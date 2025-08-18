Prima ediție a Expoziției Naționale „PRODUS AUTOHTON” – 150 de producători participanți
Agrobiznes, 18 august 2025 14:10
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în parteneriat cu Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo”, organizează prima ediție a Expoziției Naționale „PRODUS AUTOHTON”, în perioada 22–24 august 2025, la CIE „Moldexpo”. Agrobiznes este partener media al expoziției. O platformă națională pentru promovarea produselor moldovenești Potrivit Președintelui CCI a RM Sergiu Harea, peste 150 de companii din toate regiunile […]
• • •
Acum 10 minute
14:10
Acum 4 ore
11:20
Spanacul de toamnă este una dintre cele mai practice culturi pentru fermieri și grădinari, datorită perioadei scurte de vegetație și a rezistenței la temperaturi scăzute. În doar 45–65 de zile de la semănat, putem obține frunze proaspete, pline de vitamine, iar condițiile climatice specifice toamnei din ultimii ani sunt bune pentru dezvoltarea acestei plante. Când […]
10:20
Săptămâna trecută, au fost autorizate plăți în valoare de 9,66 milioane de lei din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Sumele au fost direcționate prin mai multe mecanisme de sprijin financiar. Astfel, 350 de mii de lei au fost autorizați pentru forma de plată post-investiție, 1,55 milioane de lei pentru plata în […]
Acum 6 ore
09:30
Recolta de porumb din Ucraina în sezonul 2025/26 ar putea ajunge la 30,9 milioane tone, față de 26,8 milioane tone în sezonul precedent. Această prognoză a fost prezentată de compania ASAP Agri. În funcție de condițiile meteorologice ulterioare, analiștii nu exclud o nouă revizuire a estimării. „Datorită ploilor din luna iulie, s-a observat o îmbunătățire […]
Acum 12 ore
06:00
Toamna este perioada cea mai favorabilă pentru combaterea buruienilor perene – atât a celor cu drajoni, cât și a celor cu rizomi. În această etapă, substanțele nutritive migrează intens din frunze către organele subterane, ceea ce permite erbicidelor sistemice să pătrundă eficient în rădăcini și rizomi. Exemple de buruieni problemă cu drajoni și rizomi Strategia […]
Acum 24 ore
19:40
Structura logistică a exporturilor de cereale din Republica Moldova s-a schimbat în ultimele sezoane, arată analiza economistului Iurie Rija. Dacă în 2021 transportul rutier domina fluxurile comerciale, în prezent cea mai mare parte a migrat către transportul naval, care a devenit principalul canal de expediere. Potrivit datelor, în prima jumătate a anului 2025, 70% din […]
Ieri
12:00
În lume se folosesc multiple sisteme de conducere a pomilor de cireș, majoritatea dintre care au probleme în urma formării unei „umbrele” la vârful pomilor și prin degarnisirea ramurilor de la bază ce reduce producția și calitatea fructelor odată cu îndepărtarea lor dinspre ax. Un nou sistem de conducere a pomilor de cireș este testat în multiple țări ale […]
07:40
Fermierii nu vor mai putea utiliza produse cu două substanțe active. Acestea au fost radiate # Agrobiznes
La ședința din 16 iunie 2025 a Direcției Produse de Uz Fitosanitar și Fertilizanți a fost decisă radierea a 2 substanțe active folosite de producătorii de agricoli din Moldova începând cu data de 10 decembrie 2025. Utilizarea și eliminarea stocurilor existente ale acestor produse fitosanitare se limitează până la data de 10 decembrie 2026. Motivul […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Pe 13 august, la SRL „Largul Holdelor” din localitatea Grigorievca, raionul Căușeni, Corteva Agriscience a organizat un seminar tehnologic dedicat viticultorilor din Republica Moldova. Evenimentul a adunat fermieri interesați să descopere soluții moderne pentru combaterea bolilor și pentru creșterea randamentului culturilor. Gazda întâlnirii, Ion Mereacre – administratorul „Largul Holdelor” – a împărtășit propria experiență în […]
11:30
Biotron își extinde echipa! Alege să fii Manager Vânzări a dronelor agricole XAG și devino Specialist AgTech # Agrobiznes
Biotron, distribuitor oficial al dronelor agricole XAG în Republica Moldova, își extinde echipa și caută un nou coleg cu ambiții mari. Ce înseamnă acest rol Nu căutăm un simplu manager de vânzări. Căutăm o persoană cu potențial, energie și dorință de a crește împreună cu noi, pe care să o formăm într-un specialist AgTech de […]
08:20
Summer Crop Tour 2025, desfășurat la nivel național, a oferit o analiză detaliată a principalelor culturi de vară din România, cu informații pentru fermieri și traderi privind starea de vegetație, estimările de producție și randamentele prognozate. Datele din raport arată că, floarea-soarelui prezintă o stare de vegetație și un potențial de producție mai bun decât în […]
15 august 2025
17:30
Castraveții sunt apreciați pentru gustul lor proaspăt și dulceag, însă uneori recolta poate fi compromisă de un gust amar neplăcut al fructelor. Anumite condiții nefavorabile își lasă amprenta asupra calității recoltei – în cazul castraveților, amăreala este o problemă frecvent întâlnită, cauzată de factori de mediu și genetici. De ce devin castraveții amari? Gustul amar […]
17:20
Gheorghe Lungu: „De când folosim Austral Plus tratament sămânță, culturile sunt în siguranță de boli și dăunători de sol” # Agrobiznes
Gheorghe Lungu, administrator al SC Cuhagro-Est SRL din satul Cuhnești, raionul Glodeni, este un fermier cu peste 54 de ani de experiență în agricultură. În colaborare cu SA Cereale Glodeni, gestionează peste 1.400 de hectare de teren agricol, dintre care cerealele păioase ocupă, an de an, între 600 și 800 de hectare. Experiența acumulată în […]
16:30
ANSA va oferi gratuit certificatul veterinar pentru mișcarea animalelor din gospodăriile casnice # Agrobiznes
O veste importantă pentru cetățenii care dețin animale în gospodăriile non-profesionale. Începând cu 23 august 2025, serviciile de certificare veterinară pentru mișcarea animalelor vor fi gratuite. Astfel, sunt eliminate toate costurile, întru respectarea normelor legale și veterinare. Decizia vine în urma modificărilor Legii nr. 221/2007, care prevede că identificarea și mișcarea animalelor din gospodăriile casnice […]
15:00
Astăzi, 15 august, pe aleea din strada Al. Pușkin s-a dat startul Festivalului Pomoșoarelor și al Mierii de Albine, eveniment ce va anima centrul capitalei până pe 17 august, în preajma Zilei Apicultorului (19 august). Timp de trei zile, vizitatorii sunt invitați să se bucure de miere în sortimente variate – salcâm, tei, polifloră – […]
10:20
Principala conferință a industriei cerealelor din Balcani și de la Marea Neagră, aflată deja la a noua ediție, Grain Academy 2025 va reveni la Varna, pe 30 octombrie, reunind specialiști de top și părți interesate cheie de pe piețele de cereale din regiune, consolidându-și statutul de platformă critică pentru schimbul de cunoștințe, analiza pieței și networking la nivel înalt […]
09:40
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță lansarea, începând de astăzi, a unui nou apel de depunere a cererilor pentru acordarea plăților directe în sectorul zootehnic, din bugetul de stat. Fermierii pot beneficia de sprijin financiar pentru următoarele categorii: Plăți directe per cap de animal Se acordă pentru: Termen-limită pentru depunerea cererilor: 17 […]
09:30
AFF: O companie de creditare vrea să preia bunuri agricole înainte de finalizarea recoltării. Se solicită medierea Guvernului # Agrobiznes
Agricultorii din raionul Cahul, aflați în plină campanie de recoltare, au transmis Guvernului Republicii Moldova și Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, prin intermediul asociației Forța Fermierilor, o solicitare de intervenție și mediere, în contextul unor notificări primite privind inițierea executării silite a bunurilor puse gaj. Deși anul agricol 2025 a adus precipitații și producții bune, […]
09:10
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță lansarea, începând de astăzi, a unui nou apel de depunere a cererilor pentru acordarea plăților directe în sectorul zootehnic, din bugetul de stat. Fermierii pot beneficia de sprijin financiar pentru următoarele categorii: Plăți directe per cap de animal Se acordă pentru: Termen-limită pentru depunerea cererilor: 17 […]
06:00
Pe 16 august 2025, Cooperativa de Întreprinzător Agrostoc marchează 24 de ani de activitate neîntreruptă! Fondată în 2001 de 15 magazine agricole și ajunsă astăzi la circa 150 de membri fermieri din toată țara, Agrostoc a devenit un reper al cooperării în agricultură și un partener de încredere pentru producătorii care își doresc tehnologie, inputuri […]
14 august 2025
17:30
An de an, cererea pentru mure crește constant, iar alături de aceasta, gustul, aspectul și stabilitatea fructelor devin criterii importante în alegerea soiurilor. Un nou soi atrage atenția atât a fermierilor, cât și a consumatorilor: Loch Katrine, lansat oficial în 2024 și obținut la James Hutton Institute din Scoția, instituție cu peste șase decenii de experiență în selecția […]
13:30
Chișinăul găzduiește în premieră Concours Mondial de Bruxelles: Moldova devine epicentrul vinurilor spumante în 2025 # Agrobiznes
În această toamnă, Chișinăul devine epicentrul mondial al efervescenței și rafinamentului. Între 3-5 septembrie 2025, Republica Moldova va găzdui în premieră „Concours Mondial de Bruxelles” – una dintre cele mai prestigioase competiții vinicole internaționale. Evenimentul dedicat exclusiv vinurilor spumante va transforma țara noastră în cea mai importantă scenă a comunității vinicole globale și într-o destinație vizibilă pe harta […]
10:30
Fermierii care doresc să procure echipamente de irigare prin granturi oferite de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (UCIP IFAD), dar nu dispun de întreaga sumă de la început, pot beneficia acum de o soluție sigură: contul escrow, transmite MOLDPRES. Un cont escrow este un cont bancar special în care contribuția […]
10:00
Agrostoc lansează oferta de toamnă pentru semințe de grâu și orz: 15 soiuri cu rezultate verificate # Agrobiznes
Pentru campania de toamnă, Agrostoc vine în sprijinul fermierilor cu o ofertă completă de 15 soiuri de grâu și orz, selecționate din genetici performante, cu rezultate confirmate în câmp. Portofoliul include soiuri variate, adaptate la diverse condiții pedoclimatice, astfel încât fiecare fermier să poată alege varianta optimă pentru ferma sa. Semințe tratate cu produse de […]
09:20
În luna iulie 2025, exporturile de cereale și oleaginoase din Republica Moldova au atins un volum total de 278 mii tone, generând încasări de 1,817 miliarde lei. Rapița – cultura vedetă a sezonului Lider al exporturilor a fost rapița, care a înregistrat un volum record de 123,7 mii tone – cel mai mare din ultimii […]
13 august 2025
21:10
Moldova lansează BRIDGE Export: 17,5 milioane de lei pentru promovarea produselor pe piețele internaționale # Agrobiznes
Agenția de Investiții a lansat astăzi BRIDGE Export, program creat cu scopul de a sprijini promovarea exporturilor moldovenești pe piețele internaționale prin co-finanțarea de până la 40% din costurile eligibile pentru proiecte colective, orientate spre creșterea vizibilității și competitivității produselor și serviciilor autohtone. Potrivit Doinei Nistor, viceprim-ministră, ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării: „În prezent, aproximativ […]
19:50
Exportatorii de soia boabe din SUA riscă anul acesta să piardă vânzări către China în valoare de miliarde de dolari, în condiţiile în care negocierile comerciale se prelungesc, iar Beijingul a rezervat nave de transport din Brazilia în timpul sezonului de comercializare din Statele Unite, conform traderilor, transmite Reuters. Trei traderi au declarat pentru Reuters că […]
16:40
Moldova desfășoară simulări pentru a se pregăti de screeningul bilateral pe capitolele 11 și 12 # Agrobiznes
La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a început astăzi sesiunea simulărilor finale în pregătirea pentru screeningul bilateral cu Comisia Europeană, stabilit pentru luna septembrie 2025, pe capitolul 11 „Agricultură și Dezvoltare Rurală” și capitolul 12 „Siguranța alimentelor, politica sanitar-veterinară și fitosanitară”. Exercițiul este ghidat de Rodica Crudu, secretar general adjunct al Guvernului pentru integrare europeană, […]
12:40
Mecanismele de sprijin ale statului pentru producătorii de energie regenerabilă vor deveni mai flexibile # Agrobiznes
Ministerul Energiei a publicat pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile, valabile până la data de 31 decembrie 2030. Proiectul stabilește cotele maxime pe categorii de centrale ce pot beneficia de cele trei mecanisme de sprijin […]
11:40
Tuta Protect – primul produs fitosanitar din Republica Moldova înregistrat oficial în Uniunea Europeană # Agrobiznes
