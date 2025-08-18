(video) S-a schimbat legea: Polițiștii în uniformă nu mai sunt obligați să prezinte legitimația de serviciu
UNIMEDIA, 18 august 2025 21:50
Polițiștii aflați la datorie, în uniformă, nu mai sunt obligați să prezinte legitimația de serviciu atunci când interacționează cu cetățenii. Modificarea legii a intrat astăzi în vigoare.
(video) „Hai, urcați”: 28 de tineri romi și găgăuzi, care ar fi fost plătiți de Șor, reținuți de polițiști, după ce au protestat lângă Președinție # UNIMEDIA
Mai mulți tineri de etnie romă și găgăuză au fost escortați la inspectora, după ce ar fi protestat în apropierea unor instituii și obiective de interes public din capitală. „Organizația „Șor”, prin intermediul persoanelor interpuse, implică minori și reprezentanți ai diferitor comunități etnice, fiindu-le promise plăți ilegale, pentru a crea dezbinare și a instiga la ură oamenii între ei”, menționează oamenii legii.
Anunțul lui Donald Trump despre întâlnirea trilaterală cu Zelenski şi Putin: Când ar putea avea loc # UNIMEDIA
Preşedintele american Donald Trump a declarat luni, în cadrul întâlnirii de la Casa Albă cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, că vrea să organizeze o reuniune în trei cu liderul ucrainean şi preşedintele rus Vladimir Putin „dacă totul merge bine”, relatează Sky News, citat de digi24.ro.
Deconectări de lumină, mâine, în Chișinău și în alte localități din țară: Vezi adresele și graficul sistărilor # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că mâine, 19 august, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
(video) Partidul „Respect Moldova”, înregistrat oficial în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # UNIMEDIA
Partidul „Mișcarea Respect Moldova”, condus de Marian Lupu, a fost înregistrat oficial de Comisia Electorală Centrală (CEC) în calitate de concurent electoral pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost adoptată astăzi, 18 august, cu unanimitate de voturi. Totodată, CEC a aprobat lista celor 101 candidați pentru funcția de deputat înaintați de Consiliul Politic Național, precum și simbolul electoral al formațiunii.
Un polițist, agresat de un tânăr în timp ce documenta un accident: Făptașul, trimis după gratii # UNIMEDIA
Un tânăr de 27 de ani va sta 3 ani la închisoare după ce a agresat un polițist. Potrivit informațiilor, fapta a avut pe data de 3 iulie 2025, într-un sat din raionul Ungheni.
(video) Conferința de presă susținută de Donald Trump și Volodimir Zelenski în Biroul Oval s-a încheiat: Liderii s-au retras să discute cu ușile închise # UNIMEDIA
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski efectuează astăzi o vizită la Washington împreună cu liderii europeni pentru a susţine poziţia Kievului, somat de preşedintele american să accepte concesii în urma unui summit Trump-Putin care nu a oprit Războiul din Ucraina. Întâlnirea dintre Trump și Zelenski va începe la ora 20.00. Liderii europeni veniţi la Washington sunt preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni, preşedintele finlandez Alexander Stubb şi secretarul general al NATO Mark Rutte, scrie g4media.ro.
Cei 27 de lideri ai țărilor UE vor participa marți la o videoconferință pentru a analiza rezultatele întâlnirii de la Casa Albă # UNIMEDIA
Cei 27 de lideri ai statelor UE vor participa marţi la o videoconferinţă asupra reuniunilor privind eforturile de pace în Ucraina care au loc luni la Casa Albă, a anunţat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, scrie adevărul.ro.
(live/update) Donald Trump și Volodimir Zelenski fac declarații din Biroul Oval de la Casa Albă. Președintele SUA: Ucraina nu va fi în NATO # UNIMEDIA
(live) Donald Trump și Volodimir Zelenski fac declarații din Biroul Oval de la Casa Albă. Președintele SUA: Ucraina nu va fi în NATO # UNIMEDIA
(live) Donald Trump și Volodimir Zelenski fac declarații din Biroul Oval de la Casa Albă: „Dacă totul se soldează bine astăzi, avem șanse foarte bune de a opri războiul” # UNIMEDIA
Ministerul Educației și Cercetării, sub egida Președinției Republicii Moldova, anunță lansarea celei de-a treia ediții a Marii Dictări Naționale, un eveniment la care sunt așteptate peste 2000 de persoane, de patru ori mai mult decât au participat la prima ediție, care a avut loc în 2023.
