Jocul dublu al Slovaciei: În timp ce premierul pro-rus Robert Fico atacă Kievul, țara sa vinde armament Ucrainei
UNIMEDIA, 18 august 2025 11:00
Prim-ministrul slovac Robert Fico a suspendat asistența militară oficială acordată Ucrainei, a criticat sancțiunile UE împotriva Rusiei, a respins aderarea Kievului la NATO și s-a întâlnit cu Vladimir Putin, transmite Politico. În același timp, companiile private de armament din Slovacia fac afaceri de aur vânzând arme Ucrainei, scrie digi24.ro.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 5 minute
11:10
(live) Primăria, în ședință. Ceban: Am văzut jocurile de-a șoarecele și pisica la protestele organizate de unele partide și aresturile de Pikachu și Labubu # UNIMEDIA
Reprezentanții serviciilor municipale se întrunesc, luni, 18 august, ora 11:00, în ședința operativă, prezidată de primarul general, Ion Ceban. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
Acum 15 minute
11:00
(video) Vladimir Bolea: Și polițiștii trebuie să treacă vettingul, alături de procurori și judecători # UNIMEDIA
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea, ministrul al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și vicepreședinte PAS consideră că și polițiștii, de rând cu judecătorii și procurorii, trebuie să treacă vettingul. Cel puțin așa a declarat politicianul, la emisiunea 7 zile de la Cinema1.
11:00
„Activa cu dăruire ca violonistă în ansamblul artistic”. IGSU, mesaj de condoleanțe după decesul șoferiței de 24 de ani, în accidentul de la Strășeni # UNIMEDIA
Tânăra de 24 de ani, care și-a pierdut viața ieri în accidentul rutier de la Strășeni, era subofițer în Orchestra „Plai Moldovenesc” a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI. Din 2023, ea făcea parte din colectivul IGSU, unde activa ca violonistă în ansamblului artistic. Instituția a transmis un mesaj de condoleanțe pe rețelele de socializare.
11:00
Jocul dublu al Slovaciei: În timp ce premierul pro-rus Robert Fico atacă Kievul, țara sa vinde armament Ucrainei # UNIMEDIA
Prim-ministrul slovac Robert Fico a suspendat asistența militară oficială acordată Ucrainei, a criticat sancțiunile UE împotriva Rusiei, a respins aderarea Kievului la NATO și s-a întâlnit cu Vladimir Putin, transmite Politico. În același timp, companiile private de armament din Slovacia fac afaceri de aur vânzând arme Ucrainei, scrie digi24.ro.
11:00
„O mișcare foarte proastă”: Cum comentează Volodimir Zelenski informațiile despre separarea Ucrainei și a Moldovei în procesul de aderare la UE # UNIMEDIA
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că separarea Ucrainei și a Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană ar fi „o mișcare foarte proastă. Mesajul a fost transmis pe platforma X, după vizita sa la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu mai mulți lideri europeni.
Acum 30 minute
10:50
„Activa cu dăruire și talent în ansamblul artistic”: Doliu la IGSU, după decesul angajatei sale în accidentul cumplit de la Strășeni. Mesajul instituției # UNIMEDIA
Tânăra de 24 de ani, care și-a pierdut viața ieri în accidentul rutier de la Strășeni, era subofițer în Orchestra „Plai Moldovenesc” a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI. Din 2023, ea făcea parte din colectivul IGSU, unde activa ca violonistă în ansamblului artistic. Instituția a transmis un mesaj de condoleanțe pe rețelele de socializare.
Acum o oră
10:40
(video) Vladimir Bolea: Polițiștii trebuie și ei să treacă vettingul. Nu sunt împotrivă să o facă și miniștrii, foștii, actualii și viitorii # UNIMEDIA
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea, ministrul al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și vicepreședinte PAS consideră că și polițiștii, de rând cu judecătorii și procurorii, trebuie să treacă vettingul. Cel puțin așa a declarat politicianul, la emisiunea 7 zile de la Cinema1.
