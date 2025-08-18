CNAS anunță finanțarea indemnizațiilor sociale pentru creșterea copilului

08:40

Peste 11 mii de elevi au fost admiși la liceu în prima etapă de admitere, această cifră reprezentând 46% din totalul absolvenților certificați ai treptei gimnaziale. Comparativ cu anul precedent, rata de înmatriculare în liceu a crescut cu 2,73 puncte procentuale, transmite IPN, citând datele Ministerului Educației și Cercetării. Mai...