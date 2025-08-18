Emisarul american Tom Barrack cere Israelului să se retragă din Liban, în urma unei întâlniri la Beirut cu Joseph Aoun
Punctul, 18 august 2025 14:10
Emisarul american Tom Barrack anunţă luni că Guvernul libanez a făcut "un prim pas" către dezarmarea mişcării islamiste libaneze proiraniene Hezbollah şi cere Israelului să pună, la rândul său, în aplicare obligaţiile pe care şi le-a asumat prin armistiţiul care a pus capăt Războiului din Liban, adică să se retragă de pe teritoriul libanez, relatează
Acum 5 minute
14:10
Acum 10 minute
14:20
VIDEO // Liderii PDM din Moldova au depus la CEC lista candidaților pentru alegerile parlamentare # Punctul
Reprezentanții Partidului Democrat Modern din Republica Moldova (PDMM) au depus, luni, 18 august, lista de candidați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie și actele necesare înregistrării în cursa electorală. La CEC s-au prezentat președintele PDMM, Boris Foca, fondatorul formațiunii, Vlad Cebotari, și fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi. După depunerea dosarului și verificarea actelor de
Acum 30 minute
13:50
Procuratura Ungheni anunță că un bărbat de 27 de ani a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru că a agresat un polițist în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Potrivit învinuirii, fapta a avut la data de 03 iulie 2025, într-un sat din raionul Ungheni. Inculpatul, în urma unui accident rutier cu implicarea motocicletei
Acum 2 ore
13:10
Roman Roșca a avut o întrevedere cu reprezentanta rezidentă a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în țara noastră, Daniela Gasparikova # Punctul
La 18 august 2025 viceprim-ministrul pentru reintegrare Roman Roșca a avut o întrevedere cu reprezentanta rezidentă a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în țara noastră, Daniela Gasparikova. Discuțiile au vizat proiectele desfășurate cu sprijinul PNUD, menite să susțină procesul de reintegrare a Republicii Moldova, aducând o valoare adăugată proceselor de dezvoltare durabilă și de
13:10
Maia Sandu, la Forumul Național al cadrelor didactice: „Educația este scutul nostru, prima linie de apărare a țării” # Punctul
Șefa statului, Maia Sandu, a participat, astăzi, la Forumul Naționale al cadrelor didactice, care a reunit, la Chișinău, sute profesori din instituțiile de învățământ general din țară, precum și reprezentanți ai instituțiilor publice, organizațiilor internaționale, mediului academic și de afaceri. Președinta Maia Sandu le-a mulțumit dascălilor pentru dăruire, curaj și pentru credința că educația schimbă
13:10
La Drochia vor fi realizate două proiecte mari, cu o valoare totală de aproape 50 de milioane de lei. Primarul Nina Cereteu: Este un pas uriaș pentru oraș # Punctul
În orașul Drochia începe implementarea a două proiecte importante, cu o valoare totală de peste 49 de milioane de lei. Primul proiect prevede extinderea rețelei de canalizare cu aproximativ 14,5 km în zona Policlinicii. Etapa a doua vizează dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice în zona de revitalizare „Valea Curechiului", unde vor fi reabilitați 1,5 km de
12:40
Poliția investighează circumstanțele unui accident rutier produs aseară, în jurul orei 22:15, în localitatea Valea Perjei din raionul Cimișlia. Preliminar s-a stabilit că, un bărbat de 70 de ani, în timp ce conducea un autocamion, a tamponat din spate o tricicletă electrică staționată pe carosabil, la ghidonul căreia se afla un bărbat de 72 de
Acum 4 ore
12:10
VIDEO // Tânăr din R. Moldova, prins spre frontieră după ce a furat 4.200 de euro la București. A lovit și o mașină într-o benzinărie # Punctul
Un bărbat de 26 de ani, cetățean moldovean, a fost reținut de polițiștii bucureșteni după ce a sustras o borsetă cu bani, acte și bunuri personale dintr-un autoturism aflat într-o stație de alimentare din Sectorul 2. Incidentul a avut loc în noaptea de 14 spre 15 august 2025. Victima, un bărbat de 48 de ani,
12:00
VIDEO // Doi bărbați – reținuți, fiind suspectați că au înșelat o femeie determinând-o să transfere peste 100 mii lei # Punctul
