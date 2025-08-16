Accidentele de muncă, în vizorul ombudsmanului. Trei decese în doar două luni
SafeNews, 16 august 2025 09:10
Accidentele de muncă grave de pe șantierele din Chișinău au intrat în vizorul avocatului poporului, Ceslav Panico. Ombudsmanul a inițiat o investigație din oficiu după ce, în doar două luni, au fost înregistrate trei decese ale muncitorilor. Potrivit lui, cazurile ridică suspiciuni privind nerespectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, transmite IPN. Potrivit informațiilor […] Articolul Accidentele de muncă, în vizorul ombudsmanului. Trei decese în doar două luni apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 5 minute
09:10
Limbajul corporal al lui Trump a arătat că era „dezamăgit” după discuţiile cu Putin, spune un psiholog # SafeNews
Limbajul corporal, adică cel transmis prin gesturi şi mimică, al preşedintelui Donald Trump la conferinţa de presă după summitul cu omologul său rus Vladimir Putin arată că şeful Casei Albe era dezamăgit, a declarat pentru Sky News psihologul şi expertul în limbaj non-verbal Peter Collett. „Când compari întâlnirea de pe pistă cu ceea ce s-a […] Articolul Limbajul corporal al lui Trump a arătat că era „dezamăgit” după discuţiile cu Putin, spune un psiholog apare prima dată în SafeNews.
09:10
Accidentele de muncă grave de pe șantierele din Chișinău au intrat în vizorul avocatului poporului, Ceslav Panico. Ombudsmanul a inițiat o investigație din oficiu după ce, în doar două luni, au fost înregistrate trei decese ale muncitorilor. Potrivit lui, cazurile ridică suspiciuni privind nerespectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, transmite IPN. Potrivit informațiilor […] Articolul Accidentele de muncă, în vizorul ombudsmanului. Trei decese în doar două luni apare prima dată în SafeNews.
Acum 10 minute
09:20
Văduva disidentului rus Alexei Navalnîi îi cere lui Putin să-i elibereze pe oponenţii războiului din Ucraina # SafeNews
Iulia Navalnaia, văduva opozantului rus Aleksei Navalnîi, decedat în februarie 2024 într-o colonie penitenciară din nordul Rusiei, i-a cerut vineri preşedintelui rus Vladimir Putin să-i elibereze pe oponenţii războiului din Ucraina încarceraţi în Rusia. „Eliberaţi activiştii şi jurnaliştii ruşi, civilii ucraineni, toţi cei închişi pentru declaraţii anti-război şi postări pe reţelele de socializare”, a declarat […] Articolul Văduva disidentului rus Alexei Navalnîi îi cere lui Putin să-i elibereze pe oponenţii războiului din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
09:20
Maia Sandu denunță încercări de mituire a alegătorilor din diasporă pe fondul alegerilor parlamentare # SafeNews
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, denunță tentative de corupere a alegătorilor din diasporă în contextul alegerilor parlamentare, subliniind că se exercită presiuni fără precedent din exterior din partea forțelor ostile. În opinia Maiei Sandu, diaspora este un actor strategic pentru prezentul și viitorul Republicii Moldova. Ea evidențiază că „parteneriatul dintre stat și diasporă se bazează […] Articolul Maia Sandu denunță încercări de mituire a alegătorilor din diasporă pe fondul alegerilor parlamentare apare prima dată în SafeNews.
Acum 15 minute
09:00
Președintele american Donald Trump a vorbit despre o întâlnire „foarte productivă”, iar omologul său rus Vladimir Putin a descris reuniunea drept „constructivă”, dar niciunul nu a oferit detalii vineri, în Alaska, cu privire la o posibilă soluționare pașnică a războiului din Ucraina, relatează AFP. Președintele SUA a dat asigurări că mai sunt „foarte puține” puncte […] Articolul Trump și Putin s-au despărțit fără a dezvălui vreun plan pentru Ucraina apare prima dată în SafeNews.
