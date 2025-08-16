Moldova și Elveția continuă proiectul „Viață sănătoasă”
Agrobook, 16 august 2025 12:00
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, împreună cu Ministerul Sănătății și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), a semnat ieri, 15 august, Memorandumul de înțelegere care marchează lansarea fazei a III-a a Proiectului „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile"
• • •
Ministerul Finanțelor a marcat ieri, 15 august, Ziua Financiarului printr-o ceremonie solemnă dedicată recunoașterii profesionalismului și contribuției angajaților din cadrul ministerului și al instituțiilor subordonate.
Franța se situează pe locul șapte în topul partenerilor comerciali ai Republicii Moldova din Uniunea Europeană. În 2024, valoarea schimburilor comerciale bilaterale a atins 260,4 milioane de dolari, în creștere cu 1,5% față de 2023, evidențiind o evoluție constantă a relațiilor economice dintre cele două țări.
Începând cu 23 august 2025, certificarea veterinară pentru mișcarea animalelor din gospodăriile non-profesionale va fi oferită gratuit de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Măsura elimină costurile suportate anterior de cetățeni, care variau între 51 și 200 de lei, și are scopul de a îmbunătăți trasabilitatea animalelor și siguranța produselor alimentare.
Pentru prima dată în Republica Moldova, este implementat conceptul european de Sat Inteligent, menit să sprijine dezvoltarea durabilă a comunităților rurale prin tehnologie, eficiență energetică și servicii publice moderne.
În plin sezon de recoltare, mai mulți fermieri din raionul Cahul se confruntă cu o situație alarmantă, după ce instituția financiară Microinvest SRL a trimis notificări de executare silită, cu termen pentru săptămâna viitoare.
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a efectuat joi, 14 august, o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă, unde s-a întâlnit cu reprezentanții a patru Asociații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI) și cu fermieri interesați să dezvolte sau să modernizeze infrastructura de irigare.
Piețele mondiale ale cerealelor au deschis joi într-o evoluție mixtă, cu grâul în scădere ușoară, porumbul pe creștere și soia în retragere. Mișcările de preț sunt determinate de schimbările cererii și ofertei globale, de condițiile meteo și de tensiunile comerciale internaționale.
De astăzi, 15 august, fermierii pot depune cereri pentru plăți directe în sectorul zootehnic. Măsurile acoperă plăți pe cap de animal pentru junci de peste 3 luni și junci de peste 12 luni, precum și plăți pe kilogram de lapte de vacă, oaie și capră.
14 august 2025
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga s-a întâlnit cu membrii Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Agrobalta-Talmaza", agricultori determinați să inițieze un proiect de reabilitare a sistemului centralizat de irigare.
Piețele internaționale de cereale s-au închis miercuri mixt. La Bursa din Chicago (CBOT), contractul futures pentru grâul moale de iarnă (SRW) pentru septembrie a crescut cu +2¼ cenți, ajungând la 5,07¼ $/bushel (186,38 $/t), susținut de prețurile competitive la exportul american și de așteptările privind datele USDA referitoare la vânzările pentru export (estimare: 400–850 mii tone).
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, la relansarea Camerei de comerț și industrie moldo-române: Stabilitate, digitalizare și deschidere spre inovație # Agrobook
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a participat astăzi la evenimentul de relansare a Camerei Bilaterale de Comerț și Industrie Republica Moldova – România, organizat la Chișinău.
Sectorul suinelor din Republica Moldova dă semne de refacere după valurile de pestă porcină africană, producția de porci crește, iar piața începe să se stabilizeze, informează Radio Moldova. Fermierii aplică măsuri stricte de biosecuritate, iar Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) discută extinderea subvențiilor pentru întreprinderile zootehnice.
Lucrările de reabilitare a sistemului de irigare din Crocmaz, Căplani și Tudora avansează # Agrobook
Lucrările de reabilitare a sistemului centralizat de irigare din localitățile Crocmaz, Căplani și Tudora, raionul Ștefan Vodă, avansează conform graficului, iar rezultatele actuale atrag tot mai mulți fermieri interesați să extindă rețeaua spre terenurile lor.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a prezentat detalii privind modul de formare a prețului reglementat la gazele naturale, pentru a clarifica componentele costului și a evita speculațiile din spațiul public.
BNM a publicat cel de-al treilea raport asupra inflației: Deciziile anterioare dau roade — inflația scade # Agrobook
Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat astăzi Raportul asupra inflației nr. 3, 2025, care include o analiză detaliată a evoluțiilor economice recente. Datele arată că rata anuală a inflației a scăzut de la 8,8% în martie la 8,2% în iunie. Astfel, inflația medie anuală a ajuns la 7,9% în trimestrul al doilea, fiind mai scăzută decât în primul trimestru.
