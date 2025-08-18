Discuțiile din SUA privind războiul ruso-ucrainean: Ce vrea să obțină fiecare dintre părțile implicate în negocierile pentru pace
UNIMEDIA, 18 august 2025 18:50
Sunt momente fără precedent la Casa Albă: ceea ce fusese anunțat ca o întâlnire între doi președinți, Donald Trump și Volodimir Zelenski, a devenit acum, mai degrabă, un summit. Liderii din Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Finlanda, UE și NATO au traversat Atlanticul pentru a-și spune părerea despre cum ar trebui să se încheie războiul de trei ani cu Rusia și în ce condiții. Totul reflectă miza uriașă, dar și îngrijorarea crescândă a Europei că SUA și-au schimbat poziția într-una mai puțin favorabilă Ucrainei. Jurnaliștii BBC au făcut o analiză a ceea ar considera fiecare dintre cei prezenți - dar și președintele rus Vladimir Putin - drept o victorie în acest conflict, scrie digi24.ro.
• • •
Acum 10 minute
18:50
Acum o oră
18:20
(video) „Primul tău strigat ne-a făcut cei mai fericiți”. Anastasia Nichita și Valeriu Mircea au devenit părinți: Bine ai venit, fetița noastră # UNIMEDIA
Campioana mondială Anastasia Nichita și soțul său, Valeriu Mircea, au devenit părinți. Vestea minunată a fost împărtășită de sportivă printr-un video emoționant, însoțit de un mesaj plin de iubire. „Bine ai venit fetița noastră”, a scris tânăra mămică.
18:10
Uniunea Juriștilor critică intenția de a reduce numărul secțiilor pentru alegătorii în Transnistria: „Dreptul de vot e fundamental și trebuie asigurat tuturor cetățenilor” # UNIMEDIA
Uniunea Juriștilor din Republica Moldova își exprimă îngrijorarea față de intenția autorităților de a reduce numărul secțiilor de vot pentru alegătorii care își au domiciliul permanent în localitățile din stânga Nistrului.
18:00
(video) Accident grav pe traseul Chișinău–Congaz: Un stâlp s-a prăbușit peste o mașină de serviciu Moldtelecom # UNIMEDIA
Un accident grav s-a produs, cu puțin timp în urmă, pe traseul Chișinău–Congaz. În imaginile video distribuite pe rețele se observă o mașină de serviciu a companiei Moldtelecom, peste care s-a prăbușit un stâlp de electricitate.
18:00
Un bărbat a băgat spaima în șoferii de TIR: Se aruncă în fața camioanelor, pe autostradă, și după ce e lovit, dispare. Este căutat de poliție, în Germania # UNIMEDIA
Un incident alarmant a avut loc vineri în Germania, pe autostrada B85. Potrivit unui articol Tag24, un bărbat neidentificat a sărit brusc în fața unui camion, forțând șoferul să frâneze brusc. Șoferul de 33 de ani din Weimar nu a putut evita complet impactul, scrie Libertatea.
Acum 2 ore
17:50
PSRM, după ce Postică a declarat că pentru Transnistria sunt suficiente 10 secții de votare: O batjocură! Maia Sandu și PAS lipsesc peste 260 mii cetățeni de dreptul lor legal # UNIMEDIA
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova critică dur declarația vicepreședintelui Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, potrivit căruia, la scrutinul parlamentar din 28 septembrie cel mai probabil vor fi deschise doar 10 secții de votare pentru cetățenii din stânga Nistrului. „Maia Sandu și partidul său promovează în mod conștient o politică a segregării, lipsind peste 260 de mii de cetățeni ai Republicii Moldova de dreptul lor legal la vot. Aceasta nu este doar discriminare – este o crimă împotriva propriului popor”, se menționează în comunicatul PSRM.
