Andrei Năstase vine cu un plan de susținere a diasporei. Candidatul independent propune scutiri de taxe și programe de investiții
Ziua, 15 august 2025 15:40
Scutiri de taxe pentru transferuri și colete, crearea unui fond special de dezvoltare și noi programe de investiții. Sunt câteva dintre prioritățile anunțate de candidatul independent Andrie Năstase, care propune un plan de susținere a diasporei. Fostul lider al Platformei DA susține că programul, pe care l-a denumit „O singură țară, oriunde am fi", trebuie […]
Acum 5 minute
15:40
Acum 30 minute
15:20
Fostul vicepreședinte al PDM, Vlad Cebotari, spune că alianța dintre PSRM și Blocul ACUM, în 2019, a fost creația Moscovei și Berlinului # Ziua
Fostul vicepreședinte al PDM și actual lider al Partidului Democrat Modern, Vladimir Cebotari, susține că alianța dintre Maia Sandu și Igor Dodon, din 2019, a fost creația a două forțe politice externe: Rusia și Germania. Potrivit lui, anume aceste două puteri au decis debarcarea PDM și formarea alianței PSRM-ACUM. „Noi știm că guvernarea de atunci […]
Acum o oră
14:50
STATISTICĂ | Exporturile Republicii Moldova, în scădere cu peste 10%, în primele șase luni ale acestui an # Ziua
În perioada ianuarie-iunie 2025, exporturile Republicii Moldova au însumat 1,6 miliarde dolari SUA, cu 10,1% mai puțin decât în aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. România rămâne principala piață de desfacere pentru de mărfurile moldovenești. Mărfurile autohtone au generat 1,23 miliarde dolari SUA (76,6% din total), în scădere cu 9,8%, reducere […]
Acum 2 ore
14:40
Câteva sute de persoane s-au adunat vineri dimineață în Anchorage, Alaska, pentru un miting pro-Ucraina, cu câteva ore înainte de întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și liderul rus Vladimir Putin. Protestatarii au scandat sloganuri și steaguri ucrainene cu mesaje precum „Alaska este cu Ucraina", „Victoria totală a Ucrainei". Mulți și-au exprimat nemulțumirea față de […]
14:00
Maia Sandu admite că R. Moldova și Ucraina pot avansa separat în procesul de aderare la UE: Nu există rigori ca mai multe țări să meargă împreună # Ziua
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat la informațiile publicate de publicația Politico privind posibila accelerare a parcursului european al R. Moldova, subliniind că procesul de aderare la Uniunea Europeană se bazează pe merite și nu impune ca mai multe țări candidate să avanseze în același ritm. „Procesul de aderare este un proces bazat pe […]
13:50
Ion Ceban critică din nou Guvernul de incompetență: Dacă aș fi premier, într-un an și jumătate aș soluționa majoritatea problemelor # Ziua
Primarul Capitalei, Ion Ceban, critică repetat Guvernul pentru inacțiuni și incompetență. Edilul susține că dacă ar fi prim-ministru într-un an și jumătate s-ar „descurca cu marea majoritate a problemelor" și s-ar așeza la masa de discuții cu „toată lumea" pentru a găsi soluții. Amintim că Ion Ceban este primul pe lista de candidaților Blocului „Alternativa", […]
Acum 4 ore
13:10
POLITICO: UE analizează posibilitatea de a deschide primul „cluster” cu R. Moldova la începutul lunii septembrie. Un pas care ar putea tensiona relațiile cu Ucraina # Ziua
Uniunea Europeană ia în considerare acordarea unui avans semnificativ Moldovei în procesul său de aderare, înaintea alegerilor parlamentare din septembrie, ceea ce ar plasa țara înaintea Ucrainei pentru prima data, scrie POLITICO. Potrivit unor surse diplomatice și unui oficial al UE, se analizează posibilitatea de a deschide primul „cluster de negociere" pentru Moldova la începutul […]
12:50
Un nou val de căldură este anunțat pentru weekend. Meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru centrul și sudul R. Moldova, cu temperaturi de până la 35 de grade. Avertizarea va fi valabilă pentru duminică, 17 august. De săptămâna viitoare, temperaturile ușor vor scădea. Luni și marți, în Capitală vor fi cel mult 28 […]
