Von der Leyen: „Ucraina trebuie să devină un arici de oțel”. Șefa CE a anunțat noile măsuri de susținere a Kievului. Ce a spus Zelenski despre Moldova
ProTV.md, 17 august 2025 17:10
Von der Leyen: „Ucraina trebuie să devină un arici de oțel”. Șefa CE a anunțat noile măsuri de susținere a Kievului. Ce a spus Zelenski despre Moldova
Acum 5 minute
17:50
Un moldovean a fost înjunghiat în timpul unei altercații la un parc de distracții din Italia. Agresorul, reținut pentru tentativă de omor
17:50
Zelenski: Negocierile de pace cu Rusia trebuie să fie trilaterale și să pornească de la linia frontului
17:50
Trei formațiuni politice au depus cereri de înregistrare a candidaților pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie
Acum 30 minute
17:20
Cum să eviți timpii mari de așteptare la vamă: sfaturi utile de la Serviciul Vamal al Republicii Moldova
Acum o oră
17:10
Von der Leyen: „Ucraina trebuie să devină un arici de oțel”. Șefa CE a anunțat noile măsuri de susținere a Kievului. Ce a spus Zelenski despre Moldova
17:10
Incendii devastatoare în Turcia. Sute de oameni, evacuați de urgență dintr-o provincie apreciată de turiști - VIDEO
17:00
Trafic intens la frontierele Republicii Moldova: aglomerație la Leușeni și Palanca-Maiaki-Udobnoe. Precizările Poliției de Frontieră - FOTO
16:50
Tragedie pe traseul Chișinău–Ungheni: o femeie de 24 de ani a murit după ce mașina pe care o conducea a fost lovită violent de un microbuz - FOTO/VIDEO
Acum 2 ore
16:40
Tragic. O femeie a decedat, după ce două mașini s-au lovit violent pe traseul Chișinău–Ungheni. Precizările poliției - FOTO
16:20
Partidul Acțiune și Solidaritate completează lista de candidați pentru alegerile parlamentare cu trei noi membri. Cine sunt acestia
16:10
CEC a acreditat 30 de observatori internaționali OSCE pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025
15:50
Domnica Manole revine în fruntea Curții Constituționale pentru un mandat de trei ani
Acum 4 ore
15:40
Incendiu devastator la Grigoriopol: 37 de hectare de teren au ars, amenințând o fermă și mai multe gospodării - FOTO/VIDEO
14:10
Rusia anunță că a doborât 300 de drone şi a atacat depozitele de rachete Sapsan pe teritoriul Ucrainei
14:10
Polonia riscă falimentul ministerului Apărării după mega-achiziția de armament de 66 de miliarde de dolari
14:00
Liderii NATO și Comisiei Europene se duc împreună cu Zelenski la întâlnirea de luni cu Trump. În Biroul Oval vor fi prezenți alți trei lideri europeni
Acum 6 ore
13:30
Ursula Von Der Leyen merge cu Volodimir Zelenski la Washington. Anunțul șefei Comisiei Europene
13:20
Situație periculoasă pe o stradă din capitală: Un copil era la un pas să fie lovit de o mașină. Momentul, surprins de o cameră de bord - VIDEO
13:10
Fox News: Trump ar susține propunerea lui Putin privind preluarea controlului asupra Donbasului și înghețarea frontului pentru un acord cu Ucraina
13:00
Trei state republicane trimit trupe ale Gărzii Naţionale la Washington, la cererea administraţiei Trump
12:50
Trump vrea un summit cu Zelenski şi Putin până vineri. Decizia depinde de altă întâlnire crucială
12:40
Aproape 70 de persoane escortate și peste 140 de sancțiuni aplicate: Protestul ilegal al grupării „Șor” s-a încheiat pentru unii simpatizanți la inspectoratul de poliție - VIDEO
12:00
Jurământ în plen, protest în stradă: Blocul Patriotic, împreună cu zeci de simpatizanți, acuză partidul de guvernământ de capturarea Curții Constituționale și cere demisii - VIDEO
Acum 8 ore
11:40
