Asigurarea locuitorilor din raionul Dubăsari cu transport public în vizorul Vicepremierului pentru Reintegrare
NewsUngheni, 14 august 2025 11:50
Acum 5 minute
11:50
Asigurarea locuitorilor din raionul Dubăsari cu transport public în vizorul Vicepremierului pentru Reintegrare # NewsUngheni
Acum 15 minute
11:40
Piața carburanților relativ stabilă în august. ANRE informează că motorina se ieftinește considerabil # NewsUngheni
Acum 30 minute
11:30
Acum 2 ore
10:50
10:30
ANRE a publicat modul de formare a prețului reglementat pentru furnizarea gazelor naturale # NewsUngheni
10:20
10:00
Acum 4 ore
09:30
Acum 24 ore
21:10
Guvernul invită cetățenii sâmbătă în PMAN la expoziția tematică „În siguranță în vacanță” # NewsUngheni
16:50
Continuă veștile bune pentru locuitorii din Dănuțeni. A fost asfaltată și strada Răzeșilor # NewsUngheni
15:10
12:40
12:20
[E-TRAVERSARE] Obțineți informații privind traversarea frontierei de stat rapid și simplu # NewsUngheni
12:00
Autoritățile din SUA și IGPF își consolidează parteneriatul strategic în securitatea la frontieră # NewsUngheni
Ieri
11:50
Poliția a reținut 4 membri a două organizații criminale pentru comiterea acțiunilor de șantaj # NewsUngheni
11:30
Autoritățile intensifică acțiunile împotriva dezinformării: peste 400 de canale TikTok vizate pentru blocare # NewsUngheni
10:10
Segmentul Cantemir – Cahul al traseului R34 Hâncești – Cahul – Giurgiulești va fi reabilitat # NewsUngheni
09:20
Noi detalii despre tragicul accident rutier dintre un Mercedes Gelandewagen și un Volkswagen Golf pe traseul M3 # NewsUngheni
09:00
05:40
00:30
00:10
00:00
12 august 2025
23:40
22:10
21:40
21:20
Continuă procesul de reconectare a Republicii Moldova la rețeaua feroviară internațională # NewsUngheni
19:20
Coliziune frontală dintre un Gelandewagen și un Volkswagen pe traseul M3. Doi tineri au decedat și cei 3 copii ai lor au fost grav răniți # NewsUngheni
19:00
17:50
Str. Grigore Adam din Dănuțeni – a treia stradă asfaltată cu forțele proprii în Ungheni # NewsUngheni
13:50
13:40
Tragedie în satul Sadova din Călărași. Un bărbat a fost găsit fără suflare într-o casă făcută scrum # NewsUngheni
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
[FOTO] A avut loc recepția finală a drumului de ocolire al satului Pojarna și al st. Bahmut # NewsUngheni
10:40
Contingentul KFOR-23 al Armatei Naționale execută instruiri în domeniul evacuarea cu elicopterul și controlul mulțimii # NewsUngheni
10:10
Un tânăr din Fălești trimis pe banca acuzațiilor după ce și-a omorât bunica cu un ciocan # NewsUngheni
10:00
01:20
11 august 2025
23:30
23:20
REINTEGRARE prin turism. Cca 50 ghizi au beneficat de un tur pe ambele maluri ale Nistrului # NewsUngheni
20:50
Peste 48 de ore de intervenție continuă în Grecia – pompierii moldoveni luptă zi și noapte cu incendiile forestiere # NewsUngheni
17:50
Ministerul Culturii a lansat la UNGHENI apelul II al Programului Național „Acces la cultură” # NewsUngheni
17:30
17:20
Oficialii de pe ambele maluri ale Prutului au efectuat o nouă vizită de monitorizare pe șantierul podurilor peste Prut de la Ungheni # NewsUngheni
15:50
Peste 1 mln MDL încasat suplimentar la bugetul de stat urmare a efectuării controlului vamal # NewsUngheni
15:30
Droguri în valoare de peste 2.5 mln MDL aduse prin contrabandă din Spania în R. Moldova # NewsUngheni
15:00
14:40
14:20
12:10
MAE condamnă ingerințele Kremlinului și atacurile de dezinformare la adresa diasporei moldovenești # NewsUngheni
12:00
