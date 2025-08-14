Asigurarea locuitorilor din raionul Dubăsari cu transport public în vizorul Vicepremierului pentru Reintegrare

19:20

Coliziune frontală dintre un Gelandewagen și un Volkswagen pe traseul M3. Doi tineri au decedat și cei 3 copii ai lor au fost grav rănițiThe post Coliziune frontală dintre un Gelandewagen și un Volkswagen pe traseul M3. Doi tineri au decedat și cei 3 copii ai lor au fost grav răniți first appeared on Știri din regiunea Ungheni.