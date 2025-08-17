Un cuplu căsătorit, învinuit de explozia de lângă casa primarului din Stăuceni: unul dintre ei, plasat în arest
NewsMaker, 17 august 2025 09:50
Una dintre cele două persoane care a fost reținută în cazul provocării unei explozii lângă locuința primarului orașului Stăuceni a fost plasată în arest preventiv pentru 20 de zile. Este vorba despre un bărbat. Cea de-a doua persoană – soția bărbatului – este cercetată în stare de libertate. Informațiile au fost raportate de Procuratura Generală
Acum 10 minute
09:50
Zelenski pleacă în SUA, după întâlnirea Trump-Putin din Alaska: „Sunt recunoscător pentru invitație” # NewsMaker
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va efectua o vizită la Washington pe 18 august, la invitația președintelului american Donald Trump, pentru a discuta „toate detaliile legate de încheierea uciderilor și de finalizarea războiului" din Ucraina. Anunțul a fost făcut de liderul ucrainean pe canalul său de Telegram, după o convorbire telefonică cu Trump, în care acesta
09:50
Melania Trump i-a scris lui Putin despre copiii ucraineni răpiți de Rusia. Scrisoarea, înmânată personal de președintele SUA # NewsMaker
Președintele SUA, Donald Trump, i-a transmis omologului său rus, Vladimir Putin, o scrisoare din partea soției sale, Melania Trump, în timpul întrevederii din Alaska. Epistola face referire la copiii Ucraineni răpiți în timpul invaziei ruse din Ucraina. Informația a fost raportată de agenția de presă Reuters, care face trimitere la două surse de la Casa
09:50
Fostul speaker și finul lui Plahotniuc, Andrian Candu, face apel la democrați să se unească în ajun de alegeri: „Unele legături trec dincolo de timp” # NewsMaker
Andrian Candu, fost președinte al Parlamentului și finul de cununie al ex-liderului democrat Vladimir Plahotniuc, face apel către foștii colegi de partid să-și consolideze sprijinul în jurul Partidului Democrat Modern din Moldova, în perspectiva alegerilor parlamentare din toamnă. Anunțul vine la scurt timp după ce formațiunea – fondată de foști deputați democrați – a confirmat
09:50
Egor Platon – fiul controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, care se ascunde de justiția din Republica Moldova la Londra – a fost reținut pe 15 august de către Interpol, în Spania. Informația a fost raportată de ZdG, care face trimitere la sursele sale. Ulterior, purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General al Poliției (IGP), Diana
09:50
La două zile după ce ar fi vizitat Rusia, Furtună a depus actele la CEC: Vrea să participe la alegerile parlamentare # NewsMaker
Victoria Furtună, fost procuror și candidat la prezidențiale, despre care investigațiile indică posibile legături cu oligarhul fugar Ilan Șor, a depus actele la Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru înregistrarea partidului pe care îl conduce – Moldova Mare – la scrutinul parlamentar din toamnă. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Furtună a declarat că își propune
09:50
Lideri europeni, declarație după întâlnirea Trump-Putin: „Vom face mai mult pentru a menține Ucraina puternică” # NewsMaker
Opt lideri europeni, care au avut o discuție telefonică cu președintele SUA, Donald Trump, după întâlnirea acestuia cu omologul rus, Vladimir Putin, la care a fost discutată invazia rusă din Ucraina, au publicat o declarație comună. Aceștia au menționat că Ucraina trebuie să aibă „garanții de securitate solide" pentru a-și apăra eficient suveranitatea și integritatea
09:50
Ploile musonice fac peste 320 de morți în Pakistan. Printre victime, echipajul unui elicopter aflat în misiune de salvare # NewsMaker
Peste 320 de persoane și-au pierdut viața în nord-vestul Pakistanului în ultimele două zile, în urma ploilor torențiale și inundațiilor care au lovit regiunea, au anunțat sâmbătă autoritățile locale. Cele mai multe decese – 307 – au fost înregistrate în provincia muntoasă Khyber Pakhtunkhwa, potrivit Autorității Naționale pentru Managementul Dezastrelor. Alte nouă persoane au murit
