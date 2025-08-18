Summit de urgență între Zelenski, Trump și liderii europeni. ISW arată că cererile Rusiei sunt maximale, iar garanțiile – fără valoare
Zugo.md, 18 august 2025 09:20
Acum 10 minute
09:20
Acum 30 minute
09:00
Noii judecători ai Curții Constituționale au depus jurământul. Domnica Manole, aleasă în funcția de președinte # Zugo.md
Pe 17 august 2025, Plenul Curţii Constituţionale a ales-o pe Domnica Manole în calitate de preşedinte al Curţii Constituţionale. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Legii nr.74/2025 cu privire la Curtea Constituţională, preşedintele Curţii este ales prin vot secret, pentru un termen de 3 ani, cu majoritatea de voturi ale judecătorilor. Cei cinci judecători ai …
Acum o oră
08:40
foto | Tragedie la Strășeni: O tânără a murit într-un accident rutier. Era violonistă și moderatoare de evenimente # Zugo.md
Poliția investighează circumstanțele unui accident rutier grav, produs duminică, în jurul orei 13:50, pe traseul Chișinău–Ungheni, în apropiere de Strășeni. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor preliminare, o femeie de 24 de ani, aflată la volanul unui Toyota Auris, ar fi efectuat o manevră de întoarcere într-un loc interzis, fiind tamponată lateral de un …
Acum 24 ore
13:30
Circa 60 de manifestanți „șoriști” au fost reținuți sâmbătă. Fărădelegile pe care le-ar fi comis protestatarii # Zugo.md
Organizația criminală „Șor" a încercat sâmbătă, de mai multe ori pe parcursul zilei, să organizeze un protest neautorizat, cu toate că Poliția a anunțat despre ilegalitatea acestuia în locul respectiv. Chiar dacă s-a adunat un flux mic de persoane dezorientate, acestea au încercat mai multe provocări în adresa instituțiilor de drept, dar și a simplilor …
Ieri
12:30
video | R. Moldova, ținta unei rețele uriașe de dezinformare pe TikTok, Instagram, Facebook și Youtube. Concluziile unui studiu # Zugo.md
Republica Moldova este ținta uneia dintre cele mai agresive campanii de dezinformare lansate vreodată de Federația Rusă. O rețea uriașă, activă pe TikTok, Facebook, YouTube și Instagram, bombardează zilnic spațiul public cu minciuni despre UE, alegeri, guvernare și securitate, arată un studiu al comunității de experți WatchDog.MD. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În contextul alegerilor …
12:20
video, foto | Protest matinal „șorist” la Gara Feroviară. Poliția a reținut mai mulți tineri, printre care și minori # Zugo.md
Participanții la protestul anunțat de Șor sâmbătă, 16 august, la Gara Feroviară, au venit mai devreme decât a fost planificat. Aceștia au reușit să-și instaleze câteva corturi pe peron. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit TV8, la ora 7:26 corturile erau deja practic instalate, însă acestea au fost scoase odată cu venirea carabinierilor. Cei care …
11:40
Liderul de la Kiev a avut asăzi „o conversație lungă și semnificativă cu președintele Trump, mai întâi față în față, apoi și cu participarea liderilor europeni". Potrivit lui Volodimir Zelenski, discuția bilaterală a durat circa o oră, în timp ce discuția împreună cu liderii europeni a durat mai mult de o oră și jumătate. Coversațiile …
11:10
Reacții după summitul Trump-Putin / Democrații critică întâlnirea: „Doar teatru, nu diplomație”. Presa ucraineană: „Dezgustător. Rușinos. Inutil” # Zugo.md
Întâlnirea din Alaska dintre Trump și Putin provoacă reacții dure. Presa ucraineană critică sever „primirea regească" oferită liderului rus, relatează Mediafax. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ministrul Apărării din Cehia, Jana Černochová, a declarat că summitul a arătat că președintele rus nu caută pacea și vrea să slăbească unitatea Occidentului. „Discuțiile Trump-Putin din Alaska nu …
11:00
video | Rezultatele întâlnirii Trump-Putin în Alaska și principalele declarații. Președintele SUA: „Nu există un acord” # Zugo.md
Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit în Alaska, însă nu au anunțat vreun acord privind pacea în Ucraina. Președintele american a calificat întrevederea cu nota 10 din 10, menționând că a fost extrem de productivă și s-a convenit asupra mai multor puncte. „Mai sunt doar câteva care rămân. Unele nu sunt semnificative. Unul este …
Mai mult de 2 zile în urmă
22:50
Egor Platon, fiul controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, aflat la Londra, unde se ascunde de justiției din R. Moldova, a fost reținut de către Interpol în Spania. Potrivit surselor Ziarului de Gardă, acesta era dat în căutare internațională, fiind vizat într-un dosar privind circulația ilegală a drogurilor, în scop de înstrăinare, în proporții deosebit …
22:40
video | Un fost apropiat al lui Șor avertizează: „Protestele anunțate au o singura direcție: vărsări de sânge!” # Zugo.md
„Protestele anunțate au o singura direcție: vărsări de sânge!". Este afirmația făcută de fostul președinte al raionului Orhei și membru al echipei lui Ilan Șor, Dinu Țurcanu, după ce oligarhul fugar a îndemnat cetățenii R. Moldova să iasă la un protest nelimitat, promițându-le sume de bani. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Am fost responsabil de …
22:30
video | Patru membri ai unui grup criminal, reținuți pentru șantaj de proporții: Ar fi terorizat un bărbat și rudele acestuia # Zugo.md
Patru bărbați cu vârste cuprinse între 32 și 38 de ani, locuitori ai municipiului Chișinău, au fost reținuți după ce timp de trei luni, sub un pretext inventat, au exercitat presiuni psihologice și au amenințat cu violența fizică și moartea un bărbat de 33 de ani, precum și rudele acestuia, cu scopul de a-l determina …
13:00
Măsurile luate în ultimul an de autoritățile R. Moldova pentru oprirea fluxului de bani trimis de la Moscova pentru finanțarea rețelei lui Șor au dat mari bătăi de pe curatorii ruși ai condamnatului fugar. Acum, ca să nu atragă atenția la șefii de rang înalt din cadrul grupării, procesul a fost decentralizat, iar de distribuirea …
12:50
Un fost deputat transfug, care se plângea că „nu-i ajunge salariul”, a fost condamnat pentru îmbogățire ilicită # Zugo.md
Fostul deputat transfug Sergiu Stati a fost găsit vinovat de îmbogățire ilicită și a fost condamnat la amendă de 450.000 de lei, interdicție de a deține funcții publice timp de 12 ani și confiscarea a aproape 2 milioane de lei. Pentru a asigura executarea pedepsei, instanța i-a impus măsura preventivă de a nu părăsi țara, …
12:30
Joi seara, în jurul orei 21:50, pe traseul R6, în apropierea localității Fedoreuca din raionul Orhei, s-a produs un accident rutier cu implicarea unui Mercedes Sprinter și a unui motocultor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că impactul a avut loc în momentul în care motocultorul, condus de un bărbat …
14 august 2025
20:20
Poliția atenționează despre un nou tip de escrocherie la telefon: „Infractorii folosesc un ton profesionist și invocă motive tehnice credibile” # Zugo.md
Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice al Inspectoratului Național de Investigații (INI) avertizează populația despre apariția unei noi metode de înșelăciune, prin care infractorii obțin acces de la distanță la telefoanele mobile și la aplicațiile bancare instalate pe acestea. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cum acționează infractorii? Victimele sunt contactate telefonic de persoane necunoscute care se …
20:10
Cât de (i)legal au obținut banii? CEC va sesiza Procuratura Anticorupție cu referire la patru partide din blocul „Victorie” # Zugo.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) va sesiza Procuratura Anticorupție și Ministerul Justiției privind unele aspecte financiare cu privire la activitatea a patru partide politice care fac parte din blocul politic „Victorie", condus de Ilan Șor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. CEC a aprobat rapoartele cu privire la efectuarea controlului complex al finanțării partidelor „RENAŞTERE", Forța de …
