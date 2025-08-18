Zeci de mii de protestatari s-au adunat la Tel Aviv pentru a cere încetarea războiului din Gaza. Un ministru de extremă dreaptă acuză o „campanie perversă”

13:30

Zeci de manifestanți au fost escortați la Inspectoratul General de Poliție după protestul organizat ieri de Ilan Șor. „De mai multe ori, persoanele au încercat să blocheze benzile de circulație, au consumat alcool, au adus mascote care să distragă atenția de la alte ilegalități, au provocat șoferii parcați în adiacent prin simularea de accidente rutiere, au implicat minori, au distrus cu piatra geamul uneia dintre mașinile oamenilor legii, au adus obiecte și materiale electorale fără acte de proveniență, au încercat camuflarea corturilor în valize sau prin intermediul taximetriștilor”, precizează IGP.