Polițiștii de la Botanica au destructurat activitatea ilegală a doi bărbați de 19 și 35 de ani, originari din Taraclia și Chișinău, suspectați de escrocherii prin intermediul investițiilor online. Conform investigațiilor, printr-o aplicație mobilă, suspecții au ademenit o femeie de 76 de ani, promițându-i câștiguri rapide pe piețele valutare. Astfel, victima a fost determinată să
11:50
Un militar din Noua Zeelandă, găsit vinovat de tentativă de spionaj de către un tribunal militar # Punctul
Un tribunal militar din Noua Zeelandă l-a găsit vinovat luni de tentativă de spionaj pe un militar, care a recunoscut că a încercat să trimită informaţii detaliate despre baze militare unei ţări străine, relatează AFP. Justiţia militară nu a prmis însă dezvăluirea identităţii militarului şi nici numele ţării în favoarea căreia a spionat, invocând motive
11:50
PLDM a contestat în contencios administrativ decizia CEC care a respins includerea sa în lista formațiunilor admise la alegerile parlamentare # Punctul
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a contestat în contencios administrativ decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) care a respins includerea sa în lista formațiunilor admise la alegerile parlamentare. PLDM a depus cereri către CEC prin care a solicitat includerea sa în lista partidelor cu drept de participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Formațiunea
11:50
Condamnări, percheziții și sechestre în valoare de peste 1,2 milioane de lei aplicate pe bunuri ilicite # Punctul
Centrul Național Anticorupție (CNA) a desfășurat, în săptămâna precedentă, o serie de acțiuni importante pe domeniul combaterii și prevenirii corupției, în urma cărora au fost aplicate sechestre semnificative, efectuate percheziții în dosare de rezonanță și pronunțate sentințe împotriva unor persoane publice. Printre cele mai importante realizări: Un fost deputat și ambasador, cercetat de CNA și
11:40
Un pompier mort în Spania, în urma răsturnării unei cisterne în timpul unei intervenţii împotriva unui incendiu. Bilanţul victimelor incendiilor creşte la patru # Punctul
Un pompier a murit luptând împotriva flăcărilor care devastează de mai multe zile Spania, anunţă luni autorităţile, crescând la patru bilanţul morţilor din cauza incendiilor, relatează AFP. Potrivit El Pais, această dramă a avut loc după ce o cisternă în care se afla pompierul s-a răsturnat în timpul unei intervenţii. Alţi pompieri au fost răniţi
11:40
„Inima Moldovei”: PAS poartă răspundere directă pentru că Moldova a devenit unul din liderii europeni la capitolul creşterea inflaţiei, dar şi la capitolul creşterea nivelului sărăciei # Punctul
Partidul Republican „Inima Moldovei", condus de Irina Vlah, constată cu îngrijorare că în Republica Moldova inflaţia continuă să crească, iar guvernarea nu doar că nu face nimic pentru a opri această creştere, ci, prin poziţionarea sa incompetentă sau din rea voinţă, din contra, contribuie la creşterea acestui indicator. „În anii de guvernare ai PAS, inflaţia
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Irina Vlah, despre întâlnirea din Alaska: Susțin necondiționat eforturile diplomatice care vor permite salvarea a mii de vieți # Punctul
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei", spune că întâlnirea președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, este „întâlnire istorică, șansă istorică!". „Astăzi, speranțele tuturor celor care apreciază cu adevărat pacea și sunt interesați de încetarea conflictului din Ucraina sunt legate de rezultatul întâlnirii președinților Trump și Putin în
10:50
Rusia a lansat 85 de drone de atac şi o rachetă balistică asupra Ucrainei. Ruşii au interceptat 29 de drone ucrainene # Punctul
În timp ce Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlneau în Alaska, Rusia a lansat 85 de drone de atac şi o rachetă balistică vizând teritoriul Ucrainei, au anunţat, sâmbătă, Forţele aeriene ale Ucrainei, citate de The Guardian. Teritoriile de pe linia frontului din regiunile Sumî, Doneţk, Cernihiv şi Dnepropetrovsk au fost vizate în loviturile
10:50
Donald Trump a discutat cu Volodimir Zelenski, în timpul zborului de întoarcere la Washington DC. El i-a informat pe liderii europeni despre întâlnirea cu Putin # Punctul