13 august 2025
Republica Moldova a început, la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, simulările finale înaintea screeningului bilateral cu Comisia Europeană. Acesta este programat pentru septembrie 2025 și vizează capitolele 11 „Agricultură și Dezvoltare Rurală" și 12 „Siguranța alimentelor, politica sanitar-veterinară și fitosanitară".
În iulie 2025, Republica Moldova a exportat 278 mii tone de cereale și oleaginoase, cu încasări de 1,817 miliarde lei. Rapița a dominat piața, înregistrând cel mai mare volum din ultimii cinci ani pentru această lună.
12 august 2025
Sorgul, considerat mult timp o cultură de nișă în Republica Moldova, a câștigat atenție în ultimul deceniu datorită rezistenței sale excepționale la secetă. Cu un sistem radicular ce pătrunde până la 2 metri, poate valorifica eficient rezervele de apă din sol, necesitând doar 400–500 mm precipitații pe sezon – semnificativ mai puțin decât porumbul.
11 august 2025
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) și Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) au anunțat rezultate pozitive pentru apelul V destinat plăților directe în sectorul zootehnic, dedicat crescătorilor de ovine și caprine.
Fermierii din Republica Moldova anunță o recoltă de grâu mai bogată decât anul trecut, iar Ministerul Agriculturii estimează că producția suplimentară ar putea duce la scăderea prețului pâinii.
10 august 2025
O crimă deosebit de violentă a tulburat liniștea raionului Telenești. În după-amiaza zilei de 8 august, o femeie de 50 de ani, din Chișinău, și-a pierdut viața după ce a fost atacată de un coleg de muncă la o întreprindere agricolă din zonă.
9 august 2025
Industria etanolului este una dintre ramurile strategice ale economiei agricole din Republica Moldova, având la bază valorificarea porumbului. În ultimii ani, fabrici moderne au fost construite după standarde avansate, producând alcool etilic de înaltă calitate și generând produse secundare valoroase precum DDGS – folosite în zootehnie sau pentru producerea biogazului.
8 august 2025
Secretara de stat a Ministerului Energiei, Cristina Pereteatcu, a avut o întrevedere cu Excelența Sa Søren Jensen, Ambasadorul Regatului Danemarcei în Republica Moldova, însoțit de Violeta Bunescu, consilier superior în cadrul Ambasadei. Discuțiile au vizat extinderea colaborării bilaterale în domeniul energiei durabile și pregătirea unui Memorandum de Înțelegere între ministerele de resort din cele două țări.
Recolta de mere în UE se menține la nivelul anului trecut. Prognoza pentru Moldova în 2025 # Agrobook
În acest an, producătorii de mere din Moldova vor recolta mai puține fructe decât în 2024. Astfel, producția totală este evaluată preliminar la 277 mii tone, în scădere cu 31,5% față de volumul realizat în 2024 (404,6 mii tone). Scăderea producției globale se datorează celor două valuri de înghețuri de primăvară, precum și reducerii suprafețelor pe rod.
BNM și Autoritatea de Supraveghere Financiară din România își consolidează relațiile de cooperare # Agrobook
Banca Națională a Moldovei (BNM) și Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF) au încheiat astăzi, 8 august 2025, un acord de cooperare bilaterală pentru consolidarea capacităților în domeniul licențierii, reglementării și supravegherii societăților de asigurare din Republica Moldova, semnat de guvernatoarea BNM, Anca Dragu, și președintele ASF, Alexandru Petrescu.
Începând cu data de 23 iunie, crescătorii de oi și capre din Republica Moldova pot depune cereri pentru obținerea plăților directe per cap de animal. Termenul-limită pentru accesarea acestui sprijin financiar este 8 august, sprijinul financiar se acordă din Fondul național pentru dezvoltarea agriculturii și mediului rural.
Sectorul porumbului din Republica Moldova se confruntă cu o criză profundă, marcată de o scădere dramatică a exporturilor în sezonul 2024–2025, importuri aproape inexistente și o producție estimată sub media ultimului deceniu.
7 august 2025
În cadrul unei reuniuni consultative cu reprezentanții asociațiilor de profil, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a prezentat pașii realizați până în prezent în procesul de integrare europeană a sectorului agricol. Discuțiile au avut loc în contextul pregătirii Republicii Moldova pentru screeningul bilateral cu Comisia Europeană, programat pentru luna septembrie 2025.
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a adoptat astăzi reducerea ratei dobânzii de politică monetară până la 6,25% anual. Această măsură marchează sfârșitul unei perioade de politici monetare restrictive și este un semn că banca centrală se concentrează pe stimularea economiei. Se dorește încurajarea consumului și a investițiilor, precum și menținerea inflației la un nivel optim pentru creșterea economică a țării – de 5,0%, ±1,5 puncte procentuale.
