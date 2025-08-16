Strada Nicolae H. Costin de la Buiucani, în plină reabilitare. Va fi schimbat asfaltul și reabilitate trotuarele
Ziua, 16 august 2025 16:30
Strada Nicolae H. Costin din sectorul Buiucani al Capitalei este în plin proces de reabilitare. În luna iulie, artera a intrat în reconstrucție, proiect ce nu a mai fost realizat de la darea în exploatare a străzii. Edilul Capitalei, Ion Ceban, a mers pe șantier unde a discutat cu muncitorii despre mersul lucrărilor. Primarul […] Articolul Strada Nicolae H. Costin de la Buiucani, în plină reabilitare. Va fi schimbat asfaltul și reabilitate trotuarele apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 30 minute
16:30
Strada Nicolae H. Costin de la Buiucani, în plină reabilitare. Va fi schimbat asfaltul și reabilitate trotuarele # Ziua
Strada Nicolae H. Costin din sectorul Buiucani al Capitalei este în plin proces de reabilitare. În luna iulie, artera a intrat în reconstrucție, proiect ce nu a mai fost realizat de la darea în exploatare a străzii. Edilul Capitalei, Ion Ceban, a mers pe șantier unde a discutat cu muncitorii despre mersul lucrărilor. Primarul […] Articolul Strada Nicolae H. Costin de la Buiucani, în plină reabilitare. Va fi schimbat asfaltul și reabilitate trotuarele apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
15:30
Premierul britanic, Keir Starmer: „Trump ne-a adus mai aproape ca niciodată de încheierea războiului” # Ziua
Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, susține că eforturile președintelui SUA, Donald Trump, ne-au adus mai aproape ca niciodată de încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Declarația a fost făcută după întâlnirea din această noapte dintre liderul de la Casa Albă și președintele Rusiei, Vladimir Putin. Potrivit lui Starmer, efortul lui Trump în „urmărirea scopului de a […] Articolul Premierul britanic, Keir Starmer: „Trump ne-a adus mai aproape ca niciodată de încheierea războiului” apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Protestul neautorizat din fața Gării din Chișinău, anunțat de Ilan Șor, zădărnicit de polițiști. Mai mulți tineri au fost duși la inspectorate # Ziua
Protestul din fața Gării din Chișinău, pe care Ilan Șor a anunțat că îl va plăti, a fost zădărnicit de polițiști. Susținătorii fugarului au fost ridicați de inspectori încă la începutul manifestației, fiind demontate și mai multe corturi pe care mai mulți tineri le-au amenajat chiar pe peronul gării. Mai mulți participanți au fost duși […] Articolul Protestul neautorizat din fața Gării din Chișinău, anunțat de Ilan Șor, zădărnicit de polițiști. Mai mulți tineri au fost duși la inspectorate apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
14:40
Egor Platon, fiul omului de afaceri, Veaceslav Platon, ar fi fost reținut de către Interpol în Spania, scrie Ziarul de Gardă, cu trimitere la surse. Acesta era dat în căutare internațională, fiind vizat într-un dosar privind circulația ilegală a drogurilor, în scop de înstrăinare, în proporții deosebit de mari. De asemenea, a fost reținută și […] Articolul Fiul lui Veaceaslav Platon ar fi fost reținut de Interpol în Spania apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Transportul naval domină exporturile de cereale, în timp ce calea ferată controlează doar 4% din flux # Ziua
Structura logistică a exporturilor de cereale din Republica Moldova s-a schimbat în ultimele sezoane. Dacă în 2021 transportul rutier domina fluxurile comerciale, în prezent cea mai mare parte a migrat către transportul naval, care a devenit principalul canal de expediere. În prima jumătate a anului 2025, 70% din exporturile de cereale au fost realizate pe […] Articolul Transportul naval domină exporturile de cereale, în timp ce calea ferată controlează doar 4% din flux apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Apicultorii din țară s-au confruntat cu provocări majore, în acest an, din cauza secetei severe și a condițiilor meteorologice nefavorabile. Acest fapt a redus semnificativ producția de miere, iar în consecință prețurile au crescut. Despre aceasta au relatat participanții la Târgul Apicultorilor, care se desfășoară în perioada 15-17 august, în scuarul Teatrului de Operă și […] Articolul Mierea, mai scumpă în acest an, din cauza secetei și producției reduse apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Agricultori din Cahul avertizați de creditori cu executări silite. „Forța Fermierilor” califică avizele drept „atacuri raider” și cere implicarea Guvernului # Ziua