09:50
PNM, înregistrat la parlamentare. Galbur: Vom duce Moldova unde îi este locul: România, UE și NATO # NewsMaker
Partidul Național Moldovenesc (PNM) a fost înregistrat la alegerile parlamentare din toamnă. Decizia a fost aprobată de Comisia Electorală Centrală în cadrul ședinței din 15 august. „După un drum plin de provocări, anunțăm cu bucurie și responsabilitate că Partidul Național Moldovenesc a fost înregistrat în cursa electorală pentru alegerile parlamentare. (…) Suntem o echipă unită,
09:50
Un cuplu căsătorit, învinuit de explozia de lângă casa primarului din Stăuceni: unul dintre ei, plasat în arest # NewsMaker
Una dintre cele două persoane care a fost reținută în cazul provocării unei explozii lângă locuința primarului orașului Stăuceni a fost plasată în arest preventiv pentru 20 de zile. Este vorba despre un bărbat. Cea de-a doua persoană – soția bărbatului – este cercetată în stare de libertate. Informațiile au fost raportate de Procuratura Generală
09:50
Protestul pe bani anunțat de Șor a început. Oamenii scandează mesaje anti-guvernare și cântă piese rusești # NewsMaker
Protestul antiguvernamental anunțat de oligarhul fugar Ilan Șor, pentru care a promis bani participanților, a început. Oamenii, care se află la Gara Feroviară din Chișinău, scandează mesaje împotriva autorităților și… cântă. De cealaltă parte, oamenii legii prezenți la fața locului atenționează că manifestația nu a fost autorizată și riscă să fie amendați. În jurul orei
Ieri
09:30
Un partid afiliat lui Șor vrea să ajungă în Parlament, chiar dacă autoritățile i-au respins dreptul de participare la scrutin # NewsMaker
Partidul Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei (FASM), afiliat oligarhului fugar Ilan Șor, insistă să participe la alegerile parlamentare. Formațiunea politică a depus actele necesare în acest sens la Comisia Electorală Centrală (CEC), chiar dacă a fost exclusă oficial din lista partidelor autorizate să candideze la scrutinul din 28 septembrie. „Am venit din nou
09:30
„Putin, pleacă acasă”. Proteste în Alaska înaintea întâlnirii președintelui rus cu Donald Trump # NewsMaker
Locuitorii din orașul Anchorage, statul american Alaska, protestează înainte de întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, în cadrul căreia urmează a fi discutată inclusiv invazia rusă din Ucraina. Participanții și-au manifestat sprijinul pentru Ucraina, au condamnat agresiunea militară rusească și s-au pronunțat împotriva prezenței lui Putin în Alaska. Sute
09:30
Ambasada Republicii Moldova în Grecia a emis alertă de călătorie în Republica Elenă din cauza incendiilor de pădure. Ambasada a recomandat cetățenilor să se informeze înainte de începerea călătoriilor și să evite zonele în care există incendii sau un risc iminent de producere a acestora. „Ambasada Republicii Moldova informează cetățenii care se află, tranzitează sau
09:30
FOTO Un copac a căzut peste mai multe mașini, în Chișinău. Responsabilii de la Primărie dau vina pe „condițiile meteo extreme” # NewsMaker
Un copac a căzut peste mai multe mașini din Chișinău. Incidentul a avut loc pe 15 august, pe strada Mihail Kogălniceanu. Întreprinderea „Spații Verzi" a declarat că angajații săi intervin la fața locului. Întreprinderea a dat vina pe condițiile meteorologice extreme, care „au dus la degradarea fitosanitară a mai multor arbori". Asociația de Gospodărire a
09:30
Dosarul „Renaștere”, blocat la CEC: propunerea de înregistrare a partidului la alegeri, respinsă. Ce urmează # NewsMaker
Partidul „Renaștere" – a cărui dizolvare este cerută în instanță – nu a fost înregistrat în cursa pentru alegerile parlamentare. Decizia a fost luată pe 15 august de Comisia Electorală Centrală (CEC), în ciuda unui raport pozitiv care arăta că actele depuse respectă prevederile legale și recomandau înregistrarea formațiunii. Din cei nouă membri ai CEC
09:30
Partidul Social Democrat European, înregistrat pentru parlamentare. Ulianovschi: „Aveți ce susține” # NewsMaker
