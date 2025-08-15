La scrutinul parlamentar din toamnă ar putea fi deschise 10 secții de votare pentru cetățenii din stânga Nistrului
Moldpres, 15 august 2025 17:30
La alegerile parlamentare din 28 septembrie, pentru alegătorii din stânga Nistrului ar putea fi deschise 10 secții de votare, conform legislației în vigoare. Declarația a fost făcută de către vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, &...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 5 minute
17:30
La scrutinul parlamentar din toamnă ar putea fi deschise 10 secții de votare pentru cetățenii din stânga Nistrului # Moldpres
La alegerile parlamentare din 28 septembrie, pentru alegătorii din stânga Nistrului ar putea fi deschise 10 secții de votare, conform legislației în vigoare. Declarația a fost făcută de către vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, &...
Acum o oră
16:40
În piețele din Chișinău, prețurile la majoritatea legumelor și fructelor s-au menținut stabile sau au scăzut ușor față de săptămâna trecută, în timp ce pepenele verde și unele fructe de sezon s-au scumpit, transmite MOLDPRES. Fructe:...
Acum 2 ore
16:30
Autorul inscripțiilor aplicate pe mai multe automobile din sectorul Buiucani al capitalei a fost identificat și reținut de poliție, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, incidentul a ieșit la iveală pe 13 august, după ce în spațiul public au apărut imagini vid...
16:20
Douăzeci și șapte de voluntari ai Corpului Păcii au depus astăzi jurământul, în cadrul unei ceremonii oficiale prezidate de însărcinatul cu afaceri al SUA în Republica Moldova, Nick Pietrowicz. Evenimentul marchează lansarea celei de-a 37-a promoț...
16:20
Prim-ministrul Dorin Recean, la ediția a XI-a a Congresului Diasporei: „Guvernul îi așteaptă acasă pe toți moldovenii, pentru a transforma potențialul țării în realitate” # Moldpres
Guvernul îi așteaptă acasă pe toți moldovenii, pentru a transforma potențialul țării în realitate. Mesajul a fost transmis de către prim-ministrul Dorin Recean, la ediția a XI-a a Congresului Diasporei, în cadrul panelului „Integrare europeană&rd...
Acum 4 ore
15:30
Ex-președinte al raionului Orhei despre protestul anunțat de Ilan Șor: „Organizatorii l-au plasat într-un cadru penal și se va solda cu vărsări de sânge” # Moldpres
Protestul anunțat sâmbătă de Ilan Șor se va solda cu vărsări de sânge. Mesajul a fost transmis de fostul președinte al raionului Orhei din partea partidului „ȘOR”, Dinu Țurcanu, care a îndemnat cetățenii să fie activi, dar să acționeze ...
15:20
Guvernul investește 2,5 miliarde de lei pentru modernizarea a zeci de localități din Republica Moldova # Moldpres
Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), a prezentat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, rezultatele Concursului de propuneri pentru proiecte de dezvoltare regională, ediția 2024. În total, 87 de proiect...
15:20
Certificatul veterinar pentru mișcarea animalelor din gospodăriile casnice va fi gratuit, începând cu 23 august # Moldpres
Proprietarii de animale din gospodăriile non-profesionale nu vor mai plăti pentru certificatul veterinar necesar la mișcarea acestora. Începând cu 23 august 2025, serviciul va fi oferit gratuit de subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranț...
15:10
Exporturi de 1,6 mlrd de dolari în prima jumătate a anului. România, Turcia și Cehia, principalele destinații ale mărfurilor moldovenești # Moldpres
Exporturile de mărfuri, în luna iunie 2025, au avut o valoare de 266,3 milioane de dolari, fiind mai mari cu 3,3% față de luna mai 2025 și cu 7,7% mai mici comparativ cu luna iunie 2024, transmite MOLDPRES cu referire la datele Biroului Național de Statistică (BNS)....
15:10
Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) au semnat astăzi un Memorandum de înțelegere pentru implementarea fazei a III-a a Proiectului „Viață sănătoasă: reducerea poverii ...
15:10
Ce spune un fost scriitor de discursuri al lui Putin despre întâlnirea din Alaska: „Pentru Putin, Trump este un dar din ceruri, dar nu trebuie irosit" # Moldpres
„Vă voi surprinde, dar măcar o dată nu sunt pesimist. Donald Trump este capabil să înfrângă încăpățânarea lui Vladimir Putin. Cu amestecul său caracteristic de amenințări și lingușiri, va încerca să-l convingă pe președintele ru...