Mai mulți fermieri din raionul Cahul au fost avertizați de creditori că, de săptămâna viitoare, vor fi executați forțați. Agricultorii au început să primească scrisori de avertizare din partea instituțiilor de finanțare privind preluarea gajurilor depuse ca garanții. Printre bunurile vizate se numără și active esențiale pentru continuarea activității agricole. Agricultorii sunt indignați și de […] Articolul Agricultori din Cahul avertizați de creditori cu executări silite. „Forța Fermierilor” califică avizele drept „atacuri raider” și cere implicarea Guvernului apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
12:20
Românii îi cinstesc azi pe Sfinții Brâncoveni. S-au împlinit 311 ani de la moartea martirică, la Istanbul, a marelui domnitor Constantin și a celor patru fii ai săi # Ziua
Cinste pentru unul dintre cei mai iluștri și mari domnitori ai Țării Românești. În 16 august sunt prăznuiți Sfântul Constantin Brâncoveanu, cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul Ianache Văcărescu. În urmă cu 311 ani, pe 15 august 1714, marele domnitor murea cu moarte de martir. Voievodul a fost decapitat de turci la Istanbul, […] Articolul Românii îi cinstesc azi pe Sfinții Brâncoveni. S-au împlinit 311 ani de la moartea martirică, la Istanbul, a marelui domnitor Constantin și a celor patru fii ai săi apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Unul dintre foștii lideri democrați, Andrian Candu, revine cu un mesaj public prin care își îndeamnă „foștii colegi din toate partidele” să adere la PDMM # Ziua
Fostul președinte al Parlamentului și unul dintre foștii lideri ai Partidului Democrat, Andrian Candu, a revenit cu un mesaj, după mai mulți ani în care a fost absent în spațiul public, prin care îi îndeamnă pe foștii săi colegi „din toate partidele” să se „unească și să-și consolideze forțele pentru binele Republicii Moldova” și a […] Articolul Unul dintre foștii lideri democrați, Andrian Candu, revine cu un mesaj public prin care își îndeamnă „foștii colegi din toate partidele” să adere la PDMM apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Autoritățile denunță noi scheme de fraudă cu criptomonede pe aplicațiile de mesagerie WhatsApp și Telegram # Ziua
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atrage atenția publicului asupra unei noi scheme de fraudă care se răspândește rapid prin aplicații de mesagerie populare precum WhatsApp și Telegram, și promovată pe toate rețelele de socializare. Mecanismul implică crearea de grupuri false de „investiții” pe aplicațiile de mesagerie, unde activitatea intensă este simulată prin utilizarea roboților. […] Articolul Autoritățile denunță noi scheme de fraudă cu criptomonede pe aplicațiile de mesagerie WhatsApp și Telegram apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 8 ore
10:40
Zelenski pleacă la Washington, la invitația lui Trump, anunță liderul de la Kiev: Ucraina este pregătită să lucreze cât mai productiv pentru pace # Ziua
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, va merge luni la Washington, SUA, pentru a discuta cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump, „detaliile privind încheierea războiului”. Anunțul a fost făcut de liderul de la Kiev, în urma unei discuții cu Trump și cu liderii europeni. Acesta a mai declarat că „Ucraina confirmă din nou că este […] Articolul Zelenski pleacă la Washington, la invitația lui Trump, anunță liderul de la Kiev: Ucraina este pregătită să lucreze cât mai productiv pentru pace apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Trump anunță că a convenit cu Putin că războiul din Ucraina se va încheia cu un schimb de teritorii # Ziua