20:00
Au fost reținute persoanele care ar fi aruncat explozibil lângă casa primarului din Stăuceni # Zugo.md
Persoanele care au atentat la securitatea primarului din Stăuceni, aruncând în adiacentul casei sale un obiect exploziv, au fost reținute astăzi, 14 august, în timp ce încercau să părăsească teritoriul Republicii Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În prezent, ofițerii desfășoară mai multe percheziții pe acest caz, iar din primele constatări …
19:50
Începând cu 15 august 2025, ora 8:00, postul vamal de frontieră Leova–Bumbăta va funcționa în regim 24/24 de ore, oferind participanților la trafic o nouă opțiune de traversare a frontierei în orice moment al zilei sau al nopții. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Decizia a fost luată de comun acord de autoritățile vamale și de …
14:10
video | Polițiste sub acoperire, deghizate în alergătoare, au prins 18 bărbați acuzați de hărțuire și agresiune sexuală # Zugo.md
O operațiune pilot a dus la arestarea a 18 bărbați acuzați de hărțuire, agresiune sexuală și furt. Polițistele au alergat în zone considerate riscante, simulând antrenamentele obișnuite ale femeilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În Surrey, Marea Britanie, polițiste în civil au alergat în echipament sportiv prin zone considerate „puncte fierbinți" ale hărțuirii, pentru a-i …
13:30
Unul dintre candidații independenți, care intenționa să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a renunțat. Este vorba despre Marcel Darie, care a restituit, pe 13 august, listele de subscripție la Comisia Electorală Centrală (CEC), fără a solicita înregistrarea în cursa electorală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Marcel Darie solicitase permisiunea de a colecta semnături …
13:20
Transportatorii auto din Republica Moldova au organizat joi, 14 august, un nou protest pe strada Piața Gării din Chișinău, în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto (ANTA). Manifestația a fost inițiată în semn de nemulțumire față de modul în care autoritățile gestionează sistemul GPS obligatoriu și procedurile de fiscalizare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Oleg …
12:40
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, au obținut, pe 13 august 2025, aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile în cazul unei femei de 41 de ani, acuzată de comiterea infracțiunii de escrocherie în proporții deosebit de mari. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit anchetei, între septembrie 2024 și iulie 2025, aceasta, în …
12:00
Mihai Popșoi, mesaj de rămas bun pentru ambasadorul UE la Chișinău, Janis Mazeiks, la final de mandat # Zugo.md
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere de rămas bun cu ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Jānis Mažeiks, aflat la finalul mandatului de patru ani. Discuțiile au vizat principalele evoluții în relațiile bilaterale din perioada 2021–2025, marcate de pași importanți în procesul de integrare europeană. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. …
12:00
Tratament chimioterapeutic, disponibil și în spitalele raionale. Ordin semnat de Ala Nemerenco # Zugo.md
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a semnat astăzi un ordin care marchează o schimbare majoră în abordarea tratamentului pacienților oncologici din Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ședințele de chimioterapie vor putea fi organizate și desfășurate în spitalele raionale, precum și la Spitalul Clinic Bălți, reducând astfel nevoia pacienților de a se deplasa la Chișinău. …
11:40
Un cuplu din Chișinău a fost reținut în flagrant de oamenii legii, fiind suspectat că făcea parte dintr-o rețea de distribuție a drogurilor în proporții deosebit de mari, care opera în sectorul Ciocana prin aplicații de mesagerie și metode sofisticate de spălare a banilor, inclusiv prin criptomonede. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pentru a ascunde …
11:10
Formația Paris Saint-Germain a câștigat, miercuri seară, pentru prima dată Supercupa Europei, reușind o revenire spectaculoasă în confruntarea cu echipa lui Radu Drăgușin, Tottenham, disputată la Udine. PSG a fost condusă cu 2-0, a egalat in extremis la 2-2 și apoi s-a impus la lovituri de departajare. Tottenham este deținătoarea trofeului Europa League, iar PSG …
10:40
Primar, medic legist și doi complici, reținuți pentru un omor mușamalizat timp de șapte ani # Zugo.md
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii, investighează un caz de omor petrecut în 2018, într-o localitate din raionul Florești. Rudele victimei s-au adresat abia acum autorităților, oferind detalii care au dus la reținerea a patru persoane, anunță Inspectoratul General al Poliției. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit datelor preliminare, victima era …
10:30
Premieră medicală în R. Moldova: Doctorii din capitală au salvat piciorul unui pacient printr-o intervenție chirurgicală modernă # Zugo.md
Institutul de Medicină Urgentă (IMU) din Chișinău a realizat, în premieră națională, o inter
10:10
Investigație: Rețelele lui Tarlev și Furtună. Cum sunt exploatați minorii în jocurile Moscovei # Zugo.md
Minorii din R. Moldova sunt folosiți tot mai des de partidele pro-ruse în scopuri politice. După ce Partidul „Inima Moldovei” al Irinei Vlah a folosit persoane care nu au atins vârsta majoratului pentru a aduce, luna trecută, două sicrie în fața Președinției, alte două formațiuni afiliate Moscovei au fost observate folosind copii în campaniile lor, … The post Investigație: Rețelele lui Tarlev și Furtună. Cum sunt exploatați minorii în jocurile Moscovei first appeared on ZUGO. Articolul Investigație: Rețelele lui Tarlev și Furtună. Cum sunt exploatați minorii în jocurile Moscovei apare prima dată în ZUGO.
09:30
De la creștere la stagnare. Prețul mediu pentru o locuință în Chișinău a urcat la 107.000 euro # Zugo.md
Pe parcursul trimestrului II al acestui an, mediana prețului pentru un bun imobil în Chișinău a înregistrat o creștere cu circa 2.500 euro – de la circa 104.500 euro la 107.000 euro – constată Banca Națională a Moldovei (BNM) în indicele prețului bunurilor imobile rezidențiale (RPPI) pentru cel de/al doilea trimestru al 2025, scrie mold-street.com. … The post De la creștere la stagnare. Prețul mediu pentru o locuință în Chișinău a urcat la 107.000 euro first appeared on ZUGO. Articolul De la creștere la stagnare. Prețul mediu pentru o locuință în Chișinău a urcat la 107.000 euro apare prima dată în ZUGO.
09:10
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) semnalează o creștere semnificativă a numărului de îmbolnăviri cu COVID-19 la nivel național. În perioada 4–10 august 2025, au fost raportate 248 de cazuri, față de 116 în săptămâna precedentă și 78 în cea anterioară. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În rândul copiilor cu vârsta de până la 14 … The post ANSP anunță o creștere semnificativă a cazurilor de COVID-19 la nivel național first appeared on ZUGO. Articolul ANSP anunță o creștere semnificativă a cazurilor de COVID-19 la nivel național apare prima dată în ZUGO.
08:40
Guvernul a anunțat că, pe 16 august, Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) va găzdui o expoziție a instituțiilor responsabile de asigurarea ordinii și securității publice, parte a evenimentelor dedicate Zilelor Diasporei. Decizia vine după ce, pe 11 august, politicianul fugar Ilan Șor declarase că va organiza un protest în aceeași zi și locație. Urmărește-ne pe … The post Protestul anunțat de Șor nu va avea loc în PMAN. Spațiul a fost rezervat de Guvern first appeared on ZUGO. Articolul Protestul anunțat de Șor nu va avea loc în PMAN. Spațiul a fost rezervat de Guvern apare prima dată în ZUGO.
