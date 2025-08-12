Fără comisioane la retrageri din bancomate. În ce țară e posibil?
Banca Mea, 12 august 2025 17:15
Grecia a eliminat comisioanele percepute cetățenilor eleni pentru retragerile de numerar de la bancomatele băncilor locale. Măsura face parte dintr-un pachet de reforme al Ministerului de Finanțe, care urmărește protejarea consumatorilor și stimularea plăților digitale, relatează To Vima și Kathimerini, citate de Agerpres și preluate de Digi24. Noile reguli aduc și alte facilități:taxă...
maib a lansat o opțiune unică pe piața din Republica Moldova: asigurarea pentru creditele de consum pe care le ai deja. Practic, dacă treci printr-o perioadă dificilă, cum ar fi pierderea locului de muncă sau un concediu medical mai lung, ratele tale pot fi achitate de asigurare, astfel încât să nu îți pierzi echilibrul financiar. Totul se face simplu, direct din aplicația maibank, în secțiunea...
OTP Visa Junior – card pentru copii și adolescenți, cu beneficii speciale în această vară # Banca Mea
Părinții copiii și adolescenții cu vârste între 7 și 17 ani care dețin sau își activează cardul Visa Junior de la OTP Bank Moldova pot beneficia, până la 31 august 2025, de avantaje suplimentare. Beneficii la activare:100 MDL cadou în cont;participare automată la tragerea la sorți săptămânală pentru un pachet Family la VARA VARA Aquacity. Avantajele cardului:Zero comisioane de administrare și...
În perioada ianuarie–iunie 2025, volumul emisiunilor de valori mobiliare pe piața primară din Republica Moldova a crescut cu 33,8% față de aceeași perioadă din 2024, ajungând la 427,19 milioane lei, în pofida reducerii numărului acestora de la 51 la 28, potrivit Comisiei Naționale a Pieței Financiare . Cele mai mari plasamente au fost realizate de BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA , care a efectuat...
Utilizatorii aplicației mobile maib business pot acum autoriza plățile prin recunoaștere facială, datorită unei funcționalități noi aprobate de Banca Națională a Moldovei. Funcția maib biometrie permite semnarea rapidă și sigură a tranzacțiilor direct de pe telefon, fără costuri suplimentare, fiind disponibilă exclusiv persoanelor cu drept de semnătură în companie. Cum funcționează: La etapa de...
Prețul aurului a scăzut cu peste 1% luni, pe fondul optimismului investitorilor înaintea întâlnirii dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, programată în Alaska, scrie Baha, citat de mediafax.ro. Investitorii anticipează posibile progrese spre pacea din Ucraina, ceea ce i-a determinat să se retragă din activele considerate refugiu, precum aurul. Cotațiile...
Antreprenorii sunt invitați la un training gratuit despre gestiunea financiară a întreprinderii # Banca Mea
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului organizează, în perioada 13–14 august 2025, training-ul gratuit „Gestiunea financiară a întreprinderii”, dedicat antreprenorilor, contabililor și managerilor financiari interesați să îmbunătățească performanța economică a afacerii. Evenimentul se va desfășura la Institutul Muncii , între orele 10:00 și 17:00, cu participare fizică. Locurile sunt...
Regulile privind moștenirea și dreptul de proprietate se vor schimba semnificativ de la 1 ianuarie 2026, potrivit bizlaw.md. Modificările la Codul civil au fost publicate în Monitorul Oficial din 6 august 2025 și vizează condițiile de dobândire a proprietății, regimul moștenirii nedemne, termenele și procedura de acceptare a succesiunii, precum și statutul soțului supraviețuitor. Codul civil...
Opt echipe din România și Republica Moldova au fost selectate dintre 22 înscrise pentru a participa la 1Health Biotech Startup Bootcamp, parte a inițiativei One Health Incubator, potrivit StartupCafe.ro. Programul este organizat de BioMentorHub, organizație independentă și nonprofit dedicată sprijinirii tinerilor cercetători din domeniul științelor vieții din România și diaspora. La evenimentul...
Antreprenorii din Republica Moldova pot accesa finanțare de până la 40 milioane MDL sau echivalentul în USD/EUR prin programul guvernamental „373”, destinat susținerii investițiilor, inovației și tehnologizării afacerilor. Creditele acordate în cadrul programului beneficiază de: dobândă de 7% pentru împrumuturile în lei; dobândă de 3% pentru împrumuturile în USD/EUR; termen maxim de compensare a...