Preşedintele american Donald Trump a declarat într-un interviu acordat Fox News că a fost de acord cu omologul său rus Vladimir Putin că războiul din Ucraina se va încheia cu schimburi de teritorii şi un anumit tip de garanţie de securitate din partea SUA, informează CNN. Întrebat de Sean Hannity de la Fox News despre […] Articolul Trump anunță că a convenit cu Putin că războiul din Ucraina se va încheia cu un schimb de teritorii apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) a recepționat vineri primul lot de traverse, destinate reabilitării liniilor de cale ferată a segmentului feroviar Prut 2 (Cantemir, Republica Moldova – Fălciu, România). Potrivit CFM, lotul de traverse a fost procurat din sursele financiare alocate de Guvern pentru dezvoltarea transportului feroviar. Reabilitarea infrastructurii feroviare, inclusiv a […] Articolul CFM a recepționat primele traverse pentru conexiunea feroviară Prut-Fălciu apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Violeta Cojocaru a fost desemnată câștigătoarea concursului pentru funcția de administrator al întreprinderii de stat „Poșta Moldovei” Potrivit Agenției Proprietății Publice, decizia a fost adoptată în unanimitate și va fi transmisă fondatorului pentru semnarea contractului individual de muncă. Dintre cei trei candidați care și-au manifestat interesul pentru această funcție, doi au fost admiși în etapa […] Articolul „Poșta Moldovei” are director nou. Au fost anunțate rezultatele concursului organizat de APP apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 12 ore
08:30
BBC: Pentru Ucraina, incertitudinea persistă. Zelenski nu a comentat întâlnirea președinților SUA și Rusiei # Ziua
Președinții Vladimir Putin și Donald Trump au plecat din Anchorage cu câteva ore în urmă, însă deocamdată de la Kiev nu au venit declarații privind rezultatele întâlnirii lor. În Ucraina nu se nutresc mari speranțe în legătură cu negocierile de la Anchorage — în mare parte pentru că ucrainenii nu au fost reprezentați acolo, consideră […] Articolul BBC: Pentru Ucraina, incertitudinea persistă. Zelenski nu a comentat întâlnirea președinților SUA și Rusiei apare prima dată în ZIUA.md.
07:40
Putin, după întâlnirea cu Trump la Anchorage: „Avem șansa să deschidem drumul spre pace în Ucraina” # Ziua
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat la conferința de presă comună cu omologul său american, Donald Trump, că negocierile bilaterale de la Anchorage, Alaska, s-au desfășurat „într-o atmosferă constructivă și de respect reciproc” și au fost „detaliate și utile”. Liderul de la Kremlin a subliniat că întâlnirea era „de mult necesară”, în condițiile în care […] Articolul Putin, după întâlnirea cu Trump la Anchorage: „Avem șansa să deschidem drumul spre pace în Ucraina” apare prima dată în ZIUA.md.
07:30
Summitul de la Anchorage s-a încheiat fără un acord privind Ucraina. Trump: „Am avut o întâlnire foarte productivă, dar nu există deocamdată o înțelegere” # Ziua
Negocierile dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, desfășurate vineri la Anchorage, Alaska, s-au încheiat fără un acord concret privind Ucraina. După întâlnirea cu Vladimir Putin, președintele SUA a declarat într-un interviu pentru Fox News că negocierile au fost „de nota zece”, subliniind că „este bine când marile puteri nucleare discută”. Trump […] Articolul Summitul de la Anchorage s-a încheiat fără un acord privind Ucraina. Trump: „Am avut o întâlnire foarte productivă, dar nu există deocamdată o înțelegere” apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
23:00
La Anchorage, Alaska, au demarat discuțiile între delegațiile Rusiei și SUA, desfășurate în format „3 la 3”. Pe lângă Vladimir Putin și Donald Trump, la întâlnire participă ministrul rus de externe Serghei Lavrov, consilierul prezidențial Iuri Ușakov, secretarul de stat american Marco Rubio și trimisul special Steve Witkoff. Putin și Trump au evitat să facă […] Articolul BREAKING NEWS | Au început negocierile Putin – Trump în format „3 la 3” apare prima dată în ZIUA.md.