13 august 2025
14:10
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, a publicat pe 13 august un mesaj audio pe pagina sa de Facebook, prin care își reconfirmă „intenția fermă” de a reveni în Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. El a afirmat că, înainte de reținerea sa în Grecia, pregătea un interviu video amplu, după care intenționa să zboare … The post audio | Vrea să revină în politică. Vlad Plahotniuc, mesaj audio din Atena first appeared on ZUGO. Articolul audio | Vrea să revină în politică. Vlad Plahotniuc, mesaj audio din Atena apare prima dată în ZUGO.
13:40
Reacția companiei, după incidentul cu caruselul răsturnat la Costești. Cine s-ar face vinovat # Zugo.md
Agentul economic responsabil de funcționarea caruselului implicat în incidentul de la Costești a venit cu o reacție publică, explicând circumstanțele producerii evenimentului. Potrivit companiei, din primele investigații, cauza răsturnării instalației ar fi fost comportamentul a doi adolescenți, care și-ar fi schimbat locurile chiar înainte de pornirea caruselului, încălcând instrucțiunile de siguranță. Urmărește-ne pe Telegram și … The post Reacția companiei, după incidentul cu caruselul răsturnat la Costești. Cine s-ar face vinovat first appeared on ZUGO. Articolul Reacția companiei, după incidentul cu caruselul răsturnat la Costești. Cine s-ar face vinovat apare prima dată în ZUGO.
13:10
Judecătorii au acceptat cererea lui Vladimir Plahotniuc de extrădare în Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Revenim cu detalii… The post breaking news | Vladimir Plahotniuc ar urma să fie extrădat în Republica Moldova first appeared on ZUGO. Articolul breaking news | Vladimir Plahotniuc ar urma să fie extrădat în Republica Moldova apare prima dată în ZUGO.
12:50
Trei focare noi de pestă porcină africană. 50 de euro recompensă pentru fiecare mistreț găsit mort # Zugo.md
În perioada 6–12 august 2025, în Republica Moldova au fost confirmate trei focare de pestă porcină africană (PPA), toate la porci domestici. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), un focar a fost depistat în localitatea Braniște, raionul Rîșcani, iar alte două – în satul Seliște, raionul Leova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. ANSA solicită … The post Trei focare noi de pestă porcină africană. 50 de euro recompensă pentru fiecare mistreț găsit mort first appeared on ZUGO. Articolul Trei focare noi de pestă porcină africană. 50 de euro recompensă pentru fiecare mistreț găsit mort apare prima dată în ZUGO.
12:30
Procurorul care a instrumentat dosarul Evgheniei Guțul, amenințat: „Încercările nu vor avea succes” # Zugo.md
Procurorul Ghenadie Epure, cel care a instrumentat dosarul penal în care este vizată bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost ținta unor amenințări. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Încercările acestea, trebuie să spunem din start, nu vor avea succes. Procurorii onești, integri și … The post Procurorul care a instrumentat dosarul Evgheniei Guțul, amenințat: „Încercările nu vor avea succes” first appeared on ZUGO. Articolul Procurorul care a instrumentat dosarul Evgheniei Guțul, amenințat: „Încercările nu vor avea succes” apare prima dată în ZUGO.
11:40
video | Patru membri activi ai organizațiilor criminale „Kitaeț” și „Makena”, reținuți pentru șantaj # Zugo.md
Patru membri activi ai unor organizații criminale au fost reținuți. Potrivit probelor, suspecții fac parte din organizațiile criminale „Kitaeț” și „Makena”, active în Republica Moldova și peste hotare, recunoscute pentru promovarea așa-numitelor „legi hoțești”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Gruparea ar fi pretins 5 000 de euro de la un bărbat de 29 de ani, … The post video | Patru membri activi ai organizațiilor criminale „Kitaeț” și „Makena”, reținuți pentru șantaj first appeared on ZUGO. Articolul video | Patru membri activi ai organizațiilor criminale „Kitaeț” și „Makena”, reținuți pentru șantaj apare prima dată în ZUGO.
