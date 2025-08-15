Acum trei zile amenința cei peste 10 000 de polițiști din R. Moldova cu RĂFUIALA „po poneatiem” , iar acum vrea să-i „cumpere” cu apartamente și salarii. Șor: „Sunt unicul politician din țară care nu a mințit niciodată... veți trăi așa cum se cuvine”
Summit-ul Trump-Putin: Moșteanu subliniază necesitatea implicării Ucrainei și a garanțiilor de securitate pentru o pace durabilă # Ziarul National
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a afirmat referitor la summit-ul Trump - Putin din Alaska, programat pentru vineri seară, că orice di...
Condamnatul Ilan Șor a amenințat acum trei zile pe cei peste 10 000 de polițiști cu răfuiala „po ponetiem”, iar acum îi îndeamnă să treacă de...
Rusia amplifică presiunile asupra Moldovei înaintea alegerilor: Tensiuni între Bruxelles și Kremlin? # Ziarul National
Moscova intensifică ofensiva hibridă împotriva Chișinăului, în contextul alegerilor parlamentare viitoare din Republica Moldova, programate pe 28 s...
INTERCEPTĂRI // Protestul lui Șor ar urma să dureze o LUNĂ de zile, iar „top-activiștilor” li se promit remunerări de până la 75 000 de lei. Poliția îndeamnă cetățenii să NU participe la așa-numitul protest anunțat de „organizația criminală ȘOR” # Ziarul National
Protestul anunțat de condamnatul Ilan Șor în scuarul gării din Chișinău se vrea unul de lungă durată – mai exact o lună de zile. Cel puțin...
Maia Sandu subliniază rolul strategic al diasporei pentru Republica Moldova la Congresul Diasporei 2025 # Ziarul National
Diaspora reprezintă un actor strategic pentru prezentul și viitorul Republicii Moldova, a afirmat președintele Maia Sandu în cadrul Congresului Dia...
Șoferul din accidentul tragic de la Cahul rămâne în arest preventiv pentru 30 de zile # Ziarul National
La data de 15 august 2025, în urma demersului efectuat de procurorii din cadrul Procuraturii Cahul, s-a decis aplicarea măsurii preventive de arest...
Fost lider al Partidului „ȘOR” avertizează asupra riscurilor protestelor violente inițiate de Ilan Șor # Ziarul National
Protestul planificat de Ilan Șor pentru 16 august riscă să se transforme într-o confruntare violentă. Această afirmație a fost lansată de Dinu Țurc...
ULTIMA ORĂ, VIDEO // „Mitingurile care le pregătește Șor și echipa sa se doresc a fi unele violente, provocatoare și să aibă ca urmare VĂRSĂRI DE SÂNGE”. Dezvăluirile unui fost apropiat al lui Șor # Ziarul National
Mitingurile anunțate de condamnatul Ilan Șor ar urma să se soldeze cu „vârsări de sânge și violențe”. Despre acest lucru a anunțat fostul președ...
Moscova recurge la dezinformare înainte de alegeri: apelul lui Igor Grosu către cetățeni # Ziarul National
Propaganda și minciuna reprezintă instrumentele folosite de criminali și de Federația Rusă, constituind pericolul primordial pentru securitatea Rep...
UE ia în considerare deschiderea negocierilor de aderare cu R. Moldova înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, oferindu-i un avantaj semnificativ pe drumul către Uniunea Europeană. # Ziarul National
Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a oferi Republicii Moldova un avans semnificativ pe drumul către aderarea la blocul comunitar, chiar ...
Gest controversat: Fanii Maccabi Haifa afișează un banner ofensator în meciul cu Rakow, provocând reacții dure din partea Poloniei # Ziarul National
Suporterii echipei israeliene au afişat un banner cu mesajul „Criminali din 1939” în timpul meciului împotriva echipei poloneze Rakow. Acest gest a...
A fost IDENTIFICAT „băiatul din popor”, care a ar fi a ajuns casierul Kremlinului în R. Moldova. Acum are legătură directă cu „stăpânul” Șor și cu Moscova # Ziarul National
Măsurile luate în ultimul an de autoritățile R. Moldova pentru oprirea fluxului de bani trimis de la Moscova pentru finanțarea rețelei lui Ilan...
ULTIMA ORĂ // Un fost DEPUTAT și ambasador, CONDAMNAT pentru îmbogățire ilicită. Acesta a fost obligat să plătească circa 2,5 MILIOANE de lei # Ziarul National
Fostul deputat și ambasador cu misiuni speciale, Sergiu Stati, a fost condamnat pentru îmbogățire ilicită și obligat să achite aproximativ 2,5 ...
Gelozie fatală: Un bătrân condamnat la 20 de ani de închisoare pentru uciderea concubinei în Chișinău # Ziarul National
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău au anunțat pronunțarea unei sentințe de condamnare pentru un bărbat în vârstă de 71 de ani...
Volodin aflat în misiune la Phenian: discuții strategice între Rusia și Coreea de Nord în contextul conflictului din Ucraina # Ziarul National
Președintele Dumei de Stat a Rusiei, Viaceslav Volodin, s-a întâlnit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul unei vizite oficiale la Phenian....
POLITICO // R. Moldova ar putea DEVANSA Ucraina în procesul de aderare la UE. „Cererea Ucrainei este blocată de Ungaria, iar dacă candidatura R. Moldova va fi strict legată de cea a Kievului, nu vor putea avansa cu niciuna dintre ele” # Ziarul National
Uniunea Europeană ia în considerare acordarea R. Moldova unui mare pas înainte în demersul său de aderare la blocul european înaintea alegeril...
Fermierii pot solicita de astăzi subvenții în sectorul zootehnic pentru animale și lapte # Ziarul National
15 august 2025, Chișinău - Începând cu astăzi, 15 august, fermierii au posibilitatea să depună cereri pentru plăți directe în sectorul zootehnic. M...
Franța urcă în topul partenerilor comerciali ai Republicii Moldova: Comerț bilateral de 260,4 milioane dolari în 2024 # Ziarul National
15 august 2025, Chișinau – Franța ocupă locul șapte printre partenerii comerciali de top ai Republicii Moldova din Uniunea Europeană. În anul...
ULTIMA ORĂ // O nouă LOVITURĂ pentru Șor, care încearcă să atragă simpatizați prorusți contra sumei de 3 000 de dolari pe lună. Companiile fugarului condamnat, afiliate Rusiei, sancționate de SUA # