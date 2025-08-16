Învinuitul în detonarea unui explozibil în adiacentul curții unui primar – plasat în arest pentru 20 de zile
Oficial.md, 16 august 2025 15:10
Procurorii din cadrul Oficiului Râșcani al Procuraturii Chișinău anunță că urmare a demersului înaintat în..
Guvernul organizează un concert în Piața Marii Adunări Naționale de Ziua Independenței Republicii Moldova. „Ce..
Maia Sandu s-a întâlnit cu un grup de elevi din din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, participanti ai Taberei de limbă română de la Iași # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a salutat, la Președinție, pe elevii din comunitățile minoritare etnice..
Dmitri Torner: Rămânem cu senzația unui scepticism: summitul a prelungit status-quo-ul conflictului. Lipsa unui acord între Trump și Putin înseamnă că războiul poate continua # Oficial.md
„Toată lumea a fost, noaptea trecută, cu ochii pe Alaska, unde se aștepta un summit..
Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit vineri în Alaska pentru a discuta despre posibila..
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
O nouă ediție a Campionatului Moldovei la fotbal, Liga 2, începe sâmbătă, 16 august. În..
Duminică, 17 august, va debuta noul sezon al Ligii Naționale. În ediția 2025/26 vor participa..
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, spune că întâlnirea președintelui Statelor Unite ale Americii,..
Igor Dodon, despre întâlnirea din Alaska: Noi, în Republica Moldova, salutăm sincer orice eforturi orientate spre oprirea conflictului # Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, spune că întâlnirea dintre Vladimir Putin și..
Agenția Proprietății Publice informează că a fost finalizată procedura de organizare și desfășurare a concursului..
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a înregistrat doi concurenți electorali pentru..
Dorin Recean, la ediția a XI-a a Congresului Diasporei: Guvernul îi așteaptă acasă pe toți moldovenii # Oficial.md
Guvernul îi așteaptă acasă pe toți moldovenii, pentru a transforma potențialul țării în realitate. Mesajul..
Autorul inscripțiilor aplicate pe mai multe mașini din sectorul Buiucani al capitalei a fost identificat și reținut # Oficial.md
Autorul inscripțiilor aplicate pe mai multe mașini din sectorul Buiucani al capitalei a fost identificat..
87 de proiecte de dezvoltare regională vor fi implementate în localitățile din toată țara # Oficial.md
Zeci de mii de cetățeni din cele cinci regiuni ale Republicii Moldova vor avea, în..
Maia Sandu a participat la Congresul Diasporei: Noi toți ne-am născut în Moldova și purtăm Moldova în suflet oriunde am fi # Oficial.md
Președintele Maia Sandu, astăzi, în debutul Congresului Diasporei, a ținut un discurs în care a..
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), afirmă că „piața valutară din Republica..
ANSA va oferi GRATUIT certificatul veterinar pentru mișcarea animalelor din gospodăriile casnice # Oficial.md
O veste importantă pentru cetățenii care dețin animale în gospodăriile non-profesionale. Începând cu 23 august..
Primăria Chișinău informează că, în perioada următoare, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și..
A fost semnat Memorandumul de înțelegere „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” # Oficial.md
Astăzi, 15 august, a fost semnat Memorandumul de înțelegere între Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și..
Parlamentul se convoacă în sesiune specială la data de 17 august. Biroul permanent a aprobat..
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a dezvăluit cum au..
O intervenție plină de emoții pozitive și lacrimi de fericire s-a petrecut în această dimineață,..
La această oră, în PVFI Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de..
200 de elevi din UTA Găgăuzia și Taraclia vor participa la o tabără de vară de limbă română, la Iași # Oficial.md
200 de elevi din clasele IX-XII din instituțiile de învățământ alolingve din raionul Taraclia și..
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, spune..
Poliția atenționează cetățenii despre intențiile organizației criminale „ȘOR” de a organiza așa-numitul „protest” # Oficial.md
Poliția atenționează cetățenii despre intențiile, în afara cadrului legal, ale Organizației Criminale „ȘOR” de a organiza..
Cum să răcim piața imobiliară: un plan de acțiune pentru Moldova bazat pe experiența Ucrainei și a României # Oficial.md
Piața imobiliară din Moldova este supraîncălzită. Acesta este un dat. Asta spun specialiștii și economiștii,..
