de experți WatchDog.MD. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În contextul alegerilor
12:20
video, foto | Protest matinal „șorist” la Gara Feroviară. Poliția a reținut mai mulți tineri, printre care și minori # Zugo.md
Participanții la protestul anunțat de Șor sâmbătă, 16 august, la Gara Feroviară, au venit mai devreme decât a fost planificat. Aceștia au reușit să-și instaleze câteva corturi pe peron. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit TV8, la ora 7:26 corturile erau deja practic instalate, însă acestea au fost scoase odată cu venirea carabinierilor. Cei care
11:40
Liderul de la Kiev a avut asăzi „o conversație lungă și semnificativă cu președintele Trump, mai întâi față în față, apoi și cu participarea liderilor europeni". Potrivit lui Volodimir Zelenski, discuția bilaterală a durat circa o oră, în timp ce discuția împreună cu liderii europeni a durat mai mult de o oră și jumătate. Coversațiile
11:10
Reacții după summitul Trump-Putin / Democrații critică întâlnirea: „Doar teatru, nu diplomație”. Presa ucraineană: „Dezgustător. Rușinos. Inutil” # Zugo.md
Întâlnirea din Alaska dintre Trump și Putin provoacă reacții dure. Presa ucraineană critică sever „primirea regească" oferită liderului rus, relatează Mediafax. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ministrul Apărării din Cehia, Jana Černochová, a declarat că summitul a arătat că președintele rus nu caută pacea și vrea să slăbească unitatea Occidentului. „Discuțiile Trump-Putin din Alaska nu
11:00
video | Rezultatele întâlnirii Trump-Putin în Alaska și principalele declarații. Președintele SUA: „Nu există un acord” # Zugo.md
Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit în Alaska, însă nu au anunțat vreun acord privind pacea în Ucraina. Președintele american a calificat întrevederea cu nota 10 din 10, menționând că a fost extrem de productivă și s-a convenit asupra mai multor puncte. „Mai sunt doar câteva care rămân. Unele nu sunt semnificative. Unul este
15 august 2025
22:50
Egor Platon, fiul controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, aflat la Londra, unde se ascunde de justiției din R. Moldova, a fost reținut de către Interpol în Spania. Potrivit surselor Ziarului de Gardă, acesta era dat în căutare internațională, fiind vizat într-un dosar privind circulația ilegală a drogurilor, în scop de înstrăinare, în proporții deosebit
22:40
video | Un fost apropiat al lui Șor avertizează: „Protestele anunțate au o singura direcție: vărsări de sânge!” # Zugo.md
„Protestele anunțate au o singura direcție: vărsări de sânge!". Este afirmația făcută de fostul președinte al raionului Orhei și membru al echipei lui Ilan Șor, Dinu Țurcanu, după ce oligarhul fugar a îndemnat cetățenii R. Moldova să iasă la un protest nelimitat, promițându-le sume de bani. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Am fost responsabil de
22:30
video | Patru membri ai unui grup criminal, reținuți pentru șantaj de proporții: Ar fi terorizat un bărbat și rudele acestuia # Zugo.md
Patru bărbați cu vârste cuprinse între 32 și 38 de ani, locuitori ai municipiului Chișinău, au fost reținuți după ce timp de trei luni, sub un pretext inventat, au exercitat presiuni psihologice și au amenințat cu violența fizică și moartea un bărbat de 33 de ani, precum și
13:00
Măsurile luate în ultimul an de autoritățile R. Moldova pentru oprirea fluxului de bani trimis de la Moscova pentru finanțarea rețelei lui Șor au dat mari bătăi de pe curatorii ruși ai condamnatului fugar. Acum, ca să nu atragă atenția la șefii de rang înalt din cadrul grupării, procesul a fost decentralizat, iar de distribuirea … The post investigație | Cum un „băiat din popor” a ajuns casierul Kremlinului în Republica Moldova first appeared on ZUGO. Articolul investigație | Cum un „băiat din popor” a ajuns casierul Kremlinului în Republica Moldova apare prima dată în ZUGO.
12:50
Un fost deputat transfug, care se plângea că „nu-i ajunge salariul”, a fost condamnat pentru îmbogățire ilicită # Zugo.md
Fostul deputat transfug Sergiu Stati a fost găsit vinovat de îmbogățire ilicită și a fost condamnat la amendă de 450.000 de lei, interdicție de a deține funcții publice timp de 12 ani și confiscarea a aproape 2 milioane de lei. Pentru a asigura executarea pedepsei, instanța i-a impus măsura preventivă de a nu părăsi țara, … The post Un fost deputat transfug, care se plângea că „nu-i ajunge salariul”, a fost condamnat pentru îmbogățire ilicită first appeared on ZUGO. Articolul Un fost deputat transfug, care se plângea că „nu-i ajunge salariul”, a fost condamnat pentru îmbogățire ilicită apare prima dată în ZUGO.