(live) Zelenski și liderii UE se întâlnesc cu Trump la Washington: Președintele Ucrainei a ajuns la Casa Albă # UNIMEDIA
Coliziunea în lanț de la Ivancea: Tânărul de 22 de ani, pasagerul din Nissan, s-a stins din viață la spital # UNIMEDIA
Tânărul de 22 de ani, pasager în Nissan-ul implicat în accidentul de la Ivancea, a murit la spital, scrie pulsmedia.md. Medicii au încercat să-i salveze viața, însă din nefericire în noaptea de vineri spre sâmbătă, 15 spre 16 august, în jurul orei 04:10, acesta a decedat.
(live) Zelenski și liderii UE se întâlnesc cu Trump la Washington: Oficialii au început să ajungă la Casa Albă # UNIMEDIA
(foto) Contrabandă cu Labubu: O femeie de 37 de ani, prinsă pe Aeroport cu peste 3500 de accesorii # UNIMEDIA
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău au reținut un lot de marfă, constituit din 3 504 etichete din cauciuc, ce nu au fost declarate autorității vamale. Mărfurile au fost descoperite în bagajele unei pasagere în vârstă de 37 de ani, cetățeană a Republicii Populare Chineze, care sosise la Chișinău cu o rută din Istanbul.
Scandal în Regatul Unit: Decizia luată de Kate Middleton și prințul William forțează două familii să-și părăsească locuințele # UNIMEDIA
Decizia prințului William și a lui Kate Middleton de a se muta în Forest Lodge alături de cei trei copii, o reședință impunătoare din Windsor, a stârnit controverse în Marea Britanie. Motivul? Din cauza acestei mutări, două familii care locuiau în căsuțele de lângă conac au fost nevoite să își părăsească locuințele, ceea ce a provocat critici și reacții din partea publicului, scrie protv.ro.
„Fiți precauți și nu divulgați informații personale”: CNPF avertizează despre scheme frauduloase cu criptomonede promovate pe WhatsApp și Telegram # UNIMEDIA
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atrage atenția publicului asupra unei noi scheme de fraudă care se răspândește rapid prin aplicații de mesagerie populare precum WhatsApp și Telegram, și promovată pe toate rețelele de socializare.
Discuțiile din SUA privind războiul ruso-ucrainean: Ce vrea să obțină fiecare dintre părțile implicate în negocierile pentru pace # UNIMEDIA
Sunt momente fără precedent la Casa Albă: ceea ce fusese anunțat ca o întâlnire între doi președinți, Donald Trump și Volodimir Zelenski, a devenit acum, mai degrabă, un summit. Liderii din Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Finlanda, UE și NATO au traversat Atlanticul pentru a-și spune părerea despre cum ar trebui să se încheie războiul de trei ani cu Rusia și în ce condiții. Totul reflectă miza uriașă, dar și îngrijorarea crescândă a Europei că SUA și-au schimbat poziția într-una mai puțin favorabilă Ucrainei. Jurnaliștii BBC au făcut o analiză a ceea ar considera fiecare dintre cei prezenți - dar și președintele rus Vladimir Putin - drept o victorie în acest conflict, scrie digi24.ro.
(video) „Primul tău strigat ne-a făcut cei mai fericiți”. Anastasia Nichita și Valeriu Mircea au devenit părinți: Bine ai venit, fetița noastră # UNIMEDIA
Campioana mondială Anastasia Nichita și soțul său, Valeriu Mircea, au devenit părinți. Vestea minunată a fost împărtășită de sportivă printr-un video emoționant, însoțit de un mesaj plin de iubire. „Bine ai venit fetița noastră”, a scris tânăra mămică.
Uniunea Juriștilor critică intenția de a reduce numărul secțiilor pentru alegătorii în Transnistria: „Dreptul de vot e fundamental și trebuie asigurat tuturor cetățenilor” # UNIMEDIA
Uniunea Juriștilor din Republica Moldova își exprimă îngrijorarea față de intenția autorităților de a reduce numărul secțiilor de vot pentru alegătorii care își au domiciliul permanent în localitățile din stânga Nistrului.