15:00
Jurnalistă stabilită în Italia despre revenirea acasă a moldovenilor. „Rădăcinile nu s-au cimentat atât de bine în solul străin” # Moldpres
„Generația mea, cred că 80 la sută, se vor întoarce acasă”, a declarat jurnalista Lilia Bicec. Scriitoarea, prezentă la Congresul Diasporei, a evidențiat importanța evenimentului în menținerea legăturilor dintre diaspora și stat, informează MOLD...
15:00
Parlamentul se convoacă duminică în sesiune specială pentru a numi noi judecători la Curtea Constituțională # Moldpres
Parlamentul Republicii Moldova se va întruni duminică, 17 august, în sesiune specială, pentru ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale. Ședința plenară va începe la ora 11:00,comunică MOLDPRES.C...
14:50
Un grup de 200 de elevi din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia vor participa la o tabără de vară în România pentru consolidarea cunoștințelor de limbă română # Moldpres
Un număr de 200 de elevi din instituții de învățământ alolingve din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, însoțiți de 20 de profesori, vor beneficia de cursuri intensive de limbă română, activități interactive de comunicare și vizite ghidate &ic...
14:30
În premieră, cinci localități din R. Moldova devin sate inteligente cu investiții de peste 21 milioane de lei din partea Uniunii Europene # Moldpres
Republica Moldova implementează pentru prima dată conceptul european de Sat Inteligent, un program-pilot care urmărește dezvoltarea durabilă a comunităților rurale prin tehnologie, eficiență energetică și servicii publice inteligente, transmite MOLDPRES.Localităț...
14:30
Patru bărbați, cu vârste cuprinse între 32 și 38 de ani, locuitori ai municipiului Chișinău, au fost reținuți după ce, timp de trei luni, au exercitat presiuni psihologice și au amenințat cu moartea un bărbat de 33 de ani și rudele acestuia. Scopul lor era...
14:30
14:10
Premierul Dorin Recean, către participanții la Congresul Diasporei: „Obiectivul nostru este să construim în Republica Moldova modelul care există în UE” # Moldpres
Obiectivul nostru este să construim și în Republica Moldova modelul care există în Uniunea Europeană, pentru că asta este esența, să construim Europa la noi acasă. Declarația a fost făcută de premierul Dorin Recean, care a participat astăzi la Congresul Di...
14:00
O femeie din Soroca a născut acasă, asistată de echipa de pe urgenţă. Apelul a parvenit la ora 5:45, iar în şapte minute, medicii de pe ambulanţă erau deja la destinaţie, informează MOLDPRES.Medicii au stabilit că femeia în vârstă de 22 de ani, a...
14:00
MIDR şi Delegația UE în R. Moldova au lansat o campanie de informare pentru pasageri privind drepturile lor în Uniunea Europeană # Moldpres
Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale (MIDR), în colaborare cu Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova, a lansat o campanie de informare dedicată drepturilor pasagerilor în transportul aerian din UE, transmite MOLDPRES.Scopul campan...
13:50
13:40
Avertizare hidrologică în R. Moldova: niveluri scăzute ale apei în râuri până pe 22 august # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis astăzi o alertă hidrologică de cod roșu, portocaliu și galben pentru perioada 16–22 august, ca urmare a scurgerilor reduse în principalele râuri ale țării, transmite MOLDPRES.Potrivit hidrologilor, feno...
Acum 6 ore
13:30
În luna septembrie, va fi inaugurat Biroul Parlamentului European, care va fi condus de un cetățean român. La eveniment va participa și președinta PE, Roberta Metsola, informează MOLDPRES, cu referire la vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negre...
13:30
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) a anunțat că, la această oră, în punctul de trecere Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, transmite MOLDPRES.Potriv...
13:20
Grav accident în raionul Orhei. Conducătorul unui motocultor a decedat, iar un minor a fost transportat la spital # Moldpres
Un bărbat în vârstă de 44 de ani, care conducea un motocultor a decedat, iar un minor care se afla în remorcă a ajuns la spital, în urma unui grav accident, care s-a produs joi seara, în apropiere de localitatea Fedoreuca, raionul Orhei.Potriv...
