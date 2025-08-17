Scrisul de mână renaște: Eveniment special de caligrafie
Radio Moldova, 17 august 2025 12:50
Într-o lume dominată de taste, ecrane și notificări, scrisul de mână pare să fi devenit o abilitate rară, chiar aproape uitată. Ziua Mondială a Caligrafiei, marcată în cea de-a doua zi de miercuri a lunii august, este o ocazie perfectă de a ne reaminti de plăcerea pe care o aduce contactul cu stiloul. La Iași, a fost organizat workshop-ul „Caligrafie și Lettering” cu scopul de a aprofunda tehnicile caligrafice.
RETROSPECTIVA // Manevrele Rusiei împotriva R. Moldova continuă, proteste și coruperea alegătorilor, summitul Trump - Putin fără un acord semnat # Radio Moldova
Manevrele de război informațional și atacurile cibernetice ale Rusiei împotriva Republicii Moldova, protestul neautorizat al Blocului „Victorie” și depunerea jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale au marcat săptămâna aceasta. Totodată, viitorul procuror general urmează să fie desemnat, iar Vladimir Plahotniuc se apropie de extrădare. Pe plan extern, summitul Trump–Putin din Alaska nu a adus niciun acord privind Ucraina
Curtea Constituțională, în componență deplină: jurământ depus în Parlament pe fundalul protestelor opoziției # Radio Moldova
Cei cinci judecători ai Curții Constituționale – Liuba Șova, Nicolae Roșca, Domnica Manole, Sergiu Litvinenco și Ion Malanciuc – au depus duminică, 17 august, jurământul de accedere în funcție de la tribuna Parlamentului, în prezența președintei Maia Sandu, a spicherului Igor Grosu, a 78 de deputați și a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). În timp ce majoritatea parlamentară a aplaudat fiecare magistrat care a ieșit în față să citească jurământul, opoziția a scandat: „Demisia”, „Rușine” și „Uzurpatorii”.
O nouă înfruntare între 2 cei mai buni tenismani ai momentului se va da la Cincinnati. Spaniolul Carlos Alcaraz și italianul Jannik Sinner vor juca finala turneului ATP din statul american Ohio.
Cei cinci judecători ai Curții Constituționale – Liuba Șova, Nicolae Roșca, Domnica Manole, Sergiu Litvinenco și Ion Malanciuc – au depus duminică, 17 august, jurământul de accedere în funcție de la tribuna Parlamentului, în prezența președintei Maia Sandu, a spicherului Igor Grosu, a 78 de deputați și a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). În timp ce majoritatea parlamentară a aplaudat fiecare judecător care ieșea în față să citească jurământul, opoziția a scandat: „Demisia”, „Rușine” și „Uzurpatorii”.
După anunțul privind introducerea de către Departamentul Trezoreriei SUA a sancțiunilor împotriva stablecoinului în ruble A7A5, asociat cu oligarhul Ilan Șor, prețul monedei pe piață a scăzut brusc cu 13%, transmite IPN.
După ce li se spune, de mai bine de un secol, că limba lor se scrie fonetic, românii nu-și mai dau seama că scriu folosind niște convenții deseori extrem de artificiale.
Cei cinci judecători ai Curții Constituționale – Liuba Șova, Nicolae Roșca, Domnica Manole, Sergiu Litvinenco și Ion Malanciuc – au depus duminică, 17 august, jurământul de accedere în funcție de la tribuna Parlamentului, în prezența președintei Maia Sandu, a spicherului Igor Grosu, a 78 de deputați și ai membrilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). În timp ce majoritatea parlamentară a aplaudat fiecare judecător care ieșea în față să citească jurământul, opoziția a scandat: „Demisia”, „Rușine” și „Uzurpatorii”.
Paris, Berlin și Londra, în apel comun privind Ucraina înainte de vizita lui Zelenski în SUA # Radio Moldova
Liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii – țări ale așa-numitei „coaliții a celor dispuși” – intenționează să aibă duminică o convorbire pentru a discuta situația după negocierile dintre președinții SUA și Rusiei în Alaska și înaintea întâlnirii lui Volodimir Zelenski cu Donald Trump la Washington, relatează serviciul rus al BBC News.