Partidul Social Democrat European (PSDE) a fost înregistrat în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din toamnă. Decizia a fost luată de Comisia Electorală Centrală (CEC) în cadrul ședinței din 15 august. Membrii CEC au înregistrat lista de candidați ai PSDE la funcția de deputat și simbolul partidului – trei trandafiri. „PSDE este opțiunea europeană pentru
09:30
Cum arată botul lui Șor care adună date personale, anunță sarcini și promite „bonusuri” și ce riscați dacă dați curs VIDEO # NewsMaker
Oligarhul fugar Ilan Șor a lansat un apel către partidele sale afiliate și simpatizanți să participe la protestul programat pentru sâmbătă, deși poliția a avertizat că acțiunea nu este autorizată și este ilegală, iar participanții riscă sancțiuni. Pentru a facilita înscrierea, Șor a pus la dispoziție un canal bot pe Telegram. NewsMaker a accesat chatul
09:30
Tiraspolul cere 41 de secții de vot pentru moldovenii care locuiesc în regiunea transnistreană pentru parlamentare. Reacția Chișinăului # NewsMaker
Organul legislativ nerecunoscut de la Tiraspol a publicat pe 15 august textul unei declarații în care cere deschiderea a 41 de secții de vot pentru cetățenii Republicii Moldova din regiunea transnistreană pentru alegerile parlamentare din toamnă. Instituția nerecunoscută a menționat că documentul urmează a fi expediat, între altele, Parlamentului de la Chișinău. Contactat de NM,
09:30
Președintele SUA, Donald Trump, a avut pe 15 august o discuție telefonică cu omologul său belarus, Alexandr Lukașenko. Printre subiectele abordate s-a numărat inclusiv vizita președintelui Rusiei, Vladimir Putin, în Alaska. „Am avut o discuție minunată cu foarte respectatul președinte al Belarusului, Alexandr Lukașenko. Scopul apelului a fost să îi mulțumesc pentru eliberarea a 16
09:30
Întâlnirea dintre președintele SUA Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin este pe calea să înceapă în Alaska, în scurt timp. Discuțiile ar putea fi cruciale pentru războiul din Ucraina, pe fundalul tensiunilor internaționale și al presiunilor tot mai mari pentru găsirea unei soluții diplomatice. – Potrivit CNN, președintele SUA, Donald Trump, a sosit la
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Spania: alertă de călătorie din cauza unui val de căldură extremă. Ce temperaturi se vor înregistra # NewsMaker
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău a emis o alertă de călătorie pentru Spania. Cetățenii moldoveni aflați pe teritoriul țării sau care intenționează să călătorească acolo sunt avertizați cu privire la un val de căldură extremă, care afectează întreaga peninsulă, inclusiv Insulele Canare. Potrivit autorităților spaniole, canicula va persista până pe 18 august. Temperaturile
09:30
Guțul și-a găsit avocați străini: apărători din Franța și Spania preiau dosarul la Curtea de Apel # NewsMaker
Doi avocați internaționali preiau apărarea bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată la 7 ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului „Șor", declarat neconstituțional. Este vorba despre Gonzalo Boye, din Spania, și William Julié, din Franța. Anunțul a fost făcut de deputatul independent Vadim Fotescu, afiliat fugarului Ilan Șor, în cadrul unui nou protest
09:30
Fugarul Ilan Șor, condamnat pentru fraudă bancară, a anunțat din Rusia o nouă locație pentru protestele „pe termen nelimitat" împotriva guvernării, la care a promis „salarii" lunare de câte 3.000 de dolari participanților. Susținătorii săi sunt în continuare chemați în stradă pe 16 august, însă nu în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), ci la Gara
09:30
Care este starea actuală a relațiilor dintre Republica Moldova și SUA? Răspunsul lui Popșoi # NewsMaker
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, consideră că Republica Moldova și Statele Unite ale Americii au relații „foarte bune" în prezent. Diplomatul a declarat că aprobarea actualei administrații americane, conduse de președintele Donald Trump, prentru deschiderea celor două Consulate ale Republicii Moldova în Sacramento și Chicago la începutul anului curent este „un semn de încredere". Precizările
