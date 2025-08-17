Sergiu Litvinenco: Voi exercita mandatul de judecător constituțional cu responsabilitate, respect față de lege și voi asigura supremația Constituției

Oficial.md, 17 august 2025 16:20

După ce a fost numit judecător la Curtea Constituțională, Sergiu Litvinenco a spus că este..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 5 minute
16:20
Sergiu Litvinenco: Voi exercita mandatul de judecător constituțional cu responsabilitate, respect față de lege și voi asigura supremația Constituției Oficial.md
După ce a fost numit judecător la Curtea Constituțională, Sergiu Litvinenco a spus că este..
Acum 30 minute
16:00
Pompierii din Republica Moldova au încheiat misiunea internațională de stingere a incendiilor de vegetație din Grecia Oficial.md
După 30 de zile de misiune continuă în Grecia, echipa de salvatori și pompieri din..
16:00
Curtea Constituţională și-a ales Preşedintele Oficial.md
Astăzi, 17 august 2025, Plenul Curţii Constituţionale a ales-o pe doamna Domnica Manole în calitate..
Acum 4 ore
13:10
Protest ilegal în Capitală: Au fost întocmite mai multe procese verbale cu privire la contravenții Oficial.md
Organizația criminală “Șor” a încercat, ieri, de mai multe ori pe parcursul zilei, să organizeze..
13:10
BEP a organizat un protest împotriva capturării Curții Constituționale Oficial.md
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei a organizat un protest împotriva..
13:10
Noii judecători ai Curții Constituționale au depus jurământul Oficial.md
Noii judecători ai Curții Constituționale desemnați de Parlament, Guvern și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM)..
Acum 6 ore
12:00
BCS a protestat la Parlament Oficial.md
Astăzi, în cadrul ședinței speciale a Parlamentului, convocată de președintele legislativului, Igor Grosu, cu prilejul..
11:50
Parlamentul se convoacă în sesiune specială Oficial.md
Parlamentul se convoacă în sesiune specială astăzi, informează OFICIAL. Astfel, urmează să se desfășoare ceremonia..
11:20
Andrei Năstase anunță decesul mamei sale Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la parlamentare, a anunțat decesul mamei sale  – Anna Năstase, informează..
11:00
Recomandări pentru vânătoare în siguranță în zona de frontieră Oficial.md
În perioada 15 august 2025 – 31 martie 2026 se va desfășura sezonul de vânătoare...
11:00
Igor Dodon: Împreună cu echipa noastră unită noi vom câștiga alegerile din toamnă, dar la anul trebuie să avem și alegeri prezidențiale anticipate Oficial.md
La Ungheni, a avut loc o întrevedere a liderilor Blocului Electoral al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima..
10:40
Ion Ceban: Cât timp preoții și enoriașii sunt încă în biserică, pe ultima sută de metri, cei de la guvernare lucrează și astăzi, duminică – se întrunesc în ședință de Parlament Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, spune că „gospodarii de..
Acum 24 ore
19:50
Dmitri Torner: Rămânem cu senzația unui scepticism: summitul a prelungit status-quo-ul conflictului. Lipsa unui acord între Trump și Putin înseamnă că războiul poate continua Oficial.md
„Toată lumea a fost, noaptea trecută, cu ochii pe Alaska, unde se aștepta un summit..
19:30
4 partide politice au depus astăzi actele la CEC Oficial.md
Pe parcursul zilei de astăzi, 16 august 2025, Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat cereri..
16:30
Liderii BEP – întâlnire cu echipele la Rezina: Am luat o decizie corectă unindu-ne Oficial.md
În acest weekend continuă întâlnirile comune ale liderilor Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima..
Ieri
15:10
Învinuitul în detonarea unui explozibil în adiacentul curții unui primar – plasat în arest pentru 20 de zile Oficial.md
Procurorii din cadrul Oficiului Râșcani al Procuraturii Chișinău anunță că urmare a demersului înaintat în..
14:30
(VIDEO) „Independența care ne unește” – Concert în PMAN de Ziua Independenței Oficial.md
Guvernul organizează un concert în Piața Marii Adunări Naționale de Ziua Independenței Republicii Moldova. „Ce..
14:30
Maia Sandu s-a întâlnit cu un grup de elevi din din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, participanti ai Taberei de limbă română de la Iași Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a salutat, la Președinție, pe elevii din comunitățile minoritare etnice..
13:50
Dmitri Torner: Rămânem cu senzația unui scepticism: summitul a prelungit status-quo-ul conflictului. Lipsa unui acord între Trump și Putin înseamnă că războiul poate continua Oficial.md
„Toată lumea a fost, noaptea trecută, cu ochii pe Alaska, unde se aștepta un summit..
10:50
Summitul Trump-Putin s-a terminat neclar, cu laude reciproce, dar fără rezultat Oficial.md
Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit vineri în Alaska pentru a discuta despre posibila..
10:40
Unde mergem în weekend să privim fotbal Oficial.md
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
10:40
Liga 2 începe sâmbătă, 16 august Oficial.md
O nouă ediție a Campionatului Moldovei la fotbal, Liga 2, începe sâmbătă, 16 august. În..
10:40
Fotbal feminin. Liga Națională va debuta duminică, 17 august Oficial.md
Duminică, 17 august, va debuta noul sezon al Ligii Naționale. În ediția 2025/26 vor participa..
10:30
Irina Vlah: Întâlnirea președinților Trump și Putin e o șansă istorică Oficial.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, spune că întâlnirea președintelui Statelor Unite ale Americii,..