17:30
„Ce nenorocire, prea devreme ai plecat”. Tânărul de 22 ani, care a murit după accidentul de la Ivancea, va fi condus mâine pe ultimul drum. Apropiații, răvășiți de durere # UNIMEDIA
Tânărul de 22 ani, care a murit în urma accidentului de la Ivancea, va fi condus mâine pe ultimul drum. Potrivit serviciilor funerare din Orhei, doritorii de a-și lua rămas bun sunt așteptați la Sala de Adio, în incinta Paraclisului Sfîntul Ierarh Nicolae, pe str. Vasile Lupu 22.
17:20
Ziua Independenței va costa statul 6 milioane lei: Guvernul a dat contractul direct pentru organizarea concertului aceleiași firme ca și în 2024 # UNIMEDIA
Guvernul i-a oferit contractul pentru organizarea concertului dedicat Zilei Independenței direct firmei Suhih Production SRL, care a organizat și evenimentul din 2024, scrie RISE. Asta după ce licitația lansată a fost anulată de Cancelaria de Stat, în pofida faptului că trei companii au propus oferte, două dintre ele mult mai ieftine decât suma preconizată de autorități inițial.
17:20
Donald Trump vrea să desființeze votul prin corespondență în SUA: „Voi conduce o mișcare” # UNIMEDIA
Donald Trump a declarat că va conduce „o mișcare” împotriva votului prin corespondență și dispozitivele electronice de vot „foarte scumpe și controversate” din întreaga țară, scrie hotnews.ro.
17:00
Renato Usatîi denunță o ședință de „judecată secretă împotriva sa pentru a șantaja Partidul Nostru”: „Dacă vreți război, socotiți că l-ați primit” # UNIMEDIA
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, acuză un grup de deputați PAS și un judecător, care, împreună cu controversatul bancher Gherman Gorbunțov, au anulat în ședință secretă ordonanța de scoatere de sub urmărire penală a lui Renato Usatîi. Liderul Partidului Nostru afirmă că astfel cei din PAS ar încerca să șantajeze Partidul Nostru să facă alianță după alegerile parlamentare din toamnă.
Acum 4 ore
16:50
Peste 600 de locuri, disponibile în instituțiile educaționale din capitală, pentru elevii claselor I și a X-a: Când începe etapa a treia de înscriere # UNIMEDIA
Cea de a treia etapă pentru înscrierea elevilor în clasa I-a și a X-a în instituțiile educaționale din municipiul Chișinău începe în data de 20 august și se va încheia pe 30 august, a anunțat Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport, în ședința de astăzi a Primăriei. „Pentru clasa a 10-a la moment mai avem 480 de locuri disponibile pentru înmatriculare, însă doar 217 sunt în instituțiile publice. Ne bucură faptul că, pe an ce trece, părinții optează tot mai mult pentru instituțiile municipale în defavoarea instituțiilor private”, a precizat Pavaloi.
16:40
După ce Ungaria a denunțat „un atac scandalos”, Kievul i-a transmis că poate „trimite plângeri” la Moscova. De la ce a pornit gâlceava diplomatică # UNIMEDIA
Ministrul de Externe de la Budapesta, Peter Szijjarto, a declarat luni că fluxul de petrol rusesc către Ungaria a fost oprit după un atac ucrainean asupra conductei Drujba, transmite Reuters. În replică, Kievul i-a spus să trimită plângeri la Moscova, scrie HotNews.ro.
16:30
(video) Lista Blocului Alternativa pentru parlamentare, înregistrată de CEC: Profilul candidaților # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat lista de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, înaintată de Blocul Electoral Alternativa. Lista a fost depusă oficial pe 11 august și cuprinde 103 candidați.
16:30
Un diamant roz de 25 mil. de dolari a fost furat în Dubai. Hoții au fost prinși în timp record # UNIMEDIA
Poliţia din Dubai a anunţat luni că hoţii care au furat un diamant roz rar, estimat la 25 de milioane de dolari, au fost arestaţi la câteva ore după furt, conform agenţiei oficiale de presă din Emiratele Arabe Unite, WAM, scrie știrileprotv.ro.