Conform statisticilor UE, agricultura ecologică crește anual cu 6-9%, generând venituri de peste 20 de miliarde EUR. Aproximativ 5,4% din suprafața agricolă a Europei este deja gestionată prin metode organice. Rolul Eco Center în agricultura ecologică Pentru a combate pierderile cauzate de dăunători și a proteja culturile agricole, Eco Center oferă soluții avansate, adaptate nevoilor […]
10:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că, în perioada 6-12 august 2025, în Republica Moldova au fost confirmate trei focare de Pestă Porcină Africană (PPA), toate la porci domestici. Un focar a fost depistat în localitatea Braniște, raionul Rîșcani, iar alte două în satul Seliște, raionul Leova. Autoritățile sanitare veterinare au intervenit pentru aplicarea […]
08:20
Numărul redus de zilieri nu mai este o problemă în campania de recoltare a strugurilor tehnici. Compania Vadalex-Agro oferă servicii profesionale de recoltare cu combine New Holland, capabile să înlocuiască într-o singură zi munca a 70–80 de persoane. Aceste combine lucrează pe orice tip de plantație – de la 1,60 m între rânduri până la […]
07:40
MAIA va coopera cu experții din Carolina de Nord pentru a implementa bune practici în cercetarea agricolă # Agrobiznes
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Ludmila Catlabuga, a avut o întrevedere cu reprezentanții Departamentului Agriculturii din Carolina de Nord. Discuțiile au vizat modernizarea cercetării agricole din Republica Moldova, preluarea bunelor practici în extensia agricolă și consolidarea capacităților de laborator, în sprijinul fermierilor. Ministra a subliniat că una dintre prioritățile majore ale ministerului este reformarea […]
06:10
Agricultorii din Republica Moldova ar putea teoretic să se protejeze de riscurile de preț folosind contracte la termen (futures sau forward). Aceste instrumente permit vânzarea viitoare a recoltei la un preț stabilit în avans, ajutând la planificarea producției și a veniturilor. În practică, astfel de contracte au devenit nepopulare în țară. Astfel, mai mulți fermieri […]
12 august 2025
20:10
În sezonul iulie 2024 – iunie 2025, exporturile de sorg din Republica Moldova au înregistrat o scădere pe fondul reducerii suprafețelor cultivate. Dacă în perioada iulie 2023 – iunie 2024 s-au exportat 14,7 mii tone, în sezonul trecut volumul a coborât la 6,5 mii tone, cel mai mic volum pentru ultimele 4 sezoane analizate. Prețul […]
16:00
Seceta și imposibilitatea de a semăna în perioada optimă sunt provocări cu care fermierii din Republica Moldova se confruntă an de an. Pentru aceste realități din teren, WeTrade propune un portofoliu de hibrizi de rapiță testați local, creați pentru a răspunde exact acestor condiții: Mercedes, Janosh, Clavier CL, Triathlon și Picard. Acești hibrizi oferă fermierilor […]
11:40
MAIA și ANSA stabilesc direcții de cooperare cu Institutul Federal German pentru Evaluarea Riscurilor # Agrobiznes
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga a avut astăzi o discuție cu Andreas Hensel, președintele Institutului Federal German pentru Evaluarea Riscurilor. Dialogul s-a axat pe transferul de bune practici privind evaluarea științifică a riscurilor, managementul riscurilor pe lanțul alimentar, modernizarea infrastructurii de laborator și procedurile necesare implementării coerente a legislației europene. Ministra a propus […]
10:00
FixMass – cântare industriale produse în Moldova, cu tehnologie fiabilă și servicii complete # Agrobiznes
Tot mai multe gospodării agricole și afaceri din sectorul logistic aleg să își eficientizeze activitatea cu ajutorul unor sisteme de cântărire fiabile și durabile. Acestea pot fi găsite la compania FixMass Center SRL, producător autohton de soluții de cântărire, cu sediul în Chișinău, vine pe piață cu o ofertă completă de cântare industriale, adaptate nevoilor […]
08:10
Prețurile uleiului de floarea-soarelui în Bulgaria cresc vertiginos din cauza recoltei slabe # Agrobiznes
Prețurile uleiului de floarea-soarelui în Bulgaria au explodat, iar experții prognozează noi scumpiri în această toamnă, pe fondul unei recolte drastic reduse. Potrivit Bourgas, seceta prelungită și temperaturile de peste 40 de grade Celsius au distrus culturile, recolta fiind estimată la jumătate față de anul trecut. Fermierii spun că vremea extremă a afectat grav dezvoltarea […]
06:10