09:00
Documentele pe hârtie pentru licențe și autorizații se vor depune exclusiv la sediul central al ASP # SafeNews
Începând cu 18 august, toate documentele pe suport de hârtie pentru licențierea activității de întreprinzător, autorizarea operațiunilor cu mărfuri strategice și clasificarea structurilor turistice vor putea fi depuse exclusiv la sediul central al Agenției Servicii Publice din Chișinău. Mai exact, este vorba despre sediul ASP de pe strada Alexandru Pușkin nr. 42, transmite IPN. Aceste […] Articolul Documentele pe hârtie pentru licențe și autorizații se vor depune exclusiv la sediul central al ASP apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
08:50
Sâmbătă, 16 august 2025, vremea va fi în general frumoasă în cea mai mare parte a țării, cu cer senin și nu se prevăd precipitații esențiale. Vântul suflă domol, din nord-vest, anunță meteorologii. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), maximele termice vor fi cuprinse între 28 şi 34 de grade, iar cele minime între […] Articolul METEO // Vremea va fi caldă, iar maximele ajung la 34 de grade apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
17:00
Orașul unde oamenii supraponderali ar putea plăti o taxă în plus pentru locurile de veci. Cât ar putea costa # SafeNews
Locurile de veci ar putea costa mai mult pentru cei supraponderali, în Tettenhall, un orăşel din inima Regatului Unit. Mai exact: taxa pentru mormânt ar urma să crească la 2700 de lire, dacă acesta are lăţimea de 1,8 metri, cu 20 la sută mai mult faţă de preţul pentru un mormânt standard, de un metru şi […] Articolul Orașul unde oamenii supraponderali ar putea plăti o taxă în plus pentru locurile de veci. Cât ar putea costa apare prima dată în SafeNews.
16:50
Un copac s-a prăbușit în cursul zilei de azi pe strada Mihail Kogălniceanu, avariind peste cinci autoturisme. Incidentul nu s-a soldat cu victime, însă pagubele materiale sunt considerabile. Reprezentanții de la „Spații Verzi” și Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au declarat că toate vehiculele afectate erau parcate neregulamentar, în apropierea copacului. Autoritățile urmează să […] Articolul Copac prăbușit pe strada M. Kogălniceanu, mai multe mașini avariate apare prima dată în SafeNews.
16:40
FOTO // Coliziune violentă în raionul Orhei: Un copil și trei adulți, răniți în urma unei erori în trafic # SafeNews
Un grav accident rutier s-a produs în jurul prânzului, în apropierea localității Ivancea din raionul Orhei, soldat cu patru persoane rănite, printre care și un copil. Potrivit informațiilor, un șofer în vârstă de 39 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca Renault, nu a păstrat distanța regulamentară și a lovit un Nissan, condus […] Articolul FOTO // Coliziune violentă în raionul Orhei: Un copil și trei adulți, răniți în urma unei erori în trafic apare prima dată în SafeNews.
16:30
VIDEO // Poliția l-a identificat pe autorul inscripțiilor cu reclame la droguri pe caroseria mai multor automobile din sectorul Buiucani # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 30 de ani din Chișinău a fost identificat și reținut de polițiști, după ce a inscripționat adresa unui canal de comercializare a drogurilor pe mai multe automobile din sectorul Buiucani al capitalei. Fapta a avut loc în noaptea de 12 spre 13 august, iar Poliția s-a autosesizat după apariția în […] Articolul VIDEO // Poliția l-a identificat pe autorul inscripțiilor cu reclame la droguri pe caroseria mai multor automobile din sectorul Buiucani apare prima dată în SafeNews.
16:00
Un incident șocant din China a provocat reacții puternice pe internet, după ce un șofer a fost acuzat de cruzime față de animale, deoarece a transformat capota mașinii sale într-un acvariu improvizat. Bărbatul, proprietar al unui Li Auto L9, a sigilat mai mulți pești de dimensiuni mari sub o folie de plastic transparentă întinsă peste […] Articolul VIDEO // Acvariu improvizat pe capota unui SUV electric din China stârnește furie online apare prima dată în SafeNews.