12:30
VIDEO | Fostul președinte al raionului Orhei, Dinu Țurcanu, avertizează oamenii să NU participe la protestele lui Șor: Se vrea vărsare de sânge! # Ziua
Fostul președinte al raionului Orhei, Dinu Țurcanu, organizatorul principal al protestelor Partidului ȘOR, în perioada 2022-2023, trage un semnal de alarmă în legătură cu manifestațiile care ar urma să înceapă sâmbătă, în scuarul gării din Chișinău. Într-un live pe Facebook, Țurcanu atenționează că scopul real al acestor proteste este vărsarea de sânge și îi îndeamnă […]
11:50
Înainte de zborul spre Alaska, Vladimir Putin a efectuat o vizită la Magadan, unde a inspectat fabrica „Omega-C" de procesare a uleiului de pește, a vizitat complexul sportiv „Prezidențial" și centrul cultural din parcul „Mayak". De asemenea, a depus flori la memorialul dedicat eroilor traseului aerian „Alaska – Siberia", folosit în Al Doilea Război Mondial […]
Acum 6 ore
11:30
Creștinii ortodocși de stil nou o cinstesc azi pe Născătoarea de Dumnezeu. Azi este prăznuită Adormirea Maicii Domnului # Ziua
În 15 august, creștinii ortodocși de stil nou prăznuiesc una din cele mai mari sărbători ale anului, Adormirea Maicii Domnului, cunoscută și ca Sfânta Maria Mare. Sărbătoarea are o puternică semnificație spirituală și culturală pentru români, amintind de trecerea Fecioarei Maria din viața pământească la cea cerească. Tot astăzi se încheie şi postul Sfintei Marii, care […]
10:50
Detalii despre accidentul grav din Orhei. Conducătorul motocultorului a murit în urma unei virări periculoase # Ziua
Poliția vine cu detalii despre gravul accident rutier produs azi-dimineața pe drumul Orhei – Sângerei, în apropierea satului Fedoreuca. Conducătorul motocultorului, în vârstă de 44 de ani, a murit pe loc, după ce a fost lovit de un microbuz în timpul unei virări la stânga. IGP anunță că în remorcă se afla și un minor […]
10:30
Trump vrea o a doua întâlnire „mai importantă” cu Putin și Zelenski, posibil și cu lideri europeni, după summitul din Alaska # Ziua
Președintele american Donald Trump a anunțat joi că intenționează să organizeze, după întâlnirea de vineri cu Vladimir Putin în Alaska, o a doua rundă de discuții la care să participe și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, precum și, eventual, unii lideri europeni. Scopul acesteia ar fi obținerea unui acord pentru încheierea războiului din Ucraina. El a […]
10:10
Participanții la protestele plătite de Ilan Șor riscă amenzi de până la 7500 de lei pentru fiecare zi de manifestație, avertizează șeful IGP # Ziua
Poliția anunță că a inițiat deja un proces pentru coruperea privind întrunirile, iar toți cei care vor veni la protestele care ar urma să fie plătite de Ilan Șor vor fi amendați cu până la 7500 de lei pentru fiecare zi de participare. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, susține că, pe lângă această sancțiune, manifestanții riscă […]
09:50
Două camioane, implicate într-un accident la ieșirea din Chișinău. Trei persoane au fost rănite # Ziua
Trei persoane au fost rănite, după ce două camioane s-au ciocnit frontal, în această dimineață, pe Șoseaua Balcani din Chișinău. Unul dintre camioane a luat foc. Ambii șoferi și un pasager au fost transportați la spital pentru îngrijiri. Accidentul rutier a avut loc la ora 05:39. „Potrivit informațiilor preliminare, două autocamioane au fost implicate într-o […]
09:50
Statele Unite ale Americii au impus sancțiuni împotriva a opt entități și patru persoane, afiliate cu Federația Rusă și Republica Kârgâzstan. Printre acestea se numără trei companii ce îi aparțin lui Ilan Șor și care au drept scop mascarea fluxurilor reale de bani și eludarea sancțiunilor impuse de Occident împotriva Rusiei. Este vorba despre companiile: […]
Acum 8 ore
09:30
VIDEO | Protestele antiguvernamentale se amplifică în Serbia. Sediile partidului aflat la putere, atacate, iar zeci de răniți și amenințări cu represalii # Ziua