22:50
BREAKING NEWS | Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit în Alaska pentru discuții privind războiul din Ucraina # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, și șeful statului rus, Vladimir Putin, au sosit vineri, 15 august, la baza aeriană Elmendorf-Richardson, din Anchorage, Alaska, unde vor purta discuții privind ajungerea la un armistițiu în Ucraina. Pe pistă, președintele rus a fost întâmpinat de omologul său american pe un covor roșu, iar cei doi lideri și-au dat mâna, […] Articolul BREAKING NEWS | Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit în Alaska pentru discuții privind războiul din Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
20:00
VIDEO | Atacuri la Dnipro și Sumî înaintea summitului Trump–Putin. Ucraina și Rusia se acuză reciproc de bombardamente # Ziua
Cu doar câteva ore înainte de întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și liderul rus, Vladimir Putin, programată în Alaska, orașele ucrainene Dnipro și Sumî au fost vizate de noi atacuri. Potrivit autorităților ucrainene, armata rusă a lansat lovituri asupra regiunii Dnepropetrovsk și Sumî, provocând victime și distrugeri. La Dnipro, Forțele Aeriene ucrainene au avertizat […] Articolul VIDEO | Atacuri la Dnipro și Sumî înaintea summitului Trump–Putin. Ucraina și Rusia se acuză reciproc de bombardamente apare prima dată în ZIUA.md.
19:40
Trump a discutat la telefon cu Lukaşenko înainte de summitul din Alaska: „Am avut o discuție minunată cu respectatul președinte al Belarusului” # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că a avut o discuție telefonică „foarte bună” cu președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, înaintea summitului de la Anchorage, Alaska. Potrivit liderului american, apelul a avut ca scop mulțumirea pentru eliberarea a 16 deținuți politici și discutarea posibilității eliberării altor 1.300 de persoane. „Am avut o conversație excelentă cu respectatul […] Articolul Trump a discutat la telefon cu Lukaşenko înainte de summitul din Alaska: „Am avut o discuție minunată cu respectatul președinte al Belarusului” apare prima dată în ZIUA.md.
19:00
La scrutinul parlamentar, CEC ar putea deschide de trei ori mai puține secții pentru alegătorii din stânga Nistrului # Ziua
La scrutinul parlamentar din 28 septembrie, pentru alegătorii din regiunea transnistreană ar putea fi deschise 10 secții de votare, de trei ori mai puțin decât la prezidențialele din 2024. Cel puțin așa susține vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, care precizează că acest număr de birouri corespunde numărului alegătorilor care s-au prezentat la urne la ultimele […] Articolul La scrutinul parlamentar, CEC ar putea deschide de trei ori mai puține secții pentru alegătorii din stânga Nistrului apare prima dată în ZIUA.md.
18:30
Partidul Social Democrat European, înregistrat în cursa electorală. Ulianovschi: Moldova trebuie să revină în mâinile cetățenilor # Ziua
Partidul Social Democrat European a fost înregistrat azi în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Formațiunea susține că în lista partidului, aprobată de PSDE acum o săptămână, sunt reprezentanți din toate regiunile țării, dar și din diaspora. Președintele PSDE, Tudor Ulianovschi, a menționat că formațiunea intră în această campanie cu o echipă de […] Articolul Partidul Social Democrat European, înregistrat în cursa electorală. Ulianovschi: Moldova trebuie să revină în mâinile cetățenilor apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
Alertă de călătorie în Grecia pentru cetățenii moldoveni, pe fondul incendiilor de vegetație care afectează sudul Europei # Ziua
Ambasada Republicii Moldova la Atena avertizează cetățenii aflați în Grecia, în tranzit sau care intenționează să călătorească în această țară, cu privire la riscul ridicat de producere a incendiilor de vegetație, menținut de autoritățile elene din cauza condițiilor meteorologice extreme: temperaturi foarte ridicate, lipsa precipitațiilor, umiditate scăzută și vânt puternic. Misiunea diplomatică recomandă evitarea zonelor […] Articolul Alertă de călătorie în Grecia pentru cetățenii moldoveni, pe fondul incendiilor de vegetație care afectează sudul Europei apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Convocarea sesiunii extraordinare de duminică a Parlamentului, decisă la Biroul permanent al legislativului # Ziua