10:20
(video) Maia Sandu: „Se încearcă redesenarea hotarelor țărilor. Trebuie să fim pregătiți să scoatem armata rusă din RM” # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a lansat un apel la vigilență și unitate națională în contextul tensiunilor geopolitice și al alegerilor parlamentare din toamnă. Ea a subliniat că țara se află într-o perioadă periculoasă, în care se încearcă „răsturnarea ordinii mondiale și redesenarea hotarelor”. „Trebuie să fim pregătiți să scoatem armata rusă din Republica Moldova, a spus șefa statului, potrivit euronews.ro.
Acum 2 ore
10:10
Zelenski a ajuns la Washington, pentru întâlnirea cu Trump. Între timp, Rusia a atacat din nou Ucraina cu rachete balistice # UNIMEDIA
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns deja la Washington DC, înaintea discuţiilor cruciale cu liderul american Donald Trump, el declarând că este încrezător că Ucraina va obţine garanţii de securitate cu sprijinul liderilor europeni. Între timp, Rusia a lansat o serie de atacuri cu rachete împotriva orașelor ucrainene în seara zilei de 17 august, cu doar câteva ore înainte ca președintele Zelenski să se întâlnească cu Trump la Casa Albă, relatează kyivindependent.com. Donald Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeţilor săi de la Casa Albă: Zelenski trebuie să accepte unele dintre condiţiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina, scrie digi24.ro.
10:00
(foto) Interpreta Alina Eremia s-a căsătorit. Primele imagini de la marele eveniment: Nuntă de poveste la Palatul Snagov, rochie superbă și 7 torturi pentru invitați # UNIMEDIA
Alina Eremia a spus „DA”. Artista de 31 de ani s-a căsătorit sâmbătă, 16 august, cu iubitul ei, Edy Barbu, cel de care alături formează un cuplu de aproape un deceniu. Evenimentul a fost unul de poveste, desfășurat la Palatul Snagov, într-un decor spectaculos, cu invitați de seamă și o atmosferă care a ținut până în zorii zilei, scrie utv.ro.
10:00
(video) „Practic mi-a fost soție, m-a făcut tată”. Slava Sambriș îl provoacă pe Emilian Crețu la o „strelkă” față în față: „Băiatul, eu te aștept”... Ce le răspunde Alina Stoianov, aproape pufnind în râs # UNIMEDIA
Cearta dintre Emilian Crețu și Slava Sambriș a trecut de faza replicilor acide pe rețele. Mai nou, regizorul îl provoacă pe actor la o întâlnire față în față, cu un ton aproape amenințător. „Ascultă, băiatul, când vii din super-vacanța ta, eu te aștept în fața teatrului Luceafărul, acolo vorbim, acolo ne batem”, a declarat regizorul. În mijlocul confruntării, Alina Stoianov încearcă să tempereze tensiunile. „Eu apreciez dragostea voastră față de mine și știu cât e de mare, dar haideți să evităm strelcie”, a spus femeia cu o doză de umor.
09:50
Un moldovean de 32 de ani a fost înjunghiat de un italian, într-un parc de distracții din Monopoli: Atacantul, cercetat penal pentru tentativă de omor # UNIMEDIA
Un moldovean de 32 de ani a ajuns la spitalul „San Giacomo” din Italia după ce a fost înjunghiat de un italian de 49 de ani, în urma unui conflict. Potrivit presei locale, atacul s-a produs în parcul de distracții din orașul Monopoli, în timpul sărbătorilor dedicate Maicii Domnului din Madia.
09:40
(foto/video) O șoferiță de 24 de ani, angajată a MAI, a murit în urma unui accident teribil, la Strășeni: Un tânăr, spitalizat. Cum s-a produs impactul # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc la Strășeni. O femeie de 24 de ani, aflată la volanul unei Toyota Auris, a murit la spital după ce a efectuat o întoarcere într-un loc interzis și a fost lovită lateral de un Mercedes Sprinter condus de un tânăr de 20 de ani. Un pasager de 18 ani din Mercedes a fost rănit și se află sub supraveghere medicală. Potrivit surselor UNIMEDIA, șoferița era angajata Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.