09:30
Explozia de lângă casa primarului de Stăuceni. Suspecții, reținuți în timp ce încercau să părăsească R. Moldova # NewsMaker
Persoanele care au provocat o explozie lângă locuința primarului din Stăuceni – două la număr – au fost reținute pe 14 august în timp ce încercau să părăsească țara. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General al Poliției (IGP) într-un comunicat. „Persoanele care au atentat la securitatea primarului din Stăuceni, aruncând în adiacentul casei sale
09:30
Postul vamal de frontieră Leova-Bumbăta, de la granița Republicii Moldova cu România, va începe să funcționeze în regim 24/24, începând cu 15 august, ora 08:00. Anunțul a fost făcut într-un comunicat de Serviciul Vamal al țării noastre. Potrivit sursei citate, decizia privind funcționarea postului vamal Leova-Bumbăta non-stop a fost luată de comun acord de autoritățile
09:30
Autoritatea Aeronautică Civilă a venit cu detalii despre avioanele ucrainene care au aterizat la Aeroportul Mărculești # NewsMaker
Autoritatea Aeronautică Civilă (ACC) a venit pe 14 august cu detalii despre cele trei avioane ucrainene destinate misiunilor de căutare și salvare care au aterizat la aeroportul din Mărculești. Instituția a precizat că aeronavele se află la aeroportul din nordul Republicii Moldova pentru lucrări de mente
09:30
Donație de echipament chirurgical din partea SUA pentru Spitalul Soroca. Secția de profil, însă, se năruiește # NewsMaker
Spitalul Raional Soroca „Anatolie Prisăcari” a primit din partea Guvernului SUA echipament chirurgical endoscopic de ultimă generație, în calitate de donație. Anunțul a fost făcut pe 14 august de Ministerul Sănătății, care a precizat că valoarea echipamentului este de peste 2,7 milioane de lei. Între timp, în presă a fost publicat un reportaj despre starea […] The post Donație de echipament chirurgical din partea SUA pentru Spitalul Soroca. Secția de profil, însă, se năruiește appeared first on NewsMaker.
09:30
Statele Unite ale Americii au impus sancțiuni împotriva companiilor A7, A71 și A7 Agent, controlate de oligarhul fugar Ilan Șor și de banca rusească „Promsviazbank”. Despre acest lucru a anunțat pe 14 august Departamentul Trezoreriei SUA. Departamentul Trezoreriei SUA a inclus pe lista de sancțiuni platforma de schimb de criptomonede Grinex din Kârgâzstan, creată de […] The post SUA a impus sancțiuni împotriva unor companii controlate de Ilan Șor appeared first on NewsMaker.
09:30
NM Espresso: Șor a găsit un nou loc pentru proteste, Guțul va fi apărată de avocați din UE, un primar este acuzat de omor # NewsMaker
Protestul lui Șor: Ceban, poliția, Tauber La Chișinău a izbucnit o dispută publică între poliție și primărie pe marginea protestului pe termen «nelimitat» anunțat de Ilan Șor. Poliția a cerut ca primăria să nu elibereze autorizație pentru planificată în Piața Marii Adunări Naționale, iar primarul a declarat că acest lucru nu ține de competența lui. Ce spune legea despre această situație și cine a greșit — în materialul «Ceban sau poliția?». Totuși, disputa și-a pierdut sensul […] The post NM Espresso: Șor a găsit un nou loc pentru proteste, Guțul va fi apărată de avocați din UE, un primar este acuzat de omor appeared first on NewsMaker.
14 august 2025
09:30
Stamate, oficial în cursa electorală pentru parlamentare: „Un singur deputat poate opri o majoritate. Eu am demonstrat” # NewsMaker
Fosta membră a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), deputata neafiliată Olesea Stamate, a fost înregistrată oficial în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din septembrie. Stamate, care candidează pentru un nou mandat independent, a primit undă verde de la Comisia Electorală Centrală (CEC) pe 13 august. Parlamentara a calificat decizia, într-o reacție pe rețelele de socializare, […] The post Stamate, oficial în cursa electorală pentru parlamentare: „Un singur deputat poate opri o majoritate. Eu am demonstrat” appeared first on NewsMaker.