Tensiunile din Serbia cresc odată cu reluarea protestelor violente împotriva președintelui Aleksandar Vucic. În Novi Sad, manifestanții au spart geamurile a două sedii ale Partidului Progresist Sârb (SNS), au pătruns în clădiri și au sustras obiecte, potrivit presei locale. La Belgrad, confruntările au izbucnit între protestatari și susținători SNS, aceștia din urmă aruncând artificii asupra […]
09:10
VIDEO | Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, recunoaște: Anularea alegerilor a contribuit la excluderea României din programul Visa Waiver # Ziua
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a admis că anularea turului al doilea al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 a fost unul dintre factorii care au dus la excluderea României din procesul de evaluare pentru Programul Visa Waiver al SUA. „Este adevărat că eram foarte aproape de o decizie pozitivă. Au existat niște elemente, inclusiv lipsa […]
09:00
08:40
Un bărbat a murit, iar fiul acestuia a ajuns la spital, în urma unui grav accident de circulație, la Orhei # Ziua
Un bărbat a murit, iar altul a suferit răni grave, după ce motocultorul cu care se deplasau a fost lovit în plin de un microbuz, scrie Unimedia. Potrivit martorilor, impactul a avut loc pe data de 14 august, în apropiere de localitatea Fedoreuca, din raionul Orhei. Poliția nu a oferit deocamdată detalii despre acest accident.
08:30
În prima jumătate a acestui an, valul de turiști străini, care au ajuns în R. Moldova prin intermediul agențiilor, a înregistrat o creștere considerabilă, de 44 la sută, față de perioada ianuarie-iunie 2024. În total, R. Moldova a fost vizitată de 37.100 de turiști, majoritatea absolută, aproximativ 95%, fiind excursioniști, care s-au aflat într-un sejur […]
Acum 24 ore
20:00
Spitalul raional Soroca, dotat cu echipamente moderne, cu sprijinul financiar al Statelor Unite ale Americii # Ziua
Spitalul raional Soroca a primit echipamente medicale moderne și consumabile, în urma donații a Organizației Internațională pentru Migrație, în cadrul unui proiect finanțat de Guvernul Statelor Unite ale Americii. Valoarea donației este de 2,7 milioane de lei. Donația include un set de instrumente chirurgicale, echipamente endoscopice specializate și un sistem laparoscopic 2D de ultimă generație, […]
19:30
Pacienții diagnosticați cu cancer nu se vor deplasa doar la Chișinău pentru chimioterapie. Tratamentul va putea fi făcut și în raioane # Ziua
Pacienții diagnosticați cu cancer vor putea, de acum încolo, să efectueze chimioterapie și în raioane, nu doar la Institutul Oncologic din Chișinău. Un ordin prin care este schimbat modul de organizare a tratamentului a fost semnat de ministrul Sănătății, Ala Nemerenco. Potrivit oficialului, această măsură are drept scop aducerea tratamentului mai aproape de locul de […]
18:40
Autorii atacului cu explozibil în preajma casei primarului din Stăuceni, prinși în timp ce încercau să fugă din R. Moldova # Ziua
Autorii atacului cu un obiect explozibil din preajma casei primarului din Stăuceni au fost reținuți în timp ce încercau să părăsească teritoriul Republicii Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău. Anunțul a fost făcut de Poliție, care precizează că este vorba de doi bărbați, unul fiind anterior anchetat și pentru alte infracțiuni. „La moment, ofițerii desfășoară mai multe […]
18:30
VIDEO | Campioana mondială Leonida Ciobu se pregătește pentru Mr. Olympia cu tehnologia ROBOspine de la Revivamed # Ziua
Clinica Revivamed continuă să sprijine sportivii de performanță din Republica Moldova. Înaintea celei mai prestigioase competiții de culturism din lume – Mr. Olympia 2025, renumita culturistă moldoveancă Leonida Ciobu, campioană la „Arnold Classic" și „Empro Classic" și aflată în top 10 mondial, a ales să-și protejeze sănătatea spatelui cu ajutorul tehnologiei ROBOspine. Aparatul, unic în […]
18:20