15:30
Jurnaliștii ruși ajunși în Alaska pentru summitul Putin-Trump se plâng de cazarea oferită de americani: „Condițiile sunt spartane” # SafeNews
Jurnaliștii ruși ajunși în Alaska pentru summitul Putin-Trump s-au plâns de condițiile de cazare oferite de americani, spunând că au fost cazați pe un stadion. Ei vorbesc despre condițiile „spartane”, „ca de Crucea Roșie”. Gazdele au explicat că, din cauza sezonului turistic și a pregătirilor pentru întâlnirea celor doi președinți, nu au găsit rapid alte […] Articolul Jurnaliștii ruși ajunși în Alaska pentru summitul Putin-Trump se plâng de cazarea oferită de americani: „Condițiile sunt spartane” apare prima dată în SafeNews.
15:20
VIDEO // Vladimir Cebotari, fondatorul noului Partid Democrat (PDMM): „PDM a fost înlăturat de la putere pentru că voia să pună accent pe relațiile transatlantice” # SafeNews
Partidul Democrat din Moldova a fost înlăturat de la putere în 2019 în urma unei înțelegeri dintre Moscova și Berlin, pentru că a pledat pentru o politică externă cu un accent mai mare pe relațiile transatlantice, nu pe alianțe europene regionale. Dezvăluirea aparține liderului Partidului Democrat Modern (PDMM), Vladimir Cebotari și a fost făcută la […] Articolul VIDEO // Vladimir Cebotari, fondatorul noului Partid Democrat (PDMM): „PDM a fost înlăturat de la putere pentru că voia să pună accent pe relațiile transatlantice” apare prima dată în SafeNews.
15:10
Marea deportare a ucrainenilor. Trump se pregătește să expulzeze 120.000 de refugiați. Care sunt motivele # SafeNews
Aproximativ 120.000 de ucraineni care au sosit în Statele Unite în cadrul programului „Uniting for Ukraine” își vor pierde treptat statutul temporar de ședere legală începând cu 15 august, ceea ce ar putea duce la arestarea și deportarea lor dacă administrația Trump nu prelungește perioada de protecție umanitară. Aproximativ 120.000 de ucraineni care, în ultimii […] Articolul Marea deportare a ucrainenilor. Trump se pregătește să expulzeze 120.000 de refugiați. Care sunt motivele apare prima dată în SafeNews.
15:00
Un moment neașteptat a fost surprins în curtea unui bloc din Capitală, unde un șarpe a fost filmat târându-se nestingherit printre alei. Imaginile au fost postate pe rețelele sociale și au stârnit imediat reacții din partea internauților. Clipul video, însoțit de mesajul ironic „Cu șarpele la plimbare”, a devenit rapid viral, utilizatorii exprimându-și atât mirarea, […] Articolul FOTO // Vizitator periculos: Un șarpe surprins în curtea unui bloc din capitală apare prima dată în SafeNews.
15:00
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 15 august 2025 apare prima dată în SafeNews.
14:40
LIVE // Conferință de presă susținută de ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, de prezentare a totalurilor Concursului de propuneri pentru proiecte de dezvoltare regională # SafeNews
Articolul LIVE // Conferință de presă susținută de ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, de prezentare a totalurilor Concursului de propuneri pentru proiecte de dezvoltare regională apare prima dată în SafeNews.
14:30
„Afară e cald, dar înăuntru e ca în iad”: Brutarii din Arabia Saudită lucrează la foc continuu, la temperaturi de peste 45 de grade Celsius # SafeNews
Muncitorii din brutării și restaurante din Arabia Saudită sunt expuși la căldură intensă, fără posibilitatea de a se răcori în orele de vârf. Regulile actuale nu oferă suficientă protecție pentru cei care lucrează în spații închise cu surse de căldură artificială. Brutarul Eid Ahmed pur și simplu nu poate scăpa de căldura notorie a Arabiei […] Articolul „Afară e cald, dar înăuntru e ca în iad”: Brutarii din Arabia Saudită lucrează la foc continuu, la temperaturi de peste 45 de grade Celsius apare prima dată în SafeNews.