Piața imobiliară din România este forțată să se adapteze la o nouă realitate – locuințe mai mici – pe măsură ce numărul gospodăriilor formate dintr-o singură persoană a urcat de la 18% la peste 33%, potrivit datelor INS, citate de Profit.ro. Fenomenul, prezent la nivel global, este alimentat de schimbările sociale și economice și redefinește cererea de pe piață, notează Market Watch, Naftemporiki și Hotnews.ro. În prezent, oferta rămâne concentrată pe apartamente mari, orientate spre familii, d...
Antreprenorii au primit 81,1 milioane de lei compensații pentru energia electrică în 2025 # Banca Mea
În perioada ianuarie–iulie 2025, antreprenorii din Republica Moldova au beneficiat de compensații pentru achitarea energiei electrice în valoare totală de 81,1 milioane de lei, potrivit Ministerului Dezvoltării Economice. Sprijinul a fost acordat către 721 de beneficiari în cadrul programului guvernamental de susținere a mediului de afaceri. Din această sumă, 21,68 milioane de lei au fost...
Victoriabank oferă antreprenorilor „Cabinet Credite IMM” – o soluție digitală prin care pot solicita finanțare 100% online, pentru capital de lucru, investiții sau dezvoltarea afacerii. Platforma elimină necesitatea deplasărilor la bancă și a dosarelor voluminoase, oferind un proces simplu și eficient. Beneficiile platformei: Aplicare rapidă și ușoară; Proces complet digital; Decizie promptă...
Potrivit clasamentului „Europe: Prices by City of Price per Square Meter to Buy Apartment in City Centre”, realizat de Numbeo, prețul mediu al unui metru pătrat pentru achiziția unui apartament în capitala Republicii Moldova este de 2.368,98 euro. Studiul include 144 de orașe europene din zeci de țări și analizează costurile de achiziție a locuințelor în zonele centrale. Chișinăul se află în a...
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a aprobat noile prognoze privind evoluția inflației, confirmând intrarea acesteia în intervalul-țintă de ±1,5 pp de la 5% începând cu trimestrul I 2026. Potrivit BNM, rata medie anuală a inflației va coborî la 7,7% în 2025 și 3,9% în 2026. Decizia vine în contextul confirmării tendinței dezinflaționiste și al finalului ciclului de politică...
Platforma eVMS.md, lansată acum un an de Ministerul Finanțelor pentru a facilita accesul populației la investiții în Valorile Mobiliare de Stat , marchează un bilanț impresionant: peste 630 milioane lei investiți în 7 emisiuni, de mii de cetățeni. Disponibilă online, pe orice dispozitiv conectat la internet, eVMS.md a devenit un instrument tot mai popular de economisire în condiții transparente...
BNM prognozează scăderea inflației și anunță finalul politicii restrictive Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a aprobat noile prognoze privind evoluția inflației, confirmând intrarea acesteia în intervalul-țintă de ±1,5 pp de la 5% începând cu trimestrul I 2026. Potrivit BNM, rata medie anuală a inflației va coborî la 7,7% în 2025 și 3,9% în 2026. Decizia vine în contextul...
Începând cu 30 iulie 2025, Agenția nr. 1 a Sucursalei EuroCreditBank din Ungheni și-a încheiat activitatea. Serviciile bancare rămân în continuare disponibile pentru clienți: în cadrul Sucursalei ECB din Ungheni; prin aplicația mobilă ECBank; versiunea web ecbank.md; și serviciul Telebank Business. Pentru detalii sau asistență, poți apela Centrul de Contact la 022 500 200 sau poți vizita cea mai...
România ocupă locul 10 în Uniunea Europeană în clasamentul privind puterea de cumpărare a salariului minim, potrivit datelor Eurostat pentru semestrul II din 2025, citate de Ziarul Financiar. Salariul minim din România, exprimat în paritatea puterii de cumpărare (PPS) – un indicator care ajustează veniturile în funcție de prețuri și inflație – ajunge la 1.279 de unități PPS, devansând țări precum Croația, Lituania, Grecia, Portugalia și Ungaria. În luna ianuarie, România avea o valoare mai mare...
