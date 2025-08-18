Alegeri: Două partide și un bloc electoral au depus listele de candidați la CEC
18 august 2025
Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat, duminică, 17 august, trei cereri de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea a două formațiuni politice și a unui bloc electoral pentru participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie, scrie Noi.md.Cererea de înregistrare a listei de 59 de candidați a fost depusă de către Parti
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță continuarea acțiunilor de combatere a activităților ilicite de întreprinzător, fenomen care subminează conformarea fiscală și afectează concurența loială pe piață.Ce se întîmplă în caz de constatare a activității ilicite?Potrivit art. 263 alin. (1) din Codul contravențional, persoanele fizice depistate că desfășoară activități de întreprinzător fără în
Comisia Electorală Centrală a acreditat, în cadrul ședinței de duminică, 30 de observatori internaționali din partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/ODIHR), transmite IPN.Șefa misiunii de observare a alegerilor, Jillian Stirk, a precizat, în cadrul unei întrevederi cu membrii Comisiei Electorale Centrale, că observatorii pe termen lung vor fi detașați î
Preşedintele american şi omologul său rus au convenit în timpul întîlnirii lor de vineri din Alaska asupra unor „garanţii de securitate solide” pentru Ucraina, a declarat duminică Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, la postul american de televiziune CNN, scrie Noi.md cu referire la hotnews.ro.„Am convenit asupra unor garanţii de securitate solide”, a dat asigurări Steve Witko
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a promis duminică un „răspuns puternic” împotriva manifestanților anticorupție, pe care i-a catalogat drept „teroriști”. Declarația sa a venit după cinci seri consecutive de proteste la Belgrad și în alte orașe, soldate cu sute de polițiști și civili răniți, relatează Noi.md cu referire la Agerpres.Violențele au izbucnit în timpul demonstrațiilor, prote
Comisia Electorală Centrală a acreditat, în cadrul ședinței de duminică, 30 de observatori internaționali din partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/ODIHR), transmite IPN.Șefa misiunii de observare a alegerilor, Jillian Stirk, a precizat, în cadrul unei întrevederi cu membrii Comisiei Electorale Centrale, că observatorii pe termen lung vor fi detașați î
În ultimele 24 de ore, fluxul total de persoane prin punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova a constituit 103 981 de traversări.Cele mai tranzitate puncte rămân a fi: Aeroportul Internațional Chișinău – 27 697 traversări; PTF Leușeni – 15 153 traversări; PTF Sculeni – 12 095 traversări; PTF Cahul – 7 910 traversări; PTF Giurgiulești – 6 493 traversări.Pe sensul
La alegerile parlamentare din 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova pot vota prezentînd un act de identitate valabil sau recunoscut legal.Documentul trebuie să ateste cetățenia și domiciliul sau reședința alegătorului. În acest material IPN relatează despre actele cu care pot vota cetățenii, procedurile aplicabile în diverse situații și prevederile legale legate de exercitarea dreptului
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:18 august — a 230-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 135 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Ioan Iacob Hozevitul. Înainte prăznuirea Schimbării la faţă a DomnuluiCe se
Mai mulți lideri europeni, printre care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cancelarul german Friedrich Merz și președintele Franței, Emmanuel Macron, au anunțat că se vor alătura președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la întîlnirea cu președintele american, Donald Trump, la Casa Albă, transmite IPN.„În această după-amiază, îl voi primi pe Zelenski la Bruxelles. Împreună,
Pentru astăzi, meteorologii prognozează cer variabil.Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice.Vîntul va sufla slab pînă la moderat, din nord-vest.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +27...+29°C.În centru se așteaptă +25...+27°C, iar în nord termometrele vor indica +22...+24°C.
