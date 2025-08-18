Rusia anunţă că negociază un schimb de 31 de deţinuţi civili cu Ucraina

12:00

Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii mun. Bălți au desfășurat astăzi acțiuni de urmărire penală într-un dosar de trafic de influență în care este vizat un avocat din Chișinău. Acesta este bănuit că ar fi pretins de la administratorul unei companii mijloace bănești ilicite. Potrivit materialelor acumulate, bănuitul ar fi susținut că are influență asupra