13:20
VIDEO // Poliția îndeamnă cetățenii să nu participe la protestul ilegal organizat de gruparea criminală „ȘOR”: „Participanții pot deveni parte la comiterea unor infracțiuni sau contravenții” # Moldpres
Poliția îndeamnă cetățenii să nu participe la protestul ilegal organizat de gruparea criminală „ȘOR”. Organele de forță avertizează că participanții la manifestație pot deveni parte la comiterea unor infracțiuni sau contravenții, informează MOLDP...
13:20
În zilele de 16 august, ora 09:00, și 17 august, până la ora 17:00, traficul prin Postul vamal de frontieră „Larga – Kelmențî” (rutier) va fi restricționat parțial, comunică MOLDPRES.Potrivit unui comunicat al Serviciului Vamal, rest...
13:00
Igor Grosu la Congresul Diasporei: „Protejarea spațiului informațional este o misiune comună” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat astăzi la Congresul Diasporei, unde a răspuns la întrebările concetățenilor. El a avertizat asupra pericolului campaniilor de dezinformare finanțate și coordonate de regimuri autoritare, subliniind că acestea urm...
12:50
Trei ambulanțe au intervenit în după-amiaza zilei de 14 august, la ieșirea din satul Băiuși, raionul Leova, unde s-a produs un accident rutier grav, soldat cu patru victime, printre care o minoră de 17 ani și un copil de doar 11 luni, comunică MOLDPRES.Potrivit ...
12:50
Mai multe localități din R. Moldova au găzduit #AcasăCamp, taberele de vară care reunesc copiii de acasă cu cei din diasporă # Moldpres
Copiii de acasă și din diasporă au participat la taberele de vară #AcasăCamp, în perioada 14 iulie – 15 august. Evenimentele au fost organizate pentru al treilea an consecutiv de Alianța Asociațiilor de Băștinași din Moldova, contribuind la sporirea coeziuni...
12:40
Președinta Maia Sandu la Congresul Diasporei: „Membrii diasporei nu sunt doar martori, ci și actori activi ai transformărilor din Republica Moldova” # Moldpres
Chiar dacă suntem o țară mică, astăzi avem o voce puternică și respectată. Acest lucru se datorează și dumneavoastră, întrucât comunitățile noastre sunt apreciate peste tot în lumea democratică. Mesajul a fost transmis vineri, 15 august, de șefa s...
12:40
Speakerul Igor Grosu la Congresul Diasporei: „Statul trebuie să creeze condiții pentru întoarcerea acasă. Fiecare dintre noi are câte o bucățică de suflet în diasporă” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat astăzi, în cadrul Congresului Diasporei, că Republica Moldova traversează o etapă crucială în procesul de aderare la Uniunea Europeană, iar contribuția cetățenilor din afara țării este una „strategic...
12:30
Parlamentul European va adopta, la începutul lunii septembrie, o rezoluție de sprijin pentru Republica Moldova # Moldpres
Parlamentul European urmează să adopte, într-un gest fără precedent, la începutul lunii septembrie, o nouă rezoluție pentru a sprijini Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de către vicepreședintele Parlamentului Victor Negrescu, în cadrul emis...
12:20
Redactorul-șef al revistei poloneze National Geographic Polska explorează Republica Moldova # Moldpres
Republica Moldova își deschide porțile pentru a-și prezenta frumusețile culturale și naturale în fața publicului internațional. Astăzi, Ana Sandra, director interimar al Oficiului Național al Turismului, l-a întâmpinat pe Lukasz Zaluski, redactor-...
12:20
Republica Moldova urcă pe locul 18 la nivel mondial în clasamentul performanței investițiilor Greenfield # Moldpres
Republica Moldova urcă pe locul 18 la nivel mondial în clasamentul performanței investițiilor Greenfield, conform analizei Financial Times. Potrivit topului global al performanței investițiilor străine directe realizat de FDI Intelligence, Republica Moldova a urcat 19...
12:10
Judecătoria Cahul a dispus, la solicitarea procurorilor, arestarea preventivă pentru 30 de zile a bărbatului învinuit de producerea accidentului rutier din raionul Cahul, soldat cu moartea a două persoane. Măsura va fi valabilă până la 11 septembrie 2025 și po...
12:00
Maia Sandu, despre faptul că R. Moldova ar putea devansa Ucraina în procesul de aderare la UE: „Este o problemă politică, pe care Comisia Europeană trebuie o rezolve” # Moldpres
Chiar dacă Ucraina a îndeplinit aceleași angajamente ca și Republica Moldova pentru înițierea negocierilor pe primul cluster, un stat membru (Ungaria - n.r.) nu este de acord să susțină deschiderea negocierilor pentru clusterul I pentru Ucraina. Aceasta este o ...
