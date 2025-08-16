Un copil din Moldova adună deșeuri din natură în funcție de numărul de urmăritori. Și cântărețul The Urs s-a implicat în această campanie
Unica.md, 16 august 2025 21:30
Cristi, un băiețel din Moldova, a devenit rapid un fenomen pe rețelele sociale după ce a lansat o provocare inedită: pentru fiecare urmăritor nou pe paginile sale, adună din natură ...
• • •
Alte ştiri de Unica.md
Acum 15 minute
21:30
Un copil din Moldova adună deșeuri din natură în funcție de numărul de urmăritori. Și cântărețul The Urs s-a implicat în această campanie # Unica.md
Cristi, un băiețel din Moldova, a devenit rapid un fenomen pe rețelele sociale după ce a lansat o provocare inedită: pentru fiecare urmăritor nou pe paginile sale, adună din natură ...
Acum 4 ore
19:10
Victoria Furtună a depus actele pentru înregistrarea partidului „Moldova Mare” la alegerile parlamentare # Unica.md
Victoria Furtună, fost procuror și candidat la alegerile prezidențiale, despre care investigațiile jurnalistice indică posibile legături cu oligarhul fugar Ilan Șor, a depus actele la Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru ...
19:10
Tany Vander în lacrimi. S-a despărțit de bolidul său de lux, după ce și-a scos la vânzare și cele două apartamente # Unica.md
Afacerista și bloggerița Tany Vander trece printr-o perioadă de schimbări semnificative. După ce, în ultimele luni, și-a scos la vânzare două apartamente din Chișinău, astăzi Vander s-a despărțit și de ...
19:00
Financial Times: Putin i-a propus lui Trump înghețarea frontului în sudul Ucrainei, cu condiția retragerii armatei ucrainene din Donețk # Unica.md
Președintele rus Vladimir Putin a propus, în cadrul negocierilor cu omologul american Donald Trump, înghețarea liniei frontului în regiunile Zaporojie și Herson, cu condiția ca armata ucraineană să se retragă ...
18:50
Donald Trump îi invită pe liderii europeni, luni, la Casa Albă pentru discuții alături de Zelensky # Unica.md
Președintele american Donald Trump a invitat liderii europeni să participe luni la o întâlnire la Casa Albă, alături de președintele ucrainean Volodimir Zelensky, într-un demers menit să impulsioneze negocierile de ...
18:50
Poliția a demontat corturile susținătorilor lui Ilan Șor, de pe peronul Gării din Chișinău # Unica.md
Sâmbătă dimineață, 16 august, susținătorii oligarhului fugar Ilan Șor au instalat corturi pe peronul Gării din Chișinău, în cadrul unui protest anunțat de Blocul „Victorie", formațiune lansată de Șor la ...
18:40
Președintele american Donald Trump i-a propus președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ca Ucraina să primească garanții de securitate similare celor prevăzute de Articolul 5 al Tratatului NATO, însă fără aderarea formală ...
18:30
Soluții simple pentru rețete reușite vegane sau de post: cum înlocuiești ouăle și obții deserturi delicioase # Unica.md
În bucătăria vegană, ouăle sunt adesea ingredientul care pune cele mai mari provocări atunci când trebuie înlocuite. Fie că le folosești pentru a lega compoziția unei prăjituri, pentru a da ...
18:20
Mulți pasageri se întreabă de ce li se cere să-și pună telefoanele în „modul avion" atunci când zboară, mai ales că, în unele țări, utilizarea limitată a dispozitivelor mobile este ...
18:10
Secretele longevității și siluetei japoneze: 7 obiceiuri care te ajută să slăbești fără dietă # Unica.md
Japonia fascinează lumea nu doar prin cultura sa milenară, ci și prin speranța de viață ridicată și aspectul tineresc al populației. Rata scăzută a obezității, vitalitatea și sănătatea de invidiat ...
Acum 6 ore
17:00
Reacții europene după summitul Trump-Putin din Alaska: Angajamente pentru pace, scepticism și apeluri la garanții de securitate pentru Ucraina # Unica.md
După summitul din Alaska dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, cancelariile europene au transmis o serie de reacții privind perspectivele de pace în Ucraina, reliefând atât angajamente ferme pentru ...
