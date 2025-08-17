Trump vrea un summit cu Zelenski şi Putin până vineri. Decizia depinde de altă întâlnire crucială

ProTV.md, 17 august 2025 12:50

Trump vrea un summit cu Zelenski şi Putin până vineri. Decizia depinde de altă întâlnire crucială

Acum 5 minute
13:10
Fox News: Trump ar susține propunerea lui Putin privind preluarea controlului asupra Donbasului și înghețarea frontului pentru un acord cu Ucraina ProTV.md
13:00
Trei state republicane trimit trupe ale Gărzii Naţionale la Washington, la cererea administraţiei Trump ProTV.md
Acum 15 minute
12:50
Trump vrea un summit cu Zelenski şi Putin până vineri. Decizia depinde de altă întâlnire crucială ProTV.md
Acum 30 minute
12:40
Aproape 70 de persoane escortate și peste 140 de sancțiuni aplicate: Protestul ilegal al grupării „Șor” s-a încheiat pentru unii simpatizanți la inspectoratul de poliție - VIDEO ProTV.md
Acum 2 ore
12:00
Jurământ în plen, protest în stradă: Blocul Patriotic, împreună cu zeci de simpatizanți, acuză partidul de guvernământ de capturarea Curții Constituționale și cere demisii - VIDEO ProTV.md
11:40
Curtea Constituțională are o nouă componență: Malanciuc, Litvinenco, Manole, Roșca și Șova au depus jurământul în cadrul unei sesiuni solemne a Parlamentului ProTV.md
11:20
Parlamentul s-a reunit într-o sesiune specială pentru depunerea jurământului de către noii judecători constituționali - VIDEO ProTV.md
11:10
Parlamentul se reunește într-o sesiune specială pentru depunerea jurământului de către noii judecători constituționali ProTV.md
Acum 4 ore
11:00
„Putin cere teritorii pentru pace”. Îngrijorările Europei de Est după fraza nebăgată în seamă din Alaska ProTV.md
10:50
Europa vrea să trimită doi „grei” care să fie luni alături de Zelenski în Biroul Oval. Ce nume sunt vehiculate ProTV.md
10:50
Zelenski introduce noi sancțiuni împotriva dezvoltatorilor de drone AI din Rusia și China ProTV.md
10:10
Accident violent la Edineț: O femeie a fost lovită de un automobil în timp ce traversa strada regulamentar. Momentul, surprins de o cameră de supraveghere - VIDEO ProTV.md
09:50
Putin vorbește la Kremlin despre întâlnirea cu Trump: „Oportună și foarte utilă”. Oferta pe care i-a făcut-o președintelui SUA ProTV.md
09:50
Spania și Portugalia luptă cu incendii uriașe. Zeci de mii de hectare au fost mistuite, iar victimele se înmulțesc ProTV.md
09:30
„Vom schimba totul, absolut totul”. Alegeri decisive în Bolivia după 20 de ani de guvernare socialistă ProTV.md
09:30
Solicitarea majoră a lui Putin la summitul din Alaska, pe care Trump i-a transmis-o imediat lui Zelenski, trezește cea mai mare temere a Ucrainei și Europei ProTV.md
09:20
„Capodoperă a ingineriei”. Noul tunel european în valoare de 7,5 miliarde de euro va deveni cel mai lung din lume ProTV.md
09:20
Un bărbat de 60 de ani care a urmat un sfat pentru dietă de la ChatGPT s-a îmbolnăvit de o boală rară din secolul al XIX-lea ProTV.md
09:20
Cancelarul Merz vrea să-i dea „sfaturi bune” lui Zelenski ca să nu se mai certe cu Trump. Propunerea Berlinului pentru întâlnirea dintre președinții rus și ucrainean ProTV.md
09:20
Un „bloc nordic” în sprijinul lui Zelenski. „Putin nu este de încredere”, avertizează opt țări din apropierea Rusiei ProTV.md
09:10
Ce i-a scris Melania Trump lui Putin în scrisoarea înmânată în timpul summitului ProTV.md
09:10
Protestele în Serbia continuă: Birourile partidului de guvernământ au fost incendiate ProTV.md
09:10
Lupte ruso-ucrainene în regiunea Sumî. Kievul se așteaptă la o ofensivă majoră a armatei lui Putin ProTV.md
Acum 6 ore
09:00
Cum s-a lăudat Kremlinul că aeronava lui Putin a fost escortată de avioane americane F-35 în drumul de întoarcere spre Rusia ProTV.md
09:00