Curtea Constituțională are o nouă componență: Malanciuc, Litvinenco, Manole, Roșca și Șova au depus jurământul în cadrul unei sesiuni solemne a Parlamentului
11:20
Parlamentul s-a reunit într-o sesiune specială pentru depunerea jurământului de către noii judecători constituționali - VIDEO
11:10
Parlamentul se reunește într-o sesiune specială pentru depunerea jurământului de către noii judecători constituționali
11:00
„Putin cere teritorii pentru pace”. Îngrijorările Europei de Est după fraza nebăgată în seamă din Alaska
10:50
Europa vrea să trimită doi „grei” care să fie luni alături de Zelenski în Biroul Oval. Ce nume sunt vehiculate
10:50
Zelenski introduce noi sancțiuni împotriva dezvoltatorilor de drone AI din Rusia și China
10:10
Accident violent la Edineț: O femeie a fost lovită de un automobil în timp ce traversa strada regulamentar. Momentul, surprins de o cameră de supraveghere - VIDEO
09:50
Putin vorbește la Kremlin despre întâlnirea cu Trump: „Oportună și foarte utilă”. Oferta pe care i-a făcut-o președintelui SUA
09:50
Spania și Portugalia luptă cu incendii uriașe. Zeci de mii de hectare au fost mistuite, iar victimele se înmulțesc
Acum 12 ore
09:30
„Vom schimba totul, absolut totul”. Alegeri decisive în Bolivia după 20 de ani de guvernare socialistă
09:30
Solicitarea majoră a lui Putin la summitul din Alaska, pe care Trump i-a transmis-o imediat lui Zelenski, trezește cea mai mare temere a Ucrainei și Europei
09:20
„Capodoperă a ingineriei”. Noul tunel european în valoare de 7,5 miliarde de euro va deveni cel mai lung din lume
09:20
Un bărbat de 60 de ani care a urmat un sfat pentru dietă de la ChatGPT s-a îmbolnăvit de o boală rară din secolul al XIX-lea
09:20
Cancelarul Merz vrea să-i dea „sfaturi bune” lui Zelenski ca să nu se mai certe cu Trump. Propunerea Berlinului pentru întâlnirea dintre președinții rus și ucrainean
09:20
Un „bloc nordic” în sprijinul lui Zelenski. „Putin nu este de încredere”, avertizează opt țări din apropierea Rusiei
09:10
Ce i-a scris Melania Trump lui Putin în scrisoarea înmânată în timpul summitului
09:10
Protestele în Serbia continuă: Birourile partidului de guvernământ au fost incendiate
09:10
Lupte ruso-ucrainene în regiunea Sumî. Kievul se așteaptă la o ofensivă majoră a armatei lui Putin
09:00
Cum s-a lăudat Kremlinul că aeronava lui Putin a fost escortată de avioane americane F-35 în drumul de întoarcere spre Rusia
09:00
Documente secrete privind summitul Putin-Trump au fost găsite într-o imprimantă a unui hotel din Anchorage
Acum 24 ore
22:00
Protest cu tensiuni în fața gării feroviare: corturi instalate de pro-SOR-iști, demontate de poliție - VIDEO
20:30
„Du-te de aici, te rog!”: Protestatarii pro-Șor, agresivi și evazivi în fața camerelor, refuză să spună dacă au venit pentru cei 3.000 de dolari promiși de fugar - VIDEO
20:00
„Du-te de aici, te rog!”: Protestatarii pro-Șor, agresivi și evazivi în fața camerelor, refuză să spună dacă au venit pentru cei 3.000 de dolari promiși de fugarul Ilan Șor - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 16.08.2025
19:40
Donald Trump și Vladimir Putin descriu întâlnirea ca fiind productivă, dar pleacă din Alaska fără niciun acord pentru pace și cu o conferință de presă evazivă - VIDEO
19:40
Vicecampioana în exercițiu, Olympique Marseille, a fost învinsă de Rennes, care a jucat în inferioritate numerică și a dat lovitura în prelungiri - VIDEO
19:40
Igor Grosu, despre apelul lui Ilan Șor la proteste plătite: „Un gest de disperare din partea unui condamnat fugar” - VIDEO