09:40
Mai multe blocuri și o grădiniță din capitală rămân fără apă caldă menajeră: Vezi adresele și perioada sistărilor # UNIMEDIA
Termoelectrica S.A. informează consumatorii că în perioada 18-22 august vor avea loc lucrări planificate de testare hidraulică și intervenții tehnice pe rețelele termice primare și secundare din municipiul Chișinău.
09:30
Zeci de mii de protestatari s-au adunat la Tel Aviv pentru a cere încetarea războiului din Gaza. Un ministru de extremă dreaptă acuză o „campanie perversă” # UNIMEDIA
Zeci de mii de protestatari s-au adunat, duminică seara, în Tel Aviv pentru a cere încetarea războiului din Gaza și eliberarea ostaticilor, într-unul dintre cele mai mari mitinguri din Israel de la începutul conflictului în octombrie 2023. Potrivit The Guardian, manifestația a fost punctul culminant al unei zile de proteste naționale și o grevă generală menită să preseze guvernul să înceteze campania militară.
09:20
„Nu-mi vine să cred că nu mai ești”. Apropiații angajatei IGSU, decedată în accidentul de la Strășeni, cu mesaje răvășitoare pe rețele: Nu te vom uita niciodată # UNIMEDIA
Apropiații angajatei IGSU, care a decedat în accidentul de la Strășeni, răvășiți de durere după moartea tinerei. Rețele au fost împânzite cu mesaje de condoleanțe din partea prietenilor, colegilor și a tuturor celor care au cunoscut-o. „Ochii tăi albaștri, plini de entuziasm, nu-i vom mai putea vedea niciodată. Dumnezeu să te ierte, suflet drag”, se arată într-un mesaj.
09:20
Donald Trump, mesaj fulgerător înaintea întâlnirii de astăzi cu Zelenski și liderii europeni: „Unele lucruri nu se schimbă niciodată” # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump a transmis luni, înaintea întâlnirii pe care o va avea cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni care s-au deplasat la Washington pentru a discuta despre negocierile de pace cu Rusia, că Zelenski poate încheia „aproape imediat” războiul, „dacă vrea asta”, scrie hotnews.ro.
Acum 4 ore
09:10
Pe 18 august, istoria a fost marcată de fondarea orașului Riga și de atacul Bulgariei asupra Dobrogei românești în contextul Primului Război Mondial.
09:10
„Nu-mi vine să cred că nu mai ești”. Apropiații angajatei IGSU, decedată în accidetul de la Strășeni, cu mesaje răvășitoare pe rețele: Nu te vom uita niciodată # UNIMEDIA
Apropiații angajatei IGSU, care a decedat în accidentul de la Strășeni, răvășiți de durere după moartea tinerei. Rețele au fost împânzite cu mesaje de condoleanțe din partea prietenilor, colegilor și a tuturor celor care au cunoscut-o. „Ochii tăi albaștri, plini de entuziasm, nu-i vom mai putea vedea niciodată. Dumnezeu să te ierte, suflet drag”, se arată într-un mesaj.
08:50
Andreea Bostanica recunoaște dacă are sau nu datorii: „Îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar...” # UNIMEDIA
Andreea Bostanica face un mesaj public, referitor la speculațiile cum că ar avea datorii. Tânăra a postat un instastory în care a scris doar despre acest subiect și se pare că și-a lămurit urmăritorii. Ce spune Andreea Bostanica despre „firma sa cu datorii”, scrie spynews.ro.
08:30
Săgetătorii strălucesc în centrul atenției, iar Peștii au parte de o zi aglomerată: Descoperă cum să navighezi aceste energii # UNIMEDIA
În timp ce Mercur își continuă călătoria prin semnele zodiacale, energia sa comunicativă ne influențează pe toți. Fiecare semn zodiacal va resimți astăzi impactul acestei tranzitări, fie că este vorba de clarificarea gândurilor sau de îmbunătățirea dialogului cu cei din jur. Arhetipurile astrologice ne îndeamnă să ne ascultăm intuiția și să ne aliniem acțiunile cu adevăratele noastre dorințe. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste energii.
08:10
Leul moldovenesc a înregistrat o ușoară întărire în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei pentru începutul acestei săptămâni.