14:20
VIDEO // Răfuieli „hoțești” pentru controlul unei afaceri de peste 100.000 de euro: Patru bărbați din Chișinău, reținuți pentru șantaj # SafeNews
Patru bărbați, cu vârste cuprinse între 32 și 38 de ani, au fost reținuți la Chișinău, fiind suspectați că au exercitat presiuni psihologice și au lansat amenințări grave la adresa unui bărbat de 33 de ani, dar și a familiei acestuia, în încercarea de a-l constrânge să renunțe la cota-parte pe care o deține într-o […] Articolul VIDEO // Răfuieli „hoțești” pentru controlul unei afaceri de peste 100.000 de euro: Patru bărbați din Chișinău, reținuți pentru șantaj apare prima dată în SafeNews.
14:00
VIDEO // Un bărbat din Dondușeni, surprins cu o alcoolemie record în timp ce mergea pe bicicletă # SafeNews
Un bărbat de 45 de ani din Dondușeni a fost depistat de polițiștii Direcției patrulare Nord în stare avansată de ebrietate, în timp ce se deplasa nesigur cu bicicleta pe o stradă din oraș. Verificarea cu aparatul Drager a arătat o concentrație de 2,38 mg/l alcool în aerul expirat, o valoare extrem de ridicată, care […] Articolul VIDEO // Un bărbat din Dondușeni, surprins cu o alcoolemie record în timp ce mergea pe bicicletă apare prima dată în SafeNews.
13:50
„Om pentru om, armă pentru armă”. Culisele uriașei operațiuni de pregătire a întâlnirii dintre Putin și Trump în Alaska # SafeNews
Pregătirile Serviciului Secret al SUA pentru întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin în Alaska „au devenit o cursă contra cronometru”, scrie bloomberg. Bloomberg a scris că, atunci când Trump a anunțat întâlnirea în urmă cu o săptămână, singurul agent staționat ca parte a Serviciului Secret la Last Frontier (Alaska) a […] Articolul „Om pentru om, armă pentru armă”. Culisele uriașei operațiuni de pregătire a întâlnirii dintre Putin și Trump în Alaska apare prima dată în SafeNews.
13:30
VIDEO // Trei tineri și-au transformat apartamentele în laboratoare de droguri: Ciuperci halucinogene și marijuana la ghiveci # SafeNews
Trei bărbați cu vârste de 24 și 25 de ani au fost implicați în cultivarea ilegală a marijuanei și a ciupercilor halucinogene, pe care le vindeau prin intermediul aplicației Telegram. Aceștia activau în favoarea unei organizații criminale și au amenajat laboratoare clandestine în Chișinău și Rîșcani pentru producerea substanțelor psihotrope. Potrivit autorităților, unul dintre laboratoare […] Articolul VIDEO // Trei tineri și-au transformat apartamentele în laboratoare de droguri: Ciuperci halucinogene și marijuana la ghiveci apare prima dată în SafeNews.
13:30
În perioada 16 august, ora 09:00, până pe 17 august, ora 17:00, traficul rutier prin Punctul de Trecere a Frontierei „Larga – Kelmențî” va fi suspendat temporar, din cauza unor lucrări de reabilitare a carosabilului. Intervențiile presupun turnarea unui strat de asfalt fierbinte, iar circulația va fi imposibilă până la răcirea completă a suprafeței. Poliția […] Articolul Atenție, șoferi! Punctul de trecere Larga – Kelmențî se închide temporar apare prima dată în SafeNews.
13:10
Două avioane au intrat în coliziune pe aeroportul din Manchester. „Tot avionul a tremurat, a fost o lovitură puternică” # SafeNews
Zborurile au fost suspendate pentru scurt timp vineri dimineaţă pe aeroportul din Manchester, după ce două avioane easyJet s-au ciocnit, atingându-se cu aripile în timp ce rulau pe pistă pentru decolare, relatează The Guardian. Cele două avioane zburau spre Paris şi respectiv Gibraltar. Ele s-au ciocnit în jurul orei locale 6:30, dar au reuşit să […] Articolul Două avioane au intrat în coliziune pe aeroportul din Manchester. „Tot avionul a tremurat, a fost o lovitură puternică” apare prima dată în SafeNews.
