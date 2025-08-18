Mașină mai ieftină prin leasing, dacă semnezi până la sfârșitul anului. TVA de 20% intră în vigoare în 2026
Banca Mea, 18 august 2025 18:30
Începând cu 1 ianuarie 2026, toate autoturismele achiziționate în Republica Moldova vor fi taxate cu TVA de 20%, conform modificărilor operate la Codul Fiscal prin Legea nr. 187 din 10 iulie 2025, publicată în Monitorul Oficial la 18 iulie 2025. Până la intrarea în vigoare a noilor prevederi, clienții care semnează un contract de leasing financiar beneficiază de o facilitate semnificativă: rate...
• • •
Acum 30 minute
18:30
Acum 4 ore
15:15
Comisia Națională a Pieței Financiare avertizează asupra unei noi scheme de fraudă care circulă intens pe WhatsApp, Telegram și rețelele sociale. Aparent, totul începe cu grupuri false de „investiții”, unde activitatea este simulată de boți. „Experți” falși promit câștiguri rapide din tranzacții cu criptomonede și îi încurajează pe participanți să atragă alți membri, în schimbul unor...
Acum 8 ore
12:30
Pe 13 septembrie, Castel Mimi găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică VINOPERA, unul dintre cele mai prestigioase cinci evenimente enogastronomice din lume. O seară cu muzică, vinuri și rafinament promite să devină una de neuitat. Dacă achiți cu cardul Mastercard, ai parte de avantaje speciale: 5% cashback la biletele cumpărate online pe iTicket pentru festival; 10% cashback la...
Acum 12 ore
10:00
Țara ai cărei locuitori câștigă salariul minim de 1 dolar. Moneda națională a pierdut jumătate din valoare # Banca Mea
Salariul minim din Venezuela, stabilit la 130 de bolivari încă din 2022, a ajuns în august 2025 să valoreze echivalentul unui dolar, conform cursului oficial al Băncii Centrale. Suma este departe de a acoperi costurile vieții, în condițiile în care coșul alimentar de bază depășește 500 de dolari. Informațiile au fost relatate de Courier International, Efecto Cocuyo, Bloomberg, El Nacional și...
08:30
Prețurile de consum în Republica Moldova s-au menținut stabile în iulie 2025, comparativ cu luna iunie, înregistrând o creștere nesemnificativă de 0,02%. Totuși, față de decembrie 2024 acestea sunt mai mari cu 5,1%, iar comparativ cu iulie 2024 – cu 7,9%, potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistică. Ce s-a scumpit și ce s-a ieftinit în iulieMărfuri nealimentare: +0,4%,...
Ieri
13:30
Moldindconbank a desfășurat Programul „Motivarea personalului”, prin care a recunoscut performanțele angajaților înregistrate în primul semestru al anului 2025. Rezultatele evaluării:33 de angajați au fost premiați pentru performanță individuală;8 echipe au fost desemnate „Cea mai bună echipă”;Au existat nominalizări speciale pentru implicare și spirit de echipă;Angela Movilă, Director al...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Guvernul a aprobat, prin Hotărârea nr. 496 din 6 august 2025, modificări la Regulamentul privind restituirea TVA. Astfel, plafonul de restituire a taxei pe valoarea adăugată a fost majorat de la 20% la 70%, potrivit Monitorului Fiscal. Noile reglementări au drept scop eliminarea barierelor birocratice, prin comasarea cererilor de restituire și de compensare într-un singur document, procesat în...
15 august 2025
17:00
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării anunță lansarea Programului Național de indemnizații lunare pentru tinerii angajați pentru prima dată în industrii de importanță strategică. Beneficiarii pot primi 3.000 lei pe lună, timp de 12 luni, în primul an de angajare, cererea putând fi depusă 100% digital prin aplicația EVO. Condiții de eligibilitate: vârsta între 18 și 35 de ani; diplomă...
15:30
Începând cu 14 august 2025, maib deschide perioada de subscriere pentru a cincea emisiune de obligațiuni corporative din cadrul Programului de ofertă publică III. Până la 2 septembrie 2025, investitorii pot achiziționa 7.500 de obligațiuni, cu o valoare nominală de 20.000 de lei fiecare, valoarea totală a emisiunii fiind de 150 de milioane de lei. Pentru primul an de circulație, rata dobânzii...