(video) Accident grav pe traseul Chișinău–Congaz: Un stâlp s-a prăbușit peste o mașină de serviciu Moldtelecom # UNIMEDIA
Un accident grav s-a produs, cu puțin timp în urmă, pe traseul Chișinău–Congaz. În imaginile video distribuite pe rețele se observă o mașină de serviciu a companiei Moldtelecom, peste care s-a prăbușit un stâlp de electricitate.
Un bărbat a băgat spaima în șoferii de TIR: Se aruncă în fața camioanelor, pe autostradă, și după ce e lovit, dispare. Este căutat de poliție, în Germania # UNIMEDIA
Un incident alarmant a avut loc vineri în Germania, pe autostrada B85. Potrivit unui articol Tag24, un bărbat neidentificat a sărit brusc în fața unui camion, forțând șoferul să frâneze brusc. Șoferul de 33 de ani din Weimar nu a putut evita complet impactul, scrie Libertatea.
PSRM, după ce Postică a declarat că pentru Transnistria sunt suficiente 10 secții de votare: O batjocură! Maia Sandu și PAS lipsesc peste 260 mii cetățeni de dreptul lor legal # UNIMEDIA
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova critică dur declarația vicepreședintelui Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, potrivit căruia, la scrutinul parlamentar din 28 septembrie cel mai probabil vor fi deschise doar 10 secții de votare pentru cetățenii din stânga Nistrului. „Maia Sandu și partidul său promovează în mod conștient o politică a segregării, lipsind peste 260 de mii de cetățeni ai Republicii Moldova de dreptul lor legal la vot. Aceasta nu este doar discriminare – este o crimă împotriva propriului popor”, se menționează în comunicatul PSRM.
„Ce nenorocire, prea devreme ai plecat”. Tânărul de 22 ani, care a murit după accidentul de la Ivancea, va fi condus mâine pe ultimul drum. Apropiații, răvășiți de durere # UNIMEDIA
Tânărul de 22 ani, care a murit în urma accidentului de la Ivancea, va fi condus mâine pe ultimul drum. Potrivit serviciilor funerare din Orhei, doritorii de a-și lua rămas bun sunt așteptați la Sala de Adio, în incinta Paraclisului Sfîntul Ierarh Nicolae, pe str. Vasile Lupu 22.
Ziua Independenței va costa statul 6 milioane lei: Guvernul a dat contractul direct pentru organizarea concertului aceleiași firme ca și în 2024 # UNIMEDIA
Guvernul i-a oferit contractul pentru organizarea concertului dedicat Zilei Independenței direct firmei Suhih Production SRL, care a organizat și evenimentul din 2024, scrie RISE. Asta după ce licitația lansată a fost anulată de Cancelaria de Stat, în pofida faptului că trei companii au propus oferte, două dintre ele mult mai ieftine decât suma preconizată de autorități inițial.
Donald Trump vrea să desființeze votul prin corespondență în SUA: „Voi conduce o mișcare” # UNIMEDIA
Donald Trump a declarat că va conduce „o mișcare” împotriva votului prin corespondență și dispozitivele electronice de vot „foarte scumpe și controversate” din întreaga țară, scrie hotnews.ro.
Renato Usatîi denunță o ședință de „judecată secretă împotriva sa pentru a șantaja Partidul Nostru”: „Dacă vreți război, socotiți că l-ați primit” # UNIMEDIA
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, acuză un grup de deputați PAS și un judecător, care, împreună cu controversatul bancher Gherman Gorbunțov, au anulat în ședință secretă ordonanța de scoatere de sub urmărire penală a lui Renato Usatîi. Liderul Partidului Nostru afirmă că astfel cei din PAS ar încerca să șantajeze Partidul Nostru să facă alianță după alegerile parlamentare din toamnă.