Firmele din industria prelucrătoare au declarat și plătit mai mulți bani la stat după vizitele Fiscului # Banca Mea
În perioada iulie 2024 – iunie 2025, Serviciul Fiscal de Stat a monitorizat 179 de contribuabili din industria prelucrătoare în cadrul Programului de conformare fiscală. Au fost realizate 399 de vizite fiscale, inclusiv controale la fața locului pentru observarea activității și disciplinei financiare. Rezultatele monitorizării arată o creștere cu 4% a cifrei de afaceri comparativ cu aceeași...
Visa și Booking.com lansează o promoție specială pentru cei care fac rezervări de cazare și plătesc cu cardul Visa. În perioada 3 iunie – 30 noiembrie 2025, utilizatorii pot primi până la 4% cashback din valoarea cazării, sumă care va fi creditată în portmoneul Booking.com. Pentru a beneficia de ofertă, rezervarea trebuie făcută prin linkul special booking.com/Visa, iar plata trebuie efectuată...
Victoriabank a finalizat modernizarea Agenției Briceni, situată pe strada Independenței 20A. Spațiul renovat este mai confortabil, mai accesibil și corespunde celor mai bune standarde în domeniu. Clienții beneficiază de un design nou și de servicii optimizate, într-un loc primitor, gândit pentru o experiență bancară mai simplă și mai plăcută.
OTP Bank Moldova a înregistrat un profit net de 230 milioane lei în primul semestru din 2025 # Banca Mea
OTP Bank Moldova a anunțat rezultatele financiare pentru primul semestru al anului 2025, raportând un profit net de 230 milioane lei, susținut de venituri solide și o gestiune eficientă a resurselor. Rentabilitatea activelor s-a situat la 2,2%, iar rentabilitatea capitalului la 14,1%. În perioada ianuarie–iunie, banca a înregistrat un profit operațional de 288 milioane lei, în ușoară scădere cu...
Femeile de afaceri din Moldova pot aplica la Expoziția Regională pentru Antreprenoriat Feminin 2025 # Banca Mea
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului sprijină implicarea antreprenoarelor din Republica Moldova în cadrul Women’s Entrepreneurship Expo 2025, o inițiativă regională organizată de UN Women în parteneriat cu multiple organizații internaționale. Evenimentul oferă acces la mentorat de înalt nivel, ateliere practice cu experți internaționali, sesiuni de pitching pentru atragerea...
Proiectul noilor bancnote euro a generat tensiuni diplomatice între Polonia și Franța, din cauza modului în care este prezentat numele savantei Maria Skłodowska-Curie, scrie euronews.com. Propusă ca simbol pe viitoarea bancnotă de 20 de euro, fiziciana și chimista dublu laureată Nobel apare în materialele preliminare sub numele „Marie Curie ”, formulare considerată inacceptabilă de autoritățile...
Zboruri mai ieftine spre 10 orașe europene cu Visa de la Moldindconbank și Sky UP Airlines # Banca Mea
Moldindconbank, în parteneriat cu Visa și Sky UP Airlines, lansează o campanie promoțională pentru cei care vor să exploreze Europa în această toamnă. În perioada 15 iulie – 15 octombrie 2025, dacă achiți biletele Sky UP Airlines cu un card Visa emis de Moldindconbank, primești 10% reducere pentru orice destinație operată de companie. Printre rutele active: Atena, Nisa, Praga, Berlin, Stockholm,...
FinComBank a lansat o nouă funcționalitate în aplicația mobilă FinComPay: posibilitatea de a seta sau modifica codul PIN al cardului fără să mai fie nevoie de trimiterea prin SMS. Ce poți face acum: Alegi un cod PIN din 4 cifre și îl confirmi; Activarea este imediată, cu autentificare de tip SCA ; Primești un SMS de confirmare; Poți seta sau schimba PIN-ul de cel mult două ori pe zi pentru fiecare...
Începând cu 5 august, Victoriabank pune la dispoziția clienților un nou produs de economisire: depozitul promoțional „Stup”, conceput pentru cei care vor siguranță, transparență și un randament garantat. Depozitul poate fi constituit în lei moldovenești, pe o perioadă de 12 luni, cu o dobândă fixă de 6,00% anual. Suma minimă necesară este de 10.000 MDL, iar produsul este disponibil atât în aplicația VB24, cât și la orice sucursală sau ghișeu Victoriabank. Campania promoțională este valabilă în p...