12:30
Joi seara, în jurul orei 21:50, pe traseul R6, în apropierea localității Fedoreuca din raionul Orhei, s-a produs un accident rutier cu implicarea unui Mercedes Sprinter și a unui motocultor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că impactul a avut loc în momentul în care motocultorul, condus de un bărbat … The post Un bărbat a murit, iar un copil a ajuns la spital în urma unui accident produs la Orhei first appeared on ZUGO. Articolul Un bărbat a murit, iar un copil a ajuns la spital în urma unui accident produs la Orhei apare prima dată în ZUGO.
14 august 2025
20:20
Poliția atenționează despre un nou tip de escrocherie la telefon: „Infractorii folosesc un ton profesionist și invocă motive tehnice credibile” # Zugo.md
Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice al Inspectoratului Național de Investigații (INI) avertizează populația despre apariția unei noi metode de înșelăciune, prin care infractorii obțin acces de la distanță la telefoanele mobile și la aplicațiile bancare instalate pe acestea. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cum acționează infractorii? Victimele sunt contactate telefonic de persoane necunoscute care se … The post Poliția atenționează despre un nou tip de escrocherie la telefon: „Infractorii folosesc un ton profesionist și invocă motive tehnice credibile” first appeared on ZUGO. Articolul Poliția atenționează despre un nou tip de escrocherie la telefon: „Infractorii folosesc un ton profesionist și invocă motive tehnice credibile” apare prima dată în ZUGO.
20:10
Cât de (i)legal au obținut banii? CEC va sesiza Procuratura Anticorupție cu referire la patru partide din blocul „Victorie” # Zugo.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) va sesiza Procuratura Anticorupție și Ministerul Justiției privind unele aspecte financiare cu privire la activitatea a patru partide politice care fac parte din blocul politic „Victorie”, condus de Ilan Șor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. CEC a aprobat rapoartele cu privire la efectuarea controlului complex al finanțării partidelor „RENAŞTERE”, Forța de … The post Cât de (i)legal au obținut banii? CEC va sesiza Procuratura Anticorupție cu referire la patru partide din blocul „Victorie” first appeared on ZUGO. Articolul Cât de (i)legal au obținut banii? CEC va sesiza Procuratura Anticorupție cu referire la patru partide din blocul „Victorie” apare prima dată în ZUGO.
20:00
Au fost reținute persoanele care ar fi aruncat explozibil lângă casa primarului din Stăuceni # Zugo.md
Persoanele care au atentat la securitatea primarului din Stăuceni, aruncând în adiacentul casei sale un obiect exploziv, au fost reținute astăzi, 14 august, în timp ce încercau să părăsească teritoriul Republicii Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În prezent, ofițerii desfășoară mai multe percheziții pe acest caz, iar din primele constatări … The post Au fost reținute persoanele care ar fi aruncat explozibil lângă casa primarului din Stăuceni first appeared on ZUGO. Articolul Au fost reținute persoanele care ar fi aruncat explozibil lângă casa primarului din Stăuceni apare prima dată în ZUGO.
19:50
Începând cu 15 august 2025, ora 8:00, postul vamal de frontieră Leova–Bumbăta va funcționa în regim 24/24 de ore, oferind participanților la trafic o nouă opțiune de traversare a frontierei în orice moment al zilei sau al nopții. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Decizia a fost luată de comun acord de autoritățile vamale și de … The post Punctul de frontieră Leova–Bumbăta va funcționa în regim non-stop first appeared on ZUGO. Articolul Punctul de frontieră Leova–Bumbăta va funcționa în regim non-stop apare prima dată în ZUGO.
14:10
video | Polițiste sub acoperire, deghizate în alergătoare, au prins 18 bărbați acuzați de hărțuire și agresiune sexuală # Zugo.md
O operațiune pilot a dus la arestarea a 18 bărbați acuzați de hărțuire, agresiune sexuală și furt. Polițistele au alergat în zone considerate riscante, simulând antrenamentele obișnuite ale femeilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În Surrey, Marea Britanie, polițiste în civil au alergat în echipament sportiv prin zone considerate „puncte fierbinți” ale hărțuirii, pentru a-i … The post video | Polițiste sub acoperire, deghizate în alergătoare, au prins 18 bărbați acuzați de hărțuire și agresiune sexuală first appeared on ZUGO. Articolul video | Polițiste sub acoperire, deghizate în alergătoare, au prins 18 bărbați acuzați de hărțuire și agresiune sexuală apare prima dată în ZUGO.
