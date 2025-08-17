Meteorologii au emis pentru 17 iulie 2025 alertă meteo Cod GALBEN de caniculă
NewsUngheni, 17 august 2025 01:30
Meteorologii au emis pentru 17 iulie 2025 alertă meteo Cod GALBEN de caniculăThe post Meteorologii au emis pentru 17 iulie 2025 alertă meteo Cod GALBEN de caniculă first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
• • •
Alte ştiri de NewsUngheni
Acum 30 minute
01:50
Meteorologii au emis pentru 17 iulie 2025 alertă meteo Cod GALBEN de caniculăThe post Meteorologii au emis pentru 17 august 2025 alertă meteo Cod GALBEN de caniculă first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum o oră
01:30
Meteorologii au emis pentru 17 iulie 2025 alertă meteo Cod GALBEN de caniculăThe post Meteorologii au emis pentru 17 iulie 2025 alertă meteo Cod GALBEN de caniculă first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 2 ore
01:10
Cursul valutar oficial la 17 august 2025The post Cursul valutar oficial la 17 august 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
01:00
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 18 – 22 august 2025 # NewsUngheni
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 18 - 22 august 2025The post Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 18 – 22 august 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 4 ore
23:00
George Pomuț - românul care a ajutat SUA să cumpere Alaska de la Imperiul ȚaristThe post George Pomuț – românul care a ajutat SUA să cumpere Alaska de la Imperiul Țarist first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 6 ore
22:00
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 18 – 22 august 2025 # NewsUngheni
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 18 - 22 august 2025The post Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 18 – 22 august 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Ieri
20:10
[ISTORIE] Refuzul Chișinăului de participare la referendumul unional din martie 1991The post [ISTORIE] Refuzul Chișinăului de participare la referendumul unional din martie 1991 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:50
Raionul Călărași a găzduit Campionatul Național de Pescuit Sportiv între nevăzători și slabvăzători # NewsUngheni
Raionul Călărași a găzduit Campionatul Național de Pescuit Sportiv între nevăzători și slabvăzătoriThe post Raionul Călărași a găzduit Campionatul Național de Pescuit Sportiv între nevăzători și slabvăzători first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:10
Mersul lucrărilor de construcție a apeductului magistral Chișinău – Strășeni – Călărași # NewsUngheni
Mersul lucrărilor de construcție a apeductului magistral Chișinău – Strășeni – Călărași The post Mersul lucrărilor de construcție a apeductului magistral Chișinău – Strășeni – Călărași first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:50
Pistol pneumatic și sute de proiectile identificate de vameșii din PTF LeușeniThe post Pistol pneumatic și sute de proiectile identificate de vameșii din PTF Leușeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:30
Arest preventiv pentru șoferul implicat în accidentul rutier tragic din BurlăceniThe post Arest preventiv pentru șoferul implicat în accidentul rutier tragic din Burlăceni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:10
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei potabile în municipiu la 19 august 2025 # NewsUngheni
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei potabile în municipiu la 19 august 2025The post Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei potabile în municipiu la 19 august 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
17:50
Un bătrân de 71 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omorul concubinei de 81 de ani din gelozie # NewsUngheni
Un bătrân de 71 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omorul concubinei de 81 de ani din gelozieThe post Un bătrân de 71 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omorul concubinei de 81 de ani din gelozie first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:10
200 de elevi din UTA Găgăuzia și Taraclia vor participa la o tabără de vară de limbă română la Iași # NewsUngheni
200 de elevi din UTA Găgăuzia și Taraclia vor participa la o tabără de vară de limbă română la IașiThe post 200 de elevi din UTA Găgăuzia și Taraclia vor participa la o tabără de vară de limbă română la Iași first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:00
A început asfaltarea străzii Doina din sectorul Dănuțeni a municipiului UngheniThe post A început asfaltarea străzii Doina din sectorul Dănuțeni a municipiului Ungheni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:10
Carburanții continuă să se ieftinească și în perioada 16 - 18 august 2025The post Carburanții continuă să se ieftinească și în perioada 16 – 18 august 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:00
Parlamentul Republicii Moldova se convoacă în sesiune specialăThe post Parlamentul Republicii Moldova se convoacă în sesiune specială first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:40