Banca Națională a Moldovei și Guvernul au lansat oficial funcționalitatea P2G în cadrul sistemului MIA Plăți Instant – o inovație care permite cetățenilor să achite rapid, sigur și fără comisioane peste 120 de servicii publice, direct din aplicațiile bancare mobile. De la taxe pentru studii, impozite, amenzi sau contribuții la sănătate – toate pot fi achitate acum în câteva secunde, fără...
Energbank lansează promoția „Card de nota 10”, dedicată deținătorilor de carduri Visa. În perioada 1 august – 31 octombrie 2025, fiecare plată de cel puțin 1.000 MDL te înscrie automat în tombola cu premii lunare.Ce poți câștiga? 10 x iPhone 16 Pro – performanță de top; 10 x Apple AirPods Pro 2 – sunet clar, fără limite.Condiții de participare: Ai peste 18 ani și ești rezident în Republica...
Victoriabank, parte a Grupului Banca Transilvania, anunță o nouă numire în conducerea sa executivă. Funcția de Vicepreședinte al Comitetului de Direcție, responsabil de administrarea riscurilor, a fost preluată de Bogdan Popa, un profesionist cu peste 20 de ani de experiență în sectorul bancar. Numirea a fost aprobată de Banca Națională a Moldovei la data de 31 iulie 2025. Bogdan Popa revine la...
După mai bine de un deceniu de ajustări post-criză, băncile europene marchează o revenire spectaculoasă: profiturile și acțiunile acestora au atins cele mai ridicate niveluri din ultimii 16 ani, potrivit unei analize publicate de Financial Times și citate de Profit.ro. Indicele bancar european Stoxx 600 este în creștere cu 34% de la începutul anului – o performanță care depășește evoluția...
Câștigă un city break la Milano și 1.000 euro pentru shopping cu cardul Mastercard de la maib # Banca Mea
După ce anul trecut câștigătorii promoției au ajuns la Barcelona, maib și Mastercard lansează o nouă destinație de vis: Milano – capitala modei și a rafinamentului italian. Plățile cu cardul pot deveni biletul tău spre o escapadă de neuitat în Italia, cu 1.000 euro pentru cumpărături în Fidenza Village. Cum participi: Efectuezi cel puțin 5 tranzacții pe etapă; Fiecare tranzacție trebuie să aibă o...
Potrivit unei analize realizate de IDATA, pe baza datelor Biroului Național de Statistică, cheltuielile medii lunare de consum ale gospodăriilor din Republica Moldova au crescut semnificativ în perioada 2019–2024. Dacă în 2019 acestea constituiau în medie 2.786 lei, în 2024 au ajuns la 4.407 lei – o majorare de aproape 60% în doar cinci ani. Evoluția anuală arată astfel:2019: 2.786,6 lei2020:...
Salariul mediu lunar exprimat în euro a înregistrat o creștere semnificativă în Republica Moldova în perioada 2020–2024, potrivit unei analize realizate de compania IDATA – cercetare, analiză date, consultanță, în baza datelor oficiale publicate de Biroul Național de Statistică. Dacă în 2020 salariul mediu era de 397 EUR, în 2021 a crescut la 462 EUR, iar în 2022 a depășit pragul de 500...
Moldindconbank își extinde echipa și recrutează un Specialist Suport Clienți pentru Direcția Suport 24/24 – o poziție full-time, cu activitate on-site, în sediul central al băncii din Chișinău. Postul se adresează persoanelor comunicative, orientate spre soluții și capabile să gestioneze situații diverse într-un mediu dinamic. Este o oportunitate ideală pentru cei care caută stabilitate...
În 2024, întreprinderile mici și mijlocii au continuat să domine peisajul economic al Republicii Moldova, reprezentând 99,2% din totalul companiilor raportoare, potrivit datelor raportate de Biroul Național de Statistică . Cu toate acestea, contribuția lor la veniturile totale din vânzări a fost de doar 46,1%, generând peste 308 miliarde de lei – în creștere cu 7,7% față de anul precedent,...
VictoriaBank te duce la film: un loc gratuit la cinema pentru fiecare plată cu puncte STAR # Banca Mea
În luna august, VictoriaBank lansează o promoție dedicată iubitorilor de cinema: cumperi un bilet cu puncte STAR și primești unul gratuit, pentru aceeași proiecție și în aceeași zi. Campania se desfășoară în perioada 1–31 august 2025, în cinematografele Cineplex Mall și Cineplex Loteanu , din Chișinău. Cum funcționează: Achiți un bilet la casa de bilete cu puncte STAR, prezentând cardul STAR sau...