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro, dar și-a consolidat pozițiile și față de dolar.Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă el a mai cîștigat de la moneda unică europeană aproape 2 bani, iar dolarului american – 0,62 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 18 august un curs oficial de schimb valutar egal cu 1
Victor Marahovschi: „Dacă nu vom opri degradarea resurselor de apă, consecințele pentru țară vor fi critice” # Noi.md
„Sănătatea depinde de trei componente: apă curată, mîncare sănătoasă și aer curat”, a subliniat participantul la masa rotundă organizată la Chișinău.Secretarul general al partidului Alianța „MOLDOVENII”, Victor Marahovschi, a luat cuvîntul la cea de-a cincea masă rotundă națională de la Chișinău, prezentînd o analiză a problemelor ecologice ale republicii și propuneri pentru soluționarea acest
Diplomatul Andrei Muntean a declarat că, din punctul de vedere al geopoliticii globale, Uniunea Europeană nu are o importanță independentă pentru puteri mondiale precum Statele Unite și Rusia.Potrivit acestuia, UE nu a reușit să implementeze modelul de dezvoltare stabilit în perioada anilor '70 pînă în anii 2000, iar principalul motiv a fost interesele geopolitice divergente ale țărilor partic
Toata lumea a auzit cat de bune sunt rosiile pentru sanatatea noastra. Dar care este atitudinea noastra fata de rosiile prelucrate in piureuri, sosuri, sucuri si conserve?Se pare ca, chiar si rosiile conservate nu trebuie sa fie subestimate. Potrivit oamenilor de stiinta, beneficiile de sanatate ale rosiilor cresc chiar si atunci cand ele sunt conservate.Rosiile sunt o sursa de mai multe s
Ecologul Oleg Sclifos: „La Inspectoratul de Mediu din Orhei lucrează patru persoane. Cum pot ele acoperi întregul volum de muncă?” # Noi.md
„Promovează oamenii pe criterii de partid, nu ca specialiști din domeniul respectiv” — fostul președinte al fundației ECODAVA a îndemnat la schimbări sistemice în domeniul ecologic.Ecologul Oleg Sclifos a luat cuvîntul la cea de-a cincea masă rotundă națională de la Chișinău, criticînd problemele sistemice din domeniul mediului din republică.Sclifos, care a condus fondul ECODAVA timp de pe
Banala mămăligă, pe care fiecare dintre noi o consumăm mai mult sau mai puţin, reprezintă un remediu pentru tuse, bronşite, gripă şi eliminarea pietrelor de la bilă.Pentru dureri in gît și răcealăPune pe o tabla incinsa 2 linguri cu malai si fa inhalatii cu fumul produs. Seara, inainte de culcare, bea o cana cu terci, o mamaliga foarte subtire, care curge, in care pui ½ lingurita unt.P
Aşa cum ciocolata, prăjiturile sau pizza te pot face fericită cînd le consumi, alte alimente pot avea efectul invers, din cauza substanţelor pe care le conţin sau, din contră, nu le conţin.Puţini oameni sînt conştienţi de legătura dintre alimentaţie şi depresie. De regulă, majoritatea consideră că depresia se declanşează pe o bază emoţională, ceea ce nu este greşit, însă nutriţia poate juca şi
În ultimul timp, R. Moldova a făcut pași importanți pentru tranziția la un sistem educațional orientat spre incluziune.Chiar dacă legislația sprijină acest proces, rezultatele depind în mare măsură de modul în care acesta este pus în practică, de formarea continuă a cadrelor didactice, de sprijinul oferit familiilor și de schimbarea percepțiilor în societate. Un aspect esențial al incluziunii
A început sezonul răcelii, iar toată lumea își dorește să fie în siguranță. Mare atențe însă la alimentație, mai ales în cazul în care ești răcit.Unele alimente îți pot agrava starea de sănătate fără să îți dai seama.În cazul în care nu știai, laptele este un aliment care trebuie evitat neapărat în timpul unei răceli. Lactatele sporesc inflamația din corp și producția de mucozități, iar ac
După 35 de ani de mister, artistul american Jim Sanborn a decis să dezvăluie cheia ultimei părți nerezolvate (K4) din faimoasa sculptură Kryptos, amplasată la sediul CIA din Langley. Anunțul vine înainte de aniversarea a 80 de ani a artistului, cînd va fi organizată o licitație specială.Sanborn a explicat că nu mai are resursele fizice și financiare pentru a păstra secretul și a precizat că sp
