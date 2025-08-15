Autorul inscripțiilor aplicate pe mai multe mașini din sectorul Buiucani al capitalei a fost identificat și reținut

Oficial.md, 15 august 2025 17:30

Autorul inscripțiilor aplicate pe mai multe mașini din sectorul Buiucani al capitalei a fost identificat..

Acum 5 minute
17:40
PNM și PSDE au fost înregistrați în cursa electorală la parlamentare Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a înregistrat doi concurenți electorali pentru..
Acum 10 minute
17:30
Dorin Recean, la ediția a XI-a a Congresului Diasporei: Guvernul îi așteaptă acasă pe toți moldovenii Oficial.md
Guvernul îi așteaptă acasă pe toți moldovenii, pentru a transforma potențialul țării în realitate. Mesajul..
17:30
Autorul inscripțiilor aplicate pe mai multe mașini din sectorul Buiucani al capitalei a fost identificat și reținut Oficial.md
Autorul inscripțiilor aplicate pe mai multe mașini din sectorul Buiucani al capitalei a fost identificat..
17:30
87 de proiecte de dezvoltare regională vor fi implementate în localitățile din toată țara Oficial.md
Zeci de mii de cetățeni din cele cinci regiuni ale Republicii Moldova vor avea, în..
Acum 2 ore
15:50
Maia Sandu a participat la Congresul Diasporei: Noi toți ne-am născut în Moldova și purtăm Moldova în suflet oriunde am fi Oficial.md
Președintele Maia Sandu, astăzi, în debutul Congresului Diasporei, a ținut un discurs în care a..
15:40
Vlad Filat: Piața valutară din Republica Moldova este pe roșu Oficial.md
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), afirmă că „piața valutară din Republica..
Acum 4 ore
15:20
ANSA va oferi GRATUIT certificatul veterinar pentru mișcarea animalelor din gospodăriile casnice Oficial.md
O veste importantă pentru cetățenii care dețin animale în gospodăriile non-profesionale. Începând cu 23 august..
15:10
Târguri cu produse autohtone în acest weekend în Chișinău Oficial.md
Primăria Chișinău informează că, în perioada următoare, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și..
15:00
A fost semnat Memorandumul de înțelegere „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” Oficial.md
Astăzi, 15 august, a fost semnat Memorandumul de înțelegere între Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și..
15:00
Parlamentul se convoacă în sesiune specială Oficial.md
Parlamentul se convoacă în sesiune specială la data de 17 august. Biroul permanent a aprobat..
14:50
Cum au fost împărțite locurile pe lista Blocului Alternativa? Ion Ceban răspunde Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a dezvăluit cum au..
14:00
Echipa de asistență medicală urgentă din Soroca a asistat la o naștere la domiciliu Oficial.md
O intervenție plină de emoții pozitive și lacrimi de fericire s-a petrecut în această dimineață,..
14:00
Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Leușeni Oficial.md
La această oră, în PVFI Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de..
14:00
200 de elevi din UTA Găgăuzia și Taraclia vor participa la o tabără de vară de limbă română, la Iași Oficial.md
200 de elevi din clasele IX-XII din instituțiile de învățământ alolingve din raionul Taraclia și..
Acum 6 ore
13:20
Igor Dodon: UNIȚI, fără frică, îi putem mătura pe acești trădători din fruntea țării Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, spune..
12:50
Poliția atenționează cetățenii despre intențiile organizației criminale „ȘOR” de a organiza așa-numitul „protest” Oficial.md
Poliția atenționează cetățenii despre intențiile, în afara cadrului legal, ale Organizației Criminale „ȘOR” de a organiza..
12:40
Cum să răcim piața imobiliară: un plan de acțiune pentru Moldova bazat pe experiența Ucrainei și a României Oficial.md
Piața imobiliară din Moldova este supraîncălzită. Acesta este un dat. Asta spun specialiștii și economiștii,..
12:10
Partidul Republican „Inima Moldovei” – protest la sediul PAS: Am devenit principala țintă a guvernării Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei”, în această dimineață, a protestat la sediul partidului de guvernare –..
12:00
Arest preventiv pe 30 de zile pentru șoferul implicat în accidentul rutier din Cahul soldat cu decesul a două persoane Oficial.md
La 15 august 2025, urmare a demersului procurorilor din cadrul Procuraturii Cahul, a fost dispusă..
Acum 8 ore
11:10
Andrei Năstase lansează un pachet amplu de măsuri dedicate cetățenilor aflați peste hotare, menit să consolideze legătura dintre Diasporă și țară Oficial.md
Candidatul independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Andrei Năstase, lansează un pachet amplu..
11:00
Un fost deputat a fost condamnat pentru îmbogățire ilicită și obligat să achite aproximativ 2,5 mln. lei Oficial.md
La data de 14 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în..
11:00
Iarmaroace, târguri dulci și festivaluri delicioase în acest weekend în sectorul Buiucani al Capitalei Oficial.md
Primăria Chișinău invită locuitorii și oaspeții Capitalei să petreacă acest weekend în sectorul Buiucani, unde..
11:00
Avocatul Poporului a inițiat o investigație privind accidentele grave de muncă înregistrate în ultimele luni pe șantierele de construcție din Chișinău Oficial.md
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a inițiat din oficiu o investigație privind o serie de accidente..
10:50
Peste 2 600 de persoane au ales să voteze prin corespondență la parlamentare Oficial.md
Comisia Electorală Centrală informează că procesul de înregistrare pentru votul prin corespondență s-a încheiat pe..
10:50