În perioada 7–31 august 2025, alte 9.500 de familii din Republica Moldova beneficiază de sprijin prin programul EcoVoucher, care oferă vouchere în valoare de 6.000 de lei pentru înlocuirea electrocasnicelor vechi cu unele noi, eficiente energetic.
Guvernul Republicii Moldova a acordat în perioada ianuarie–iulie 2025 compensații în valoare totală de 81,1 milioane de lei antreprenorilor afectați de majorarea tarifelor la energia electrică. Sprijinul financiar a fost oferit cu suportul Uniunii Europene,
6 august 2025
95 de afaceri agricole au beneficiat de sprijin financiar prin Programul Facilitatea de Creditare în Agricultură (FCA) # Agrobook
Tot mai mulți antreprenori din sectorul agroalimentar accesează sprijinul oferit prin Programul FCA, lansat în martie 2025. Până în prezent, 95 de afaceri micro și mici au beneficiat de finanțare, inclusiv 14 în luna iulie 2025. The post 95 de afaceri agricole au beneficiat de sprijin financiar prin Programul Facilitatea de Creditare în Agricultură (FCA) appeared first on AgroBook.
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea, începând cu 15 august 2025, a unui nou apel de depunere a cererilor pentru acordarea plăților directe în sectorul zootehnic, din bugetul de stat. Fermierii pot solicita sprijin financiar pentru următoarele măsuri: The post Un nou apel pentru sprijin financiar în zootehnie: cererile pot fi depuse din 15 august appeared first on AgroBook.
Aplică acum pentru concursul dedicat întreprinderilor conduse de femei- Termen limită pe 8 august # Agrobook
Mai sunt doar două zile pentru a aplica la o oportunitate importantă! Concursul este destinat întreprinderilor conduse de femei, în special din sectoarele în care acestea sunt subreprezentate. Vor fi selectate două companii de pe malul drept al râului Nistru și alte două de pe malul stâng. The post Aplică acum pentru concursul dedicat întreprinderilor conduse de femei- Termen limită pe 8 august appeared first on AgroBook.
Justiția din teritoriu, în dialog cu Ministerul: Veronica Mihailov-Moraru a vizitat Telenești # Agrobook
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a efectuat o vizită de lucru în raionul Telenești, unde s-a întâlnit cu judecători și procurori pentru a discuta despre aplicarea reformelor și provocările din sistem. Vizita are loc în contextul angajamentelor asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. The post Justiția din teritoriu, în dialog cu Ministerul: Veronica Mihailov-Moraru a vizitat Telenești appeared first on AgroBook.
Astăzi, 6 august 2025, până la ora 18:00, este termenul limită pentru trimiterea ofertelor pentru organizarea ediției 2025 a Festivalului Pădurilor, un eveniment de amploare dedicat reîmpăduririi și protecției mediului, organizat sub egida Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. The post Ultima zi pentru depunerea ofertelor la Festivalul Pădurilor 2025 appeared first on AgroBook.
Într-un context marcat de creșterea prețurilor la energie și de nevoia urgentă de tranziție ecologică, programul guvernamental Casa Verde oferă o oportunitate valoroasă pentru cetățenii Republicii Moldova: transformarea propriei locuințe într-un spațiu eficient energetic, cu sprijin financiar din partea statului. Însă, depunerea propunerii de proiect este doar primul pas The post Casa Verde 2025: Ghid complet pentru a nu rata finanțarea appeared first on AgroBook.
5 august 2025
Sezonul agricol 2024–2025 a fost marcat de o prăbușire semnificativă a exporturilor de ulei de floarea-soarelui din Republica Moldova. Volumul total exportat a scăzut cu 90% comparativ cu sezonul anterior, atingând doar 19 214 tone, în timp ce în sezonul 2022/2023 se exportau peste 184 000 de tone. The post COLAPS TOTAL al exporturilor de ulei de floarea-soarelui appeared first on AgroBook.
Exporturile de floarea-soarelui din Republica Moldova în luna iulie 2025: creștere spectaculoasă și venituri record # Agrobook
În luna iulie 2025, exporturile de floarea-soarelui din Republica Moldova au înregistrat un salt impresionant, atât din punct de vedere cantitativ, cât și valoric. Chiar dacă sezonul oficial de recoltare a florii-soarelui... The post Exporturile de floarea-soarelui din Republica Moldova în luna iulie 2025: creștere spectaculoasă și venituri record appeared first on AgroBook.
SUA introduc taxe vamale de 25% pentru toate mărfurile din Republica Moldova începând cu 7 august 2025 # Agrobook
Începând cu data de 7 august 2025, Statele Unite ale Americii vor aplica o taxă vamală de 25% asupra tuturor mărfurilor originare din Republica Moldova, ca urmare a modificărilor în politica comercială externă americană. Decizia afectează în mod direct exportatorii moldoveni, în special din sectorul vinicol, unul dintre cele mai importante pentru comerțul bilateral. The post SUA introduc taxe vamale de 25% pentru toate mărfurile din Republica Moldova începând cu 7 august 2025 appeared first on AgroBook.
