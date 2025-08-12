Unic în Moldova: asigurare maib pentru creditele tale existente

12:45

FinComBank a lansat o nouă funcționalitate în aplicația mobilă FinComPay: posibilitatea de a seta sau modifica codul PIN al cardului fără să mai fie nevoie de trimiterea prin SMS. Ce poți face acum: Alegi un cod PIN din 4 cifre și îl confirmi; Activarea este imediată, cu autentificare de tip SCA ; Primești un SMS de confirmare; Poți seta sau schimba PIN-ul de cel mult două ori pe zi pentru fiecare...