11:20
În loc de majorări, s-au ales cu salarii mai mici. Mai mulți ofițeri CNA au acționat în judecată Procuratura Generală # Zugo.md
Ofițerii de urmărire penală din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), care au fost detașați de la Centrul Național Anticorupție (CNA), primesc salarii mai mici de la începutul anului 2025, asta deși legea prevede majorări. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cazul vizează 11 angajați care, în luna mai 2025, au fost informați că veniturile lor vor fi … The post În loc de majorări, s-au ales cu salarii mai mici. Mai mulți ofițeri CNA au acționat în judecată Procuratura Generală first appeared on ZUGO. Articolul În loc de majorări, s-au ales cu salarii mai mici. Mai mulți ofițeri CNA au acționat în judecată Procuratura Generală apare prima dată în ZUGO.
11:00
Curtea de apel de la Atena urmează să se pronunțe astăzi asupra extrădării fostului lider al PDM, oligarhul Vlad Plahotniuc. Această ședință nu reprezintă ultima etapă a procedurii, decizia finală urmând a fi luată de către Ministerul Justiției al Republicii Elene, transmite IPN. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Procuratura Generală a Republicii Moldova a transmis … The post Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc se decide miercuri la Atena first appeared on ZUGO. Articolul Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc se decide miercuri la Atena apare prima dată în ZUGO.
10:50
Investigație: Secretele imobiliare ale familiei Vlah. De la credite bancare la donații imobiliare # Zugo.md
Fiica Irinei Vlah, lidera partidului Inima Moldovei, a primit un apartament cu trei camere în capitală, în anul în care mama sa câștigase al doilea mandat de bașcană a Găgăuziei. Imobilul i-a fost transmis de unchiul său, un om de afaceri controversat cu datorii de milioane. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Documentele consultate de RISE … The post Investigație: Secretele imobiliare ale familiei Vlah. De la credite bancare la donații imobiliare first appeared on ZUGO. Articolul Investigație: Secretele imobiliare ale familiei Vlah. De la credite bancare la donații imobiliare apare prima dată în ZUGO.
10:10
Autoritățile Republicii Moldova au identificat 443 de canale pe platforma TikTok, cu mii de materiale video, implicate în campanii de dezinformare care afectează securitatea națională și stabilitatea socială. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit datelor oficiale, 98 de canale promovau, prin tehnici manipulative, ideea implicării Republicii Moldova în conflictul armat din Ucraina, inclusiv informații false … The post 443 de canale TikTok, surse de manipulare și incitare la ură, vizate pentru blocare first appeared on ZUGO. Articolul 443 de canale TikTok, surse de manipulare și incitare la ură, vizate pentru blocare apare prima dată în ZUGO.
09:50
Parlamentul, convocat într-o sesiune specială pentru depunerea jurământului de către judecătorii CC # Zugo.md
Duminică, 17 august, Parlamentul Republicii Moldova va fi convocat într-o sesiune specială dedicată ceremoniei de depunere a jurământului de către judecătorii Curții Constituționale. Anunțul a fost făcut marți, 13 august, de președintele Legislativului, Igor Grosu. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Duminică, 17 august, Parlamentul se va reuni într-o sesiune specială, în cadrul căreia va avea … The post Parlamentul, convocat într-o sesiune specială pentru depunerea jurământului de către judecătorii CC first appeared on ZUGO. Articolul Parlamentul, convocat într-o sesiune specială pentru depunerea jurământului de către judecătorii CC apare prima dată în ZUGO.
09:30
„Rog să opriți aceste autocare pe drum”: La biserica din Grinăuți ar urma să fie organizată „o nouă răscoală” # Zugo.md
Miercuri, 13 august, la biserica din Grinăuți, caz despre care ZdG a scris recent, ar urma să fie organizată „o nouă răscoală” de amploare. Sunt invitați „toți preoții și doritorii, să vină cu autocarele, pentru a apăra adevărul”, se arată într-un mesaj al organizatorilor. Preoteasa Ana Turtureanu a confirmat pentru ZdG că a fost informată … The post „Rog să opriți aceste autocare pe drum”: La biserica din Grinăuți ar urma să fie organizată „o nouă răscoală” first appeared on ZUGO. Articolul „Rog să opriți aceste autocare pe drum”: La biserica din Grinăuți ar urma să fie organizată „o nouă răscoală” apare prima dată în ZUGO.