13:00
Politico: Moldova ar putea devansa Ucraina în procesul de aderare la UE, dar acest lucru i-ar putea înfuria pe ucraineni # SafeNews
UE ia în considerare acordarea Moldovei unui mare pas înainte în demersul său de aderare la blocul european înaintea alegerilor parlamentare de la sfârșitul lunii septembrie, devansând astfel Ucraina pentru prima dată, scrie Politico. Conform scenariului analizat de oficialii UE, țările europene ar vota pentru deschiderea unui prim „grup de negociere” pentru Moldova – un […] Articolul Politico: Moldova ar putea devansa Ucraina în procesul de aderare la UE, dar acest lucru i-ar putea înfuria pe ucraineni apare prima dată în SafeNews.
12:30
Sfidarea lui Lavrov înainte de întâlnirea cu Trump. A ajuns în Alaska purtând un pulover pe care este inscripţionat „URSS” # SafeNews
Ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a ajuns la negocierile Trump-Putin din Alaska purtând un pulover pe care este inscripţionat „URSS”. „Este un prim pas făcut cu stângul făcut de către partea rusă”, a subliniat colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov face parte din delegația rusă de rang înalt […] Articolul Sfidarea lui Lavrov înainte de întâlnirea cu Trump. A ajuns în Alaska purtând un pulover pe care este inscripţionat „URSS” apare prima dată în SafeNews.
12:10
VIDEO // Protest la sediul PAS. Irina Vlah: „Inima Moldovei” a devenit principala țintă a terorii din partea puterii # SafeNews
„PAS va intra în istorie ca o grupare de criminali care a transformat Moldova într-o dictatură săracă în centrul Europei” – despre aceasta au declarat activiștii Partidului Republican „Inima Moldovei” în cadrul unui protest în fața sediului partidului de guvernământ. Participanții la acțiune au prezentat „dovezi ale crimelor dictatoriale ale regimului galben și au lăsat […] Articolul VIDEO // Protest la sediul PAS. Irina Vlah: „Inima Moldovei” a devenit principala țintă a terorii din partea puterii apare prima dată în SafeNews.
12:00
Bărbatul acuzat că a provocat accidentul rutier soldat cu moartea a două persoane a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în urma unei decizii luate la solicitarea procurorilor din cadrul Procuraturii Cahul. Suspectul a fost reținut la scurt timp după producerea tragediei, iar două zile mai târziu a fost pus oficial sub acuzare. Acesta […] Articolul Șoferul implicat în accidentul mortal de la Cahul, arestat preventiv pentru 30 de zile apare prima dată în SafeNews.
11:40
Unde s-a oprit Putin înainte de a merge în Alaska. Orașul a fost fondat de către prizonierii trimiși în Gulag # SafeNews
Președintele Vladimir Putin a sosit vineri în orașul Magadan din Extremul Orient rus, înaintea întâlnirii sale cu președintele american Donald Trump în Alaska. În cadrul a ceea ce purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a numit o călătorie de lucru „deplină”, Putin va vizita o fabrică de prelucrare a uleiului de pește, va inspecta […] Articolul Unde s-a oprit Putin înainte de a merge în Alaska. Orașul a fost fondat de către prizonierii trimiși în Gulag apare prima dată în SafeNews.
11:30
Trei muncitori decedați în două luni pe șantierele din Chișinău: Avocatul Poporului lansează o anchetă de urgență # SafeNews
Alarmat de un val de accidente de muncă mortale pe șantierele de construcții din capitală, Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a inițiat din oficiu o investigație amplă privind respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă. În ultimele două luni, cel puțin trei muncitori și-au pierdut viața în condiții suspecte, în timpul lucrărilor pe diferite șantiere […] Articolul Trei muncitori decedați în două luni pe șantierele din Chișinău: Avocatul Poporului lansează o anchetă de urgență apare prima dată în SafeNews.