13:30
Cumpărăturile în rate pot părea convenabile, dar, dacă nu sunt analizate atent, pot genera costuri mai mari decât prețul afișat. Comisia Națională a Pieței Financiare îndeamnă consumatorii să verifice următoarele aspecte înainte de a semna un contract: Calculează costul total; include toate comisioanele și taxele și compară-l cu prețul de pe etichetă; Verifică existența dobânzii; chiar și...
09:45
Dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale generează cea mai rapidă acumulare de avere din istorie, cu zeci de noi miliardari apăruți doar în acest an, potrivit CNBC, citat de Profit.ro. Startupuri precum Anthropic, Safe Superintelligence, OpenAI sau Anysphere au atras finanțări de miliarde de dolari, iar în prezent există 498 de „unicorni” AI — companii private evaluate la peste 1...
08:15
Din 6 octombrie 2025, dacă trimiți bani în valută prin Victoriabank, va trebui să dai mai multe detalii despre adresa beneficiarului: țara, orașul, strada și codul poștal, pentru ca transferurile să fie procesate corect și rapid. Schimbarea vine odată cu trecerea băncii la zona SEPA și se aplică tuturor plăților în valută, fie că le faci manual, pe baza unui șablon sau prin import de fișiere în...
14 august 2025
19:30
Guvernul din Albania pregătește o reformă radicală: eliminarea totală a bancnotelor și transformarea țării într-o economie complet digitală până în 2030, scrie Digi24, citând publicația Politico. Planul este cu atât mai ambițios cu cât peste jumătate dintre albanezi nu au cont bancar, iar numerarul este mijlocul de plată preferat în tranzacțiile de zi cu zi. Premierul Edi Rama afirmă că...
18:30
Poliția avertizează despre o nouă schemă prin care infractorii îți pot accesa telefonul mobil și aplicațiile bancare, golindu-ți contul în câteva minute. Victimele sunt sunate de persoane care se prezintă drept „angajați ai companiilor de telecomunicații”. Sub pretextul unei actualizări urgente a aplicației, acestea trimit un link prin SMS, e-mail, WhatsApp, Viber sau Telegram. Dacă apeși pe...
17:00
Economiile care lucrează pentru tine: 6,25% garantat cu Depozitul ProClassic, de la ProCredit Bank Moldova # Banca Mea
Dacă vrei să-ți pui banii la treabă, ProCredit Bank vine cu o ofertă fixă și sigură: 6,25% anual în lei, pe 12 luni, prin Depozitul ProClassic. Produsul poate fi deschis rapid online, iar la finalul perioadei se reînnoiește automat. Dobânda se calculează zilnic și ajunge lunar pe contul curent, astfel încât ai venit constant, fără bătăi de cap. Rata este garantată pe toată durata depozitului,...
13:30
În Moldova, scumpirile au încetinit în primăvara acestui an: rata anuală a inflației a scăzut de la 8,8% în martie la 8,2% în iunie. Chiar și așa, indicatorul rămâne peste limita-țintă a Băncii Naționale, din cauza majorărilor la gaz, energie termică și electricitate, se arată în raportul asupra inflației al BNM. Economia a început anul cu minus – PIB-ul s-a contractat cu 1,2% în trimestrul I,...
11:00
maib a lansat o versiune actualizată a aplicației mobile maibank, rezultat al unei colaborări strânse cu utilizatorii. Noua interfață este mai clară, mai organizată și adaptivă, oferind o experiență modernă și personalizată. Funcționalități noi sunt: Contul de card în prim-plan – afișează imediat informațiile esențiale; Carduri grupate – toate cardurile din același cont sunt afișate împreună...
08:00
Consiliul Concurenței examinează planul prin care Victoriabank intenționează să cumpere 100% din capitalul Microinvest, una dintre cele mai cunoscute organizații de creditare nebancară din Moldova. Victoriabank este o bancă licențiată care oferă servicii financiare complete, iar Microinvest este specializată în credite nebancare și leasing financiar. Dacă tranzacția va fi aprobată, controlul...