ULTIMA ORĂ // Noii judecători ai Curții Constituționale au depus jurământul la tribuna Parlamentului, în timp ce opoziția scanda „Demisia” și „Uzurpatorii” # Radio Moldova
Cei cinci judecători ai Curții Constituționale – Liuba Șova, Nicolae Roșca, Domnica Manole, Sergiu Litvinenco, Ion Malanciuc – au depus duminică, 17 august, jurământul de accedere în funcție de la tribuna Parlamentului, în prezența președintei Maia Sandu, a spicherului Igor Grosu și a deputaților. În timp ce majoritatea parlamentară a aplaudat fiecare judecător care ieșea în față să citească jurământul, opoziția a scandat: „Demisia”, „Rușine” și „Uzurpatorii”.
Putin propune, Trump acceptă, Zelenski refuză: disputa asupra teritoriilor ucrainene # Radio Moldova
Președintele american Donald Trump susține propunerea pe care omologul său rus Vladimir Putin i-a prezentat-o vineri la summitul lor din Alaska privind preluarea de către Rusia a controlului deplin asupra Donbas-ului ucrainean și de a îngheța linia frontului din celelalte regiuni ucrainene pe care armata rusă le controlează parțial, relatează Agerpres cu referire la AFP, care citează o sursă ce are cunoștință de acest subiect.
Proiectul de transformare a Minei Chișinău într-o sursă alternativă de apă potabilă pentru locuitorii din sectoarele Rîșcani și Ciocana, deja de doi ani se află la etapa a doua. Administrația așteaptă avizul necesar pentru a putea utiliza apa din mină și a o livra în rețeaua publică. Potrivit autorităților competente, documentul poate fi acordat doar după prezentarea unor analize actualizate ale calității apei. Până atunci, este pompată și revărsată în râul Bâc.
Interesul moldovenilor pentru transportul sustenabil este în continuă creștere. În prima jumătate a anului, au fost înregistrate 15 mii de mașini electrice sau hibride. În comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, majorarea este de câteva sute de procente. Șoferii spun că aleg astfel de vehicule, deoarece îi scapă, total sau parțial, de cheltuielile pentru combustibil.
Themed tents, live demonstrations, and interactive exhibits transformed Chișinău’s Great National Assembly Square on Saturday into a true hub for public safety.
Jaf contra cronometru: Cât timp le-a trebuit hoților ca să fure dintr-un magazin bunuri de 2 milioane de dolari # Radio Moldova
Hoții au furat aproximativ 2 milioane de dolari în diamante, ceasuri de lux, aur și alte articole, într-un jaf îndrăzneț comis în plină zi într-un magazin de bijuterii din Seattle, care a durat doar 90 de secunde, relatează News.ro, cu referire la AP.
Sere europene, la Bardar: a revenit de peste hotare și și-a deschis o afacere cu flori # Radio Moldova
Sere conform rigorilor europene. În satul Bardar din raionul Ialoveni, pasiunea pentru flori a fost transformată într-o afacere modernă. Vorbim despre Elizaveta Ghimp care s-a aflat mai mulți ani peste hotare. Revenită acasă, a preluat îndeletnicirea părinților și a transformat-o într-o mică afacere de familie.
FOTO, VIDEO // Protestatarii adunați la îndemnul lui Șor au încercat să instaleze corturi în scuarul Gării din Chișinău: oamenii legii le-au confiscat # Radio Moldova
După ce au stat preț de câteva ore în fața Gării și au ascultat discursuri critice la adresa guvernării R. Moldova, cele câteva zeci de protestatari, care au răspuns la apelul condamnatului Ilan Șor și s-au adunat sâmbătă, 16 august, în fața Gării, au început să instaleze corturi, după ora 20.30. Polițiștii au intervenit în forță, au confiscat corturile și le-au explicat manifestanților că riscă pedepse. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, protestul este ilegal, fiind interzis de administrația publică locală. „Ați venit noaptea ca tâlharii și ați furat corturile”, le-a reproșat oamenilor legii Alexei Lungu, liderul Partidului „Șansă”, afiliat lui Ilan Șor.