Anume așa – o cremă magică, de casă propune o femeie de 57 de ani să fie numită crema de întinerire, rețeta căreia a aflat-o acum 3 ani. Rețeta i-a spus-o o vecină.Toată lumea credea că ea nu era încă la pensie. Și au rămas foarte surprinși cînd au aflat că ea are 69 de ani. Care este secretul ei?...Viața ei nu a fost ușoară – și-a pierdut părinții devreme, apoi soțul, a crescut singură pa
TikTok, una dintre cele mai utilizate platforme de social media la nivel global, a anunțat că își va actualiza regulile comunității pentru a le face mai clare și mai ușor de înțeles. Noile prevederi vor intra în vigoare pe 13 septembrie 2025 și urmăresc să crească transparența și siguranța pentru utilizatori.Noua versiune va include o secțiune „Aperçu des règles” (Prezentare generală a regulil
Cu siguranta stii cat de mult afecteaza pielea produsele conventionale de ingrijire si cosmeticele.Peste 1300 de ingrediente utilizate frecvent in industria cosmetica au fost interzise deja in Europa. Insa, pentru a putea atinge un pret de productie mic, inca se folosesc ingrediente sintetice – parfumuri, arome etc. – care afecteaza pielea. Indiferent de produsele pe care le aplici pe piele, 6
Madonna s-a bucurat de o zi în familie cu copiii ei la faimosul Palio di Siena din Toscana, sîmbătă. Regina popului, în vîrstă de 67 de ani, nu putea să-și ștergă zîmbetul de pe față în timp ce urmărea cursa de cai italiană.Cursa se desfășoară în orașul Siena încă din Evul Mediu, prima cursă oficială fiind organizată în 1633, scrie Daily MailMadonna, mama a șase copii, era radiantă în timp
Echinaceea este o plantă originară din America de Nord, utilizată de mii de ani pentru proprietățile sale curative.Beneficiile sale sînt evidente în tratarea unor boli precum sînt afecțiunile respiratorii, urinare, oboseală cronică, migrene, herpes, tulburări de deficit de atenție – hiperactivitate (ADHD), reumatism, septicemie, gripă, amigdalită.Echinanceea este o plantă bogată în vitamin
Jackie Chan: Hollywood-ul a devenit mai degrabă un paradis pentru „oameni de afaceri” decât pentru cineaşti # Noi.md
Jackie Chan, care joacă în prezent în cel de-al șaselea episod din „Karate Kid: Legends”, a profitat de ocazie pentru a vorbi despre începuturile sale și despre experiența sa din industria cinematografică, în care este implicat încă din anii 1970.Actorul, acum în vîrstă de 71 de ani, a fost martorul multor schimbări în lumea cinematografiei, prima dintre acestea vizînd metodele de lucru ale st
Această legumă uimitoare are un conținut bogat de substanțe nutritive, cum ar fi vitaminele și iodul, magneziul, zincul, flavonoidele, clorul, calciul, sodiul și betaina.Caracteristicile hipoalergenice ale clorului îmbunătățesc funcționarea organelor și pot curăța rinichii, limfa și toxinele din vezica urinară. Iată ce afecțiuni poate trata sfecla:Poate preveni și trata cancerulSucul d
Autoritățile din Moldova creează scheme de achiziționare a resurselor energetice și majorează prețurile acestora, aruncînd populația în sărăcie și obligînd antreprenorii să își închidă afacerile, iar familiile să părăsească țara. Sectorul energetic trebuie readus sub controlul cetățenilor.Această opinie a fost exprimată de juristul, secretarul general al partidului politic Alianța „MOLDOVENII”
Colesterolul mărit este o problemă des întîlnită în societatea actuală.Ritmul de viață rapid plin de stres, fără sport și cu o alimentație nesănătoasă, este un mediu ideal pentru colesterolul mărit. Dacă nu știi ce alimente te ajută să ții departe colesterolul mărit, iată o listă de care ar trebui să ții cont.Fructe și legume proaspete:Pline de vitamine, minerale și alți nutrienți fructele
Un american a ajuns în stare gravă la spital după ce a urmat un regim recomandat de ChatGPT # Noi.md
Un american a ajuns în stare gravă la spital, cu o paranoia extremă și halucinații, după ce a urmat un regim cu bromură de sodiu recomandată de ChatGPT. Bărbatul întrebase chatbot-ul ce să ia în locul sării din alimentație, la care voia să renunțe.Un studiu de caz publicat într-o revistă medicală a relatat că un bărbat american în vîrstă de 60 de ani a înlocuit clorura de sodiu cu bromură de s
