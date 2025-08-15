Agricultura este în prag de colaps din cauza inacțiunilor Guvernului, susține fermierul Serghei Ivanov: Suntem ca pacienții pe patul de moarte

13:30

Peste 2300 de cetățeni moldoveni din străinătate s-au înregistrat până acum pentru a putea vota prin corespondență. Comisia Electorală Centrală anunță că azi este ultima zi în care mai pot fi expediate solicitările. Mai mult de jumătate din cei înregistrați, aproximativ 1300, sunt din Statele Unite. Solicitările pot fi trimise de moldovenii din 10 state, […] Articolul Ultima zi în care moldovenii din străinătate se mai pot înregistra pentru votul prin corespondență. Numărul solicitărilor a trecut de 2300 apare prima dată în ZIUA.md.