08:00
Medicul dermatolog, Ana Hachi, a decedat. „Drum lin către lumină, dragă Anișoara! Vei rămâne mereu parte din sufletele noastre”, se arată în mesajul scris de colegi.
07:40
Actorul britanic Terence Stamp, cunoscut pentru rolul negativ din Superman, a murit la 87 de ani # UNIMEDIA
Actorul britanic Terence Stamp, cunoscut mai ales pentru rolurile sale din „Superman” şi „Priscilla, regina deşertului”, a murit duminică la vârsta de 87 de ani, a anunţat familia sa pentru presa britanică, scrie presa română.
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi variabilă, cu perioade de nori și șanse de precipitații ușoare, iar temperaturile vor fluctua pe parcursul zilei, reflectând tipicul unei zile de vară târzie.
Acum 6 ore
07:10
Papa Leon, apel la încetarea războiului din Ucraina: „Binele comun al popoarelor să fie întotdeauna pe primul loc în negocieri” # UNIMEDIA
Papa Leon a vorbit, duminică, despre necesitatea păcii și a încetării focului în Ucraina, în timpul slujbei oficiate la Vatican. Suveranul pontif a făcut apel la rugăciune pentru liderii implicați în negocierile de pace, scrie digi24.ro.
Acum 24 ore
20:10
(video) „Nicușor Dan vine pe 31 august la Chișinău, o să vă vedeți”. Ceban: Poate să vină și pe 1 septembrie, să meargă la școală, apoi la Ziua Bătrâneilor # UNIMEDIA
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a ironizat vizita președintelui României, Nicușor Dan, pe 31 august, la Chișinău. „El poate să vină și pe 1 septembrie, să meargă la școală, apoi la Ziua Asistentului Social, după la Ziua Bătrâneilor”, a declarat edilul la emisiunea „Gonța Media”.
19:50
Noua geografie a Ucrainei, desenată de Putin. Țara ar pierde o suprafață uriașă din teritoriul actual # UNIMEDIA
Putin vrea ca Ucraina să cedeze teritorii întinse, nu doar din cele aflate deja sub ocupație, spun surse apropiate negocierilor, citate de presa americană. Președintele rus este dispus în schimb să își retragă trupele din mici regiuni ucrainene, scrie știrileprotv.ro.
19:40
Tânăra de 24 de ani, care a murit în tragicul accident de la Strășeni, era angajata IGSU: În luna iulie a fost mireasă # UNIMEDIA
Șoferița care a murit astăzi în tragicul accident de la Strășeni era angajată la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), subordonată Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Aceasta avea 24 de ani și a fost mireasă în luna iulie.
19:10
(video) Emilian Crețu își va împlini un mare vis după 40 de ani. Ce dezvăluiri i-a făcut ChatGPT # UNIMEDIA
Actorul și prezentatorul TV, Emilian Crețu, spune că nu a folosit niciodată inteligența artificială. Totuși, recent, o cumătră care l-a vizitat i-a fotografiat palma, iar ChatGPT i-a dezvăluit că va avea un copil peste 40 de ani. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu cu Zina Bivol.
18:40
Emisarul lui Trump afirmă că în Alaska s-au convenit „garanţii de securitate solide” pentru Ucraina: „Rușii au făcut unele concesii teritoriale” # UNIMEDIA
Preşedintele american şi omologul său rus au convenit în timpul întâlnirii lor de vineri din Alaska asupra unor „garanţii de securitate solide” pentru Ucraina, a declarat duminică Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, la postul american de televiziune CNN, scrie hotnews.ro.
18:10
(foto) „La mulți ani cu multă sănătate!” Sărbătoare mare în familia lui Nicolae Bogros. Nepotul său, Cristian, este omagiat astăzi # UNIMEDIA
Cristian Botgros împlinește astăzi 26 de ani. Cu acest prilej, atât bunicul său, maestrul Nicolae Botgros, cât și mama sa, interpreta Adriana Ochișanu, i-au adresat mesaje de felicitare pe rețelele de socializare.