Ilan Șor își mută protestul din 16 august la Gara din Chișinău. Politicianul fugar continuă să le promită bani participanților la manifestație # Ziua
Protestul anunțat de Ilan Șor pentru 16 august în Piața Marii Adunări Naționale va fi mutat la Gara. Despre asta a anunțat politicianul condamnat penal Ilan Șor, într-un nou spot video. Acesta a reiterat că participanții la manifestația de protest vor primi câte trei mii de euro pe lună. „Regimul PAS se teme de noi, […]
17:50
Timp de două zile moldovenii nu și-au putut lua morții de la morgă, după ce sistemul digital al Centrului de Medicină Legală a picat # Ziua
Activitatea Centrului de Medicină Legală a fost grav afectată, timp de două zile, după ce sistemul digital al instituției s-a defectat. Din cauza acestei defecțiuni, rudele persoanelor decedate nu au putut primi corpurile neînsuflețite pentru a le înmormânta la timp. Informațiile au fost confirmate pentru realitatea.md de către vicedirectorul Centrului de Medicină Legală, Ivan Bulgaru. […]
17:40
O nouă ruptură în PDCM. Organizațiile teritoriale din Rezina și Sângerei, cu tot cu consilieri și primari, își anunță plecarea din partid # Ziua
Două organizații teritoriale ale PDCM au și-au anunțat plecare din partidul condus de fostul premier Ion Chicu, la scurt după ce o decizie similară a luat și fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi. Este vorba despre organizația locală din Rezina, care este condusă de președintele raionului, Teodor Coculescu, dar și de cea din Sîngerei a […]
17:30
Nou schimb de prizonieri între Ucraina și Rusia. 84 de militari ruși, returnați în schimbul a 84 de prizonieri ucraineni # Ziua
Ucraina a reușit să obțină întoarcerea a 84 de soldați și civili din captivitatea rusă, într-un nou schimb de prizonieri cu Moscova, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. Printre civilii eliberați se numără persoane reținute de ruși încă din 2014, 2016 și 2017. În rândul militarilor eliberați se află și apărătorii orașului Mariupol, a precizat Zelenski. […]
17:00
Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei, solidară cu sinistrații din România. PS Antonie cheamă credincioșii la milostenie # Ziua
Duminică, 17 august,
16:50
Rusia pare să se pregătească pentru testarea noii sale rachete de croazieră nucleare cu propulsie nucleară, chiar înainte de întâlnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, programată pe 15 august în Alaska, relatează Reuters, citând doi cercetători americani și o sursă de securitate occidentală. Potrivit specialiștilor Jeffrey Lewis (Middlebury Institute of […] Articolul Rusia ar putea testa o nouă racheta cu propulsie nucleară înainte de întâlnirea Putin-Trump apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Transportatorii auto, la un nou protest în scuarul Gării din Chișinău. În fața sediului ANTA, șoferii au denunțat presiuni din partea statului # Ziua
Peste 100 de șoferi de microbuze de curse naționale și locale, reprezentanți ai Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, s-au adunat în scuarul Gării din Chișinău, în fața sediului Agenției Naționale pentru Transport Auto. Participanții au denunțat presiuni din partea statului și și-au reiterat revendicările legate de tarife, de introducerea sistemelor GPS și reutilarea […] Articolul Transportatorii auto, la un nou protest în scuarul Gării din Chișinău. În fața sediului ANTA, șoferii au denunțat presiuni din partea statului apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Postul vamal Leova-Bumbăta de la frontiera cu România trece la program non-stop, din 15 august # Ziua
Începând cu ziua de vineri, 15 august, de la ora 08:00, punctul de trecere a frontierei Leova-Bumbăta va funcționa în regim 24 de ore din 24, anunță Serviciul Vamal al Republicii Moldova. Astfel, călătorii vor putea traversa granița prin acest punct și noaptea, nu doar ziua, cum a fost până în prezent. Decizia a fost […] Articolul Postul vamal Leova-Bumbăta de la frontiera cu România trece la program non-stop, din 15 august apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