16:40
Politicieni de rang înalt din Rusia au prezentat ca pe un succes pentru Moscova summitul din Alaska dintre președintele Vladimir Putin și liderul american Donald Trump, desfășurat vineri, chiar dacă ...
16:30
Protest ilegal la Gară, organizat la îndemnul lui Ilan Șor: zeci de persoane riscă amenzi # Unica.md
Zeci de cetățeni au ignorat avertismentele autorităților și s-au adunat sâmbătă, 16 august, la Gara din Chișinău, răspunzând apelului condamnatului Ilan Șor de a protesta „nonstop" împotriva guvernării. Printre manifestanți, ...
16:20
Un bărbat în vârstă de 71 de ani a murit în această dimineață, în jurul orei 09:13, în timpul unui antrenament de înot la piscina Palatului Sporturilor de pe strada ...
16:10
Fiul lui Veaceslav Platon, Igor Platon, și concubina sa, reținuți de Interpol în Spania pentru trafic de droguri # Unica.md
Igor Platon, fiul controversatului om de afaceri moldovean Veaceslav Platon, și concubina sa de origine ucraineană, Alina Fiodorov, au fost reținuți ieri de Interpol în Spania, fiind dați în urmărire ...
16:10
Tragedie la Chișinău: Un bărbat a murit la spital după ce a căzut de la înălțime pe un șantier # Unica.md
Un bărbat în vârstă de 59 de ani, angajat al companiei SVS Service, a murit la spital după ce a căzut de la aproximativ 5 metri înălțime pe teritoriul companiei ...
Acum 8 ore
14:40
Gest de suflet pentru cei care dau viață: Donație valoroasă pentru maternitatea Spitalului Clinic Municipal ”Gh. Paladi” # Unica.md
Moment emoționant la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi". Cu sprijinul generos al organizației Rotary eClub of Moldova International, maternitatea instituției a beneficiat de o donație importantă, constând într-un lot de ...
Acum 12 ore
12:50
Patru bărbați reținuți la Chișinău pentru șantaj și amenințări: vizau o cotă-parte de peste 115.000 de euro într-un SRL # Unica.md
Patru bărbați cu vârste între 32 și 38 de ani, locuitori ai municipiului Chișinău, au fost reținuți după ce, timp de trei luni, au exercitat presiuni psihologice și au amenințat ...
12:40
Jaf de 2 milioane de dolari într-un magazin de bijuterii din Seattle, comis în doar 90 de secunde # Unica.md
Un jaf spectaculos a avut loc joi, în plină zi, la un magazin de bijuterii din West Seattle, unde patru hoți mascați au furat diamante, ceasuri de lux, aur și ...
12:30
O explozie puternică produsă vineri la o fabrică din regiunea Riazan, situată la aproximativ 320 de kilometri sud-est de Moscova, a provocat moartea a 11 persoane și rănirea altor 130, ...
12:20
Volodimir Zelenski, convorbire extinsă cu Donald Trump după summitul cu Putin: Discuții despre pace și o viitoare întâlnire la Washington # Unica.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat pe platforma X că a avut o convorbire telefonică de peste o oră și jumătate cu omologul său american Donald Trump, la scurt timp ...
Acum 24 ore
08:20
Reuters: Israelul poartă negocieri pentru relocarea palestinienilor din Gaza în Sudanul de Sud # Unica.md
Sudanul de Sud şi Israelul negociază un acord pentru relocarea palestinienilor din Fâşia Gaza, devastată de război, în această ţară africană care are propriile tulburări grave cauzate de războiul civil, ...
08:10
Zaharova: Mass-media occidentală, care relata până acum că Rusia se află în izolare, se află acum într-o stare de frenezie. Astăzi au văzut covorul roşu, întins pentru a-l primi pe preşedintele rus în Statele Unite # Unica.md
Purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a ironizat presa occidentală afirmând că după ce aceasta a relatat timp de trei ani că Rusia este izolată, ...