Biroul permanent va examina astăzi solicitarea de convocare a Parlamentului în sesiune specială # NewsUngheni
Biroul permanent va examina astăzi solicitarea de convocare a Parlamentului în sesiune specialăThe post Biroul permanent va examina astăzi solicitarea de convocare a Parlamentului în sesiune specială first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:20
Situația la Frontieră: peste 88.2 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 88.2 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Mai mult de 2 zile în urmă
00:30
Vicepremierul Vladimir Bolea a efectuat o vizită de lucru în raionul FăleștiThe post Vicepremierul Vladimir Bolea a efectuat o vizită de lucru în raionul Fălești first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
00:10
Poliția de Frontieră a organizat un Tur de presă la Sectorul Poliției de Frontieră „Sculeni” # NewsUngheni
Poliția de Frontieră a organizat un Tur de presă la Sectorul Poliției de Frontieră „Sculeni”The post Poliția de Frontieră a organizat un Tur de presă la Sectorul Poliției de Frontieră „Sculeni” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
00:00
Cursul valutar oficial la 15 august 2025The post Cursul valutar oficial la 15 august 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14 august 2025
23:30
[FLASH] Un copil a dispărut în raionul Călărași. Hainele acestuia au fost găsite pe malul unui iaz # NewsUngheni
[FLASH] Un copil a dispărut în raionul Călărași. Hainele acestuia au fost găsite pe malul unui iazThe post [FLASH] Un copil a dispărut în raionul Călărași. Hainele acestuia au fost găsite pe malul unui iaz first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:10
EU sunt UNGHENI. Programul evenimentelor dedicate Zilelor municipiului UngheniThe post EU sunt UNGHENI. Programul evenimentelor dedicate Zilelor municipiului Ungheni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:20
PTF Leova – Bumbăta va activa 24/24 din 15 august 2025The post PTF Leova – Bumbăta va activa 24/24 din 15 august 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:10
Proiecte de infrastructură și planuri de dezvoltare discutate de vicepremierul Vladimir Bolea în raioanele Nisporeni și Strășeni # NewsUngheni
Proiecte de infrastructură și planuri de dezvoltare discutate de vicepremierul Vladimir Bolea în raioanele Nisporeni și StrășeniThe post Proiecte de infrastructură și planuri de dezvoltare discutate de vicepremierul Vladimir Bolea în raioanele Nisporeni și Strășeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:50
Consiliul Regional pentru Dezvoltare Centru a aprobat lista proiectelor propuse spre finanțare din FNDRL. 11 proiecte vizează regiunea Ungheni # NewsUngheni
Consiliul Regional pentru Dezvoltare Centru a aprobat lista proiectelor propuse spre finanțare din FNDRL. 11 proiecte vizează regiunea UngheniThe post Consiliul Regional pentru Dezvoltare Centru a aprobat lista proiectelor propuse spre finanțare din FNDRL. 11 proiecte vizează regiunea Ungheni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:10
Un cuplu a fost reținut pentru trafic de droguriThe post Un cuplu a fost reținut pentru trafic de droguri first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:10
Administratoarea unei companii turistice a fost arestată pentru escrocherie de cca 1.8 mln MDL # NewsUngheni
Administratoarea unei companii turistice a fost arestată pentru escrocherie de cca 1.8 mln MDLThe post Administratoarea unei companii turistice a fost arestată pentru escrocherie de cca 1.8 mln MDL first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:00
Tragedie în Bușila. O femeie s-a înecat în iazul din localitateThe post Tragedie în Bușila. O femeie s-a înecat în iazul din localitate first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:30
Restaurarea „Nistrului chior” – soluție strategică pentru asigurarea cu apă și dezvoltare durabilă în sud-estul Republicii Moldova # NewsUngheni
Restaurarea „Nistrului chior” – soluție strategică pentru asigurarea cu apă și dezvoltare durabilă în sud-estul Republicii MoldovaThe post Restaurarea „Nistrului chior” – soluție strategică pentru asigurarea cu apă și dezvoltare durabilă în sud-estul Republicii Moldova first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:20
Restaurarea „Nistrului chior” – soluție strategică pentru asigurară cu apă și dezvoltare durabilă în sud-estul Republicii Moldova # NewsUngheni
Restaurarea „Nistrului chior” – soluție strategică pentru asigurară cu apă și dezvoltare durabilă în sud-estul Republicii MoldovaThe post Restaurarea „Nistrului chior” – soluție strategică pentru asigurară cu apă și dezvoltare durabilă în sud-estul Republicii Moldova first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:50
Asigurarea locuitorilor din raionul Dubăsari cu transport public în vizorul Vicepremierului pentru Reintegrare # NewsUngheni
Asigurarea locuitorilor din raionul Dubăsari cu transport public în vizorul Vicepremierului pentru ReintegrareThe post Asigurarea locuitorilor din raionul Dubăsari cu transport public în vizorul Vicepremierului pentru Reintegrare first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:40
Piața carburanților relativ stabilă în august. ANRE informează că motorina se ieftinește considerabil # NewsUngheni