Deputații moldoveni, care au încheiat oficial mandatul, se întrunesc duminică într-o sesiune extraordinară, unde va avea loc ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale desemnați de Parlament, Guvern și Consiliul Superior al Magistraturii. Biroul permanent al legislativului a decis convocarea ședinței pentru duminică, 17 august. Potrivit prevederilor legislației, judecătorii Curții […] Articolul Convocarea sesiunii extraordinare de duminică a Parlamentului, decisă la Biroul permanent al legislativului apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, nu a ajuns la audierile de azi din instanță, pentru că s-a îmbolnăvit # Ziua
Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie în favoarea Rusiei, nu s-a prezentat la o nouă ședință de judecată, la care urma să fie audiat. Fostul funcționar s-a îmbolnăvit și a fost internat în spital. Avocatul susține că este vorba de mai multe boli cronice care s-au agravat […] Articolul Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, nu a ajuns la audierile de azi din instanță, pentru că s-a îmbolnăvit apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Agricultura este în prag de colaps din cauza inacțiunilor Guvernului, susține fermierul Serghei Ivanov: Suntem ca pacienții pe patul de moarte # Ziua
Sectorul agricol este tot mai aproape de un colaps din cauza inacțiunilor și sprijinului real din partea Guvernului, susține fermierul Serghei Ivanov, reprezentant al formațiunii „Partidul Nostru”. Acesta constată cu regret că agricultura a ajuns un pacient pe patul de moarte, la care cedează organ după organ. Potrivit fermierului, situația actuală necesită măsuri urgente și […] Articolul Agricultura este în prag de colaps din cauza inacțiunilor Guvernului, susține fermierul Serghei Ivanov: Suntem ca pacienții pe patul de moarte apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Președintele SUA, Donald Trump, a decolat în această după-amiază spre Alaska pentru o întâlnire directă cu liderul rus Vladimir Putin, programată la Baza Aeriană Elmendorf-Richardson. Potrivit unor oficiali de rang înalt ai Casei Albe, citați de NBC, Putin va fi primit ca „oaspete de onoare”. Guvernatorul statului, Mike Dunleavy, a confirmat ulterior că Donald Trump […] Articolul Președintele SUA a plecat spre Alaska. Trump urmează să-l întâmpine personal pe Putin apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
16:30
VIDEO | Activiștii lui Șor au început „mobilizarea” pentru protestele din fața Gării din Chișinău. IGP anunță că aceștia au inițiat procedurile de plată # Ziua
Poliția anunță că organizațiile controlate de Ilan Șor au instituit deja noi metode de înregistrare a participanților la protestele ilegale pentru a efectua transferurile prin aplicația rusească PSB. IGP cheamă repetat cetățenii să nu dea curs invitațiilor și să nu devină parte la comiterea infracțiunilor urmate de amenzi. Poliția a publicat și un scurt […] Articolul VIDEO | Activiștii lui Șor au început „mobilizarea” pentru protestele din fața Gării din Chișinău. IGP anunță că aceștia au inițiat procedurile de plată apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Primarul satului Frumușica, Florești, învinuit că și-a omorât un angajat acum șapte ani, plasat în arest pentru 30 de zile # Ziua
Primarul satului Frumușica, raionul Florești, Victor Boicu, bănuit de comiterea unui omor acum șapte ani, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Decizia a fost luată de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana. Oamenii legii au solicitat tot aceleași decizie și pentru medicul legist, care ar […] Articolul Primarul satului Frumușica, Florești, învinuit că și-a omorât un angajat acum șapte ani, plasat în arest pentru 30 de zile apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Andrei Năstase vine cu un plan de susținere a diasporei. Candidatul independent propune scutiri de taxe și programe de investiții # Ziua