06:50
Melania Trump i-a transmis lui Putin o scrisoare despre copiii ucraineni deportați în Rusia. Scrisoarea i-a fost înmânată personal de către președintele american # Unica.md
Soția președintelui american Donald Trump, Melania Trump, a ridicat problema copiilor din Ucraina duși în Rusia într-o scrisoare personală adresată președintelui rus Vladimir Putin, relatează Reuters, citând doi oficiali ai ...
06:10
Horoscopul zilei de 16 august 2025: Energie nouă și decizii importante pentru toate zodiile # Unica.md
Astăzi, astrele aduc un suflu nou și favorizează inițiativele curajoase, clarificarea relațiilor și găsirea unor soluții la problemele care te-au frământat. Fiecare zodie primește un impuls astral pentru a-și depăși ...
06:00
Trump, după summitul cu Putin: „Am talentul de a încheia războaie.” Acordul pentru Ucraina depinde de Zelenski # Unica.md
Președintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat jurnalistului Sean Hannity de la Fox News, că are „un talent special pentru a pune capăt războaielor", după ce a discutat ...
05:50
La 54 de ani, Monica Anghel impresionează cu o transformare radicală: artista din România, a reușit să slăbească aproximativ 40 de kilograme, din motive medicale. Mulți au speculat că ar ...
05:30
Accident grav la Ivancea, Orhei: Patru persoane rănite în urma coliziunii dintre două automobile # Unica.md
Patru persoane au fost rănite, dintre care una în stare gravă, în urma unui accident rutier produs ieri, în jurul orei 12:40, în apropiere de localitatea Ivancea din raionul Orhei. ...
05:20
Accident feroviar grav în Danemarca: Un mort și mai mulți răniți după ce un tren a lovit un utilaj agricol # Unica.md
O persoană a murit şi mai multe au fost rănite vineri în Danemarca după ce un tren de călători a lovit un utilaj agricol şi a deraiat, a anunţat poliţia ...
05:20
Un salcâm alb s-a prăbușit vineri peste mai multe mașini parcate pe strada Mihail Kogălniceanu din capitală. Potrivit Asociației de gospodărire a spațiilor verzi, arborele a cedat din cauza secetei ...
05:10
VIDEO. Nordul Pakistanului, lovit de un scenariu catastrofal: aproape 200 de morți în 24 de ore din cauza ploilor musonice # Unica.md
Nordul Pakistanului se confruntă cu o tragedie de proporții după ce ploile musonice torențiale au ucis aproape 200 de persoane în doar 24 de ore. Un elicopter trimis în ajutor ...
05:00
Summitul de aproape trei ore dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurat în Alaska, a ridicat multe semne de întrebare, deoarece cei doi lideri nu au răspuns la întrebările ...
04:40
VIDEO. Trump și Putin, primire cu covor roșu: Summitul care marchează sfârșitul izolării liderului rus # Unica.md
Primire spectaculoasă la Anchorage Vineri, la baza aeriană Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska, președintele american Donald Trump l-a întâmpinat cu emoție pe omologul său rus, Vladimir Putin, pe covorul roșu. Întâlnirea, ...
04:10
Putin propune următoarea întâlnire la Moscova: reacția lui Trump la invitația controversată # Unica.md
Summitul istoric de la Anchorage, Alaska, dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin s-a încheiat fără un acord de încetare a focului în Ucraina, dar cu ...
03:50
Trump și Putin, declarații comune la Anchorage: Nicio decizie clară privind Ucraina, dar promisiuni de dialog și „progrese” # Unica.md
Președinții Donald Trump și Vladimir Putin au apărut împreună în sala de presă din Anchorage, Alaska, după aproape trei ore de summit, pentru o conferință de presă comună așteptată cu ...
00:50
Jurnalistă rusă, spitalizată după trei tentative de suicid în închisoare. A fost maltratată de gardieni și ținută cu șobolani în celulă # Unica.md
Alexei Gorinov, consilier municipal la Moscova, a fost condamnat la șapte ani de închisoare în anul 2022 după ce a fost surprins vorbind împotriva războiului Rusiei în cadrul unei ședințe ...
Ieri
16:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că sistemul justiției din țară dă primele semne de funcționare, subliniind importanța continuării reformelor în acest domeniu. Potrivit șefei statului, procesul de reformare ...