Preşedintele Donald Trump a avut o discuţie lungă cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski în timpul zborului de întoarcere la Washington DC, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt. Trump vorbeşte în prezent la telefon cu liderii NATO, a mai declarat Leavitt. Potrivit unei purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, Trump i-a informat
10:40
O fetiţă britanică de 10 ani a intrat în istoria şahului, devenind cea mai tânără jucătoare care a reuşit vreodată să învingă un mare maestru, transmi9te CNN. Bodhana Sivanandan, din nord-vestul Londrei, l-a învins pe marele maestru Pete Wells, în vârstă de 60 de ani, în ultima rundă a Campionatului Britanic de Şah 2025, desfăşurat
15 august 2025
17:00
La data de 14 august 2025, funcționarii postului vamal Leușeni, sectorul „Ieșire pasageri", în cadrul controlului coordonat cu inspectorii vamali din România și în baza analizei de risc, au supus verificărilor de specialitate un autovehicul de model Mercedes C-Class, care se deplasa din Republica Moldova spre Italia. Conducătorul auto, un bărbat cu dublă cetățenie, moldovenească
16:50
SUMMIT PUTIN-TRUMP. Cine sunt membrii delegaţiilor care se vor întâlni în Alaska? În timp ce Rusia îşi trimite „greii”, SUA se bazează pe novici. # Punctul
Când Vladimir Putin va veni vineri în Alaska pentru întâlnirea sa importantă cu Donald Trump, el va fi însoţit de unele dintre cele mai puternice figuri din cercul restrâns al Kremlinului – o echipă de politicieni experimentaţi, strategi financiari şi diplomaţi care au contribuit la conturarea politicii externe şi economice a Rusiei timp de mai
14:00
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 71 de ani, acuzat de omorul concubinei, comis cu deosebită cruzime. Astfel, potrivit sentinței, recent emise de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, bărbatul a fost recunoscut vinovat, cu stabilirea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 20
13:50
Arest preventiv pentru șoferul implicat în accidentul rutier din Cahul soldat cu decesul a două persoane # Punctul
La 15 august 2025, urmare a demersului procurorilor din cadrul Procuraturii Cahul, a fost dispusă aplicarea măsurii preventive – arest preventiv pe un termen de 30 de zile în privința unui bărbat învinuit de încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei, fapt ce a cauzat din imprudență decesul a două persoane (art. 264 alin. (5) din
13:30
Protest al Partidului Republican „Inima Moldovei”: PAS va intra în istorie ca o grupare de criminali care a transformat Moldova într-o dictatură săracă în centrul Europei # Punctul
„PAS va intra în istorie ca o grupare de criminali care a transformat Moldova într-o dictatură săracă în centrul Europei" – despre aceasta au declarat activiștii Partidului Republican „Inima Moldovei" în cadrul unui protest în fața sediului partidului de guvernământ. Participanții la acțiune au prezentat „dovezi ale crimelor dictatoriale ale regimului galben și au lăsat
13:20
Aseară, în jurul orei 21:50, pe traseul R6, în apropierea localității Fedoreuca din raionul Orhei, s-a produs un accident rutier cu implicarea unui Mercedes Sprinter și a unui motocultor. Din primele cercetări s-a stabilit că impactul a avut loc în momentul în care motocultorul, condus de un bărbat de 44 de ani, efectua manevra de
13:20
Participarea la protest cu instalarea corturilor va fi sancționată cu o amendă de 7 500 de lei pe zi, susține șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Precizarea vine în contextul în care fugarul Ilan Șor le-a cerut cetățenilor să participe la o manifestație permanentă de 30 de zile, în corturi, promițându-le 3 000 de
14 august 2025
15:20
Solidaritätsnetz International: ”Moldova trebuie să respecte procedurile legale în cazul Eugeniei Guțul” # Punctul
Organizația internațională pentru drepturile omului "Solidaritätsnetz International" a adresat, la 4 iunie 2025, o scrisoare oficială Înaltului Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului. În acest demers, organizația a solicitat examinarea și monitorizarea atentă a situației juridice în privința bașcanului Găgăuziei, Eugenia Guțul, și asigurarea respectării dreptului acesteia la un proces echitabil, transmite Solidaritätsnetz International.