10:30
Igor Dodon, despre întâlnirea din Alaska: Noi, în Republica Moldova, salutăm sincer orice eforturi orientate spre oprirea conflictului Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, spune că întâlnirea dintre Vladimir Putin și..
15 august 2025
20:00
Cine a câștigat concursul pentru funcția de administrator al „Poștei Moldovei” Oficial.md
Agenția Proprietății Publice informează că a fost finalizată procedura de organizare și desfășurare a concursului..
17:40
PNM și PSDE au fost înregistrați în cursa electorală la parlamentare Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a înregistrat doi concurenți electorali pentru..
17:30
Dorin Recean, la ediția a XI-a a Congresului Diasporei: Guvernul îi așteaptă acasă pe toți moldovenii Oficial.md
Guvernul îi așteaptă acasă pe toți moldovenii, pentru a transforma potențialul țării în realitate. Mesajul..
17:30
Autorul inscripțiilor aplicate pe mai multe mașini din sectorul Buiucani al capitalei a fost identificat și reținut Oficial.md
Autorul inscripțiilor aplicate pe mai multe mașini din sectorul Buiucani al capitalei a fost identificat..
17:30
87 de proiecte de dezvoltare regională vor fi implementate în localitățile din toată țara Oficial.md
Zeci de mii de cetățeni din cele cinci regiuni ale Republicii Moldova vor avea, în..
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Maia Sandu a participat la Congresul Diasporei: Noi toți ne-am născut în Moldova și purtăm Moldova în suflet oriunde am fi Oficial.md
Președintele Maia Sandu, astăzi, în debutul Congresului Diasporei, a ținut un discurs în care a..
15:40
Vlad Filat: Piața valutară din Republica Moldova este pe roșu Oficial.md
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), afirmă că „piața valutară din Republica..
15:20
ANSA va oferi GRATUIT certificatul veterinar pentru mișcarea animalelor din gospodăriile casnice Oficial.md
O veste importantă pentru cetățenii care dețin animale în gospodăriile non-profesionale. Începând cu 23 august..
15:10
Târguri cu produse autohtone în acest weekend în Chișinău Oficial.md
Primăria Chișinău informează că, în perioada următoare, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și..
15:00
A fost semnat Memorandumul de înțelegere „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” Oficial.md
Astăzi, 15 august, a fost semnat Memorandumul de înțelegere între Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și..
15:00
Parlamentul se convoacă în sesiune specială Oficial.md
Parlamentul se convoacă în sesiune specială la data de 17 august. Biroul permanent a aprobat..
14:50
Cum au fost împărțite locurile pe lista Blocului Alternativa? Ion Ceban răspunde Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a dezvăluit cum au..
14:00
Echipa de asistență medicală urgentă din Soroca a asistat la o naștere la domiciliu Oficial.md
O intervenție plină de emoții pozitive și lacrimi de fericire s-a petrecut în această dimineață,..
14:00
Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Leușeni Oficial.md
La această oră, în PVFI Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de..
14:00
200 de elevi din UTA Găgăuzia și Taraclia vor participa la o tabără de vară de limbă română, la Iași Oficial.md
200 de elevi din clasele IX-XII din instituțiile de învățământ alolingve din raionul Taraclia și..
13:20
Igor Dodon: UNIȚI, fără frică, îi putem mătura pe acești trădători din fruntea țării Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, spune..
12:50
Poliția atenționează cetățenii despre intențiile organizației criminale „ȘOR” de a organiza așa-numitul „protest” Oficial.md
Poliția atenționează cetățenii despre intențiile, în afara cadrului legal, ale Organizației Criminale „ȘOR” de a organiza..
12:40
Cum să răcim piața imobiliară: un plan de acțiune pentru Moldova bazat pe experiența Ucrainei și a României Oficial.md
Piața imobiliară din Moldova este supraîncălzită. Acesta este un dat. Asta spun specialiștii și economiștii,..
12:10
Partidul Republican „Inima Moldovei” – protest la sediul PAS: Am devenit principala țintă a guvernării Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei”, în această dimineață, a protestat la sediul partidului de guvernare –..
12:00
Arest preventiv pe 30 de zile pentru șoferul implicat în accidentul rutier din Cahul soldat cu decesul a două persoane Oficial.md
La 15 august 2025, urmare a demersului procurorilor din cadrul Procuraturii Cahul, a fost dispusă..
11:10
Andrei Năstase lansează un pachet amplu de măsuri dedicate cetățenilor aflați peste hotare, menit să consolideze legătura dintre Diasporă și țară Oficial.md
Candidatul independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Andrei Năstase, lansează un pachet amplu..
11:00
Un fost deputat a fost condamnat pentru îmbogățire ilicită și obligat să achite aproximativ 2,5 mln. lei Oficial.md
La data de 14 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în..
11:00
Iarmaroace, târguri dulci și festivaluri delicioase în acest weekend în sectorul Buiucani al Capitalei Oficial.md
Primăria Chișinău invită locuitorii și oaspeții Capitalei să petreacă acest weekend în sectorul Buiucani, unde..
11:00
Avocatul Poporului a inițiat o investigație privind accidentele grave de muncă înregistrate în ultimele luni pe șantierele de construcție din Chișinău Oficial.md
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a inițiat din oficiu o investigație privind o serie de accidente..
10:50
Peste 2 600 de persoane au ales să voteze prin corespondență la parlamentare Oficial.md
Comisia Electorală Centrală informează că procesul de înregistrare pentru votul prin corespondență s-a încheiat pe..
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.