12:00
Prețurile carburanților continuă să scadă. Cât vor achita șoferii în weekend pentru benzină și motorină # Moldpres
Carburanții continuă tendința de ieftinire. La sfârșitul acestei săptămâni, șoferii vor achita cu 4-9 bani mai puțin pentru benzină și motorină, transmite MOLDPRES.Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), un...
11:50
Meteorologii au emis pentru duminică, 17 august, un Cod galben de caniculă. În această perioadă, maximele termice vor depăși 35 de grade, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, avertizarea va fi valabilă în zonele de centru și s...
11:50
În perioada 15–19 august 2025, nivelul apei pe sectorul orașul Costești – satul Leușeni al râului Prut va scădea cu 0,20–0,60 metri față de nivelul înregistrat pe 15 august, ora 08:00, transmite MOLDPRES.Avertizarea vine ca urmare a d...
Acum 8 ore
11:30
Au început lucrările de modernizare pe traseul Rădoaia-Drăgănești de pe drumul regional G50 # Moldpres
Între localitățile Rădoaia și Drăgănești, din raionul Sângerei, au început lucrările de reparație periodică a îmbrăcămintei rutiere pe drumul regional G50 Florești – Nicolaevca – Sângerei, pe sectorul cuprins între km 3...
11:10
FOTO // Proiectele guvernamentale schimbă fața satelor din Fălești: iluminat modern, agrement și infrastructură sportivă # Moldpres
Locuitorii din patru sate ale raionului Fălești – Călinești, Hâncești, Pruteni și Pânzăreni – vor beneficia de condiții mai bune de trai datorită proiectelor de infrastructură implementate prin programele guvernamentale „Satul European&rdqu...
11:10
Un fost deputat al Parlamentului și fost ambasador cu misiuni speciale a fost condamnat pentru îmbogățire ilicită, comunică MOLDPRES.Instanța i-a aplicat o amendă de 450 000 de lei, l-a privat de dreptul de a activa în sectorul public timp de 12 ani și i-a...
11:00
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a inițiat din oficiu o investigație privind o serie de accidente grave de muncă produse în ultimele luni pe șantierele din municipiul Chișinău, soldate cu pierderi de vieți omenești, comunică MOLDPRES.Ombudsmanul susține că ...
10:50
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, s-a întâlnit astăzi cu Ulrich Schmitt, noul manager de țară al Grupului Băncii Mondiale pentru Republica Moldova. Oficialul moldovean l-a felicitat pentru numire și a evidențiat rolul esențial pe care Banca Mondială î...
10:50
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Donald Trump, înainte de plecare: „Cred că preşedintele Putin va face pace, cred că preşedintele Zelenski va face pace” # Moldpres
Președintele SUA Donald Trump a declarat, joi, în ajunul summitului din Alaska, că este convins că omologul său rus este pregătit să pună capăt războiului din Ucraina, dar pacea va necesita probabil cel puţin o a doua întâlnire la care să participe ş...
10:40
Silvicultorii din sudul țării au reușit să împădurească 170 de hectare în primăvară acestui an # Moldpres
Silvicultorii din cadrul Întreprinderii de Stat „Silva Sud” au fost vizitaţi ieri de ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, care a venit să facă bilanțul lucrărilor de împădurire și să discute direct cu cei din teren despre reușitele și provocări...
10:40
Incubatoarele de Afaceri din Republica Moldova vor beneficia de suport complex din partea mai multor parteneri de dezvoltare, pentru consolidarea instituțională și integrarea practicilor verzi și reziliente în activitatea lor, transmite MOLDPRES.Necesitățile și p...
10:40
Procesul de înregistrare pentru votul prin corespondență s-a încheiat. În total, peste 2 600 de cetățeni s-au înregistrat pentru a-și exprima votul prin corespondență, informează MOLDPRES.Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), cele mai mu...
10:40
Crimă din gelozie la Chișinău. Un bărbat de 71 de ani a fost condamnat după ce și-a ucis concubina de 81 de ani # Moldpres
Un bărbat de 71 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omorul concubinei sale, comis în urma unei crize de gelozie, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, în decembrie 2024, în apartamentul din sectorul Centru al capital...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.