09:30
PNM cere dizolvarea partidului condus de Arina Spătaru, înregistrat în cursa pentru parlamentare. Sesizarea, depusă la CEC # NewsMaker
Partidul Național Moldovenesc (PNM) a depus o sesizare la Comisia Electorală Centrală (CEC) prin care solicită dizolvarea Partidului „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” (ALDE), înregistrat în cursa pentru alegerile parlamentare din toamnă. Liderul PNM, Dragoș Galbur, afirmă că demersul este susținut „de probe clare” care ar demonstra „implicarea grupării criminale conduse de Ilan Șor […] The post PNM cere dizolvarea partidului condus de Arina Spătaru, înregistrat în cursa pentru parlamentare. Sesizarea, depusă la CEC appeared first on NewsMaker.
09:30
George Simion consideră Moldova „un stat artificial”: „Soluția, reunirea cu patria mamă” # NewsMaker
Președintele AUR de la București, George Simion, consideră Republica Moldova – țară în care este interzis – „un stat artificial”. El a pledat, în cadrul unui eveniment, pentru „reunirea” Republicii Moldova cu România, pe care a descris-o drept „o soluție normală, din punct de vedere istoric, identitar și geopolitic”, scrie Agerpres. „Poziția noastră, a AUR, […] The post George Simion consideră Moldova „un stat artificial”: „Soluția, reunirea cu patria mamă” appeared first on NewsMaker.
09:30
Trei avioane ucrainene au survolat orașul Bălți. Autoritatea Aeronautică Civilă: „Zborurile, coordonate prin canale diplomatice” # NewsMaker
Trei avioane ucrainene au survolat, pe 13 august, orașul Bălți, îndreptându-se spre Aeroportul Mărculești pentru lucrări de mentenanță. Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) a confirmat pentru NewsMaker că zborurile au fost coordonate prin canale diplomatice și că aeronavele dețin toate autorizațiile necesare. „Avioanele, trei în total, sunt din Ucraina. Zborurile au fost coordonat prin canale diplomatice. […] The post Trei avioane ucrainene au survolat orașul Bălți. Autoritatea Aeronautică Civilă: „Zborurile, coordonate prin canale diplomatice” appeared first on NewsMaker.
09:30
Undă verde de la CEC: Blocul „Unirea Națiunii”, înregistrat în cursa pentru parlamentare # NewsMaker
Blocul „Unirea Națiunii”, format din Partidul Reîntregirii Naționale „ACASĂ” și Partidul Național Liberal, poate participa la alegerile parlamentare din toamnă. Blocul și simbolul său electoral a fost înregistrat de Comisia Electorală Centrală (CEC) pe 13 august. Într-o reacție pe rețelele de socializare, fostul deputat în primul Parlament, liderul Partidului Reîntregirii Naționale, Valentin Dolganiuc, a felicitat […] The post Undă verde de la CEC: Blocul „Unirea Națiunii”, înregistrat în cursa pentru parlamentare appeared first on NewsMaker.
09:30
Guvernul de la București a introdus o taxă fixă de 25 de lei românești (aproximativ 100 de lei moldovenești) pentru coletele extracomunitare de până la 150 de euro. Măsura se aplică comenzilor de pe platforme precum Shein, Temu și AliExpress. Ministrul român al Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că, în Europa, volumul acestor colete sub 150 […] The post Comenzile online din afara UE vor costa mai mult: noile „taxe Temu” impuse de România appeared first on NewsMaker.
09:30
Spătaru, după ce Galbur a cerut dizolvarea ALDE: Încearcă să reducă la tăcere singurul partid care a contribuit la destructurarea rețelei Șor # NewsMaker
Partidul „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” (ALDE) respinge acuzațiile lansate de Partidul Național Moldovenesc (PNM), care susține că ar deține „probe clare” privind implicarea grupării conduse de Ilan Șor în „finanțarea și controlul” formațiunii. Arina Spătaru a calificat demersul drept „un exercițiu de manipulare politică” și a reamintit, într-o reacție pentru NewsMaker, că în […] The post Spătaru, după ce Galbur a cerut dizolvarea ALDE: Încearcă să reducă la tăcere singurul partid care a contribuit la destructurarea rețelei Șor appeared first on NewsMaker.
