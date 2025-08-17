O fermă ca în Europa, chiar în Moldova: vaci cu spațiu personal, muls automatizat și producție bio de lapte și carne, în raionul Rezina - VIDEO

ProTV.md, 17 august 2025 21:00

O fermă ca în Europa, chiar în Moldova: vaci cu spațiu personal, muls automatizat și producție bio de lapte și carne, în raionul Rezina - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
21:10
Harry Kane și Luis Diaz au adus primul trofeu al sezonului pentru Bayern Munchen - VIDEO ProTV.md
Harry Kane și Luis Diaz au adus primul trofeu al sezonului pentru Bayern Munchen - VIDEO
Acum 10 minute
21:00
Spania și Portugalia luptă cu incendii uriașe. Zeci de mii de hectare au fost mistuite, iar victimele se înmulțesc - VIDEO ProTV.md
Spania și Portugalia luptă cu incendii uriașe. Zeci de mii de hectare au fost mistuite, iar victimele se înmulțesc - VIDEO
21:00
O fermă ca în Europa, chiar în Moldova: vaci cu spațiu personal, muls automatizat și producție bio de lapte și carne, în raionul Rezina - VIDEO ProTV.md
O fermă ca în Europa, chiar în Moldova: vaci cu spațiu personal, muls automatizat și producție bio de lapte și carne, în raionul Rezina - VIDEO
21:00
FC Barcelona începe apărarea titlului cu o victorie convingătoare, în timp ce campioana din liga secundă cedează dramatic în prelungiri - VIDEO ProTV.md
FC Barcelona începe apărarea titlului cu o victorie convingătoare, în timp ce campioana din liga secundă cedează dramatic în prelungiri - VIDEO
21:00
Manchester City a debutat în forță în noul sezon din Anglia și demonstrează că are pretenții la titlu, după o victorie categorică cu 4 la 0 - VIDEO ProTV.md
Manchester City a debutat în forță în noul sezon din Anglia și demonstrează că are pretenții la titlu, după o victorie categorică cu 4 la 0 - VIDEO
Acum 30 minute
20:50
14 zile pe bicicletă din Italia până în Moldova: o călătorie printre ploi, corturi, oameni buni și un dor uriaș de casă - VIDEO ProTV.md
14 zile pe bicicletă din Italia până în Moldova: o călătorie printre ploi, corturi, oameni buni și un dor uriaș de casă - VIDEO
Acum 2 ore
20:00
Ce i-a scris Melania Trump lui Putin în scrisoarea înmânată în timpul summitului - VIDEO ProTV.md
Ce i-a scris Melania Trump lui Putin în scrisoarea înmânată în timpul summitului - VIDEO
20:00
Liderii NATO și Comisiei Europene se duc împreună cu Zelenski la întâlnirea de luni cu Trump. În Biroul Oval vor fi prezenți alți cinci lideri europeni - VIDEO ProTV.md
Liderii NATO și Comisiei Europene se duc împreună cu Zelenski la întâlnirea de luni cu Trump. În Biroul Oval vor fi prezenți alți cinci lideri europeni - VIDEO
20:00
Tragedie pe traseul Chișinău–Ungheni: o femeie de 24 de ani a murit după ce mașina pe care o conducea a fost lovită violent de un microbuz - VIDEO ProTV.md
Tragedie pe traseul Chișinău–Ungheni: o femeie de 24 de ani a murit după ce mașina pe care o conducea a fost lovită violent de un microbuz - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 17.08.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 17.08.2025
19:50
Mandatul noii componențe a Curții Constituționale începe între scandaluri, proteste și dezbateri aprinse în Parlament. Domnica Manole: „Acceptăm critica, dar nu atacurile la persoană” - VIDEO ProTV.md
Mandatul noii componențe a Curții Constituționale începe între scandaluri, proteste și dezbateri aprinse în Parlament. Domnica Manole: „Acceptăm critica, dar nu atacurile la persoană” - VIDEO
19:50
