Zelenski pleacă în SUA, după întâlnirea Trump-Putin din Alaska: „Sunt recunoscător pentru invitație”

Extradarea lui Plahotniuc Curtea de Apel din Atena a aprobat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Moldova. Acum, decizia trebuie confirmată de Ministerul Justiției al Greciei. Plahotniuc nu s-a prezentat în instanță, dar a trimis un acord scris privind extrădarea. Potrivit avocatului Lucian Rogac, Plahotniuc ar putea fi extrădat până la sfârșitul lunii august. Între timp, pe rețelele de socializare a apărut un mesaj audio în care o voce, asemănătoare cu cea a lui Plahotniuc, confirmă «ferma intenție» de a reveni în Moldova, […]