Documente secrete privind summitul Putin-Trump au fost găsite într-o imprimantă a unui hotel din Anchorage ProTV.md
Acum 24 ore
22:00
Protest cu tensiuni în fața gării feroviare: corturi instalate de pro-SOR-iști, demontate de poliție - VIDEO ProTV.md
20:30
„Du-te de aici, te rog!”: Protestatarii pro-Șor, agresivi și evazivi în fața camerelor, refuză să spună dacă au venit pentru cei 3.000 de dolari promiși de fugar - VIDEO ProTV.md
20:00
„Du-te de aici, te rog!”: Protestatarii pro-Șor, agresivi și evazivi în fața camerelor, refuză să spună dacă au venit pentru cei 3.000 de dolari promiși de fugarul Ilan Șor - VIDEO ProTV.md
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 16.08.2025 ProTV.md
19:40
Donald Trump și Vladimir Putin descriu întâlnirea ca fiind productivă, dar pleacă din Alaska fără niciun acord pentru pace și cu o conferință de presă evazivă - VIDEO ProTV.md
19:40
Vicecampioana în exercițiu, Olympique Marseille, a fost învinsă de Rennes, care a jucat în inferioritate numerică și a dat lovitura în prelungiri - VIDEO ProTV.md
19:40
Igor Grosu, despre apelul lui Ilan Șor la proteste plătite: „Un gest de disperare din partea unui condamnat fugar” - VIDEO ProTV.md
19:30
Donald Trump se laudă cu „talentul” său unic de a pune capăt războaielor, în timp ce spune că decizia finală pentru pace în Ucraina îi aparține lui Zelenski - VIDEO ProTV.md
19:30
Analiștii consideră întâlnirea Trump-Putin din Alaska un eșec major: promisiunile pentru pace au lipsit, iar președintele SUA și-a pierdut din credibilitate - VIDEO ProTV.md
19:20
Europa și Ucraina, sceptice față de propunerile SUA: Zelenski avertizează că nicio decizie teritorială nu poate fi luată fără Kiev - VIDEO ProTV.md
19:20
Semifinală incendiară la Cincinnati: Alcaraz și Zverev se luptă pentru un loc în finală - VIDEO ProTV.md
19:20
Ronnie O’Sullivan scrie din nou istorie în snooker: două break-uri maxime în același meci, o performanță rară și remarcabilă - VIDEO ProTV.md
19:10
De la apeluri de urgență la intervenții rapide: Publicul a făcut cunoștință cu sistemul de securitate națională - VIDEO ProTV.md
19:00
Patru noi partide intră în cursa electorală: CEC a recepționat cererile de înregistrare a candidaților pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie ProTV.md
18:50
Plahotniuc a fost prins, dar cât de pregătit e statul să-l înfrunte?Igor Grosu: „Avem două opțiuni – să ne temem sau să ne apărăm țara. Eu aleg a doua variantă” ProTV.md
17:30
Covor roșu, cuvinte calde și niciun pas spre pace: întrevederea Trump–Putin, un spectacol fără conținut - VIDEO ProTV.md
17:30
Putin în America, primit ca un aliat: întâlnirea istorică din Alaska pune sub semnul întrebării poziția SUA față de Ucraina - VIDEO ProTV.md
17:20
Întrebările despre crimele din Ucraina, ignorate de Putin: gesturi confuze și grimase în loc de răspunsuri - VIDEO ProTV.md
17:20
Debut spectaculos de sezon în Premier League. Campioana Liverpool a învins-o pe Bournemouth într-un meci cu șase goluri, chiar dacă în minutul 87 scorul era egal - VIDEO ProTV.md
17:10
Portarul de la Girona, Paulo Gazzaniga, a gafat ca în curtea școlii la startul noii ediții de La Liga - VIDEO ProTV.md
17:10
liminări șoc în sferturi la Masters-ul feminin din Cincinnati. Primele două jucătoare ale lumii au părăsit turneul - VIDEO ProTV.md
16:40
The Economist, citând surse anonime: Trump și Putin ar fi ajuns la un acord provizoriu pentru un armistițiu aerian temporar ProTV.md
16:30
Macron cere vigilenţă şi menţinerea presiunii asupra Moscovei după summitul Trump-Putin. „E o tendinţă bine-cunoscută a Rusiei” ProTV.md
16:30
Ca „Articolul 5” al NATO, dar în afara Alianței: Ce variantă de garanții de securitate pentru Ucraina se discută acum ProTV.md
16:10
Protest neautorizat cu „Katiușa” pe fundal: Zeci de susținători ai lui Șor s-au adunat în fața Gării Feroviare din Chișinău - VIDEO ProTV.md