În ciuda negocierilor de pace, luptele continuă în Ucraina: 5 morți și 11 răniți în urma atacurilor din noaptea trecută - VIDEO ProTV.md
În ciuda negocierilor de pace, luptele continuă în Ucraina: 5 morți și 11 răniți în urma atacurilor din noaptea trecută - VIDEO
Acum 4 ore
17:50
Un moldovean a fost înjunghiat în timpul unei altercații la un parc de distracții din Italia. Agresorul, reținut pentru tentativă de omor ProTV.md
Un moldovean a fost înjunghiat în timpul unei altercații la un parc de distracții din Italia. Agresorul, reținut pentru tentativă de omor
17:50
Zelenski: Negocierile de pace cu Rusia trebuie să fie trilaterale și să pornească de la linia frontului ProTV.md
Zelenski: Negocierile de pace cu Rusia trebuie să fie trilaterale și să pornească de la linia frontului
17:50
Trei formațiuni politice au depus cereri de înregistrare a candidaților pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie ProTV.md
Trei formațiuni politice au depus cereri de înregistrare a candidaților pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie
17:20
Cum să eviți timpii mari de așteptare la vamă: sfaturi utile de la Serviciul Vamal al Republicii Moldova ProTV.md
Cum să eviți timpii mari de așteptare la vamă: sfaturi utile de la Serviciul Vamal al Republicii Moldova
17:10
Von der Leyen: „Ucraina trebuie să devină un arici de oțel”. Șefa CE a anunțat noile măsuri de susținere a Kievului. Ce a spus Zelenski despre Moldova ProTV.md
Von der Leyen: „Ucraina trebuie să devină un arici de oțel”. Șefa CE a anunțat noile măsuri de susținere a Kievului. Ce a spus Zelenski despre Moldova
17:10
Incendii devastatoare în Turcia. Sute de oameni, evacuați de urgență dintr-o provincie apreciată de turiști - VIDEO ProTV.md
Incendii devastatoare în Turcia. Sute de oameni, evacuați de urgență dintr-o provincie apreciată de turiști - VIDEO
Acum 6 ore
17:00
Trafic intens la frontierele Republicii Moldova: aglomerație la Leușeni și Palanca-Maiaki-Udobnoe. Precizările Poliției de Frontieră - FOTO ProTV.md
Trafic intens la frontierele Republicii Moldova: aglomerație la Leușeni și Palanca-Maiaki-Udobnoe. Precizările Poliției de Frontieră - FOTO
16:50
Tragedie pe traseul Chișinău–Ungheni: o femeie de 24 de ani a murit după ce mașina pe care o conducea a fost lovită violent de un microbuz - FOTO/VIDEO ProTV.md
Tragedie pe traseul Chișinău–Ungheni: o femeie de 24 de ani a murit după ce mașina pe care o conducea a fost lovită violent de un microbuz - FOTO/VIDEO
16:40
Tragic. O femeie a decedat, după ce două mașini s-au lovit violent pe traseul Chișinău–Ungheni. Precizările poliției - FOTO ProTV.md
Tragic. O femeie a decedat, după ce două mașini s-au lovit violent pe traseul Chișinău–Ungheni. Precizările poliției - FOTO
16:20
Partidul Acțiune și Solidaritate completează lista de candidați pentru alegerile parlamentare cu trei noi membri. Cine sunt acestia ProTV.md
Partidul Acțiune și Solidaritate completează lista de candidați pentru alegerile parlamentare cu trei noi membri. Cine sunt acestia
16:10
CEC a acreditat 30 de observatori internaționali OSCE pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 ProTV.md
CEC a acreditat 30 de observatori internaționali OSCE pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025
15:50
Domnica Manole revine în fruntea Curții Constituționale pentru un mandat de trei ani ProTV.md
Domnica Manole revine în fruntea Curții Constituționale pentru un mandat de trei ani
15:40
Incendiu devastator la Grigoriopol: 37 de hectare de teren au ars, amenințând o fermă și mai multe gospodării - FOTO/VIDEO ProTV.md