NPR: Planul întâlnirii Trump–Putin a fost diferit de ceea ce s-a întâmplat în realitate # Radio Moldova
Radioul Public Național American (NPR) relatează că într-un printer public al unui hotel din Anchorage au fost găsite opt pagini de documente care descriau planul întâlnirii dintre președinții Statelor Unite și Rusiei, transmite BBC News.
Cele câteva zeci de protestatari, care au răspuns la apelul condamnatului Ilan Șor și s-au adunat sâmbătă, 16 august, în fața Gării, au început să instaleze corturi, după ora 20.30.
Zilele Diasporei: PMAN a găzduit expoziții și jocuri educative dedicate siguranței publice # Radio Moldova
Corturi tematice, demonstrații vii și expoziții au transformat sâmbătă Piața Marii Adunări Naționale într-un adevărat centru interactiv al siguranței publice. Cetățenii au putut descoperi cum acționează polițiștii, pompierii, salvatorii sau vameșii și au testat echipamente moderne. Iar cei mici s-au bucurat de ateliere și jocuri educative. Evenimentul a fost organizat în cadrul Zilelor Diasporei.
Așa-numitul protest organizat de susținătorii lui Ilan Șor în zona Gării din Chișinău a urmărit în principal testarea capacității de reacție a Poliției și o tentativă de a stimula mobilizarea oamenilor prin plată, a declarat pentru Moldova 1 expertul comunității Watchdog, Andrei Curăraru.
The Dinamo Stadium in the capital was filled with an electrifying atmosphere as 12 teams competed in the Moldovan Diaspora Mini-Football Cup.
Propunerea Kremlinului către Trump: front înghețat în sudul Ucrainei, dar cedarea de către Kiev a Donețkului # Radio Moldova
Vladimir Putin a propus, în cadrul negocierilor cu Donald Trump, să fie „înghețată” linia frontului în regiunile Zaporojie și Herson, cu condiția ca armata ucraineană să părăsească întreg teritoriul regiunii Donețk, scrie publicația Financial Times (FT), citată de BBC News.
METEO // Cod galben de caniculă: până la plus 35 de grade Celsius, duminică, în sudul și centrul R. Moldova # Radio Moldova
Canicula revine în R. Moldova. Meteorologii din R. Moldova au anunțat temperaturi mari pentru sudul și centrul R. Moldova, în ziua de duminică, 17 august.
Generalul Richard Shirreff: Aderarea la NATO, salvare pentru Ucraina. Ce spun alți experți despre summitul de la Alaska # Radio Moldova
„Aderarea la NATO este singura cale de a pune capăt războiului din Ucraina”, afirmă generalul Sir Richard Shirreff, citat de Sky News. Fostul comandant adjunct suprem al NATO se declară dezamăgit de rezultatele summitului Trump-Putin. Richard Shirreff a spus că Statele Unite ar fi avut „tot dreptul” să îl aresteze pe Vladimir Putin la sosirea în Alaska, „să-l bage într-o salopetă portocalie și să-l trimită în Haga în lanțuri”.
Eveniment de amploare pe stadionul Dinamo din capitală: 12 echipe au participat la Cupa Diasporei la mini-fotbal # Radio Moldova
Atmosferă elecrizantă pe stadionul Dinamo din capitală. 12 echipe au participat la Cupa Diasporei moldovenești la mini-fotbal. Moldoveni stabiliți în Italia, Irlanda, Spania, Franța, Marea Britanie, Germania sau Portugalia, plus alte câteva echipe din Republica Moldova au demonstrat faptul că fotbalul nu este doar un spectacol, ci și un fenomen social.
Ungheni's renowned sculpture camp is back after a seven-year absence.
Al-Nassr continuă să facă ravagii pe piața transferurilor în această vară. Clubul saudit a anunțat oficial că l-a achiziționat pe Kingsley Coman de la Bayern Munchen. Suma plătită pentru fotbalistul francez este de 25 de milioane de euro.
Atmosferă elecrizantă pe stadionul Dinamo din capitală. 12 echipe au participat la Cupa Diasporei moldovenești la mini-fotbal. Moldoveni stabiliți în Italia, Irlanda, Spania, Franța, Marea Britanie, Germania sau Portugalia, plus alte câteva echipe din Republica Moldova au demonstrat faptul că fotbalul nu este doar un spectacol, ci și un fenomen social.