11:10
Președintele sud-coreean anunță că vrea să stabilească o „încredere militară” cu regimul de la Phenian al lui Kim Jong-un # SafeNews
Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung s-a angajat vineri „să respecte” sistemul politic nord-coreean şi să instaureze o „încredere militară”, a doua zi după ce Phenianul a declarat că nu are niciun plan de a îmbunătăţi relaţiile cu Seulul, transmite agenția de presă Anadolu. Aflat la putere de la începutul lunii iunie, preşedintele Lee Jae Myung […] Articolul Președintele sud-coreean anunță că vrea să stabilească o „încredere militară” cu regimul de la Phenian al lui Kim Jong-un apare prima dată în SafeNews.
11:10
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat # SafeNews
Un fost ofițer la un penitenciar din California a fost condamnat joi la 224 de ani de închisoare. Gregory Rodriguez, în vârstă de 57 de ani, a lucrat ca gardian la Centrul de detenție pentru femei din California Centrală (CCWF), cea mai mare închisoare pentru femei din stat, și a fost găsit vinovat în ianuarie […] Articolul Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat apare prima dată în SafeNews.
11:00
Șeful IGP: Promisiunea de 3000 de dolari a lui Șor ar putea costa protestatarilor o amendat de 7500 lei pe zi # SafeNews
Inspectoratul General al Poliției (IGP) trage un semnal de alarmă în legătură cu protestul anunțat de gruparea Șor, care ar urma să înceapă sâmbătă, 16 august. Potrivit șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu, persoanele care se lasă atrase de promisiunea unei „remunerații” de 3000 de dolari pe lună riscă să acumuleze sancțiuni mult mai costisitoare. Cernăuțeanu a […] Articolul Șeful IGP: Promisiunea de 3000 de dolari a lui Șor ar putea costa protestatarilor o amendat de 7500 lei pe zi apare prima dată în SafeNews.
10:50
Fost deputat și ex-ambasador, condamnat pentru îmbogățire ilicită: Amendă de 450.000 lei, interdicție de 12 ani și confiscări de aproape 2 milioane # SafeNews
Un fost deputat al Parlamentului Republicii Moldova și fost ambasador cu misiuni speciale a fost condamnat pe 14 august de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru îmbogățire ilicită. Acesta a primit o amendă penală de 450.000 de lei, a fost privat de dreptul de a deține funcții publice timp de 12 ani, iar statul va confisca […] Articolul Fost deputat și ex-ambasador, condamnat pentru îmbogățire ilicită: Amendă de 450.000 lei, interdicție de 12 ani și confiscări de aproape 2 milioane apare prima dată în SafeNews.
10:40
Cea mai mare captură de cocaină din acest an în România. Unde au ascuns doi cetățeni sârbi de peste 66 kg de droguri # SafeNews
Poliţiştii români au descoperit peste 66 de kilograme de cocaină ascunse într-un pat dintr-o autorulotă, cu o valoare pe „piaţa neagră” de 3,5 milioane de euro, aceasta fiind cea mai mare captură de cocaină din acest an, transmite News.ro. Potrivit anchetatorilor, în urma unor verificări, rulota în care au fost găsite drogurile de mare risc […] Articolul Cea mai mare captură de cocaină din acest an în România. Unde au ascuns doi cetățeni sârbi de peste 66 kg de droguri apare prima dată în SafeNews.
10:30
Un nou accident pe șoselele din Moldova: Patru mașini, distruse în această dimineață lângă Pelivan # SafeNews
Un nou accident rutier s-a produs în această dimineață pe traseul Orhei – Bălți, în apropiere de satul Pelivan. Patru autoturisme au fost implicate în coliziune, evenimentul soldându-se cu perturbarea traficului în zonă. Deocamdată, nu au fost raportate informații oficiale despre posibile victime sau cauzele exacte ale accidentului. Din imaginile publicate pe rețelele sociale se […] Articolul Un nou accident pe șoselele din Moldova: Patru mașini, distruse în această dimineață lângă Pelivan apare prima dată în SafeNews.