Incendiu devastator la Grigoriopol: 37 de hectare de teren au ars, amenințând o fermă și mai multe gospodării - FOTO/VIDEO
Acum 8 ore
14:10
Rusia anunță că a doborât 300 de drone şi a atacat depozitele de rachete Sapsan pe teritoriul Ucrainei ProTV.md
Rusia anunță că a doborât 300 de drone şi a atacat depozitele de rachete Sapsan pe teritoriul Ucrainei
14:10
Polonia riscă falimentul ministerului Apărării după mega-achiziția de armament de 66 de miliarde de dolari ProTV.md
Polonia riscă falimentul ministerului Apărării după mega-achiziția de armament de 66 de miliarde de dolari
14:00
Liderii NATO și Comisiei Europene se duc împreună cu Zelenski la întâlnirea de luni cu Trump. În Biroul Oval vor fi prezenți alți trei lideri europeni ProTV.md
Liderii NATO și Comisiei Europene se duc împreună cu Zelenski la întâlnirea de luni cu Trump. În Biroul Oval vor fi prezenți alți trei lideri europeni
13:30
Ursula Von Der Leyen merge cu Volodimir Zelenski la Washington. Anunțul șefei Comisiei Europene ProTV.md
Ursula Von Der Leyen merge cu Volodimir Zelenski la Washington. Anunțul șefei Comisiei Europene
13:20
Situație periculoasă pe o stradă din capitală: Un copil era la un pas să fie lovit de o mașină. Momentul, surprins de o cameră de bord - VIDEO ProTV.md
Situație periculoasă pe o stradă din capitală: Un copil era la un pas să fie lovit de o mașină. Momentul, surprins de o cameră de bord - VIDEO
13:10
Fox News: Trump ar susține propunerea lui Putin privind preluarea controlului asupra Donbasului și înghețarea frontului pentru un acord cu Ucraina ProTV.md
Fox News: Trump ar susține propunerea lui Putin privind preluarea controlului asupra Donbasului și înghețarea frontului pentru un acord cu Ucraina
Acum 12 ore
13:00
Trei state republicane trimit trupe ale Gărzii Naţionale la Washington, la cererea administraţiei Trump ProTV.md
Trei state republicane trimit trupe ale Gărzii Naţionale la Washington, la cererea administraţiei Trump
12:50
Trump vrea un summit cu Zelenski şi Putin până vineri. Decizia depinde de altă întâlnire crucială ProTV.md
Trump vrea un summit cu Zelenski şi Putin până vineri. Decizia depinde de altă întâlnire crucială
12:40
Aproape 70 de persoane escortate și peste 140 de sancțiuni aplicate: Protestul ilegal al grupării „Șor” s-a încheiat pentru unii simpatizanți la inspectoratul de poliție - VIDEO ProTV.md
Aproape 70 de persoane escortate și peste 140 de sancțiuni aplicate: Protestul ilegal al grupării „Șor” s-a încheiat pentru unii simpatizanți la inspectoratul de poliție - VIDEO
12:00
Jurământ în plen, protest în stradă: Blocul Patriotic, împreună cu zeci de simpatizanți, acuză partidul de guvernământ de capturarea Curții Constituționale și cere demisii - VIDEO ProTV.md
Jurământ în plen, protest în stradă: Blocul Patriotic, împreună cu zeci de simpatizanți, acuză partidul de guvernământ de capturarea Curții Constituționale și cere demisii - VIDEO
11:40
Curtea Constituțională are o nouă componență: Malanciuc, Litvinenco, Manole, Roșca și Șova au depus jurământul în cadrul unei sesiuni solemne a Parlamentului ProTV.md
Curtea Constituțională are o nouă componență: Malanciuc, Litvinenco, Manole, Roșca și Șova au depus jurământul în cadrul unei sesiuni solemne a Parlamentului
11:20
Parlamentul s-a reunit într-o sesiune specială pentru depunerea jurământului de către noii judecători constituționali - VIDEO ProTV.md
Parlamentul s-a reunit într-o sesiune specială pentru depunerea jurământului de către noii judecători constituționali - VIDEO