Armata rusă a lansat asupra Ucrainei o rachetă balistică „Iskander-M” și 85 de drone de atac Shahed, împreună cu dispozitive de diversiune, chiar în timpul negocierilor dintre președinții Vladimir Putin și Donald Trump, desfășurate în Alaska, relatează The Moscow Times.
Procuratura: Bărbatul care a detonat un dispozitiv la curtea primarului din Stăuceni și-a recunoscut fapta # Radio Moldova
Bărbatul învinuit de detonarea unui dispozitiv explozibil lângă locuința primarului din Stăuceni a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile. Decizia a fost luată de instanță la solicitarea procurorilor din cadrul Oficiului Râșcani al Procuraturii Chișinău.
Zeci de cetățeni au ignorat avertismentele autorităților de a nu participa la proteste ilegale, pentru că riscă să fie amendați, și s-au adunat sâmbătă, 16 august, la Gară, răspunzând la îndemnul condamnatului Ilan Șor, care i-a chemat să protesteze „nonstop” împotriva guvernării.
Turneul WTA de la Cincinnati a rămas fără primele două favorite. Arina Sabalenka și Cori Gauff au fost eliminate în faza sferturilor de finală.
Zeci de cetățeni au ignorat avertismentele autorităților de a nu participa la proteste ilegale, pentru că riscă să fie amendați, și s-au adunat astăzi la Gară, răspunzând la îndemnul condamnatului Ilan Șor, care i-a chemat să protesteze „nonstop” împotriva guvernării.
Egor Platon – fiul controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, care se ascunde la Londra de justiția din R. Moldova - a fost reținut vineri de către Interpol în Spania. Potrivit surselor ZdG, acesta era dat în căutare internațională, fiind vizat într-un dosar privind circulația ilegală a drogurilor, în scop de înstrăinare, în proporții deosebit de mari. Informația privind reținerea lui Egor Platon a fost confirmată de către purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General al Poliției (IGP), Diana Fetco.
Liderii europeni – printre care președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul italian Giorgia Meloni și cancelarul german Friedrich Merz – salută eforturile lui Donald Trump de a opri uciderile din Ucraina, de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei și de a obține o pace justă și durabilă, se arată într-o declarație publicată pe site-ul Consiliului European în urma discuției purtate cu președintele american și cu liderul de la Kiev.
Supporters of fugitive oligarch Ilan Șor set up tents on Saturday on the platform of the Chișinău Railway Station as part of a protest announced by the "Victory" Bloc.
Campioana Angliei FC Liverpool a debutat cu o victorie spectaculoasă în noua ediție de Premier League. „Cormoranii” au învins pe FC Bournemouth cu 4-2 în meciul disputat pe stadionul Anfield.
Acțiunile rusești s-au prăbușit după refuzul lui Putin de a înceta focul în Ucraina. Investitorii ruși pierd miliarde # Radio Moldova
Piața de acțiuni din Rusia a reacționat prin scădere în urma negocierilor dintre Vladimir Putin și Donald Trump, care au durat de două ori mai puțin decât era planificat și, potrivit lui Trump, nu au condus la un acord privind Ucraina, relatează The Moscow Times.
Susținătorii oligarhului fugar Ilan Șor au instalat, sâmbătă-dimineață, 16 august, corturi pe peronul Gării din Chișinău, în cadrul unui protest anunțat de Blocul „Victorie”. Manifestația nu a fost autorizată, iar forțele de ordine prezente la fața locului au intervenit imediat, demontând corturile și escortând mai mulți participanți la inspectoratele de poliție.
Susținătorii oligarhului fugar Ilan Șor au instalat, sâmbătă, corturi pe peronul Gării din Chișinău, în cadrul unui protest anunțat de Blocul „Victorie”. Manifestația nu a fost autorizată, iar forțele de ordine prezente la fața locului au intervenit imediat, demontând corturile și escortând mai mulți participanți la inspectoratele de poliție.