VIDEO | Guvernul anunță că, în ultimii patru ani, a investit 300 de milioane de lei în drumurile din Chișinău, aflate în gestiunea autorităților centrale # Ziua
Peste 300 de milioane de lei au fost investite în infrastructura rutieră și în drumurile din municipiul Chișinău, anunță ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea. Oficialul precizează că suma a fost alocată în perioada 2021 – 2024 în proiecte de reparații și întreținere a străzilor și șoselelor. „Am finalizat podul de la șoseaua Balcani și pasajul peste […] Articolul VIDEO | Guvernul anunță că, în ultimii patru ani, a investit 300 de milioane de lei în drumurile din Chișinău, aflate în gestiunea autorităților centrale apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
15:20
Zelenski alături de Starmer, la Londra, în ajunul reuniunii din Alaska: „Indiferent de scenariile posibile, Ucraina își va menține forța” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat joi, după o întrevedere bilaterală cu premierul britanic Keir Starmer, la Londra, că discuțiile au vizat pregătirile pentru reuniunea din Alaska și modalități de consolidare a cooperării în domeniul securității. Potrivit liderului ucrainean, printre subiectele abordate s-au numărat garanțiile de securitate menite să asigure o pace durabilă, sprijinul militar […] Articolul Zelenski alături de Starmer, la Londra, în ajunul reuniunii din Alaska: „Indiferent de scenariile posibile, Ucraina își va menține forța” apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
FOTO | Veteranii din România și Republica Moldova, reuniți într-o primă ședință comună, la Soroca, pe malul Nistrului # Ziua
Republica Moldova a găzduit, în perioada 8-10 august, prima ședință comună dintre Asociația Militarilor Veterani și a Veteranilor cu Dizabilități „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” (AMVVD) din România și Uniunea Națională a Veteranilor de Război din Republica Moldova (UNVRI). Evenimentul a fost organizat la inițiativa lui Radu Prisac, președintele AMVVD din Republica Moldova, […] Articolul FOTO | Veteranii din România și Republica Moldova, reuniți într-o primă ședință comună, la Soroca, pe malul Nistrului apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Alertă de călătorie în Spania pentru cetățenii moldoveni. Țara se confruntă cu cel puțin 14 incendii majore # Ziua
Ministerul de Externe de la Chișinău, prin Ambasada R. Moldova în Spania, a emis o alertă de călătorie pentru cetățenii moldoveni aflați în Spania sau care intenționează să călătorească ori să tranziteze această țară, din cauza unui val de căldură extrem ce afectează întreaga peninsulă, inclusiv Insulele Canare. Potrivit Agenției de Stat de Meteorologie a […] Articolul Alertă de călătorie în Spania pentru cetățenii moldoveni. Țara se confruntă cu cel puțin 14 incendii majore apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan: „Austeritatea oarbă nu duce nicăieri, soluția sunt investițiile” # Ziua
Fostul premier al României Marcel Ciolacu răspunde criticilor noului Guvern privind situația economică lăsată moștenire, invocând datele publicate de Institutul Național de Statistică. Potrivit acestuia, România rămâne pe creștere economică și nu a intrat în recesiune, în ciuda contextului european dificil. „Astăzi, Institutul Național de Statistică a confirmat că România rămâne pe plus. Economia a […] Articolul Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan: „Austeritatea oarbă nu duce nicăieri, soluția sunt investițiile” apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Ion Ceban, despre posibilele alianțe în viitorul Parlament: Vom sta la masă cu cei care vor să soluționeze probleme reale, nu inventate # Ziua