11:10
Parlamentul se reunește într-o sesiune specială pentru depunerea jurământului de către noii judecători constituționali ProTV.md
Parlamentul se reunește într-o sesiune specială pentru depunerea jurământului de către noii judecători constituționali
11:00
„Putin cere teritorii pentru pace”. Îngrijorările Europei de Est după fraza nebăgată în seamă din Alaska ProTV.md
„Putin cere teritorii pentru pace”. Îngrijorările Europei de Est după fraza nebăgată în seamă din Alaska
10:50
Europa vrea să trimită doi „grei” care să fie luni alături de Zelenski în Biroul Oval. Ce nume sunt vehiculate ProTV.md
Europa vrea să trimită doi „grei” care să fie luni alături de Zelenski în Biroul Oval. Ce nume sunt vehiculate
10:50
Zelenski introduce noi sancțiuni împotriva dezvoltatorilor de drone AI din Rusia și China ProTV.md
Zelenski introduce noi sancțiuni împotriva dezvoltatorilor de drone AI din Rusia și China
10:10
Accident violent la Edineț: O femeie a fost lovită de un automobil în timp ce traversa strada regulamentar. Momentul, surprins de o cameră de supraveghere - VIDEO ProTV.md
Accident violent la Edineț: O femeie a fost lovită de un automobil în timp ce traversa strada regulamentar. Momentul, surprins de o cameră de supraveghere - VIDEO
09:50
Putin vorbește la Kremlin despre întâlnirea cu Trump: „Oportună și foarte utilă”. Oferta pe care i-a făcut-o președintelui SUA ProTV.md
Putin vorbește la Kremlin despre întâlnirea cu Trump: „Oportună și foarte utilă”. Oferta pe care i-a făcut-o președintelui SUA
09:50
Spania și Portugalia luptă cu incendii uriașe. Zeci de mii de hectare au fost mistuite, iar victimele se înmulțesc ProTV.md
Spania și Portugalia luptă cu incendii uriașe. Zeci de mii de hectare au fost mistuite, iar victimele se înmulțesc
09:30
„Vom schimba totul, absolut totul”. Alegeri decisive în Bolivia după 20 de ani de guvernare socialistă ProTV.md
„Vom schimba totul, absolut totul”. Alegeri decisive în Bolivia după 20 de ani de guvernare socialistă
09:30
Solicitarea majoră a lui Putin la summitul din Alaska, pe care Trump i-a transmis-o imediat lui Zelenski, trezește cea mai mare temere a Ucrainei și Europei ProTV.md
Solicitarea majoră a lui Putin la summitul din Alaska, pe care Trump i-a transmis-o imediat lui Zelenski, trezește cea mai mare temere a Ucrainei și Europei
09:20
„Capodoperă a ingineriei”. Noul tunel european în valoare de 7,5 miliarde de euro va deveni cel mai lung din lume ProTV.md
„Capodoperă a ingineriei”. Noul tunel european în valoare de 7,5 miliarde de euro va deveni cel mai lung din lume
09:20
Un bărbat de 60 de ani care a urmat un sfat pentru dietă de la ChatGPT s-a îmbolnăvit de o boală rară din secolul al XIX-lea ProTV.md
Un bărbat de 60 de ani care a urmat un sfat pentru dietă de la ChatGPT s-a îmbolnăvit de o boală rară din secolul al XIX-lea
09:20
Cancelarul Merz vrea să-i dea „sfaturi bune” lui Zelenski ca să nu se mai certe cu Trump. Propunerea Berlinului pentru întâlnirea dintre președinții rus și ucrainean ProTV.md
Cancelarul Merz vrea să-i dea „sfaturi bune” lui Zelenski ca să nu se mai certe cu Trump. Propunerea Berlinului pentru întâlnirea dintre președinții rus și ucrainean
09:20
Un „bloc nordic” în sprijinul lui Zelenski. „Putin nu este de încredere”, avertizează opt țări din apropierea Rusiei ProTV.md
Un „bloc nordic” în sprijinul lui Zelenski. „Putin nu este de încredere”, avertizează opt țări din apropierea Rusiei
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.