13:30
„Prima Casă Plus” a umflat piața imobiliară! În trei luni apartamentele s-au scumpit cu 2500 de euro # Punctul
Prețurile imobilelor din municipiul Chișinău continuă să crească, deși ritmul s-a moderat, arată datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM) pentru trimestrul II 2025. Indicele prețului bunurilor imobile rezidențiale (RPPI) a urcat la 222,0%, în creștere cu 4,9% față de trimestrul I și cu 33,7% comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Pe piața primară, indicele a
13:20
Trei tineri, printre care doi minori, sunt documentați pentru distribuirea drogurilor în sectorul Centru al capitalei # Punctul
Angajații Inspectoratului de Poliție Centru și cei ai Direcției de Poliție Chișinău investighează activitatea ilegală a doi minori, o fată de 15 și un băiat de 17 ani, și a unui tânăr de 19 ani, suspectați de implicare în distribuirea subst
10:30
Departamentul de Stat al SUA a publicat raportul anual privind situația drepturilor omului în R.Moldova: Probleme grave legate de drepturile omului, precum și ingerințe în libertatea de exprimare # Punctul
Asociația Promo-LEX anunță că ieri, 13 august, Departamentul de Stat al SUA a publicat raportul anual privind situația drepturilor omului în Republica Moldova pentru anul 2024. Documentul arată că, per ansamblu, nu s-au înregistrat schimbări majore față de anul precedent, însă persistă probleme grave de drepturile omului, în special legate de tortură și tratamente inumane, … Articolul Departamentul de Stat al SUA a publicat raportul anual privind situația drepturilor omului în R.Moldova: Probleme grave legate de drepturile omului, precum și ingerințe în libertatea de exprimare apare prima dată în Punctul pe i.
10:10
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și cei de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Ciocana, în comun cu procurorii Procuraturii Chișinău- oficiul Ciocana, au documentat și destructurat activitatea infracțională a unui grup implicat în realizarea drogurilor în proporții deosebit de mari. Bănuiții distribuiau drogurile pe teritoriul sectorului Ciocana, în special prin aplicația mobilǎ … Articolul Cuplu reținut și plasat în arest pentru trafic de droguri apare prima dată în Punctul pe i.
09:50
Trump a cerut ca preşedintele polonez Nawrocki să-l înlocuiască pe premierul Tusk la discuţia cu liderii europeni referitoare la Ucraina # Punctul
Preşedintele american Donald Trump a solicitat în ultimul moment ca preşedintele polonez Karol Nawrocki, aliat al mişcării MAGA, să participe miercuri la videoconferinţa cu liderii europeni referitoare la Ucraina, a declarat premierul polonez Donald Tusk, rivalul politic de centru al lui Nawrocki, care era aşteptat să participe la reuniune, relatează Reuters. Nawrocki, un naţionalist conservator … Articolul Trump a cerut ca preşedintele polonez Nawrocki să-l înlocuiască pe premierul Tusk la discuţia cu liderii europeni referitoare la Ucraina apare prima dată în Punctul pe i.