Scutiri de taxe pentru transferuri și colete, crearea unui fond special de dezvoltare și noi programe de investiții. Sunt câteva dintre prioritățile anunțate de candidatul independent Andrie Năstase, care propune un plan de susținere a diasporei. Fostul lider al Platformei DA susține că programul, pe care l-a denumit „O singură țară, oriunde am fi”, trebuie […] Articolul Andrei Năstase vine cu un plan de susținere a diasporei. Candidatul independent propune scutiri de taxe și programe de investiții apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Fostul vicepreședinte al PDM, Vlad Cebotari, spune că alianța dintre PSRM și Blocul ACUM, în 2019, a fost creația Moscovei și Berlinului # Ziua
Fostul vicepreședinte al PDM și actual lider al Partidului Democrat Modern, Vladimir Cebotari, susține că alianța dintre Maia Sandu și Igor Dodon, din 2019, a fost creația a două forțe politice externe: Rusia și Germania. Potrivit lui, anume aceste două puteri au decis debarcarea PDM și formarea alianței PSRM-ACUM. „Noi știm că guvernarea de atunci […] Articolul Fostul vicepreședinte al PDM, Vlad Cebotari, spune că alianța dintre PSRM și Blocul ACUM, în 2019, a fost creația Moscovei și Berlinului apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
STATISTICĂ | Exporturile Republicii Moldova, în scădere cu peste 10%, în primele șase luni ale acestui an # Ziua
În perioada ianuarie-iunie 2025, exporturile Republicii Moldova au însumat 1,6 miliarde dolari SUA, cu 10,1% mai puțin decât în aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. România rămâne principala piață de desfacere pentru de mărfurile moldovenești. Mărfurile autohtone au generat 1,23 miliarde dolari SUA (76,6% din total), în scădere cu 9,8%, reducere […] Articolul STATISTICĂ | Exporturile Republicii Moldova, în scădere cu peste 10%, în primele șase luni ale acestui an apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Câteva sute de persoane s-au adunat vineri dimineață în Anchorage, Alaska, pentru un miting pro-Ucraina, cu câteva ore înainte de întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și liderul rus Vladimir Putin. Protestatarii au scandat sloganuri și steaguri ucrainene cu mesaje precum „Alaska este cu Ucraina”, „Victoria totală a Ucrainei”. Mulți și-au exprimat nemulțumirea față de […] Articolul VIDEO | Sute de persoane au protestat în Alaska față de întâlnirea Trump-Putin apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Maia Sandu admite că R. Moldova și Ucraina pot avansa separat în procesul de aderare la UE: Nu există rigori ca mai multe țări să meargă împreună # Ziua
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat la informațiile publicate de publicația Politico privind posibila accelerare a parcursului european al R. Moldova, subliniind că procesul de aderare la Uniunea Europeană se bazează pe merite și nu impune ca mai multe țări candidate să avanseze în același ritm. „Procesul de aderare este un proces bazat pe […] Articolul Maia Sandu admite că R. Moldova și Ucraina pot avansa separat în procesul de aderare la UE: Nu există rigori ca mai multe țări să meargă împreună apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Ion Ceban critică din nou Guvernul de incompetență: Dacă aș fi premier, într-un an și jumătate aș soluționa majoritatea problemelor # Ziua
Primarul Capitalei, Ion Ceban, critică repetat Guvernul pentru inacțiuni și incompetență. Edilul susține că dacă ar fi prim-ministru într-un an și jumătate s-ar „descurca cu marea majoritate a problemelor” și s-ar așeza la masa de discuții cu „toată lumea” pentru a găsi soluții. Amintim că Ion Ceban este primul pe lista de candidaților Blocului „Alternativa”, […] Articolul Ion Ceban critică din nou Guvernul de incompetență: Dacă aș fi premier, într-un an și jumătate aș soluționa majoritatea problemelor apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
POLITICO: UE analizează posibilitatea de a deschide primul „cluster” cu R. Moldova la începutul lunii septembrie. Un pas care ar putea tensiona relațiile cu Ucraina # Ziua