16:00
Un moldovean de 32 de ani a fost înjunghiat de un italian, într-un parc de distracții din Monopoli: Atacantul, cercetat penal # UNIMEDIA
Un moldovean de 32 de ani a ajuns la spitalul „San Giacomo” din Italia după ce a fost înjunghiat de un italian de 49 de ani, în urma unui conflict. Potrivit presei locale, atacul s-a produs în parcul de distracții din orașul Monopoli, în timpul sărbătorilor dedicate Maicii Domnului din Madia.
15:40
PDMM a depus la CEC lista celor 101 candidați pentru parlamentare: „Am încercat să o chibzuim astfel încât să reprezinte diverse profesii și specialități” # UNIMEDIA
Reprezentanții Partidului Democrat Modern din Republica Moldova (PDMM) au depus, luni, 18 august, lista de candidați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie și actele necesare înregistrării în cursa electorală. La CEC s-au prezentat președintele PDMM, Boris Foca, fondatorul formațiunii, Vlad Cebotari, și fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi.
15:40
(video) Doi pietoni, la un pas de a fi spulberați pe zebră, de un taximetrist, în capitală: Șoferul, identificat și sancționat # UNIMEDIA
Oamenii legii au intervenit, după ce un șofer de taxi a fost surprins într-un video în timp ce nu a acordat prioritate pietonilor, pe strada Vadul lui Vodă din sectorul Ciocana. Tânărul a fost identificat și sancționat de inspectorii de patrulare.
15:40
Alimentarea Ungariei cu petrol rusesc, oprită după un atac ucrainean asupra conductei de petrol Drujba. Szijjarto: Un atac scandalos și inacceptabil # UNIMEDIA
Fluxurile de țiței rusesc către Ungaria au fost întrerupte după ce Ucraina a atacat o stație de transformare de pe conducta Drujba, a anunțat luni ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, potrivit Reuters, citată de Libertatea.
15:30
15:30
Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Agricultura din Republica Moldova se va dezvolta în baza Strategiei pe care noi o vom promova în viitorul Parlament # UNIMEDIA
Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a demarat procesul de elaborare a unei Strategii naţionale speciale pentru atragerea investiţiilor străine în agricultură, pe care o va promova în viitorul Parlament.
15:10
Blocul Electoral Patriotic a fost înregistrat oficial în cursa electorală pentru parlamentare: Decizia, votată unanim de CEC # UNIMEDIA
Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, a fost înregistrat oficial în cursa electorală pentru alegerile parlamentare. Decizia a fost luată astăzi, 18 august, în cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale.
Acum 6 ore
14:50
Coliziunea în lanț de la Ivancea: Tânărul de 22 de ani, care conducea Nissan-ul, s-a stins din viață la spital # UNIMEDIA
Șoferul Nissan-ului de 22 de ani, implicat în accidentul de la Ivancea de zilele trecute, a murit la spital, scrie pulsmedia.md. Medicii au încercat să-i salveze viața, însă din nefericire în noaptea de vineri spre sâmbătă, 15 spre 16 august, în jurul orei 04:10, acesta a decedat.
14:40
(foto) A rămas fără Peugeot, la vamă: Ce au depistat polițiștii de frontieră, când au verificat mașina unui moldovean, la Albița # UNIMEDIA
Un moldovean a rămas fără mașină, la vamă, după ce polițiștii de frontieră au depistat că autoturismul care figura în bazele de date ca fiind furat din Franța. Bărbatul a declarat că a achiziționat automobilul de pe un site de licitații din Elveția și că nu știe despre faptul că acesta este furat sau implicat în vreun litigiu.