Peste 600 de locuri, disponibile în instituțiile educaționale din capitală, pentru elevii claselor I și a X-a: Când începe etapa a treia de înscriere # UNIMEDIA
Cea de a treia etapă pentru înscrierea elevilor în clasa I-a și a X-a în instituțiile educaționale din municipiul Chișinău începe în data de 20 august și se va încheia pe 30 august, a anunțat Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport, în ședința de astăzi a Primăriei. „Pentru clasa a 10-a la moment mai avem 480 de locuri disponibile pentru înmatriculare, însă doar 217 sunt în instituțiile publice. Ne bucură faptul că, pe an ce trece, părinții optează tot mai mult pentru instituțiile municipale în defavoarea instituțiilor private”, a precizat Pavaloi.
După ce Ungaria a denunțat „un atac scandalos”, Kievul i-a transmis că poate „trimite plângeri” la Moscova. De la ce a pornit gâlceava diplomatică # UNIMEDIA
Ministrul de Externe de la Budapesta, Peter Szijjarto, a declarat luni că fluxul de petrol rusesc către Ungaria a fost oprit după un atac ucrainean asupra conductei Drujba, transmite Reuters. În replică, Kievul i-a spus să trimită plângeri la Moscova, scrie HotNews.ro.
(video) Lista Blocului Alternativa pentru parlamentare, înregistrată de CEC: Profilul candidaților # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat lista de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, înaintată de Blocul Electoral Alternativa. Lista a fost depusă oficial pe 11 august și cuprinde 103 candidați.
Un diamant roz de 25 mil. de dolari a fost furat în Dubai. Hoții au fost prinși în timp record # UNIMEDIA
Poliţia din Dubai a anunţat luni că hoţii care au furat un diamant roz rar, estimat la 25 de milioane de dolari, au fost arestaţi la câteva ore după furt, conform agenţiei oficiale de presă din Emiratele Arabe Unite, WAM, scrie știrileprotv.ro.
Un moldovean de 32 de ani a fost înjunghiat de un italian, într-un parc de distracții din Monopoli: Atacantul, cercetat penal # UNIMEDIA
Un moldovean de 32 de ani a ajuns la spitalul „San Giacomo” din Italia după ce a fost înjunghiat de un italian de 49 de ani, în urma unui conflict. Potrivit presei locale, atacul s-a produs în parcul de distracții din orașul Monopoli, în timpul sărbătorilor dedicate Maicii Domnului din Madia.
PDMM a depus la CEC lista celor 101 candidați pentru parlamentare: „Am încercat să o chibzuim astfel încât să reprezinte diverse profesii și specialități” # UNIMEDIA
Reprezentanții Partidului Democrat Modern din Republica Moldova (PDMM) au depus, luni, 18 august, lista de candidați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie și actele necesare înregistrării în cursa electorală. La CEC s-au prezentat președintele PDMM, Boris Foca, fondatorul formațiunii, Vlad Cebotari, și fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi.
(video) Doi pietoni, la un pas de a fi spulberați pe zebră, de un taximetrist, în capitală: Șoferul, identificat și sancționat # UNIMEDIA
Oamenii legii au intervenit, după ce un șofer de taxi a fost surprins într-un video în timp ce nu a acordat prioritate pietonilor, pe strada Vadul lui Vodă din sectorul Ciocana. Tânărul a fost identificat și sancționat de inspectorii de patrulare.
Alimentarea Ungariei cu petrol rusesc, oprită după un atac ucrainean asupra conductei de petrol Drujba. Szijjarto: Un atac scandalos și inacceptabil # UNIMEDIA
Fluxurile de țiței rusesc către Ungaria au fost întrerupte după ce Ucraina a atacat o stație de transformare de pe conducta Drujba, a anunțat luni ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, potrivit Reuters, citată de Libertatea.
Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Agricultura din Republica Moldova se va dezvolta în baza Strategiei pe care noi o vom promova în viitorul Parlament # UNIMEDIA
Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a demarat procesul de elaborare a unei Strategii naţionale speciale pentru atragerea investiţiilor străine în agricultură, pe care o va promova în viitorul Parlament.
Blocul Electoral Patriotic a fost înregistrat oficial în cursa electorală pentru parlamentare: Decizia, votată unanim de CEC # UNIMEDIA
Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, a fost înregistrat oficial în cursa electorală pentru alegerile parlamentare. Decizia a fost luată astăzi, 18 august, în cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale.