Israel acceptă oficial importul de castraveți proaspeți și bulbi de ceapă din Republica Moldova # Agrobook
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță producătorii și exportatorii moldoveni despre acceptul oficial al Israelului pentru importul castraveților proaspeți și bulbilor uscați de ceapă din Republica Moldova. The post Israel acceptă oficial importul de castraveți proaspeți și bulbi de ceapă din Republica Moldova appeared first on AgroBook.
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează că, în conformitate cu Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 124 din 24 iulie 2025, a fost lansat apelul de depunere a cererilor pentru acordarea plăților directe în sectorul zootehnic, din mijloacele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. The post Apel de depunere cereri pentru plăți directe în sectorul zootehnic 2025 appeared first on AgroBook.
Au fost lansate primele licitații pentru construirea infrastructurii moderne de gestionare a deșeurilor în regiunile Moldovei # Agrobook
Ministerul Mediului anunță lansarea primei licitații pentru proiectarea și construcția infrastructurii de gestionare a deșeurilor solide în Regiunea de Management a Deșeurilor nr. 5 (raioanele Ungheni, Călărași, Nisporeni), parte a proiectului național „Deșeuri Solide în Republica Moldova”. The post Au fost lansate primele licitații pentru construirea infrastructurii moderne de gestionare a deșeurilor în regiunile Moldovei appeared first on AgroBook.
Serviciul Vamal al Republicii Moldova preia bunele practici europene pentru modernizarea administrației vamale # Agrobook
Serviciul Vamal al Republicii Moldova continuă procesul de modernizare instituțională prin alinierea la standardele și practicile Uniunii Europene în domeniul administrării drepturilor de import/export, al garanțiilor, al gestionării datoriei vamale, precum și al procedurilor de rambursare, remitere, restituire și amânare a achitării drepturilor de import. The post Serviciul Vamal al Republicii Moldova preia bunele practici europene pentru modernizarea administrației vamale appeared first on AgroBook.
4 august 2025
Tinerii din Republica Moldova învață să dea sens banilor la Tabăra de Educație Financiară 2025 # Agrobook
Cea de-a VI-a ediție a Taberei de Educație Financiară a fost lansată astăzi de Banca Națională a Moldovei, în parteneriat cu Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”. Evenimentul se desfășoară online, în perioada 4–7 august, și a reunit deja 230 de tineri din toată țara, dornici să exploreze lumea finanțelor într-un format interactiv și aplicat. The post Tinerii din Republica Moldova învață să dea sens banilor la Tabăra de Educație Financiară 2025 appeared first on AgroBook.
Chișinău, 4 august 2025 — În luna iulie, fermierii și beneficiarii din mediul rural din Republica Moldova au primit subvenții în valoare totală de 96,27 milioane de lei, sumă autorizată spre plată... The post Peste 96 de milioane de lei, distribuite fermierilor și proiectelor rurale în luna iulie appeared first on AgroBook.
Comerțul extern cu floarea-soarelui: Sezonul 2024/2025 aduce un record valoric pentru Republica Moldova # Agrobook
În sezonul agricol 2024/2025, Republica Moldova a exportat 558,8 mii tone de floarea-soarelui – o creștere de 4% față de sezonul precedent, în pofida unei recolte mai slabe. Peste 91% din producția națională a fost vândută pe piețele externe ca materie primă, iar valoarea totală a exporturilor a atins un nou record. The post Comerțul extern cu floarea-soarelui: Sezonul 2024/2025 aduce un record valoric pentru Republica Moldova appeared first on AgroBook.
Pepiniera din Negureni: Povestea lui Valerian Malai, gospodarul care crește viitorul pomușoarelor din Moldova # Agrobook
În satul Negureni din raionul Telenești, se află una dintre cele mai apreciate pepiniere de pomușoare din Republica Moldova ce aparține lui Valerian Malai, un gospodar devotat și producător autorizat de material săditor certificat pentru pomușoare. The post Pepiniera din Negureni: Povestea lui Valerian Malai, gospodarul care crește viitorul pomușoarelor din Moldova appeared first on AgroBook.
1 august 2025
Producția agricolă în prima jumătate a anului 2025: scădere cu 5,8% față de anul precedent # Agrobook
În perioada ianuarie–iunie 2025, producția globală agricolă a Republicii Moldova a înregistrat o scădere de 5,8% față de aceeași perioadă a anului precedent (în prețuri comparabile). Scăderea este determinată de reducerea producției vegetale cu 11,4% și a producției animaliere cu 5,1%. The post Producția agricolă în prima jumătate a anului 2025: scădere cu 5,8% față de anul precedent appeared first on AgroBook.