Potrivit experţilor în domeniul nutriţiei, o persoana poate evita complet consumul suplimentar tuturor tipurilor de zahăr. Organismul nostru are nevoie de carbohidraţi, doar că le primește în cantităţi suficiente din fructe, pîine şi cartofi. Fiecare linguriță, fiecare cubușor suplimentar de zahăr depăşeşte deja cantitatea necesară organismului.Organismul este capabil de a sparge cu ușurință l
Denis Roșca: „Moldova poate găsi de sine stătător mijloace financiare necesare pentru reforme” # Noi.md
Moldova poate găsi de sine stătător mijloace financiare necesare pentru reforme și poate emite bani în cazul în care și-a crescut productivitatea înainte de aceasta.Această opinie a fost exprimată de președintele partidului politic Alianța „MOLDOVENII”, Denis Roșca, în cadrul emisiunii „Главное” de la TVC-21.El a subliniat că statul are acces enorm la distribuția resurselor. De exemplu,
Mod de preparare:Măruntaiele se scot, lăbuţele se taie pînă la prima încheietură, carnea se pune în apă rece puţin sărată pentru 8-10 ore. După aceasta iepurele se taie bucăţi.Ceapa se taie semiinele, roşiile se curăţă de pieliţă şi se dau prin răzătoare. Bucăţile de iepure se rumenesc în ulei, se adaugă ceapa şi se prăjeşte puţin, apoi se adaugă pasta de roşii, se mai prăjeşte 3-5 minute, se
Liderii nordici și baltici reafirmă sprijinul față de Ucraina, cer armistițiu și garanții de securitate # Noi.md
Liderii celor opt state nordice și baltice — Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia și Suedia — au adoptat sîmbătă, 16 august, o declarație comună prin care reafirmă sprijinul acordat Ucrainei și subliniază importanța unui armistițiu însoțit de garanții de securitate.Documentul precizează că atingerea unei păci durabile presupune atît oprirea luptelor, cît și angaja
Un număr de opt persoane au murit și patru sînt date dispărute în urma inundațiilor produse în regiunea Mongolia Interioară din nordul Chinei, a anunțat duminică televiziunea de stat CCTV, transmite AFP.Un grup de 13 persoane erau campate în zona Urad cînd a avut loc o creștere 'bruscă' a apelor, sîmbătă, în jurul orei 22:00 (14:00 GMT) , a indicat agenția de presă oficială Xinhua.Duminică
Portugalia, la fel ca Spania, a cerut ajutor din partea Europei pentru a lupta împotriva incendiilor de vegetaţie, după cum a relatat sîmbătă postul public de televiziune RTP, citat de lalibre.be.Aproximativ 3 500 de pompieri lucrează în prezent în Portugalia, încercînd să controleze 10 incendii majore. Prima victimă a fost înregistrată vineri: un voluntar a murit în nord-vestul ţării, scrie N
În perioada 15 august 2025 – 31 martie 2026 se va desfășura sezonul de vînătoare. Poliția de Frontieră reamintește vînătorilor despre importanța respectării normelor legale prevăzute de Legea nr. 28/2024 privind frontiera de stat a Republicii Moldova și Hotărîrea de Guvern nr. 862/2024.Pentru asigurarea securității frontierei de stat și desfășurarea activităților de vînătoare în condiții s
Moldovenii au transferat în țară 56,5 miliarde de dolari în ultimii 25 de ani. Expertul în politici economice Veaceslav Ioniță afirmă că 14% din veniturile bugetului public național provin din aceste resurse.Timp de 15 ani, remitențele au depășit totalul salariilor plătite în țară, a menționat Ioniță în cadrul emisiunii sale săptămânale, ediția curentă fiind dedicată Zilelor Diasporei desfășur
În perioada 18 – 22 august, 16 blocuri locative și o Instituție de Educație Timpurie din sectorul Ciocana al Capitalei vor rămîne fără apă caldă menajeră.„Termoelectrica S.A. informează consumatorii din sectorul Ciocana despre desfășurarea lucrărilor planificate de testare a rețelelor termice primare cu Diametrul Nominal 800 mm și reparația curentă a tronsonului din strada Voluntarilor. Aces