16:00
Trafic suspendat pe mai multe străzi din centrul Chișinăului cu ocazia Festivalului Tineretului # Unica.md
Circulația rutieră pe mai multe străzi din centrul capitalei va fi suspendată începând cu această noapte și până duminică, la ora 12:00, informează Primăria Chișinău. Măsura este luată în contextul ...
15:50
Captură la vama Leușeni: Armă pneumatică și muniție, descoperite ascunse sub roata de rezervă a unui automobil # Unica.md
La data de 14 august 2025, funcționarii postului vamal Leușeni, sectorul „Ieșire pasageri", în colaborare cu inspectorii vamali din România și în baza analizei de risc, au supus unui control ...
15:50
Republica Moldova și Elveția consolidează parteneriatul pentru sănătate: A fost semnat Memorandumul pentru faza a III-a a proiectului „Viață sănătoasă” # Unica.md
Astăzi, 15 august, a fost semnat Memorandumul de înțelegere între Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) privind lansarea fazei a III-a ...
15:40
Copilul de 14 ani, dat dispărut ieri în raionul Călărași, a fost găsit în viață și s-a întors acasă pe cont propriu, după ce a petrecut întreaga zi într-un sat ...
12:10
Viorel Cernăuțeanu: Participanții la proteste plătite riscă amenzi de 7.500 de lei pe zi sau peste 10 mii de dolari lunar # Unica.md
Gruparea condusă de Ilan Șor, politician condamnat la 15 ani de închisoare pentru implicare în frauda bancară, pregătește proteste de amploare cu scopul de a provoca destabilizări în masă înaintea ...
11:50
Arest preventiv pe 30 de zile pentru șoferul implicat în accidentul rutier din Cahul soldat cu decesul a două persoane # Unica.md
La 15 august 2025, urmare a demersului procurorilor din cadrul Procuraturii Cahul, a fost dispusă aplicarea măsurii preventive – arest preventiv pe un termen de 30 de zile în privința ...
10:40
Fostul deputat comunist, condamnat pentru îmbogățire ilicită: venituri ilegale de aproape 2 milioane de lei # Unica.md
Fostul deputat comunist și ex-ambasador cu misiuni speciale, Sergiu Stati, a fost condamnat pe 14 august de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru îmbogățire ilicită. Instanța i-a aplicat o amendă de ...
10:20
Procesul lui Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, aproape de final. Creangă, internat în spital după arest # Unica.md
Procesul în care Ion Creangă, fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului Republicii Moldova, este judecat pentru trădare de patrie, se apropie de final. Potrivit procurorului de caz, Dumitru Ștefîrță, ...
09:50
Trei persoane au ajuns la spital după ce două autocamioane s-au ciocnit în această dimineață pe șoseaua Balcani, la intrarea în localitatea Grătiești, municipiul Chișinău. Foto: Pulsmedia.md Oamenii legii au ...
07:50
Vinete prăjite crocante, cu trucuri de chef Michelin: Secretele lui Dani García pentru gustare ușoară și delicioasă # Unica.md
Pentru mulți pasionați de gătit, vinetele prăjite crocante rămân o adevărată provocare: de cele mai multe ori, aceste legume absorb cantități mari de ulei și devin grele, greu de digerat. ...
07:40
Statele Unite ale Americii au anunțat impunerea de sancțiuni împotriva a opt entități și patru persoane afiliate cu Federația Rusă și Republica Kârgâzstan, în contextul intensificării eforturilor de a contracara ...
07:30
Incendii devastatoare în sudul Europei: Mii de persoane evacuate, cel puțin trei morți și intervenții la limită # Unica.md
Sudul Europei se confruntă cu o criză fără precedent, după ce temperaturile record din această săptămână au declanșat incend
07:20
Astăzi, astrele ne provoacă să ne ascultăm vocea interioară și să acționăm cu încredere, fie că este vorba de relații, carieră sau sănătate. Fiecare semn zodiacal primește un mesaj amplu, ... Post-ul Horoscopul zilei: Decizii curajoase și oportunități neașteptate apare prima dată în Unica.md.