Partidul Republican „Inima Moldovei” – protest la sediul PAS: Am devenit principala țintă a guvernării # Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei”, în această dimineață, a protestat la sediul partidului de guvernare –..
Arest preventiv pe 30 de zile pentru șoferul implicat în accidentul rutier din Cahul soldat cu decesul a două persoane # Oficial.md
La 15 august 2025, urmare a demersului procurorilor din cadrul Procuraturii Cahul, a fost dispusă..
Andrei Năstase lansează un pachet amplu de măsuri dedicate cetățenilor aflați peste hotare, menit să consolideze legătura dintre Diasporă și țară # Oficial.md
Candidatul independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Andrei Năstase, lansează un pachet amplu..
Un fost deputat a fost condamnat pentru îmbogățire ilicită și obligat să achite aproximativ 2,5 mln. lei # Oficial.md
La data de 14 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în..
Iarmaroace, târguri dulci și festivaluri delicioase în acest weekend în sectorul Buiucani al Capitalei # Oficial.md
Primăria Chișinău invită locuitorii și oaspeții Capitalei să petreacă acest weekend în sectorul Buiucani, unde..
Avocatul Poporului a inițiat o investigație privind accidentele grave de muncă înregistrate în ultimele luni pe șantierele de construcție din Chișinău # Oficial.md
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a inițiat din oficiu o investigație privind o serie de accidente..
Comisia Electorală Centrală informează că procesul de înregistrare pentru votul prin corespondență s-a încheiat pe..
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” pledează pentru o nouă reformă administrativ-teritorială # Oficial.md
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” consideră că o nouă reformă administrativ-teritorială este o..
(VIDEO) Ion Ceban: În campania electorală prezidențială din România mi s-a propus să ne întâlnim cu Nicușor Dan # Oficial.md
„În campania electorală prezidențială din România mi s-a propus să ne întâlnim cu Nicușor Dan,..
Pe 15 august 2025, Poșta Moldovei aduce în atenție istoria, contribuția semnificația la frumusețea tradițiilor..
Bilanțul activității Serviciului 112: Timpul de procesare a apelurilor și transmiterea informației s-a redus considerabil # Oficial.md
În primele șase luni ale anului, Serviciul 112 a înregistrat realizări importante în domenii esențiale..
LOC: Vom prezenta cu mândrie una din cele mai bune liste de candidați pentru aceste alegeri # Oficial.md
Liga Orașelor și Comunelor (LOC) a depus ieri actele pentru înregistrarea în cursa electorală. Potrivit..
Aseară, în jurul orei 21:50, pe traseul R6, în apropierea localității Fedoreuca din raionul Orhei,..
Primăria Chișinău informează că, în perioada 15 august, ora 00:01 – 17 august, ora 12:00,..
ASP: Din 18 august, toate documentele pe suport de hârtie în 3 domenii de activitate vot fi înregistrate la sediul ASP din Chișinău # Oficial.md
Începând cu 18 august 2025, toate documentele, pe suport de hârtie, aferente următoarelor domenii de..
Olga Cebotari: „PSRM va proteja votul diasporei împreună cu partenerii de bloc și alte forțe politice” # Oficial.md
Membrul Comitetului Executiv al PSRM, Olga Cebotari, a reiterat angajamentul Partidului Socialistilor de a apăra..
Pe parcursul zilei de astăzi, Comisia Electorală Centrală a recepționat două cereri de înregistrare a..
În perioada ianuarie–iunie 2025, 228,3 mii persoane au beneficiat de serviciile agențiilor de turism și..
Poliția: Persoanele care au atentat la securitatea primarului din Stăuceni au fost reținute astăzi # Oficial.md
Persoanele care au atentat la securitatea primarului din Stăuceni, aruncând în adiacentul casei sale un..
Partidul Republican „Inima Moldovei” îşi exprimă solidaritatea cu cetăţenii hărţuiţi de guvernare şi vine cu un apel # Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, îşi exprimă indignarea faţă de acţiunile PAS..
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală și Agenția de Dezvoltare Regională Chișinău au semnat..
Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice al INI, avertizează populația despre apariția unei noi metode de..
