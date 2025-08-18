Moldova va avea, în premieră, o strategie națională de incluziune financiară

13:10

Începând cu data de 7 august 2025, Statele Unite ale Americii vor aplica o taxă vamală de 25% asupra tuturor mărfurilor originare din Republica Moldova, ca urmare a modificărilor în politica comercială externă americană. Decizia afectează în mod direct exportatorii moldoveni, în special din sectorul vinicol, unul dintre cele mai importante pentru comerțul bilateral.