09:30
PAS i-a retras sprijinul politic primarul localității Frumușica, din raionul Florești. Decizia vine după ce în presă a apărut informația că edilul este suspectat pentru comiterea unui omor. „Cu referire la primarul localității Frumușica, din raionul Florești, suspectat pentru comiterea unui omor acum 7 ani, precizăm următoarele: astăzi dimineața i-a fost retras sprijinul politic prin […] The post PAS își retrage sprijinul pentru un primar. Presă: edilul este suspect de crimă appeared first on NewsMaker.
09:30
NM Espresso: Plahotniuc, mai aproape de extrădare, PAS cere bani de la cetățeni, 443 de canale pe TikTok vor fi blocate # NewsMaker
Extradarea lui Plahotniuc Curtea de Apel din Atena a aprobat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Moldova. Acum, decizia trebuie confirmată de Ministerul Justiției al Greciei. Plahotniuc nu s-a prezentat în instanță, dar a trimis un acord scris privind extrădarea. Potrivit avocatului Lucian Rogac, Plahotniuc ar putea fi extrădat până la sfârșitul lunii august. Între timp, pe rețelele de socializare a apărut un mesaj audio în care o voce, asemănătoare cu cea a lui Plahotniuc, confirmă «ferma intenție» de a reveni în Moldova, […] The post NM Espresso: Plahotniuc, mai aproape de extrădare, PAS cere bani de la cetățeni, 443 de canale pe TikTok vor fi blocate appeared first on NewsMaker.
09:30
Incendiu la una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, după un atac cu drone # NewsMaker
În noaptea de 14 august, drone ucrainene au atacat masiv regiunea Volgograd, provocând un incendiu la rafinăria „Lukoil”, una dintre cele mai mari unități de procesare a petrolului din sudul Rusiei. Guvernatorul regiunii, Andrei Bocharov, a declarat că focul a izbucnit din cauza căderii rămășițelor de drone și că pompierii au intervenit imediat. Conform datelor […] The post Incendiu la una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, după un atac cu drone appeared first on NewsMaker.
13 august 2025
09:20
Anul acesta, Festivalul HODINA pregătește o experiență muzicală pentru toate gusturile: de la hip-hop cu Vboovy și 42/0, la ceva proaspăt și relaxant de la Linu. Teiul va crea o atmosferă plină de vrajă, iar Tosh aduce piese noi la Pohrebea. Pe 17 august, malul Nistrului va vibra de la primele acorduri și până la […] The post Hai cu gașca la hodina fest! Vezi artiștii care te așteaptă la pohrebea appeared first on NewsMaker.
09:20
Satul European 2022: Top trei companii care au încasat cei mai mulți bani. Una a intrat în vizorul CNA # NewsMaker
1,8 miliarde de lei – aceasta este suma alocată din bugetul public pentru „Satul European 2022”, program anunțat de președinta Maia Sandu și implementat în perioada 2022-2024 de Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, aflat în subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Jurnaliștii de investigație Cu Sens, în colaborare cu Diez, au analizat toate proiectele […] The post Satul European 2022: Top trei companii care au încasat cei mai mulți bani. Una a intrat în vizorul CNA appeared first on NewsMaker.
09:20
Studiu: Alimentele, cu până la 50% mai scumpe în Europa. Degradarea solurilor va reduce și mai mult accesibilitatea # NewsMaker
Degradarea solurilor este unul din principalii factori care duc la creșterea prețurilor alimentelor, întrucât solurile afectate fac culturile agricole mai vulnerabile la secete și inundații, ceea ce generează recolte imprevizibile și fluctuații de prețuri, avertizează Mișcarea „Salvează Solul”. Potrivit unui studiu recent, schimbările climatice au contribuit la o creștere de până la 50% a prețurilor […] The post Studiu: Alimentele, cu până la 50% mai scumpe în Europa. Degradarea solurilor va reduce și mai mult accesibilitatea appeared first on NewsMaker.
09:20
Ceban, după ce Poliția i-a cerut să nu autorizeze protestul lui Șor: „Nu ne pasați nouă atribuțiile voastre” # NewsMaker
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a răspuns solicitării Inspectoratului General al Poliției (IGP) de a refuza autorizarea protestului pe care fugarul Ilan Șor intenționează să-l organizeze în Piața Marii Adunări Naționale. Ceban susține că nici el, nici Primăria, nu au competența de a autoriza sau interzice evenimente politice. Edilul a comparat cererea IGP cu o […] The post Ceban, după ce Poliția i-a cerut să nu autorizeze protestul lui Șor: „Nu ne pasați nouă atribuțiile voastre” appeared first on NewsMaker.