09:00
Presiune suplimentară asupra Poliției și instanțelor. Cernăuțeanu: Grupul Șor folosește „mii de sesizări” pentru a le bloca activitatea # Zugo.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, acuză Grupul Șor că folosește o metodă de suprasolicitare a instituțiilor statului, depunând un număr foarte mare de contestații și sesizări. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Pe față”, difuzată de Moldova 1. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În opinia sa, această practică ar avea drept … The post Presiune suplimentară asupra Poliției și instanțelor. Cernăuțeanu: Grupul Șor folosește „mii de sesizări” pentru a le bloca activitatea first appeared on ZUGO. Articolul Presiune suplimentară asupra Poliției și instanțelor. Cernăuțeanu: Grupul Șor folosește „mii de sesizări” pentru a le bloca activitatea apare prima dată în ZUGO.
08:30
video | Accident tragic la Cahul: Șoferul și soția au decedat pe loc. Cei trei copii, la spital # Zugo.md
Un accident rutier grav a avut loc marți seară, 12 august, în satul Burlăceni, raionul Cahul. O coliziune între un Mercedes, înmatriculat în alt stat, și un alt autoturism de marcă Volkswagen s-a produs, potrivit concluziilor preliminare ale Poliției, din cauza vitezei excesive. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În urma impactului, șoferul de 32 de … The post video | Accident tragic la Cahul: Șoferul și soția au decedat pe loc. Cei trei copii, la spital first appeared on ZUGO. Articolul video | Accident tragic la Cahul: Șoferul și soția au decedat pe loc. Cei trei copii, la spital apare prima dată în ZUGO.
12 august 2025
14:00
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) anunță că cetățenii pot solicita, printr-o procedură simplificată, informații oficiale și detaliate privind traversarea frontierei de stat de către persoane și mijloace de transport. Serviciul „E-Traversare” este disponibil atât online, cât și la sediile instituției, și oferă date esențiale pentru scopuri administrative sau legale, în conformitate cu reglementările … The post video | Poliția de Frontieră lansează serviciul „E-Traversare” first appeared on ZUGO. Articolul video | Poliția de Frontieră lansează serviciul „E-Traversare” apare prima dată în ZUGO.
13:20
video | Un nou partid își anunță candidatura la parlamentare: „PDMM este nucleul dur al fostului PDM” # Zugo.md
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), cunoscut anterior drept „Pro Moldova”, și-a confirmat participarea la alegerile parlamentare programate pentru 28 septembrie. Anunțul a fost făcut marți, 12 august, într-o conferință de presă susținută de președintele formațiunii și al Camerei de Comerț și Industrie Moldova–China, Boris Foca, alături de fostul ministru al Justiției din perioada guvernării … The post video | Un nou partid își anunță candidatura la parlamentare: „PDMM este nucleul dur al fostului PDM” first appeared on ZUGO. Articolul video | Un nou partid își anunță candidatura la parlamentare: „PDMM este nucleul dur al fostului PDM” apare prima dată în ZUGO.
12:50
Mesaj transmis de 26 de țări UE înaintea summitului Trump-Putin: „Calea către pace nu poate fi decisă fără Ucraina” # Zugo.md
Ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-și decide viitorul și o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale ale Europei și ale Ucrainei, indică o declarație semnată de liderii statelor membre ale Uniunii Europene cu excepția Ungariei, difuzată marți dimineață pe website-ul consilium.europa.eu, transmite Agerpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Negocieri semnificative pot avea loc … The post Mesaj transmis de 26 de țări UE înaintea summitului Trump-Putin: „Calea către pace nu poate fi decisă fără Ucraina” first appeared on ZUGO. Articolul Mesaj transmis de 26 de țări UE înaintea summitului Trump-Putin: „Calea către pace nu poate fi decisă fără Ucraina” apare prima dată în ZUGO.