Blocul „Alternativa” este dispus că facă alianțe în viitorul Parlament, însă nu cu oricine, ci cu forțele care au un plan de soluționare a problemelor reale, nu a celor inventate în „laboratoare” de partid. Despre acest lucru a declarat liderul MAN, Ion Ceban, întrebat într-o conferință de presă cu cine ar fi gata Blocul „Alternativa” […] Articolul Ion Ceban, despre posibilele alianțe în viitorul Parlament: Vom sta la masă cu cei care vor să soluționeze probleme reale, nu inventate apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
VIDEO | Democrații din raionul Cahul răspund la apelul PDMM. 15 primari, dar și consilieri raionali și municipali se alătură acestui demers # Ziua
15 primari, 8 consilieri raionali și 3 municipali din raionul Cahul, alături de alți peste 500 de activiști, s-au alăturat demersului făcut de liderii Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) și îi cheamă pe toți foștii democrați să-și consolideze forțele în perspectiva alegerilor parlamentare. Într-un mesaj video, filmat pe fundalul Universității de Stat „B.P. Hasdeu” […] Articolul VIDEO | Democrații din raionul Cahul răspund la apelul PDMM. 15 primari, dar și consilieri raionali și municipali se alătură acestui demers apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Ultima zi în care moldovenii din străinătate se mai pot înregistra pentru votul prin corespondență. Numărul solicitărilor a trecut de 2300 # Ziua
Peste 2300 de cetățeni moldoveni din străinătate s-au înregistrat până acum pentru a putea vota prin corespondență. Comisia Electorală Centrală anunță că azi este ultima zi în care mai pot fi expediate solicitările. Mai mult de jumătate din cei înregistrați, aproximativ 1300, sunt din Statele Unite. Solicitările pot fi trimise de moldovenii din 10 state, […] Articolul Ultima zi în care moldovenii din străinătate se mai pot înregistra pentru votul prin corespondență. Numărul solicitărilor a trecut de 2300 apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
ANCHETĂ | Minori, exploatați de partidele pro-ruse în scopuri politice. Schema pusă la cale de oamenii lui Tarlev și Furtună # Ziua
Minorii din R. Moldova sunt folosiți tot mai des de partidele pro-ruse în scopuri politice. După ce Partidul „Inima Moldovei” al Irinei Vlah a folosit persoane care nu au atins vârsta majoratului pentru a aduce, luna trecută, două sicrie în fața Președinției, alte două formațiuni afiliate Moscovei au fost observate folosind copii în campaniile lor. […] Articolul ANCHETĂ | Minori, exploatați de partidele pro-ruse în scopuri politice. Schema pusă la cale de oamenii lui Tarlev și Furtună apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
În Rusia, apelurile prin Telegram și WhatsApp au fost parțial restricționate, a anunțat Roskomnadzor. Ministerul Digitalizării din Rusia a precizat că acest lucru va contribui la reducerea numărului de apeluri frauduloase, fără a se pune problema restricționării altor funcții. În același timp, accesul la apelurile vocale în aplicațiile de mesagerie va fi restabilit dacă proprietarii acestora […] Articolul Rusia a interzis parțial apelurile prin WhatsApp și Telegram apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Summitul SUA-Rusia din Alaska: Trump și Putin vor discuta față în față și vor susține o conferință de presă comună # Ziua
Întâlnirea dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc pe 15 august, în jurul orei 11:30, ora locală (22:30, ora Chișinăului). Potrivit consilierului prezidențial rus Iuri Ușakov, discuțiile vor începe cu o întrevedere față în față, în prezența traducătorilor, după care se vor alătura delegațiile celor două state. „Durata va depinde de cum […] Articolul Summitul SUA-Rusia din Alaska: Trump și Putin vor discuta față în față și vor susține o conferință de presă comună apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Trump l-ar fi asigurat pe Zelenski că nu va discuta împărțirea teritoriilor Ucrainei cu Putin # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a