09:50
Procuratura Bălți a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală în privința unui bărbat în vârstă de 34 de ani, acuzat de comiterea infracțiunii de omor intenționat săvârșit cu deosebită cruzime ( art. 145 alin. (2) lit. j) din Codul penal). Potrivit probatoriului, la 8 iunie 2025, în timp ce se afla la … Articolul Și-a omorât amicul de pahar cu un topor. Acuzatul – trimis în judecată apare prima dată în Punctul pe i.
09:50
Un primar din partea partidului de guvernământ a fost încătușat fiind suspectat de comiterea unui omor acum aproximativ 7 ani, susțin sursele PulsMedia.MD. Potrivit surselor, ar fi vorba despre primarul localității Frumușica, din raionul Florești, în vârstă de 38 de ani, care a fost încătușat astăzi. Sursea apropiate anchetei susțin că este vorba despre Victor … Articolul Crimă descoperită după 7 ani. Primar PAS, reținut pentru un omor comis când era la PD apare prima dată în Punctul pe i.
09:40
Ademeniți cu oferte turistice avantajoase, prejudiciați cu bani în sumă de peste 1,8 milioane de lei. O administratoare a unei companii turstice – arestată preventiv pentru escrocherie # Punctul
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, la 13 august 2025 au obținut aplicarea arestului preventiv pe un termen de 30 de zile în privința unei femei de 41 de ani, învinuită de comiterea infracțiunii de escrocherie (art. 190 alin. (6) din Codul penal). Potrivit probatoriului acumulat, în perioada septembrie 2024 – iulie 2025, … Articolul Ademeniți cu oferte turistice avantajoase, prejudiciați cu bani în sumă de peste 1,8 milioane de lei. O administratoare a unei companii turstice – arestată preventiv pentru escrocherie apare prima dată în Punctul pe i.
13 august 2025
11:30
Ofițerii Direcției investigații criminale și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger” și al angajaților Direcției informații privind Pasagerii a IGPF și IP Călărași, au reținut patru membri activi ai unor organizații criminale, implicați în comiterea unui șantaj pe teritoriul țării. Intervenția oamenilor legii … Articolul VIDEO // Patru membri activi, parte a două organizații criminale, reținuți pentru șantaj apare prima dată în Punctul pe i.
11:30
Zelenski este aşteptat miercuri la Berlin, va vorbi cu Trump alături de cancelarul Merz. Programul discuţiilor diplomatice intense dintre europeni şi SUA # Punctul
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este aşteptat miercuri la Berlin pentru a se alătura cancelarului german Friedrich Merz într-o videoconferinţă cu preşedintele american Donald Trump, a declarat pentru Reuters o sursă guvernamentală. Ziarul Bild a fost primul care a relatat despre această vizită, care are loc în contextul reuniunilor pe care Merz le organizează înaintea summitului planificat pentru … Articolul Zelenski este aşteptat miercuri la Berlin, va vorbi cu Trump alături de cancelarul Merz. Programul discuţiilor diplomatice intense dintre europeni şi SUA apare prima dată în Punctul pe i.
11:30
Ce fel de acord ar putea aduce summitul Trump-Putin şi ce se poate întâmpla dacă Ucraina îl refuză? # Punctul
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, vor discuta despre un posibil acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina când se vor întâlni vineri în Alaska pentru un summit ce ar putea afecta şi securitatea europeană în general, comentează Reuters. Liderii europeni şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenskiintenţionează să discute cu Trump miercuri, în … Articolul Ce fel de acord ar putea aduce summitul Trump-Putin şi ce se poate întâmpla dacă Ucraina îl refuză? apare prima dată în Punctul pe i.
11:00
Un arhitect din Comrat a fost reținut de CNA pentru trafic de influență și corupere pasivă # Punctul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii municipiului Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar pornit pe faptele de trafic de influență și corupere pasivă. Acțiunile vizează arhitectul din cadrul Primăriei Comrat, care ar fi pretins și primit mijloace financiare necuvenite pentru eliberarea autorizației de construire. Potrivit denunțătorului, bărbatul ar fi solicitat … Articolul Un arhitect din Comrat a fost reținut de CNA pentru trafic de influență și corupere pasivă apare prima dată în Punctul pe i.