17:10
(video) Ceban, despre noii judecători ai CC: „PAS își mai pune oameni în funcție, ca să le acopere de prostiile pe care le-au făcut, atunci când nu vor mai fi la guvernare” # UNIMEDIA
„PAS își mai pune oameni în funcție, ca să le acopere de prostiile pe care le-au făcut, atunci când nu vor mai fi la guvernare”. Este reacția primarului capitalei, Ion Ceban, la numirea celor cinci noi judecători la Curtea Constituțională - Ion Malanciuc, Sergiu Litvinenco, Domnica Manole, Liuba Șova și Nicolae Roșca.
17:10
(video) Incendii devastatoare în Turcia. Peste 250 de persoane evacuate dintr-o provincie apreciată de turiști # UNIMEDIA
Un nou incendiu a izbucnit sâmbătă în provincia turistică Çanakkale, în nord-vestul Turciei. Peste 250 de persoane au fost evacuate în noaptea de sâmbătă spre duminică, scrie adevărul.ro.
16:50
(foto/video) O șoferiță de 24 de ani, care ar fi angajata MAI, a murit în urma unui accident teribil, la Strășeni: Un tânăr, spitalizat. Cum s-a produs impactul # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc la Strășeni. O femeie de 24 de ani, aflată la volanul unei Toyota Auris, a murit la spital după ce a efectuat o întoarcere într-un loc interzis și a fost lovită lateral de un Mercedes Sprinter condus de un tânăr de 20 de ani. Un pasager de 18 ani din Mercedes a fost rănit și se află sub supraveghere medicală. Potrivit surselor UNIMEDIA, șoferița era angajata Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.
16:40
(foto/video) O șoferiță de 24 de ani, care ar fi angajată IGSU, a murit în urma unui accident teribil, la Strășeni: Un tânăr, transport de urgență la spital. Cum s-a produs impactul # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc la Strășeni. O femeie de 24 de ani, aflată la volanul unei Toyota Auris, a murit la spital după ce a efectuat o întoarcere într-un loc interzis și a fost lovită lateral de un Mercedes Sprinter condus de un tânăr de 20 de ani. Un pasager de 18 ani din Mercedes a fost rănit și se află sub supraveghere medicală. Potrivit surselor UNIMEDIA, șoferița era angajata Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.
16:30
Atenție, călători! Trafic intens la PVFI Leușeni, pe sensul de ieșire din țară. Pentru ce alte puncte vamale puteți opta # UNIMEDIA
La această oră, în postul vamal de frontieră Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția ieșire din Republica Moldova.
16:20
(foto) Xenia Deli, dezvăluiri despre extinderea familiei. Câți copii își mai dorește fotomodela: „Ar fi bine ca soțul meu să nu știe încă” # UNIMEDIA
Fotomodela Xenia Deli mărturisește că își dorește o familie mare, cu cinci-șase copii. „În curând, vom începe să ne pregătim pentru bebelușul cu numărul trei, dacă Dumnezeu ne va binecuvânta, bineînțeles”, a scris aceasta pe rețele.
16:20
Partidul politic Alianța „MOLDOVENII” a depus astăzi la Comisia Electorală Centrală documentele pentru a fi înregistrat în calitate de participant la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
16:00
Creștere bruscă a prețurilor la restaurantele din Bulgaria, în plin sezon estival. Ce se întâmplă # UNIMEDIA
Bulgaria se confruntă cu creșteri semnificative ale prețurilor la restaurante, pe măsură ce sezonul turistic estival atinge apogeul, orașele de coastă și cele din interior fiind pline atât de vizitatori interni, cât și internaționali, scrie știrileprotv.ro.
15:50
Domnica Manole a fost realeasă președinta Curții Constituționale. „Potrivit Legii nr.74/2025 cu privire la CC, Preşedintele Curţii este ales prin vot secret, pentru un termen de 3 ani, cu majoritatea de voturi ale judecătorilor”, a scris instituția, într-un comunicat de presă.
15:40
Domnica Manole a fost realeasă președinta Curții Constituționale. „Potrivit Legii nr.74/2025 cu privire la CC, Preşedintele Curţii este ales prin vot secret, pentru un termen de 3 ani, cu majoritatea de voturi ale judecătorilor”, a scris instituția, într-un comunicat de presă.