09:20
Ex-funcționarul parlamentar învinuit de trădare de patrie, eliberat din arest la domiciliu și plasat sub control judiciar # NewsMaker
Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului Ion Creangă, care este învinuit de trădare de patrie și complot împotriva statului, a fost eliberat din arest la domiciliu și se află sub control judiciar, fără drept de a părăsi Chișinăul. Creangă urmează să fie audiat în instanță pe 14 august. Informațiile au fost confirmate pentru Moldova […] The post Ex-funcționarul parlamentar învinuit de trădare de patrie, eliberat din arest la domiciliu și plasat sub control judiciar appeared first on NewsMaker.
09:20
Blocul Împreună a depus actele pentru parlamentare. Câți candidați au înaintat la funcția de deputat # NewsMaker
Blocul electoral Împreună a depus la Comisia Electorală Centrală (CEC) documentele pentru înscrierea în alegerile parlamentare din toamnă. S-a întâmplat în data de 12 august. Potrivit CEC, Blocul Împreună a înaintat o listă cu 59 de candidați pentru scrutin. Autoritatea electorală a stabilit ordinea prealabilă de înscriere în buletinul de vot a blocului pentru poziția […] The post Blocul Împreună a depus actele pentru parlamentare. Câți candidați au înaintat la funcția de deputat appeared first on NewsMaker.
09:20
Grav accident rutier în Cahul: doi părinți au decedat, iar cei trei copii minori ai lor au fost duși la spital # NewsMaker
Două automobile s-au ciocnit în satul Burlăceni, raionul Cahul, în după amiaza de 12 august. În urma accidentului rutier, un cuplu – soț și o soție – au decedat, iar cei trei copii ai lor au decedat. Informațiile au fost confirmate într-un comunicat de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit IGP, un Mercedes înmatriculat în […] The post Grav accident rutier în Cahul: doi părinți au decedat, iar cei trei copii minori ai lor au fost duși la spital appeared first on NewsMaker.
09:20
Parlamentul se va reuni pe 17 august în ședință specială pentru ceremonia de depunere a jurământului de învestire a noilor judecători ai Curții Constituționale. Anunțul a fost făcut de președintele legislativului, Igor Grosu, pe Facebook. „Duminică, 17 august, Parlamentul se va reuni într-o sesiune specială în cadrul căreia va avea loc ceremonia de depunere a […] The post Parlamentul se reunește în ședință specială la sfârșitul săptămânii. Anunțul lui Grosu appeared first on NewsMaker.
09:20
NM Espresso: Maia Sandu și-a extins atribuțiile, Ceban s-a contrat cu poliția din cauza protestelor lui Șor, judecător mort sub pod # NewsMaker
Noi atribuții pentru Sandu Centrul pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării (STRATCOM), creat la inițiativa președintei Maia Sandu, a trecut oficial sub controlul șefei statului. Decretul de promulgare a legii a fost publicat în «Monitorul Oficial». De acum, Sandu va numi direct directorul centrului, care va deveni membru permanent al Consiliului Suprem de Securitate. De asemenea, pe lângă STRATCOM va fi creat un consiliu consultativ, ale cărui decizii vor avea «caracter de recomandare». Fake […] The post NM Espresso: Maia Sandu și-a extins atribuțiile, Ceban s-a contrat cu poliția din cauza protestelor lui Șor, judecător mort sub pod appeared first on NewsMaker.
09:20
Elveția se aliniază sancțiunilor UE: 7 persoane din Moldova și 3 structuri, sub restricții # NewsMaker
Elveția s-a alăturat celui de-al 18-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene. Țara a extins lista de sancțiuni împotriva Rusiei prin adăugarea a 14 persoane fizice și 41 de persoane juridice. Totodată, a introdus sancțiuni suplimentare împotriva Republicii Moldova și Belarus. Guvernul Elveției a anunțat acest lucru pe 12 august. Elveția a impus înghețarea activelor […] The post Elveția se aliniază sancțiunilor UE: 7 persoane din Moldova și 3 structuri, sub restricții appeared first on NewsMaker.