„Rusia este o putere foarte mare”: Trump anunță că războiul din Ucraina s-ar putea încheia cu schimb de teritorii # Radio Moldova
Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu acordat Fox News că a fost de acord cu omologul său rus Vladimir Putin, la discuțiile din Alaska, purtate pe 15 august, că războiul din Ucraina se va încheia cu schimburi de teritorii și un anumit tip de garanție de securitate din partea SUA, informează CNN.
Zelenski, după discuția cu Trump: „Susținem o întâlnire trilaterală Ucraina–SUA–Rusia”. Liderul de la Kiev este așteptat luni la Washington # Radio Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat pe contul său de Telegram că a avut o discuție „lungă și consistentă” cu președintele american Donald Trump, mai întâi în format tête-à-tête și ulterior cu participarea liderilor europeni. Întâlnirea a durat aproximativ o oră și jumătate, dintre care o oră doar între cei doi șefi de stat.
În Rusia, summitul din Alaska a fost primit cu o bucurie pronunțată, ținând cont că președintele Vladimir Putin a fost întâmpinat cu fast de președintele Trump pe teritoriul american și a părut să pună capăt izolării diplomatice de peste trei ani a liderului rus, scrie Digi24.ro, cu referire la The New York Times (NYT). Încetarea războiului din Ucraina a fost pe ordinea de zi, dar nici Putin, nici Trump nu au anunțat un acord de încetare a focului după întâlnirea de aproape trei ore. Unii politicieni de la Kiev spun că summitul este un eșec, din punctul lor de vedere.
Melania Trump se implică: mesaj personal către Vladimir Putin despre copiii ucraineni răpiți # Radio Moldova
Soția președintelui american Donald Trump, Melania Trump, a abordat situația dificilă a copiilor din Ucraina și Rusia într-o scrisoare personală adresată președintelui rus Vladimir Putin, relatează Agerpres, cu referire la Reuters, care citează doi oficiali de la Casa Albă.
Din SUA în R. Moldova: voluntarii Corpului Păcii învață limba română și tradițiile locale # Radio Moldova
Douăzeci și șapte de tineri din Statele Unite ale Americii au depus jurământul de voluntari ai Corpului Păcii în Republica Moldova. Ei au urmat un program de pregătire pentru a deveni profesori de limba engleză și educație pentru sănătate sau consultanți în dezvoltare comunitară. Pe durata instruirii, tinerii au fost găzduiți de familii de la noi din țară și, în mai puțin de două luni, au învățat limba română și chiar să danseze hora moldovenească.
Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu acordat Fox News că a fost de acord cu omologul său rus Vladimir Putin, la discuțiile din Alaska, purtate pe 15 august, că războiul din Ucraina se va încheia cu schimburi de teritorii și un anumit tip de garanție de securitate din partea SUA, informează CNN.
Cinci țări din Europa au salarii minime ce depășesc suma de două mii de euro lunar: R. Moldova și Ucraina, la coada clasamentului # Radio Moldova
Deși salariul minim pe economie din R. Moldova a fost majorat, începând cu 1 ianuarie 2025, de la 5.000 la 5.500 de lei, Republica Moldova înregistrează unul dintre cele mai mici salarii minime pe economie din Europa. În Uniunea Europeană, sunt câteva state care raportează salarii minime pe economie mai mari de două mii de euro pe lună sau de circa 39 de mii de lei.
Președintele rus Vladimir Putin pare să fi câștigat mai mult timp în urma discuțiilor pe care le-a avut cu președintele american Donald Trump după summitul din Alaska, unde au vorbit departe de ochii presei aproape trei ore, dar nu au anunțat nimic concret ulterior. Declarațiile de presă scurte și vagi făcute de Putin și Trump sunt criticate în spațiul public.
Tabără de sculptură în cadrul proiectului „Viitorul începe Azi”: sculptori din patru țări, reuniți la Ungheni # Radio Moldova
Renumita tabără de sculptură a revenit în orașul Ungheni după șapte ani de absență. Tema actualei ediții este „La Steaua-omagiu lui Mihai Eminescu". În preajma Palatului de Cultură din Ungheni lucrează cu inspirație 11 sculptori din Republica Moldova, România, Austria și Irlanda. Tabăra este realizată în cadrul proiectului Asociației „Viitorul începe Azi".