Vicepreşedintele SUA, JD Vance, va participa luni la întîlnirea dintre preşedintele Donald Trump şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în Biroul Oval, a declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu planurile.Ultima dată cînd Zelenski a fost în Biroul Oval, în februarie, Vance l-a acuzat pe liderul ucrainean de lipsă de recunoştinţă, întrebîndu-l: „Ai spus măcar o dată mulţumesc?”.Cu
Diplomatul internațional Andrei Muntean a declarat că, din punct de vedere al geopoliticii globale, Uniunea Europeană nu are greutate proprie pentru marii actori mondiali precum SUA și Rusia.Potrivit lui, UE nu a reușit să implementeze modelul de dezvoltare gîndit în perioada anilor ’70–2000, iar principalul motiv l-au constituit interesele geopolitice divergente ale statelor membre.„Nici
Legumele și fructele sînt esențiale pentru o alimentație sănătoasă, însă nivelul ridicat de nitrați din unele produse pot prezenta un pericol real pentru copii și adulți, avertizează specialiștii.Într-un răspuns pentru IPN, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor precizează că spanacul proaspăt, salata și rucola, în special cele cultivate în sere sau în afara sezonului, prezintă un risc
Uraganul Erin a trecut în categoria 5, a furtunilor catastrofale. Unde se va năpusti cu vînturi de 255 km/h # Noi.md
Uraganul Erin, prima furtună importantă din actualul sezon al uraganelor din Atlantic, a trecut în categoria 5, a furtunilor catastrofale, conform unui anunţ făcut sîmbătă de Centrul Naţional pentru Uragane al SUA (NHC), transmite Reuters.Furtuna se află în prezent la 170 kilometri nord de Anguilla, cu vîrfuri susţinute care bat cu aproape 255 km/h. NHC a anunţat vineri că uraganul Erin ar put
Departamentul de Stat al SUA a anunțat sîmbătă că suspendă toate vizele de vizitator pentru persoanele din Gaza, în așteptarea unei revizuiri „complete și aprofundate”, relatează Reuters.Departamentul a precizat că în ultimele zile au fost emise „un număr mic” de vize temporare medicale și umanitare, fără a indica însă numărul exact.Statele Unite au acordat peste 3.800 de vize de vizitator
Președintele american Donald Trump intenționează să organizeze un summit tripartit alături de omologii săi, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Evenimentul ar putea avea loc în Europa, a sugerat sîmbătă cancelarul german Friedrich Merz.După întrevederea de vineri cu Vladimir Putin, desfășurată în Alaska, liderul american a anunțat că luni îl va primi pe Volodimir Zelenski la Casa Albă. În fu
Cristi, un băiețel din Moldova, a devenit rapid un fenomen pe rețelele sociale după ce a lansat o provocare inedită: pentru fiecare urmăritor nou pe paginile sale, adună din natură un deșeu.A început modest, cu 10 deșeuri în prima zi, însă succesul a fost neașteptat – la doar patru zile, Cristi avea 1.500 de urmăritori noi și a strîns tot atîtea deșeuri, ajutat de unchiul său, cîntărețul The
O mașină-capcană a explodat sîmbătă seara la Damasc, fără a provoca victime, au anunțat media de stat siriene, relatează AFP.'O explozie a fost auzită în cartierul Mazzeh', a relatat agenția de presă oficisală SANA, citînd un cartier cunoscut al capitalei siriene în care se află sedii de ambasade și birouri ale Națiunilor Unite.Potrivit televiziunii de stat, explozia a fost cauzată de 'un
01:36:16 17.08.2025 StiriTrump propune summit trilateral cu Zelenski și Putin pentru săptămîna viitoare # Noi.md
Preşedintele SUA, Donald Trump, a comunicat liderilor europeni dorinţa de a organiza un summit trilateral cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderul rus Vladimir Putin pînă vinerea următoare.Trump a menționat că va începe pregătirile pentru întîlnire dacă discuțiile de luni, din Biroul Oval, cu Zelenski se vor desfășura cu succes. Se aşteaptă ca cel puţin un alt lider european să
Un complex sportiv ultramodern a fost inaugurat în Parcul „Dumitru Rîșcanu” din capitală. Potrivit autorităților locale, astfel de zone multifuncționale există doar în parcurile din Chișinău: „La Izvor”, „Valea Trandafirilor”, iar acum și în „Dumitru Rîșcanu”, transmite IPN.Zona include terenuri de fotbal, volei pe plajă, baschet, tenis de cîmp, tenis de masă, kickboxing, spații pentru fitne