(foto) A rămas fără Peugeot, la vamă: Ce au depistat polițiștii de frontieră, când au verificat mașina unui moldovean, la Albița # UNIMEDIA
Un moldovean a rămas fără mașină, la vamă, după ce polițiștii de frontieră au depistat că autoturismul care figura în bazele de date ca fiind furat din Franța. Bărbatul a declarat că a achiziționat automobilul de pe un site de licitații din Elveția și că nu știe despre faptul că acesta este furat sau implicat în vreun litigiu.
Dependența UE față de gazele lichefiate din Rusia a crescut în 2025: Cât a plătit blocul comunitar pentru combustibilul rusesc # UNIMEDIA
Uniunea Europeană a importat, în primele şase luni ale acestui an, gaze lichefiate din Rusia cu o valoare de 4,48 miliarde euro, în creştere de la o valoare de 3,47 miliarde euro în primul semestru al anului trecut, conform cifrelor publicate luni de Eurostat, scrie digi24.ro.
Republica Moldova se află pe linia de front a unei bătălii nevăzute – o luptă pentru adevăr, libertate și viitorul democratic al țării. În fața avalanșei dezinformării, a atacurilor hibride și a presiunilor ideologice care încearcă să slăbească parcursul european, răspunsul nostru nu poate fi altul decât unitate, curaj și claritate morală.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat prețurile maxime de referință pentru ziua de 19 august 2025. Potrivit cifrelor, benzina se ieftinește cu 7 bani, iar motorina cu 12 bani pe litru.
Cinci fotbaliști de la FC Petrocub, convocați la selecționata Moldovei pentru meciurile din preliminariile Campionatului Mondial: Vezi cine face parte din listă # UNIMEDIA
Cinci fotbaliști ai echipei FC Petrocub au fost convocați la selecționata Moldovei pentru meciurile cu Israel și Norvegia, care vor avea loc în luna septembrie, în cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2026. Potrivit echipei, este vorba despre Sergiu Plătica, Ion Borș, Victor Bogaciuc, Dan Pușcaș și Maxim Cojocaru.
Doliu în politică moldovenească. A murit Nicolae Todos, deputat în primul Parlament și semnatar al Declarației de Independență # UNIMEDIA
A murit Nicolae Todos deputat în primul Parlament și semnatar al Declarației de Independență. Anunțul trist a fost făcut de președintele Legislativului, Igor Grosu. „Toată viața și-a făcut datoria față de țară, iar acest lucru este și va rămâne cea mai mare mândrie a vieții sale”, a scris acesta pe rețele.
Ce i-a răspuns Volodimir Zelenski lui Donald Trump, care i-a cerut să renunțe la Crimeea pentru ca Putin să accepte pacea cu Ucraina # UNIMEDIA
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a oferit un răspuns la declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump privind conflictul din Ucraina, scrie Libertatea.
(video) Au lăsat o bătrână fără 100 000 lei: Doi bărbați, reținuți, după ce au păcălit femeia să investească banii online, promițându-i „câștiguri rapide” # UNIMEDIA
Doi bărbați de 19 și 35 de ani, originari din Taraclia și Chișinău, au fost reținuți de polițiștii din sectorul Botanica, fiind suspectați că au înșelat o pensionară din capitală, convingând-o să investească peste 100 000 de lei printr-o aplicație falsă de tranzacții valutare.
(foto) Accident tragic la Cimișlia: Un șofer cu tricicleta electrică, parcat în noapte pe marginea drumului, a murit după ce a fost spulberat de un camion # UNIMEDIA
Un accident fatal s-a produs, ieri noapte, în localitatea Valea Perjei din raionul Cimișlia. Un autocamion a tamponat din spate o tricicletă electrică staționată pe carosabil, la ghidonul căreia se afla un bărbat de 72 de ani. Din nefericire, acesta a decedat pe loc. Poliția investighează cazul.
(video) „Incredibil!” Momentul în care două femei scot din buzunare și pantaloni un „munte” de produse, furate dintr-un supermarket din Anglia # UNIMEDIA
Un videoclip publicat pe TikTok a ajuns viral, strângând peste 2,5 milioane de vizualizări. Imaginile arată două femei într-un supermarket din Marea Britanie, în timp ce scoteau din buzunare și pantaloni mai multe produse furate, scrie Libertatea.