Vacanță fără comisioane: retrageri gratuite în 8 țări europene cu cardul OTP Bank Moldova # Banca Mea
Călătoriile în Europa vin mai simplu de acum. Cu cardul de debit OTP Bank, clienții pot retrage numerar fără comision de la bancomatele OTP Group din Albania, Bulgaria, Croația, Muntenegru, Serbia, Slovenia, Ungaria și Ucraina. Accesul la bani devine mai relaxat, indiferent de destinație. Fără griji legate de taxe ascunse, fără limitări privind numărul de tranzacții sau suma retrasă. Facilitatea...
Maib dă startul înscrierilor pentru a cincea ediție a programului său de internship, adresat studenților care vor să facă primii pași într-o carieră bancară alături de una dintre cele mai dinamice instituții financiare din Moldova. Programul este deschis pentru studenții de la universitățile acreditate din țară și de la Centrul de Excelență în Economie și Finanțe. Aceștia pot aplica pentru una...
În perioada ianuarie–martie 2025, Serviciul Fiscal de Stat a verificat cum companiile declară și achită TVA-ul. A fost analizată corectitudinea facturilor fiscale și diferențele dintre ce declară furnizorii și clienții lor în declarațiile de TVA. Ce a făcut Fiscul:A trimis 14.877 de notificări privind diferențele în declarațiile de TVA;A mers în vizite fiscale sau a chestionat 1286 de firme;A...
Moldindconbank raportează rezultate financiare solide pentru perioada ianuarie–iunie 2025, cu evoluții pozitive la nivelul activelor, creditelor, depozitelor și profitului net. La finalul lunii iunie, activele totale ale băncii au ajuns la 38,5 miliarde lei, în creștere cu 6,5% față de începutul anului. Portofoliul de credite s-a extins până la 22,8 miliarde lei, iar volumul total al...
Victoriabank anunță inițierea lucrărilor de modernizare a Agenției Florești , parte a Sucursalei nr. 1 Bălți. Lucrările vor avea loc în perioada 1 august – 21 septembrie 2025, fără întreruperea activității cu clienții. Pentru ziua de 1 august, agenția va funcționa după un program prescurtat, între 08:30 și 15:00. Redeschiderea oficială în format complet modernizat este programată pentru 22...
La un an de la modificările operate în programul guvernamental „Prima Casă”, expertul economic Stas Madan revine cu o analiză amplă asupra efectelor generate de „Prima Casă Plus” asupra pieței imobiliare. Potrivit acestuia, prevederile adoptate în iulie 2024 au contribuit direct la o creștere accelerată a prețurilor locuințelor, în special în municipiul Chișinău. „Creșterea plafonului valorii...
Granturi de 24,7 milioane de lei pentru 66 de afaceri din Moldova. Investițiile trec de 68 milioane # Banca Mea
66 de companii din Republica Moldova beneficiază de granturi în valoare totală de 24,7 milioane de lei, prin programe gestionate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Sprijinul financiar este oferit de Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Grupul Banca Mondială și va genera investiții totale estimate la peste 68 de milioane de lei în economia națională. Granturile vor fi utilizate pentru achiziț...
EuroCreditBank lansează „Conversii Valutare” în Telebank Business – schimb direct între valute # Banca Mea
EuroCreditBank a lansat un nou funcțional în platforma Telebank Business – „Conversii Valutare”, care permite schimburi directe între valute, fără a mai trece prin conversia intermediară în MDL. Actualizarea vine ca răspuns la nevoile tinerilor antreprenori și ale companiilor active în comerț internațional, care caută soluții rapide, clare și flexibile pentru gestionarea fondurilor în mai multe...
Dacă ai experiență în administrarea personalului și ești pasionat de domeniul HR, ProCredit Bank îți oferă oportunitatea de a te alătura unei echipe internaționale, într-un mediu profesionist și prietenos. Poziție: Specialist Resurse Umane Locație: Chișinău Tip job: Full-time Experiență necesară: Minimum 2 ani Studii: Superioare finalizate Responsabilități:Administrarea dosarelor de personal și...