10:50
Doi deținuți au încercat să evadeze din Penitenciarul nr. 15 – Cricova. Instanța le-a adăugat 1 an și 6 luni la pedeapsă # Punctul
Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea a doi deținuți, în vârstă de 24 și 27 de ani, pentru tentativă de evadare din penitenciar. Aceștia își ispășeau pedepsele pentru omor și alte infracțiuni în Penitenciarul nr. 15 – Cricova. Potrivit probelor administrate, la 30 octombrie 2023, pe timp de noapte, condamnații, acționând de comun acord, au … Articolul Doi deținuți au încercat să evadeze din Penitenciarul nr. 15 – Cricova. Instanța le-a adăugat 1 an și 6 luni la pedeapsă apare prima dată în Punctul pe i.
09:20
GRAFICE // Ex-premier: Încă o minciună ambalată în galben. PAS falsifică istoria apeductelor din R.Moldova # Punctul
,,În ultimele zile, spațiul public a fost inundat cu grafice galbene și cifre scoase din context, pentru a demonstra că doar actuala guvernare a făcut ceva în domeniul aprovizionării cu apă. Este o prezentare trunchiată, care ignoră adevărul și disprețuiește munca depusă de-a lungul anilor.”. Opinia aparține fostul premier al R.Moldova și liderul PLDM, Vlad … Articolul GRAFICE // Ex-premier: Încă o minciună ambalată în galben. PAS falsifică istoria apeductelor din R.Moldova apare prima dată în Punctul pe i.
09:00
A încercat să iasă din țară având asupra sa suma de 30.000 EUR, fără a declara mijloacele financiare autorității vamale # Punctul
O nerezidentă a încercat să iasă din țară având asupra sa suma de 30 000 EUR, fără a declara mijloacele financiare autorității vamale. Cazul a fost înregistrat de funcționarii postului vamal Aeroportul Internațional Chișinău în comun cu angajații IGPF, în rezultatul verificărilor de specialitate efectuate asupra călătorilor ce aveau drept destinație capitala Franței, Paris. Documentată … Articolul A încercat să iasă din țară având asupra sa suma de 30.000 EUR, fără a declara mijloacele financiare autorității vamale apare prima dată în Punctul pe i.
12 august 2025
14:40
„Inima Moldovei: Ceea ce face Ambasadorul Chirilă este nimic altceva decât campanie electorală deschisă. Cerem rechemarea lui # Punctul
Partidul Republican „Inima Moldovei” este revoltat de comportamentul inacceptabil al Ambasadorului Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, „care, într-o declaraţie publică, şi-a permis să manipuleze, să mintă şi chiar să şantajeze cetăţenii Republicii Moldova”. Într-o declarație publică a formațiunii se spune că, oficialul, „minţind cu neruşinare, a invocat o serie de scenarii halucinante care pretinde … Articolul „Inima Moldovei: Ceea ce face Ambasadorul Chirilă este nimic altceva decât campanie electorală deschisă. Cerem rechemarea lui apare prima dată în Punctul pe i.
14:40
Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu (Partidul Nostru) a devenit cetățean de onoare al orașului Pensacola sediul comitatului Escambia din statul Florida, Statele Unite ale Americii. Certificatul privind oferirea acestui statut onorific i-a fost înmânat de către primarul orașului Pensacola, D.C. Reeves. Evenimentul a avut loc în cadrul vizitei primarului orașului Drochia în SUA, unde Nina … Articolul Nina Cereteu a devenit cetățean de onoare al orașului Pensacola din SUA apare prima dată în Punctul pe i.
14:10
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, cauza penală în privința unui tânăr în vârstă de 26 de ani, învinuit de omorul bunicii sale în vârstă de 82 de ani, infracțiune calificată conform art. 145 alin. (2) lit. e1) din Codul penal – omor intenționat săvârșit asupra unui membru de familie. Potrivit … Articolul Și-a omorât bunica cu un ciocan – tânăr din Fălești, trimis pe banca acuzaților apare prima dată în Punctul pe i.