promis că nu va aborda cu Vladimir Putin subiectul teritoriilor ucrainene la întâlnirea programată pentru 15 august în Alaska. Declarația ar fi fost făcută miercuri, în cadrul unei videoconferințe cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și lideri europeni, potrivit surselor citate de NBC News și CNN. Trump a dat asigurări că […] Articolul Trump l-ar fi asigurat pe Zelenski că nu va discuta împărțirea teritoriilor Ucrainei cu Putin apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Andrei Năstase susține că statul ar putea economisi jumătate de miliard de euro în urma unor reforme în administrație și finanțe # Ziua
Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, susține că statul ar economisi cel puțin 10 miliarde de lei anual în urma unor reforme în administrația publică. Acesta propune reducerea numărului de deputați de la 101, la 61, reducerea ministerelor, de la 14, la 9, eliminarea salariilor „nesimțite” de sute de mii de lei ale șefilor […] Articolul Andrei Năstase susține că statul ar putea economisi jumătate de miliard de euro în urma unor reforme în administrație și finanțe apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Janis Mazeiks, la finalul mandatului. Mihai Popșoi și-a luat rămas bun de la ambasadorul UE la Chișinău # Ziua
Ministrul de externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere de rămas bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Janis Mazeiks, aflat la finalul mandatului său de patru ani în R. Moldova. Oficialii au trecut în revistă principalele evoluții care au marcat relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană în perioada 2021–2025. „A fost […] Articolul Janis Mazeiks, la finalul mandatului. Mihai Popșoi și-a luat rămas bun de la ambasadorul UE la Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Cazul reținerii primarului satului Frumușica din Florești, acuzat de omor comis în 2018, confirmat de Poliție # Ziua
Poliția a confirmat reținerea primarului satului Frumușica din raionul Florești, acuzat de un omor comis acum șapte ani, la o zi de la apariția informației în presă. IGP susține că a inițiat investigațiile în urma adresării rudelor victimei. Primarul a fost încătușat pentru faptul că l-ar fi omorât în bătaie pe un muncitor de la […] Articolul Cazul reținerii primarului satului Frumușica din Florești, acuzat de omor comis în 2018, confirmat de Poliție apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
VIDEO | În Serbia au reizbucnit protestele. Confruntări violente între protestatari și susținătorii președintelui Aleksandar Vucic # Ziua
Serbia se confruntă cu o escaladare majoră a tensiunilor după ce, pentru a doua zi consecutiv, miercuri, au izbucnit ciocniri între protestatarii antiguvernamentali și susținătorii președintelui Aleksandar Vucic, în mai multe orașe ale țării, transmite Associated Press. În Novi Sad, susținători ai lui Vucic au aruncat torțe spre protestatari, în apropierea sediului partidului aflat la […] Articolul VIDEO | În Serbia au reizbucnit protestele. Confruntări violente între protestatari și susținătorii președintelui Aleksandar Vucic apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
VIDEO | Trei avioane ucrainene au aterizat pe Aeroportul din Mărculești. Aeronavele au fost supuse unor lucrări tehnice de întreținere # Ziua
Trei avioane ucrainene au survolat, miercuri, teritoriul R. Moldova. Aeronavele au aterizat pe Aeroportul din Mărculești pentru lucrări tehnice de întreținere. Zborurile au fost coordonate cu autoritățile de la Chișinău, iar avioanele, potrivit Autorității Aeronautice Civile, sunt destinate misiunile de salvare. „Avioanele, trei în total, sunt din Ucraina. Zborurile au fost coordonat prin canale diplomatice. […] Articolul VIDEO | Trei avioane ucrainene au aterizat pe Aeroportul din Mărculești. Aeronavele au fost supuse unor lucrări tehnice de întreținere apare prima dată în ZIUA.md.