13 august 2025
15:30
maib a optimizat procesul de emitere a garanțiilor bancare digitale, astfel încât antreprenorii să le poată obține mai rapid, mai simplu și complet online. Clienții maib business parcurg acum un flux scurt: completarea formularului online, adăugarea informațiilor necesare, semnarea electronică a cererii și transmiterea acesteia prin e-mail. Garanția semnată digital este expediată direct în...
13:30
OTP Bank Moldova lansează un program gratuit de instruire pentru viitorii Operatorii Ghișeu Universal, destinat tinerilor care își doresc să își construiască o carieră în domeniul bancar. Programul include instruire privind prevederile legislative și normative din sector, procedurile de lucru cu numerar și prin virament, precum și tehnici de acordare a suportului profesionist clienților....
10:30
Pe 28 august, de Ziua Orașului Ungheni, programul unităților EuroCreditBank din localitate va fi ușor diferit: Sucursala Ungheni – str. Romană, 26/2: 08:00 – 13:00; Agenția nr. 3 – str. Națională, 17: 08:00 – 19:00; Agenția nr. 4 – str. Națională : 08:00 – 13:00; Agenția nr. 5 – str. Națională : 08:00 – 13:00. Planifică-ți vizita la bancă din timp și bucură-te de sărbătoare.
07:15
În China, tot mai mulți tineri fără loc de muncă plătesc între 30 și 50 de yuani pe zi pentru a lucra într-un birou complet echipat, deși nu au un job real. Fenomenul a luat amploare pe fondul unei rate a șomajului de peste 14% în rândul tinerilor, arată BBC, citat de Digi24. Practicile au devenit populare în marile orașe – Shenzhen, Shanghai, Nanjing, Wuhan, Chengdu sau Kunming – unde au apărut...
12 august 2025
19:15
Dacă ești părinte și ai copil în clasele I–IX, primești automat 1 000 de lei pentru pregătirea noului an școlar. Suma este oferită de Guvern, prin Casa Națională de Asigurări Sociale , pentru toți elevii – fie că învață în școli publice, private sau sunt în plasament familial ori rezidențial, informează Monitorul Fiscal. Banii ajung direct pe card, fără cereri sau drumuri la ghișeu, pe baza...
17:15
Grecia a eliminat comisioanele percepute cetățenilor eleni pentru retragerile de numerar de la bancomatele băncilor locale. Măsura face parte dintr-un pachet de reforme al Ministerului de Finanțe, care urmărește protejarea consumatorilor și stimularea plăților digitale, relatează To Vima și Kathimerini, citate de Agerpres și preluate de Digi24. Noile reguli aduc și alte facilități:taxă...
14:30
maib a lansat o opțiune unică pe piața din Republica Moldova: asigurarea pentru creditele de consum pe care le ai deja. Practic, dacă treci printr-o perioadă dificilă, cum ar fi pierderea locului de muncă sau un concediu medical mai lung, ratele tale pot fi achitate de asigurare, astfel încât să nu îți pierzi echilibrul financiar. Totul se face simplu, direct din aplicația maibank, în secțiunea...
12:45
OTP Visa Junior – card pentru copii și adolescenți, cu beneficii speciale în această vară # Banca Mea
Părinții copiii și adolescenții cu vârste între 7 și 17 ani care dețin sau își activează cardul Visa Junior de la OTP Bank Moldova pot beneficia, până la 31 august 2025, de avantaje suplimentare. Beneficii la activare:100 MDL cadou în cont;participare automată la tragerea la sorți săptămânală pentru un pachet Family la VARA VARA Aquacity. Avantajele cardului:Zero comisioane de administrare și...
09:45
Companiile din Republica Moldova solicită autorităților să modifice mecanismul de depunere repetată a rapoartelor financiare, astfel încât erorile depistate după depunere să poată fi corectate fără aplicarea de sancțiuni disproporționate, se arată în comunicatul AmCham Moldova. Propunerea vine în contextul în care legislația actuală nu prevede clar această posibilitate. Potrivit mediului de afaceri, scopul raportării financiare este furnizarea de date corecte și relevante către investitori, auto...