Ministerul Agriculturii din Franța a revizuit în creștere prognoza pentru recolta de grâu moale din acest an, confirmând o redresare semnificativă față de anul trecut. Pe de altă parte, anticipează o reducere a producției de porumb, pe fondul impactului temperaturilor ridicate și al secetei asupra randamentelor. Pentru grâul moale, principala cultură cerealieră a Franței, ministerul […]
11 august 2025
16:00
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că, în perioada 4–8 august 2025, a autorizat spre plată suma totală de 14,26 milioane lei, din resursele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Sprijinul financiar acordat săptămâna trecută a vizat mai multe mecanisme de subvenționare: De asemenea, din Fondul de intervenție al […]
14:50
Igor Ilașcu: „Profitabilitatea mazării se vede pe un ciclu de doi ani. +2,5 tone/ha la grâu” # Agrobiznes
Despre avantajele includerii mazării în asolament am discutat în mai multe articole, însă, oricum, unii fermieri consideră mai puțin avantajoasă această opțiune. Cu toate că, mai ales în anii secetoși, asolamentele diversificate au demonstrat nu o dată că pot oferi șansa la o recoltă, spre deosebire de loturile compromise unde este o rotație deficitară de […]
13:00
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) și Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) au prezentat astăzi rezultatele apelului V de depunere a cererilor de acordare a plăților directe în sectorul zootehnic, destinat crescătorilor de ovine și caprine. Apelul, derulat în perioada 23 iunie-8 august curent, a înregistrat o dinamică pozitivă atât a numărului […]
11:40
Viticultor: „După ce am încercat pe două hectare îngrășămintele Timac Agro, fertilizăm toată via” # Agrobiznes
Este al doilea an în care vizităm plantația de viță de vie a viticultorului Vladimir Nemțanu din raionul Cantemir pentru a aprecia cum a evoluat aceasta în urma unei scheme de fertilizare complete asigurate de Timac Agro East. Puțin mai sceptic la început, după ce a aplicat schema Timac Agro pe două hectare, Vladimir Nemțanu […]
09:40
Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum este o ciupercă de sol care provoacă una dintre cele mai distructive boli ale castraveților – fuzarioza, atât în câmp, cât și în solarii sau sere. Odată instalată, este foarte greu de controlat doar prin tratamente — de aceea prevenirea și intervenția timpurie sunt decisive. Cum recunoaștem fuzarioza? Boala afectează vasele […]
9 august 2025
09:10
Tratarea semințelor asigură protejarea și susținerea culturii încă din primele faze de vegetație. Scopul ei principal este să asigure un start sănătos și uniform al plantelor, prevenind pierderile timpurii cauzate de boli și alți factori de stres. PYPROXAN este un tratament fungicid modern, cu formulare concentrată (SC), ce se pliază perfect cu aceste obiective. Conține […]
8 august 2025
20:20
În acest an, producătorii de mere din Moldova vor recolta mai puține fructe, decât în 2024. Astfel, producția totală este evaluată preliminar la 277 mii tone, în scădere cu 31,5% față de volumul realizat în 2024 (404,6 mii tone). Scăderea producției globale se datorează celor două valuri de înghețuri de primăvară, precum și reducerii suprafețelor […]
16:20
Astăzi, 8 august, este ultima zi în care crescătorii de oi și capre pot depune cereri pentru obținerea plăților directe per cap de animal, oferite din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. De acest sprijin pot beneficia crescătorii care dețin oi din rase specializate pentru producția de lapte, carne sau mixte, precum […]
15:20
Circa 3.600 de camioane au utilizat Sistemul digital de traversare programată a frontierei – Border Queuing System (BQS) pentru trecerea frontierei pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit unui comunicat al Serviciului Vamal, BQS a fost lansat în regim pilot, la Postul Vamal Costești, pe 30 ianuarie 2025, transmite știri.md. Transportatorii care utilizează acest sistem […]
15:20
Până la data de 8 august 2025, în Ucraina au fost recoltate 19,91 milioane de tone de culturi timpurii de cereale și leguminoase, de pe o suprafață de 5,3 milioane de hectare, ceea ce reprezintă 47% din suprafața însămânțată cu aceste culturi. Detaliat: Alte cereale și leguminoase au fost recoltate de pe 195,1 mii hectare, […]