Piața carburanților relativ stabilă în august. ANRE informează că motorina se ieftinește considerabilThe post Piața carburanților relativ stabilă în august. ANRE informează că motorina se ieftinește considerabil first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:30
Spitalul raional Ungheni a fost dotat cu LAPAROSCOPIC modern de ultimă generațieThe post Spitalul raional Ungheni a fost dotat cu LAPAROSCOPIC modern de ultimă generație first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:50
Meteorologii au emis alerte Cod GALBEN de caniculă și pericol de incendiuThe post Meteorologii au emis alerte Cod GALBEN de caniculă și pericol de incendiu first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:30
ANRE a publicat modul de formare a prețului reglementat pentru furnizarea gazelor naturale # NewsUngheni
ANRE a publicat modul de formare a prețului reglementat pentru furnizarea gazelor naturaleThe post ANRE a publicat modul de formare a prețului reglementat pentru furnizarea gazelor naturale first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:20
La Fălești a început a VII-a ediție a expo-târgului universal de varăThe post La Fălești a început a VII-a ediție a expo-târgului universal de vară first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:00
Situația la Frontieră: peste 83.5 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 83.5 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:30
Cursul valutar oficial la 14 august 2025The post Cursul valutar oficial la 14 august 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13 august 2025
21:10
Guvernul invită cetățenii sâmbătă în PMAN la expoziția tematică „În siguranță în vacanță” # NewsUngheni
Guvernul invită cetățenii sâmbătă în PMAN la expoziția tematică „În siguranță în vacanță”The post Guvernul invită cetățenii sâmbătă în PMAN la expoziția tematică „În siguranță în vacanță” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:50
Continuă veștile bune pentru locuitorii din Dănuțeni. A fost asfaltată și strada Răzeșilor # NewsUngheni
Continuă veștile bune pentru locuitorii din Dănuțeni. A fost asfaltată și strada RăzeșilorThe post Continuă veștile bune pentru locuitorii din Dănuțeni. A fost asfaltată și strada Răzeșilor first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:10
Guvernul invită cetățenii sâmbătă în PMAN la expoziția tematică „În siguranță în vacanță” # NewsUngheni
Guvernul invită cetățenii sâmbătă în PMAN la expoziția tematică „În siguranță în vacanță”The post Guvernul invită cetățenii sâmbătă în PMAN la expoziția tematică „În siguranță în vacanță” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:40
Prețul la motorină și benzină continuă să scadă și la 14 august 2025The post Prețul la motorină și benzină continuă să scadă și la 14 august 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:20
[E-TRAVERSARE] Obțineți informații privind traversarea frontierei de stat rapid și simplu # NewsUngheni
[E-TRAVERSARE] Obțineți informații privind traversarea frontierei de stat rapid și simpluThe post [E-TRAVERSARE] Obțineți informații privind traversarea frontierei de stat rapid și simplu first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:00
Autoritățile din SUA și IGPF își consolidează parteneriatul strategic în securitatea la frontieră # NewsUngheni
Autoritățile din SUA și IGPF își consolidează parteneriatul strategic în securitatea la frontierăThe post Autoritățile din SUA și IGPF își consolidează parteneriatul strategic în securitatea la frontieră first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:50
Poliția a reținut 4 membri a două organizații criminale pentru comiterea acțiunilor de șantaj # NewsUngheni
Poliția a reținut 4 membri a două organizații criminale pentru comiterea acțiunilor de șantajThe post Poliția a reținut 4 membri a două organizații criminale pentru comiterea acțiunilor de șantaj first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:30
Autoritățile intensifică acțiunile împotriva dezinformării: peste 400 de canale TikTok vizate pentru blocare # NewsUngheni
Autoritățile intensifică acțiunile împotriva dezinformării: peste 400 de canale TikTok vizate pentru blocareThe post Autoritățile intensifică acțiunile împotriva dezinformării: peste 400 de canale TikTok vizate pentru blocare first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:10
Segmentul Cantemir – Cahul al traseului R34 Hâncești – Cahul – Giurgiulești va fi reabilitat # NewsUngheni
Segmentul Cantemir - Cahul al traseului R34 Hâncești - Cahul - Giurgiulești va fi reabilitatThe post Segmentul Cantemir – Cahul al traseului R34 Hâncești – Cahul – Giurgiulești va fi reabilitat first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:20
Noi detalii despre tragicul accident rutier dintre un Mercedes Gelandewagen și un Volkswagen Golf pe traseul M3 # NewsUngheni
Noi detalii despre tragicul accident rutier dintre un Mercedes Gelandewagen și un Volkswagen Golf pe traseul M3The post Noi detalii despre tragicul accident rutier dintre un Mercedes Gelandewagen și un Volkswagen Golf pe traseul M3 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.