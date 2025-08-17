O mare companie americană a fost rechemată să investească în Rusia. O ofertă însoțită de trei condiții

17:00

Locurile de veci ar putea costa mai mult pentru cei supraponderali, în Tettenhall, un orăşel din inima Regatului Unit. Mai exact: taxa pentru mormânt ar urma să crească la 2700 de lire, dacă acesta are lăţimea de 1,8 metri, cu 20 la sută mai mult faţă de preţul pentru un mormânt standard, de un metru şi […] Articolul Orașul unde oamenii supraponderali ar putea plăti o taxă în plus pentru locurile de veci. Cât ar putea costa apare prima dată în SafeNews.