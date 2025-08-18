Zelenski la întâlnirea cu Trump: „Nu este pentru dumneavoastră, este pentru soția dumneavoastră”, a glumit liderul ucrainean

16:10

Un bărbat în vârstă de 59 de ani, angajat al companiei SVS Service, a murit la spital după ce a căzut de la aproximativ 5 metri înălțime pe teritoriul companiei