10:10
Articolul LIVE // Congresul Diasporei 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:00
Și-a ucis concubina de 81 de ani cu toporul, din gelozie: Un bărbat de 71 de ani, condamnat la 20 de ani de închisoare # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 71 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru uciderea concubinei sale, săvârșită cu deosebită cruzime. Potrivit sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, inculpatul a recunoscut vinovăția și va executa pedeapsa într-un penitenciar de tip închis. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu […] Articolul Și-a ucis concubina de 81 de ani cu toporul, din gelozie: Un bărbat de 71 de ani, condamnat la 20 de ani de închisoare apare prima dată în SafeNews.
09:50
Descoperire macabră în capitală: Cadavrul unui tânăr găsit spânzurat într-o zonă forestieră # SafeNews
Un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost descoperit fără suflare într-o pădure situată pe strada Mircești din capitală. Cazul a fost semnalat autorităților în dimineața zilei de 14 august, în jurul orei 11:30. Potrivit datelor preliminare, trupul neînsuflețit al băiatului prezenta urme vizibile de strangulare. Totuși, în urma primelor verificări efectuate la […] Articolul Descoperire macabră în capitală: Cadavrul unui tânăr găsit spânzurat într-o zonă forestieră apare prima dată în SafeNews.
09:30
Vladimir Putin, primul lider rus care vizitează Alaska. Ce s-a întâmplat în alte ocazii când un președinte rus a venit în Statele Unite # SafeNews
Vladimir Putin (72 de ani) este primul lider de la Kremlin care vizitează Alaska, un teritoriu pe care Imperiul Rus l-a vândut Statelor Unite în 1867. Aceasta ar fi a opta vizită a lui Putin în Statele Unite în calitate de „preşedinte”, funcţie pe care o deţine de la sfârşitul anului 1999, cu excepţia unei […] Articolul Vladimir Putin, primul lider rus care vizitează Alaska. Ce s-a întâmplat în alte ocazii când un președinte rus a venit în Statele Unite apare prima dată în SafeNews.
09:20
Campanie controversată în Italia: vicepremierul Salvini cere demolarea taberelor de romi. De la ce a pornit scandalul # SafeNews
Vicepremierul italian Matteo Salvini, liderul partidului de extremă-dreaptă Lega, cere, într-o acțiune pe rețelele sociale, suportul italienilor pentru desființarea taberelor de romi, chiar dacă unele au fost înființate legal. Scandalul a pornit după un accident mortal la Milano, provocat de minori romi aflați la volanul unei mașini furate. O italiancă a murit după ce a […] Articolul Campanie controversată în Italia: vicepremierul Salvini cere demolarea taberelor de romi. De la ce a pornit scandalul apare prima dată în SafeNews.
Ieri
09:00
FOTO // Accident grav pe șoseaua Balcani. Unul dintre camioane a luat foc. Sunt trei victime # SafeNews
Două autocamioane au intrat în coliziune, vineri dimineață, pe șoseaua Balcani, la intrarea în comuna Grătiești. În urma impactului, unul dintre autoturisme a luat foc. Trei persoane au ajuns la spital. Accidentul rutier a avut loc la ora 05:39. „Potrivit informațiilor preliminare, două autocamioane au fost implicate într-o coliziune, în circumstanțe care urmează a fi […] Articolul FOTO // Accident grav pe șoseaua Balcani. Unul dintre camioane a luat foc. Sunt trei victime apare prima dată în SafeNews.
09:00
Coreea de Nord ar putea trimite alți 6.000 de soldați și tehnică de luptă pe frontul din Ucraina # SafeNews
Coreea de Nord ar putea trimite în curând aproximativ 6.000 de soldați și între 50 și 100 de echipamente militare în Rusia, scrie Ukrainska Pravda. Kirilo Budanov a declarat că unitățile nord-coreene în cauză sunt înregistrate oficial ca trupe de geniu, care ar trebui să se ocupe de deminare și construirea de fortificații în regiunea […] Articolul Coreea de Nord ar putea trimite alți 6.000 de soldați și tehnică de luptă pe frontul din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
08:40
VIDEO // Represiunile și acuzațiile de abuz din Republica Moldova – prezentate într-un interviu difuzat în presa americană # SafeNews
Victoria Șapa, reprezentant al blocului de opoziție „Victorie” și fost candidat la funcția de primar al municipiului Bălți, a acordat un interviu popularului blogger și antreprenor american Mario Nawfal, în care a vorbit despre ceea ce ea califică drept „represiuni sistematice” și „condamnări politice” în Republica Moldova. În materialul intitulat „Regimul din Moldova: Deputați și […] Articolul VIDEO // Represiunile și acuzațiile de abuz din Republica Moldova – prezentate într-un interviu difuzat în presa americană apare prima dată în SafeNews.