12:00
Doi bărbați condamnați la închisoare și confiscarea a 65 000 de euro pentru trafic de influență # Punctul
La data de 11 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovați doi bărbați pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, comis în mai multe episoade. Unul dintre inculpați a fost implicat în șase episoade, iar celălalt în zece. Instanța a stabilit pedepse privative de libertate pentru ambii, prin cumul parțial al pedepselor. Unul dintre … Articolul Doi bărbați condamnați la închisoare și confiscarea a 65 000 de euro pentru trafic de influență apare prima dată în Punctul pe i.
12:00
Un avocat din mun. Chișinău cercetat de CNA pentru trafic de influență. Ar fi pretins o mită de 3.000 de euro # Punctul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii mun. Bălți au desfășurat astăzi acțiuni de urmărire penală într-un dosar de trafic de influență în care este vizat un avocat din Chișinău. Acesta este bănuit că ar fi pretins de la administratorul unei companii mijloace bănești ilicite. Potrivit materialelor acumulate, bănuitul ar fi susținut că are influență asupra … Articolul Un avocat din mun. Chișinău cercetat de CNA pentru trafic de influență. Ar fi pretins o mită de 3.000 de euro apare prima dată în Punctul pe i.
11:50
SUA şi China îşi prelungesc armistiţiul comercial cu încă 90 de zile, diminuând tensiunea dintre cele mai mari economii ale lumii # Punctul
Preşedintele Donald Trump a prelungit luni cu încă 90 de zile armistiţiul comercial cu China, timp în care vor continua negocierile, amânând cel puţin încă o dată o confruntare periculoasă între cele mai mari două economii ale lumii, relatează The Associated Press (AP). Trump a postat pe platforma sa socială Truth Social că a semnat … Articolul SUA şi China îşi prelungesc armistiţiul comercial cu încă 90 de zile, diminuând tensiunea dintre cele mai mari economii ale lumii apare prima dată în Punctul pe i.
11:50
Poliția investighează circumstanțele unui incident despre care a fost sesizată, astăzi dimineață, în jurul orei 07:30. # Punctul
Un bărbat de 52 ani a fost depistat decedat, sub un pod din capitală, cu o plagă în regiunea capului, provocată prin împușcătură. Alături a fost depistată și arma din care s-a tras, pe care acesta o deținea legal. Alte leziuni pe suprafața corpului nu au fost depistate. Versiunea preliminară examinată de oamenii legii este … Articolul Poliția investighează circumstanțele unui incident despre care a fost sesizată, astăzi dimineață, în jurul orei 07:30. apare prima dată în Punctul pe i.
11 august 2025
16:00
Renato Usatîi: După incidentul cu Igor Grosu la Geneva, Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie a președintelui Parlamentului, primului-ministru, președintelui țării, deputaților și miniștrilor! # Punctul
Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie a președintelui țării, deputaților, miniștrilor și altor demnitari. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Renato Usatîi, la Unimedia. ”Elaborăm un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie pentru demnitari. Ne-am convins de necesitatea unui asemenea proiect, în special, după … Articolul Renato Usatîi: După incidentul cu Igor Grosu la Geneva, Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie a președintelui Parlamentului, primului-ministru, președintelui țării, deputaților și miniștrilor! apare prima dată în Punctul pe i.
12:00
Arest preventiv pentru tânărul învinuit de omorul copilului găsit decedat într-o localitate din sudul țării # Punctul
Procuratura Cahul informează despre arestarea preventivă pe un termen de 30 de zile a unui minor de 17 ani, învinuit de omorul cu deosebită cruzime a unui copil în vârstă de 15 ani. Potrivit probelor preliminare, victima a fost găsită în extravilanul satului Andrușul de Sus, raionul Cahul, la 7 august 2025, cu semne multiple … Articolul Arest preventiv pentru tânărul învinuit de omorul copilului găsit decedat într-o localitate din sudul țării apare prima dată în Punctul pe i.