11 august 2025
17:15
În perioada ianuarie–iunie 2025, volumul emisiunilor de valori mobiliare pe piața primară din Republica Moldova a crescut cu 33,8% față de aceeași perioadă din 2024, ajungând la 427,19 milioane lei, în pofida reducerii numărului acestora de la 51 la 28, potrivit Comisiei Naționale a Pieței Financiare . Cele mai mari plasamente au fost realizate de BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA , care a efectuat...
14:45
Utilizatorii aplicației mobile maib business pot acum autoriza plățile prin recunoaștere facială, datorită unei funcționalități noi aprobate de Banca Națională a Moldovei. Funcția maib biometrie permite semnarea rapidă și sigură a tranzacțiilor direct de pe telefon, fără costuri suplimentare, fiind disponibilă exclusiv persoanelor cu drept de semnătură în companie. Cum funcționează: La etapa de...
12:15
Prețul aurului a scăzut cu peste 1% luni, pe fondul optimismului investitorilor înaintea întâlnirii dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, programată în Alaska, scrie Baha, citat de mediafax.ro. Investitorii anticipează posibile progrese spre pacea din Ucraina, ceea ce i-a determinat să se retragă din activele considerate refugiu, precum aurul. Cotațiile...
10:30
Antreprenorii sunt invitați la un training gratuit despre gestiunea financiară a întreprinderii # Banca Mea
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului organizează, în perioada 13–14 august 2025, training-ul gratuit „Gestiunea financiară a întreprinderii”, dedicat antreprenorilor, contabililor și managerilor financiari interesați să îmbunătățească performanța economică a afacerii. Evenimentul se va desfășura la Institutul Muncii , între orele 10:00 și 17:00, cu participare fizică. Locurile sunt...
10 august 2025
10:15
Regulile privind moștenirea și dreptul de proprietate se vor schimba semnificativ de la 1 ianuarie 2026, potrivit bizlaw.md. Modificările la Codul civil au fost publicate în Monitorul Oficial din 6 august 2025 și vizează condițiile de dobândire a proprietății, regimul moștenirii nedemne, termenele și procedura de acceptare a succesiunii, precum și statutul soțului supraviețuitor. Codul civil...
9 august 2025
12:00
Opt echipe din România și Republica Moldova au fost selectate dintre 22 înscrise pentru a participa la 1Health Biotech Startup Bootcamp, parte a inițiativei One Health Incubator, potrivit StartupCafe.ro. Programul este organizat de BioMentorHub, organizație independentă și nonprofit dedicată sprijinirii tinerilor cercetători din domeniul științelor vieții din România și diaspora. La evenimentul...
8 august 2025
19:15
Antreprenorii din Republica Moldova pot accesa finanțare de până la 40 milioane MDL sau echivalentul în USD/EUR prin programul guvernamental „373”, destinat susținerii investițiilor, inovației și tehnologizării afacerilor. Creditele acordate în cadrul programului beneficiază de: dobândă de 7% pentru împrumuturile în lei; dobândă de 3% pentru împrumuturile în USD/EUR; termen maxim de compensare a...
17:15
Piața imobiliară din România este forțată să se adapteze la o nouă realitate – locuințe mai mici – pe măsură ce numărul gospodăriilor formate dintr-o singură persoană a urcat de la 18% la peste 33%, potrivit datelor INS, citate de Profit.ro. Fenomenul, prezent la nivel global, este alimentat de schimbările sociale și economice și redefinește cererea de pe piață, notează Market Watch, Naftemporiki și Hotnews.ro. În prezent, oferta rămâne concentrată pe apartamente mari, orientate spre familii, d...
14:00
Antreprenorii au primit 81,1 milioane de lei compensații pentru energia electrică în 2025 # Banca Mea
În perioada ianuarie–iulie 2025, antreprenorii din Republica Moldova au beneficiat de compensații pentru achitarea energiei electrice în valoare totală de 81,1 milioane de lei, potrivit Ministerului Dezvoltării Economice. Sprijinul a fost acordat către 721 de beneficiari în cadrul programului guvernamental de susținere a mediului de afaceri. Din această sumă, 21,68 milioane de lei au fost...