13:30
Unul dintre candidații independenți, care intenționa să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a renunțat. Este vorba despre Marcel Darie, care a restituit, pe 13 august, listele de subscripție la Comisia Electorală Centrală (CEC), fără a solicita înregistrarea în cursa electorală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Marcel Darie solicitase permisiunea de a colecta semnături … The post Un candidat independent renunță să participe la alegerile parlamentare first appeared on ZUGO. Articolul Un candidat independent renunță să participe la alegerile parlamentare apare prima dată în ZUGO.
13:20
Transportatorii auto din Republica Moldova au organizat joi, 14 august, un nou protest pe strada Piața Gării din Chișinău, în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto (ANTA). Manifestația a fost inițiată în semn de nemulțumire față de modul în care autoritățile gestionează sistemul GPS obligatoriu și procedurile de fiscalizare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Oleg … The post Transportatorii auto au ieșit din nou la protest first appeared on ZUGO. Articolul Transportatorii auto au ieșit din nou la protest apare prima dată în ZUGO.
12:40
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, au obținut, pe 13 august 2025, aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile în cazul unei femei de 41 de ani, acuzată de comiterea infracțiunii de escrocherie în proporții deosebit de mari. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit anchetei, între septembrie 2024 și iulie 2025, aceasta, în … The post Escrocherie de peste 1,8 milioane de lei: administratoare de agenție turistică, arestată first appeared on ZUGO. Articolul Escrocherie de peste 1,8 milioane de lei: administratoare de agenție turistică, arestată apare prima dată în ZUGO.
12:00
Mihai Popșoi, mesaj de rămas bun pentru ambasadorul UE la Chișinău, Janis Mazeiks, la final de mandat # Zugo.md
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere de rămas bun cu ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Jānis Mažeiks, aflat la finalul mandatului de patru ani. Discuțiile au vizat principalele evoluții în relațiile bilaterale din perioada 2021–2025, marcate de pași importanți în procesul de integrare europeană. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … The post Mihai Popșoi, mesaj de rămas bun pentru ambasadorul UE la Chișinău, Janis Mazeiks, la final de mandat first appeared on ZUGO. Articolul Mihai Popșoi, mesaj de rămas bun pentru ambasadorul UE la Chișinău, Janis Mazeiks, la final de mandat apare prima dată în ZUGO.
12:00
Tratament chimioterapeutic, disponibil și în spitalele raionale. Ordin semnat de Ala Nemerenco # Zugo.md
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a semnat astăzi un ordin care marchează o schimbare majoră în abordarea tratamentului pacienților oncologici din Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ședințele de chimioterapie vor putea fi organizate și desfășurate în spitalele raionale, precum și la Spitalul Clinic Bălți, reducând astfel nevoia pacienților de a se deplasa la Chișinău. … The post Tratament chimioterapeutic, disponibil și în spitalele raionale. Ordin semnat de Ala Nemerenco first appeared on ZUGO. Articolul Tratament chimioterapeutic, disponibil și în spitalele raionale. Ordin semnat de Ala Nemerenco apare prima dată în ZUGO.
11:40
Un cuplu din Chișinău a fost reținut în flagrant de oamenii legii, fiind suspectat că făcea parte dintr-o rețea de distribuție a drogurilor în proporții deosebit de mari, care opera în sectorul Ciocana prin aplicații de mesagerie și metode sofisticate de spălare a banilor, inclusiv prin criptomonede. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pentru a ascunde … The post video | Cuplu reținut în trafic, la Chișinău, pentru trafic de droguri first appeared on ZUGO. Articolul video | Cuplu reținut în trafic, la Chișinău, pentru trafic de droguri apare prima dată în ZUGO.
11:10
Formația Paris Saint-Germain a câștigat, miercuri seară, pentru prima dată Supercupa Europei, reușind o revenire spectaculoasă în confruntarea cu echipa lui Radu Drăgușin, Tottenham, disputată la Udine. PSG a fost condusă cu 2-0, a egalat in extremis la 2-2 și apoi s-a impus la lovituri de departajare. Tottenham este deținătoarea trofeului Europa League, iar PSG … The post Paris Saint-Germain a cucerit în premieră Supercupa Europei first appeared on ZUGO. Articolul Paris Saint-Germain a cucerit în premieră Supercupa Europei apare prima dată în ZUGO.
10:40
Primar, medic legist și doi complici, reținuți pentru un omor mușamalizat timp de șapte ani # Zugo.md
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii, investighează un caz de omor petrecut în 2018, într-o localitate din raionul Florești. Rudele victimei s-au adresat abia acum autorităților, oferind detalii care au dus la reținerea a patru persoane, anunță Inspectoratul General al Poliției. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit datelor preliminare, victima era … The post Primar, medic legist și doi complici, reținuți pentru un omor mușamalizat timp de șapte ani first appeared on ZUGO. Articolul Primar, medic legist și doi complici, reținuți pentru un omor mușamalizat timp de șapte ani apare prima dată în ZUGO.