Uniunea Europeană ia în considerare acordarea unui avans semnificativ Moldovei în procesul său de aderare, înaintea alegerilor parlamentare din septembrie, ceea ce ar plasa țara înaintea Ucrainei pentru prima data, scrie POLITICO. Potrivit unor surse diplomatice și unui oficial al UE, se analizează posibilitatea de a deschide primul „cluster de negociere” pentru Moldova la începutul […] Articolul POLITICO: UE analizează posibilitatea de a deschide primul „cluster” cu R. Moldova la începutul lunii septembrie. Un pas care ar putea tensiona relațiile cu Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Un nou val de căldură este anunțat pentru weekend. Meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru centrul și sudul R. Moldova, cu temperaturi de până la 35 de grade. Avertizarea va fi valabilă pentru duminică, 17 august. De săptămâna viitoare, temperaturile ușor vor scădea. Luni și marți, în Capitală vor fi cel mult 28 […] Articolul Un nou cod galben de caniculă. Duminică sunt anunțate 35 de grade în raioanele de sud apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
VIDEO | Fostul președinte al raionului Orhei, Dinu Țurcanu, avertizează oamenii să NU participe la protestele lui Șor: Se vrea vărsare de sânge! # Ziua
Fostul președinte al raionului Orhei, Dinu Țurcanu, organizatorul principal al protestelor Partidului ȘOR, în perioada 2022-2023, trage un semnal de alarmă în legătură cu manifestațiile care ar urma să înceapă sâmbătă, în scuarul gării din Chișinău. Într-un live pe Facebook, Țurcanu atenționează că scopul real al acestor proteste este vărsarea de sânge și îi îndeamnă […] Articolul VIDEO | Fostul președinte al raionului Orhei, Dinu Țurcanu, avertizează oamenii să NU participe la protestele lui Șor: Se vrea vărsare de sânge! apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Înainte de zborul spre Alaska, Vladimir Putin a efectuat o vizită la Magadan, unde a inspectat fabrica „Omega-C” de procesare a uleiului de pește, a vizitat complexul sportiv „Prezidențial” și centrul cultural din parcul „Mayak”. De asemenea, a depus flori la memorialul dedicat eroilor traseului aerian „Alaska – Siberia”, folosit în Al Doilea Război Mondial […] Articolul Putin a făcut o escală în Magadan înainte de summitul cu Trump în Alaska apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Creștinii ortodocși de stil nou o cinstesc azi pe Născătoarea de Dumnezeu. Azi este prăznuită Adormirea Maicii Domnului # Ziua
În 15 august, creștinii ortodocși de stil nou prăznuiesc una din cele mai mari sărbători ale anului, Adormirea Maicii Domnului, cunoscută și ca Sfânta Maria Mare. Sărbătoarea are o puternică semnificație spirituală și culturală pentru români, amintind de trecerea Fecioarei Maria din viața pământească la cea cerească. Tot astăzi se încheie şi postul Sfintei Marii, care […] Articolul Creștinii ortodocși de stil nou o cinstesc azi pe Născătoarea de Dumnezeu. Azi este prăznuită Adormirea Maicii Domnului apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Detalii despre accidentul grav din Orhei. Conducătorul motocultorului a murit în urma unei virări periculoase # Ziua
Poliția vine cu detalii despre gravul accident rutier produs azi-dimineața pe drumul Orhei – Sângerei, în apropierea satului Fedoreuca. Conducătorul motocultorului, în vârstă de 44 de ani, a murit pe loc, după ce a fost lovit de un microbuz în timpul unei virări la stânga. IGP anunță că în remorcă se afla și un minor […] Articolul Detalii despre accidentul grav din Orhei. Conducătorul motocultorului a murit în urma unei virări periculoase apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Trump vrea o a doua întâlnire „mai importantă” cu Putin și Zelenski, posibil și cu lideri europeni, după summitul din Alaska # Ziua
Președintele american Donald Trump a anunțat joi că intenționează să organizeze, după întâlnirea de vineri cu Vladimir Putin în Alaska, o a doua rundă de discuții la care să participe și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, precum și, eventual, unii lideri europeni. Scopul acesteia ar fi obținerea unui acord pentru încheierea războiului din Ucraina. El a […] Articolul Trump vrea o a doua întâlnire „mai importantă” cu Putin și Zelenski, posibil și cu lideri europeni, după summitul din Alaska apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Participanții la protestele plătite de Ilan Șor riscă amenzi de până la 7500 de lei pentru fiecare zi de manifestație, avertizează șeful IGP # Ziua
Poliția anunță că a inițiat deja un proces pentru coruperea privind întrunirile, iar toți cei care vor veni la protestele care ar urma să fie plătite de Ilan Șor vor fi amendați cu până la 7500 de lei pentru fiecare zi de participare. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, susține că, pe lângă această sancțiune, manifestanții riscă […] Articolul Participanții la protestele plătite de Ilan Șor riscă amenzi de până la 7500 de lei pentru fiecare zi de manifestație, avertizează șeful IGP apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Două camioane, implicate într-un accident la ieșirea din Chișinău. Trei persoane au fost rănite # Ziua