14:30
Dependența UE față de gazele lichefiate din Rusia a crescut în 2025: Cât a plătit blocul comunitar pentru combustibilul rusesc # UNIMEDIA
Uniunea Europeană a importat, în primele şase luni ale acestui an, gaze lichefiate din Rusia cu o valoare de 4,48 miliarde euro, în creştere de la o valoare de 3,47 miliarde euro în primul semestru al anului trecut, conform cifrelor publicate luni de Eurostat, scrie digi24.ro.
14:30
Republica Moldova se află pe linia de front a unei bătălii nevăzute – o luptă pentru adevăr, libertate și viitorul democratic al țării. În fața avalanșei dezinformării, a atacurilor hibride și a presiunilor ideologice care încearcă să slăbească parcursul european, răspunsul nostru nu poate fi altul decât unitate, curaj și claritate morală.
14:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat prețurile maxime de referință pentru ziua de 19 august 2025. Potrivit cifrelor, benzina se ieftinește cu 7 bani, iar motorina cu 12 bani pe litru.
14:10
Cinci fotbaliști de la FC Petrocub, convocați la selecționata Moldovei pentru meciurile din preliminariile Campionatului Mondial: Vezi cine face parte din listă # UNIMEDIA
Cinci fotbaliști ai echipei FC Petrocub au fost convocați la selecționata Moldovei pentru meciurile cu Israel și Norvegia, care vor avea loc în luna septembrie, în cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2026. Potrivit echipei, este vorba despre Sergiu Plătica, Ion Borș, Victor Bogaciuc, Dan Pușcaș și Maxim Cojocaru.
14:10
Doliu în politică moldovenească. A murit Nicolae Todos, deputat în primul Parlament și semnatar al Declarației de Independență # UNIMEDIA
A murit Nicolae Todos deputat în primul Parlament și semnatar al Declarației de Independență. Anunțul trist a fost făcut de președintele Legislativului, Igor Grosu. „Toată viața și-a făcut datoria față de țară, iar acest lucru este și va rămâne cea mai mare mândrie a vieții sale”, a scris acesta pe rețele.
14:00
Ce i-a răspuns Volodimir Zelenski lui Donald Trump, care i-a cerut să renunțe la Crimeea pentru ca Putin să accepte pacea cu Ucraina # UNIMEDIA
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a oferit un răspuns la declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump privind conflictul din Ucraina, scrie Libertatea.
13:40
(video) Au lăsat o bătrână fără 100 000 lei: Doi bărbați, reținuți, după ce au păcălit femeia să investească banii online, promițându-i „câștiguri rapide” # UNIMEDIA
Doi bărbați de 19 și 35 de ani, originari din Taraclia și Chișinău, au fost reținuți de polițiștii din sectorul Botanica, fiind suspectați că au înșelat o pensionară din capitală, convingând-o să investească peste 100 000 de lei printr-o aplicație falsă de tranzacții valutare.
13:30
(foto) Accident tragic la Cimișlia: Un șofer cu tricicleta electrică, parcat în noapte pe marginea drumului, a murit după ce a fost spulberat de un camion # UNIMEDIA
Un accident fatal s-a produs, ieri noapte, în localitatea Valea Perjei din raionul Cimișlia. Un autocamion a tamponat din spate o tricicletă electrică staționată pe carosabil, la ghidonul căreia se afla un bărbat de 72 de ani. Din nefericire, acesta a decedat pe loc. Poliția investighează cazul.
13:20
(video) „Incredibil!” Momentul în care două femei scot din buzunare și pantaloni un „munte” de produse, furate dintr-un supermarket din Anglia # UNIMEDIA
Un videoclip publicat pe TikTok a ajuns viral, strângând peste 2,5 milioane de vizualizări. Imaginile arată două femei într-un supermarket din Marea Britanie, în timp ce scoteau din buzunare și pantaloni mai multe produse furate, scrie Libertatea.