15:30
Ultima oră! PAS a suplinit lista formațiunii cu nume noi pentru parlamentare: Cine sunt cei trei candidați care se vor în fotoliul de deputat # UNIMEDIA
Partidul „Partidul Acțiune și Solidaritate” a suplinit lista formațiunii cu trei candidați noi pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Este vorba despre Adrian Cheptonar, Mihai Șevciuc și Elena Josan.
15:10
(video) „El m-a amenințat că am creat o mare problemă”. Cynthia Elisoa a ajuns la Poliție: „Îmi era frică” # UNIMEDIA
„Moldoveanca din Madagascar”, Cynthia Elisoa, a ajuns la poliție, după ce un bărbat, care ar fi fost sub influența substanțelor interzise, i-a lovit mașina parcată în curte. „Cred că acesta este ultimul indiciu că trebuie să mă mut”, a declarat aceasta, într-un story pe Instagram.
15:00
Un cutremur cu magnitudinea 6,0 a lovit duminică dimineaţă regiunea centrală Sulawesi din Indonezia, provocând rănirea a zeci de persoane, a anunţat agenţia naţională pentru gestionarea dezastrelor (BNPB), transmite Reuters, citată de news.ro.
14:40
(video) Vlad Cebotari, despre decizia de a reveni în politică: „Nu pot să înțeleg o guvernare care persecută și alungă din țară marii contribuabili” # UNIMEDIA
Fondatorul Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM), Vlad Cebotari, susține că a decis să revină în viața politică, pentru că ceea ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova nu poate rămâne așa. Acesta se arată mirat de faptul că actuala guvernare pare să alunge intenționat din țară marile companii, investitorii, tinerii, fapt care a slăbit considerabil statul.
14:40
(video) Deputatul PAS, Boris Marcoci, deranjat de afișele opoziției din Parlament cu „CC nu e a voastră”: „Ce e cu pornografia asta? Să le rupem în ch**da mă-sii” # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate s-a arătat deranjat de afișele opoziției din Parlament cu „CC nu este a voastră” și „Curtea Constituțională este a poporului”. „Ce e cu pornografia asta? Se poate să le rupem ca în ultima zi?”, a spus acesta, potrivit unui videoclip postat pe rețele.
14:10
(video) Grosu, cu explicații după ce opoziția a protestat la învestirea noilor judecători CC, la Parlament: „Legislația RM, avizată de Comisia de la Veneția, este corectă” # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a venit cu explicații după ce opoziția a protestat la învestirea noilor judecători ai Curții Constituționale, în cadrul ședinței plenare de astăzi. „Legislația Republicii Moldova, avizată de Comisia de la Veneția, a stipulat foarte clar că legislația din țara noastră este una corectă în ceea ce ține de numirea membrilor CC”, a menționat acesta.
14:00
Liderii NATO și Comisiei Europene se duc împreună cu Zelenski la întâlnirea de luni cu Trump: În Biroul Oval vor fi prezenți alți trei lideri europeni # UNIMEDIA
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus că va fi alături de liderul ucrainean Volodimir Zelenski luni la întâlnirea cu Donald Trump de la Casa Albă, reuniune care vine după summitul americano-rus din Alaska de vineri, scrie hotnews.ro.
13:30
(video) „Au consumat alcool, au implicat minorii și au provocat șoferii”. 69 de persoane, escortate la IGP după protestul lui Șor. Momentul în care polițiștii le demontează corturile # UNIMEDIA
Zeci de manifestanți au fost escortați la Inspectoratul General de Poliție după protestul organizat ieri de Ilan Șor. „De mai multe ori, persoanele au încercat să blocheze benzile de circulație, au consumat alcool, au adus mascote care să distragă atenția de la alte ilegalități, au provocat șoferii parcați în adiacent prin simularea de accidente rutiere, au implicat minori, au distrus cu piatra geamul uneia dintre mașinile oamenilor legii, au adus obiecte și materiale electorale fără acte de proveniență, au încercat camuflarea corturilor în valize sau prin intermediul taximetriștilor”, precizează IGP.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.