Trei persoane au fost rănite, după ce două camioane s-au ciocnit frontal, în această dimineață, pe Șoseaua Balcani din Chișinău. Unul dintre camioane a luat foc. Ambii șoferi și un pasager au fost transportați la spital pentru îngrijiri. Accidentul rutier a avut loc la ora 05:39. „Potrivit informațiilor preliminare, două autocamioane au fost implicate într-o […] Articolul Două camioane, implicate într-un accident la ieșirea din Chișinău. Trei persoane au fost rănite apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Statele Unite ale Americii au impus sancțiuni împotriva a opt entități și patru persoane, afiliate cu Federația Rusă și Republica Kârgâzstan. Printre acestea se numără trei companii ce îi aparțin lui Ilan Șor și care au drept scop mascarea fluxurilor reale de bani și eludarea sancțiunilor impuse de Occident împotriva Rusiei. Este vorba despre companiile: […] Articolul Companiile lui Ilan Șor, afiliate Rusiei, sancționate de Statele Unite ale Americii apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
VIDEO | Protestele antiguvernamentale se amplifică în Serbia. Sediile partidului aflat la putere, atacate, iar zeci de răniți și amenințări cu represalii # Ziua
Tensiunile din Serbia cresc odată cu reluarea protestelor violente împotriva președintelui Aleksandar Vucic. În Novi Sad, manifestanții au spart geamurile a două sedii ale Partidului Progresist Sârb (SNS), au pătruns în clădiri și au sustras obiecte, potrivit presei locale. La Belgrad, confruntările au izbucnit între protestatari și susținători SNS, aceștia din urmă aruncând artificii asupra […] Articolul VIDEO | Protestele antiguvernamentale se amplifică în Serbia. Sediile partidului aflat la putere, atacate, iar zeci de răniți și amenințări cu represalii apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
VIDEO | Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, recunoaște: Anularea alegerilor a contribuit la excluderea României din programul Visa Waiver # Ziua
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a admis că anularea turului al doilea al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 a fost unul dintre factorii care au dus la excluderea României din procesul de evaluare pentru Programul Visa Waiver al SUA. „Este adevărat că eram foarte aproape de o decizie pozitivă. Au existat niște elemente, inclusiv lipsa […] Articolul VIDEO | Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, recunoaște: Anularea alegerilor a contribuit la excluderea României din programul Visa Waiver apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
VIDEO | Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, recunoaște: Anularea alegerilor prezidențiale a contribuit la excluderea României din programul Visa Waiver # Ziua
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a admis că anularea turului al doilea al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 a fost unul dintre factorii care au dus la excluderea României din procesul de evaluare pentru Programul Visa Waiver al SUA. „Este adevărat că eram foarte aproape de o decizie pozitivă. Au existat niște elemente, inclusiv lipsa […] Articolul VIDEO | Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, recunoaște: Anularea alegerilor prezidențiale a contribuit la excluderea României din programul Visa Waiver apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
Un bărbat a murit, iar fiul acestuia a ajuns la spital, în urma unui grav accident de circulație, la Orhei # Ziua
Un bărbat a murit, iar altul a suferit răni grave, după ce motocultorul cu care se deplasau a fost lovit în plin de un microbuz, scrie Unimedia. Potrivit martorilor, impactul a avut loc pe data de 14 august, în apropiere de localitatea Fedoreuca, din raionul Orhei. Poliția nu a oferit deocamdată detalii despre acest accident. Articolul Un bărbat a murit, iar fiul acestuia a ajuns la spital, în urma unui grav accident de circulație, la Orhei apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.