13:20
(video) Momentul în care motorul unui avion ia foc în timpul unui zbor spre Germania. „Trimisesem deja mesaje de adio” # UNIMEDIA
O aeronavă a companiei germane Condor, de tip Boeing 757-300, care zbura din Corfu, Grecia în Düsseldorf, Germania a fost nevoită să aterizeze de urgenţă în Brindisi, Italia după ce, la doar jumătate de oră după decolare, motorul drept a făcut zgomote neobişnuite şi a izbucnit în flăcări, scrie observatornews.ro.
13:10
(video) Ceban, după protestul la care au fost reținuți Labubu, Pikachu și ursul Bernard: Jocuri de-a șoarecele și pisica. Ei unii fără alții nu pot # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a comentat, astăzi, la ședința Primăriei, protestul organizat, sâmbătă, de Ilan Șor, inclusiv incidentul cu reținerea persoanelor deghizate în Labubu, Pikachu și ursul Bernard, care și-au făcut apariția la manifestație. „Jocuri de-a șoarecele și pisica. Ai impresia că ei unii fără alții nu pot. Rog să nu implicați Primăria Chișinău în jocuri politice murdare și nu pasați responsabilitatea în astfel de circumstanțe pe umerii celor care își fac datoria din zori și până seara, șapte zile pe săptămână”, a punctat edilul.
13:10
PLDM a contestat în instanță refuzul CEC de a include formațiunea în lista pentru parlamentare: Discriminare. Vom utiliza toate căile legale, naționale și internaționale # UNIMEDIA
Partidul Liberal Democrat din Moldova a contestat la Curtea de Apel decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) care a respins includerea sa în lista formațiunilor admise la alegerile parlamentare din 28 septembrie. „PLDM va utiliza toate căile legale, naționale și internaționale, pentru a-și apăra dreptul de a participa la alegeri și pentru a obliga instituțiile statului să asigure pluralismul politic în R. Moldova”, se menționează în comunicatul remis de formațiune.
13:00
MoldovaGaz va livra gaze în Transnistria chiar și fără licență: Ce condiții impune ANRE companiei # UNIMEDIA
S.A. „Moldovagaz” va asigura, temporar, aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene în perioada 1 septembrie 2025 – 31 martie 2026, potrivit unei decizii adoptate astăzi de Consiliul de Administrație al ANRE.
13:00
Tragedie la Anenii Noi: O femeie a fost găsită zăcând într-o baltă de sânge. Care ar fi cauza morții # UNIMEDIA
O femeie de 58 de ani a fost găsită moartă după ce ar fi încercat să deschidă o ușă, cu sticla stricată. Potrivit Poliției, tragedia a avut loc în după-amiaza zilei de 17 august, la Anenii Noi.
Acum 8 ore
12:50
SPPOT: Un deputat PAS, care nu s-a regăsit pe lista partidului pentru parlamentare, ar urma să fie „compensat” cu funcția de director al unui liceu republican # UNIMEDIA
Deputatul PAS, Vitali Gavrouc, care nu s-a regăsit pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate pentru alegerile parlamentare, ar urma să fie „compensat” cu funcția de director al Liceului Republican de Muzică „Serghei Rahmaninov”, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ artistic din țară, scrie canalul de Telegram, SPPOT.
12:30
(foto) China a inventat primul robot „gravid”: Va fi capabil să țină o sarcină și să dea naștere unui copil # UNIMEDIA
Oamenii de știință din China dezvoltă primul „robot pentru sarcină” din lume, capabil să poarte un copil până la termen și să nască, scrie protv.ro.
12:30
12:10
Partidul Republican „Inima Moldovei” către PAS: Din vina voastră, Moldova a devenit lider în Europa la inflație și sărăcie # UNIMEDIA
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, constată cu îngrijorare că în Republica Moldova inflaţia continuă să crească, iar guvernarea nu doar că nu face nimic pentru a opri această creştere, ci, prin poziţionarea sa incompetentă sau din rea voinţă, din contra, contribuie la creşterea acestui indicator.