08:20
Biroul Parlamentului European de la Chișinău va fi inaugurat oficial în septembrie. La eveniment va participa Roberta Metsola. În aceeași zi va fi prezentat și noul șef al biroului, care va fi unul dintre cetățenii României. Un cetățean român va conduce Biroul Parlamentului European de la Chișinău. Anunțul a fost făcut în cadrul emisiunii „Moldova […] Articolul Un cetățean român va conduce Biroul Parlamentului European de la Chișinău apare prima dată în SafeNews.
08:10
Ucraina estimează că a stabilizat frontul, după străpungerea reușită de trupele ruse în Donețk # SafeNews
Trupele ucrainene au stabilizat câmpul de luptă în sectorul de front din regiunea estică Donețk unde trupele ruse au reușit săptămâna aceasta o înaintare surprinzătoare, a declarat joi guvernatorul regional. Potrivit surselor ucrainene, în special bloguri militare, mici grupuri de infanterie ruse au pătruns pe două culoare înguste pe o distanță de circa 10 kilometri […] Articolul Ucraina estimează că a stabilizat frontul, după străpungerea reușită de trupele ruse în Donețk apare prima dată în SafeNews.
08:00
Rusia declară „indezirabilă” organizația Reporteri Fără Frontiere. Grupul a plasat Moscova pe locul 171 la libertatea presei # SafeNews
Ministerul rus al Justiției a anunțat joi că a desemnat organizația internațională pentru libertatea presei Reporteri Fără Frontiere, cu sediul în Franța, drept „organizație indezirabilă”, conform Reuters. Rusia etichetează în mod regulat drept „indezirabile” organizațiile pe care le acuză că subminează securitatea națională. Statutul respectiv înseamnă că cetățenii ruși care colaborează cu astfel de grupuri sau […] Articolul Rusia declară „indezirabilă” organizația Reporteri Fără Frontiere. Grupul a plasat Moscova pe locul 171 la libertatea presei apare prima dată în SafeNews.
07:50
Un Su-30SM rusesc a căzut în Marea Neagră. Aeronava efectua o misiune aproape de insula Șerpilor # SafeNews
Marina ucraineană a raportat că rușii au pierdut contactul cu avionul Su-30SM, care s-ar fi prăbușit în Marea Neagră, lângă insula Șerpilor. Rusia a pierdut un avion Su-30SM care efectua o misiune la sud-est de insula Șerpilor, au anunțat Forțele Navale ale Forțelor Armate ale Ucrainei, scrie Defenseromania.ro. Potrivit interceptărilor serviciilor de informații ucrainene, mesajele rușilor […] Articolul Un Su-30SM rusesc a căzut în Marea Neagră. Aeronava efectua o misiune aproape de insula Șerpilor apare prima dată în SafeNews.
07:50
VIDEO // Victoria Furtună, despre întâlnirea dintre Trump și Putin: „Sandu mizează pe calul greșit. Sau poate că ea însăși este acel cal?” # SafeNews
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, o critică dur pe președinta Maia Sandu, acuzând-o că se bazează pe sprijinul unei Uniuni Europene aflate în declin și că promovează politici care ar putea costa scump cetățenii Republicii Moldova. Într-o postare pe rețelele sociale, Furtună a comentat viitoarele negocieri dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care ar […] Articolul VIDEO // Victoria Furtună, despre întâlnirea dintre Trump și Putin: „Sandu mizează pe calul greșit. Sau poate că ea însăși este acel cal?” apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.