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” pledează pentru o nouă reformă administrativ-teritorială Oficial.md
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” consideră că o nouă reformă administrativ-teritorială este o..
10:30
(VIDEO) Ion Ceban: În campania electorală prezidențială din România mi s-a propus să ne întâlnim cu Nicușor Dan Oficial.md
„În campania electorală prezidențială din România mi s-a propus să ne întâlnim cu Nicușor Dan,..
10:30
Poșta Moldovei lansează marca poștală „Etnii. Polonezi” Oficial.md
Pe 15 august 2025, Poșta Moldovei aduce în atenție istoria, contribuția semnificația la frumusețea tradițiilor..
10:30
Bilanțul activității Serviciului 112: Timpul de procesare a apelurilor și transmiterea informației s-a redus considerabil Oficial.md
În primele șase luni ale anului, Serviciul 112 a înregistrat realizări importante în domenii esențiale..
10:30
LOC: Vom prezenta cu mândrie una din cele mai bune liste de candidați pentru aceste alegeri Oficial.md
Liga Orașelor și Comunelor (LOC) a depus ieri actele pentru înregistrarea în cursa electorală. Potrivit..
10:30
Accident la Orhei: Un Mercedes a lovit un motocultor Oficial.md
Aseară, în jurul orei 21:50, pe traseul R6, în apropierea localității Fedoreuca din raionul Orhei,..
10:30
Trafic suspendat pe str. Vlaicu Pârcălab în perioada 15-17 august Oficial.md
Primăria Chișinău informează că, în perioada 15 august, ora 00:01 – 17 august, ora 12:00,..
10:20
ASP: Din 18 august, toate documentele pe suport de hârtie în 3 domenii de activitate vot fi înregistrate la sediul ASP din Chișinău Oficial.md
Începând cu 18 august 2025, toate documentele, pe suport de hârtie, aferente următoarelor domenii de..
Acum 12 ore
08:10
Olga Cebotari: „PSRM va proteja votul diasporei împreună cu partenerii de bloc și alte forțe politice” Oficial.md
Membrul Comitetului Executiv al PSRM, Olga Cebotari, a reiterat angajamentul Partidului Socialistilor de a apăra..
Acum 24 ore
18:30
LOC și AUR au depus astăzi actele la CEC Oficial.md
Pe parcursul zilei de astăzi, Comisia Electorală Centrală a recepționat două cereri de înregistrare a..
18:10
Turismul din Republica Moldova – creștere susținută în primele șase luni din 2025 Oficial.md
În perioada ianuarie–iunie 2025, 228,3 mii persoane au beneficiat de serviciile agențiilor de turism și..
17:40
Poliția: Persoanele care au atentat la securitatea primarului din Stăuceni au fost reținute astăzi Oficial.md
Persoanele care au atentat la securitatea primarului din Stăuceni, aruncând în adiacentul casei sale un..
Ieri
16:20
Partidul Republican „Inima Moldovei” îşi exprimă solidaritatea cu cetăţenii hărţuiţi de guvernare şi vine cu un apel Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, îşi exprimă indignarea faţă de acţiunile PAS..
15:30
Clădirea fostei Zemstve Guberniale a Basarabiei va fi restaurată Oficial.md
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală și Agenția de Dezvoltare Regională Chișinău au semnat..
15:30
A fost depistat un nou tip de fraudă telefonică ce vizeză aplicațiile bancare Oficial.md
Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice al INI, avertizează populația despre apariția unei noi metode de..
14:40
PAS invită cetățenii să doneze bani pentru campania electorală a formațiunii Oficial.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cheamă cetățenii să doneze bani pentru campania electorală a partidului,..
14:40
Funcționar public, reținut de CNA pentru pretinderea unei mite de 1 700 de euro în schimbul angajării unei persoane într-o instituție de drept Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut un..
14:40
Avertizare de călătorie în Spania Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova în Regatul Spaniei, informează cetățenii moldoveni aflați..
14:40
Tinerii angajați în industrii strategice vor primi un adaos de 3000 de lei la salariu. Programul a fost lansat astăzi Oficial.md
Tinerii angajați la primul loc de muncă în industrii de importanță strategică vor beneficia de..
13:50
Trei tineri, printre care doi minori, sunt documentați pentru distribuirea drogurilor în sectorul Centru al capitalei Oficial.md
Angajații Inspectoratului de Poliție Centru și cei ai Direcției de Poliție Chișinău investighează activitatea ilegală..
12:10
IGSU: Se pevede pericol excepțional de incendiu cu caracter natural Oficial.md
Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 15–21 august 2025, se prevede un pericol..
12:10
4 inițiative din primul pilon al proiectului candidatului independent la parlamentare Andrei Năstase Oficial.md
Andrei Năstase, primarul candidat independent înregistrat în alegerile parlamentare din 28 septembrie curent, va fi..
11:40
Ion Ceban: Blocul Alternativa este gata să voteze în viitorul Parlament proiecte importante pentru cetățeni atât cu partidele de dreapta, cât și cu cele de stânga Oficial.md
Blocul ALTERNATIVA este gata să voteze în viitorul Parlament proiecte importante pentru cetățenii Republicii Moldova..
11:20
Igor Munteanu, despre numirea noii componențe a Curții Constituționale: Aberație dublă Oficial.md
Igor Munteanu, liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), a venit cu o reacție la..
11:10
Fotbal pe plajă. BSC Nistru este campioana Republicii Moldova 2025 Oficial.md
Pe Orange Arena din Chișinău a avut loc finala celei de-a 18-a ediții a Campionatului..
11:10
Fenomenul violenței tot mai raportat la organele de drept: Circa 16 mii sesizări în 2024 Oficial.md
Directoarea Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței Împotriva Femeilor și a Violenței în..