12:10
(video) Bolea, după ce Sturza a declarat că „CC e a noastră”: „El știe ce a avut în vedere. Nu e membru PAS” # UNIMEDIA
Vicepreședintele PAS Vladimir Bolea, ministrul al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a oferit un comentariu la afirmația fostului prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Sturza, „Curtea Constituțională e a noastră”. „Nu este membru PAS, nu este politician care reprezintă interesele PAS. A fost afirmația lui și el trebuie întrebat ce a vrut să spună prin asta”, a declarat Bolea, la emisiunea 7 zile de la Cinema1.
12:00
(video) Plecat din PDCM, Fadei Nagacevschi a fost surprins la CEC alături de liderii PDMM: Formațiunea a depus lista candidaților pentru parlamentare # UNIMEDIA
Fadei Nagacevschi, fost ministru al Justiției și ex-membru al PDCM, a fost surprins la sediul Comisiei Electorale Centrale alături de liderii PDMM, în momentul în care formațiunea și-a depus oficial lista candidaților pentru alegerile parlamentare.
11:40
(foto/video) Svetlana Sainsus și Gheorghe Cavcaliuc, îndrăgostiți până peste cap. Viitorii miri, sărutându-se în vacanță, la Londra: „La nunta noastră nu vor fi plicuri” # UNIMEDIA
Co-fondatoarea platformei caritate.md, Svetlana Sainsus, a fost în vacanță la Londra, unde l-a vizitat pe logodnicul ei, Gheorghe Cavcaliuc. Aceasta a publicat mai multe imagini împreună, în care apar sărutându-se și vizitând diferite locuri din capitala Marii Britanii.
11:30
(video) Primăria, în ședință: Un nou caz de rujeolă, raportat în capitală. Se înmulțesc și cazurile de boli infecțioase # UNIMEDIA
Reprezentanții serviciilor municipale s-au întrunit, luni, 18 august, ora 11:00, în ședința operativă, prezidată de primarul general, Ion Ceban. Urmăriți ședința integral, pe UNIMEDIA.
11:10
11:00
(video) Vladimir Bolea: Și polițiștii trebuie să treacă vettingul, alături de procurori și judecători # UNIMEDIA
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea, ministrul al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și vicepreședinte PAS consideră că și polițiștii, de rând cu judecătorii și procurorii, trebuie să treacă vettingul. Cel puțin așa a declarat politicianul, la emisiunea 7 zile de la Cinema1.
11:00
„Activa cu dăruire ca violonistă în ansamblul artistic”. IGSU, mesaj de condoleanțe după decesul șoferiței de 24 de ani, în accidentul de la Strășeni # UNIMEDIA
Tânăra de 24 de ani, care și-a pierdut viața ieri în accidentul rutier de la Strășeni, era subofițer în Orchestra „Plai Moldovenesc” a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI. Din 2023, ea făcea parte din colectivul IGSU, unde activa ca violonistă în ansamblului artistic. Instituția a transmis un mesaj de condoleanțe pe rețelele de socializare.
11:00
Jocul dublu al Slovaciei: În timp ce premierul pro-rus Robert Fico atacă Kievul, țara sa vinde armament Ucrainei # UNIMEDIA
Prim-ministrul slovac Robert Fico a suspendat asistența militară oficială acordată Ucrainei, a criticat sancțiunile UE împotriva Rusiei, a respins aderarea Kievului la NATO și s-a întâlnit cu Vladimir Putin, transmite Politico. În același timp, companiile private de armament din Slovacia fac afaceri de aur vânzând arme Ucrainei, scrie digi24.ro.
11:00
„O mișcare foarte proastă”: Cum comentează Volodimir Zelenski informațiile despre separarea Ucrainei și a Moldovei în procesul de aderare la UE # UNIMEDIA
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că separarea Ucrainei și a Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană ar fi „o mișcare foarte proastă. Mesajul a fost transmis pe platforma X, după vizita sa la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu mai mulți lideri europeni.
