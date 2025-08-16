Moldova și Elveția continuă proiectul „Viață sănătoasă”

12:20

Mai sunt doar două zile pentru a aplica la o oportunitate importantă! Concursul este destinat întreprinderilor conduse de femei, în special din sectoarele în care acestea sunt subreprezentate. Vor fi selectate două companii de pe malul drept al râului Nistru și alte două de pe malul stâng.