12:00
Victoriabank oferă antreprenorilor „Cabinet Credite IMM” – o soluție digitală prin care pot solicita finanțare 100% online, pentru capital de lucru, investiții sau dezvoltarea afacerii. Platforma elimină necesitatea deplasărilor la bancă și a dosarelor voluminoase, oferind un proces simplu și eficient. Beneficiile platformei: Aplicare rapidă și ușoară; Proces complet digital; Decizie promptă...
09:45
Potrivit clasamentului „Europe: Prices by City of Price per Square Meter to Buy Apartment in City Centre”, realizat de Numbeo, prețul mediu al unui metru pătrat pentru achiziția unui apartament în capitala Republicii Moldova este de 2.368,98 euro. Studiul include 144 de orașe europene din zeci de țări și analizează costurile de achiziție a locuințelor în zonele centrale. Chișinăul se află în a...
7 august 2025
22:45
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a aprobat noile prognoze privind evoluția inflației, confirmând intrarea acesteia în intervalul-țintă de ±1,5 pp de la 5% începând cu trimestrul I 2026. Potrivit BNM, rata medie anuală a inflației va coborî la 7,7% în 2025 și 3,9% în 2026. Decizia vine în contextul confirmării tendinței dezinflaționiste și al finalului ciclului de politică...
18:15
Platforma eVMS.md, lansată acum un an de Ministerul Finanțelor pentru a facilita accesul populației la investiții în Valorile Mobiliare de Stat , marchează un bilanț impresionant: peste 630 milioane lei investiți în 7 emisiuni, de mii de cetățeni. Disponibilă online, pe orice dispozitiv conectat la internet, eVMS.md a devenit un instrument tot mai popular de economisire în condiții transparente...
16:45
15:30
Începând cu 30 iulie 2025, Agenția nr. 1 a Sucursalei EuroCreditBank din Ungheni și-a încheiat activitatea. Serviciile bancare rămân în continuare disponibile pentru clienți: în cadrul Sucursalei ECB din Ungheni; prin aplicația mobilă ECBank; versiunea web ecbank.md; și serviciul Telebank Business. Pentru detalii sau asistență, poți apela Centrul de Contact la 022 500 200 sau poți vizita cea mai...
12:30
România ocupă locul 10 în Uniunea Europeană în clasamentul privind puterea de cumpărare a salariului minim, potrivit datelor Eurostat pentru semestrul II din 2025, citate de Ziarul Financiar. Salariul minim din România, exprimat în paritatea puterii de cumpărare (PPS) – un indicator care ajustează veniturile în funcție de prețuri și inflație – ajunge la 1.279 de unități PPS, devansând țări precum Croația, Lituania, Grecia, Portugalia și Ungaria. În luna ianuarie, România avea o valoare mai mare...
10:15
Firmele din industria prelucrătoare au declarat și plătit mai mulți bani la stat după vizitele Fiscului # Banca Mea
În perioada iulie 2024 – iunie 2025, Serviciul Fiscal de Stat a monitorizat 179 de contribuabili din industria prelucrătoare în cadrul Programului de conformare fiscală. Au fost realizate 399 de vizite fiscale, inclusiv controale la fața locului pentru observarea activității și disciplinei financiare. Rezultatele monitorizării arată o creștere cu 4% a cifrei de afaceri comparativ cu aceeași...
6 august 2025
17:00
Visa și Booking.com lansează o promoție specială pentru cei care fac rezervări de cazare și plătesc cu cardul Visa. În perioada 3 iunie – 30 noiembrie 2025, utilizatorii pot primi până la 4% cashback din valoarea cazării, sumă care va fi creditată în portmoneul Booking.com. Pentru a beneficia de ofertă, rezervarea trebuie făcută prin linkul special booking.com/Visa, iar plata trebuie efectuată...
13:15
Victoriabank a finalizat modernizarea Agenției Briceni, situată pe strada Independenței 20A. Spațiul renovat este mai confortabil, mai accesibil și corespunde celor mai bune standarde în domeniu. Clienții beneficiază de un design nou și de servicii optimizate, într-un loc primitor, gândit pentru o experiență bancară mai simplă și mai plăcută.