10:30
Premieră medicală în R. Moldova: Doctorii din capitală au salvat piciorul unui pacient printr-o intervenție chirurgicală modernă # Zugo.md
Institutul de Medicină Urgentă (IMU) din Chișinău a realizat, în premieră națională, o intervenție chirurgicală de înaltă precizie care a salvat piciorul unui pacient de 69 de ani de la amputație. Este vorba despre prima aterectomie direcțională endovasculară percutană efectuată în Republica Moldova – o tehnică modernă și minim-invazivă, utilizată pentru tratarea arterelor blocate. Urmărește-ne … The post Premieră medicală în R. Moldova: Doctorii din capitală au salvat piciorul unui pacient printr-o intervenție chirurgicală modernă first appeared on ZUGO. Articolul Premieră medicală în R. Moldova: Doctorii din capitală au salvat piciorul unui pacient printr-o intervenție chirurgicală modernă apare prima dată în ZUGO.
10:10
Investigație: Rețelele lui Tarlev și Furtună. Cum sunt exploatați minorii în jocurile Moscovei # Zugo.md
Minorii din R. Moldova sunt folosiți tot mai des de partidele pro-ruse în scopuri politice. După ce Partidul „Inima Moldovei” al Irinei Vlah a folosit persoane care nu au atins vârsta majoratului pentru a aduce, luna trecută, două sicrie în fața Președinției, alte două formațiuni afiliate Moscovei au fost observate folosind copii în campaniile lor, … The post Investigație: Rețelele lui Tarlev și Furtună. Cum sunt exploatați minorii în jocurile Moscovei first appeared on ZUGO. Articolul Investigație: Rețelele lui Tarlev și Furtună. Cum sunt exploatați minorii în jocurile Moscovei apare prima dată în ZUGO.
09:30
De la creștere la stagnare. Prețul mediu pentru o locuință în Chișinău a urcat la 107.000 euro # Zugo.md
Pe parcursul trimestrului II al acestui an, mediana prețului pentru un bun imobil în Chișinău a înregistrat o creștere cu circa 2.500 euro – de la circa 104.500 euro la 107.000 euro – constată Banca Națională a Moldovei (BNM) în indicele prețului bunurilor imobile rezidențiale (RPPI) pentru cel de/al doilea trimestru al 2025, scrie mold-street.com. … The post De la creștere la stagnare. Prețul mediu pentru o locuință în Chișinău a urcat la 107.000 euro first appeared on ZUGO. Articolul De la creștere la stagnare. Prețul mediu pentru o locuință în Chișinău a urcat la 107.000 euro apare prima dată în ZUGO.
09:10
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) semnalează o creștere semnificativă a numărului de îmbolnăviri cu COVID-19 la nivel național. În perioada 4–10 august 2025, au fost raportate 248 de cazuri, față de 116 în săptămâna precedentă și 78 în cea anterioară. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În rândul copiilor cu vârsta de până la 14 … The post ANSP anunță o creștere semnificativă a cazurilor de COVID-19 la nivel național first appeared on ZUGO. Articolul ANSP anunță o creștere semnificativă a cazurilor de COVID-19 la nivel național apare prima dată în ZUGO.
08:40
Guvernul a anunțat că, pe 16 august, Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) va găzdui o expoziție a instituțiilor responsabile de asigurarea ordinii și securității publice, parte a evenimentelor dedicate Zilelor Diasporei. Decizia vine după ce, pe 11 august, politicianul fugar Ilan Șor declarase că va organiza un protest în aceeași zi și locație. Urmărește-ne pe … The post Protestul anunțat de Șor nu va avea loc în PMAN. Spațiul a fost rezervat de Guvern first appeared on ZUGO. Articolul Protestul anunțat de Șor nu va avea loc în PMAN. Spațiul a fost rezervat de Guvern apare prima dată în ZUGO.
13 august 2025
14:10
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, a publicat pe 13 august un mesaj audio pe pagina sa de Facebook, prin care își reconfirmă „intenția fermă” de a reveni în Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. El a afirmat că, înainte de reținerea sa în Grecia, pregătea un interviu video amplu, după care intenționa să zboare … The post audio | Vrea să revină în politică. Vlad Plahotniuc, mesaj audio din Atena first appeared on ZUGO. Articolul audio | Vrea să revină în politică. Vlad Plahotniuc, mesaj audio din Atena apare prima dată în ZUGO.
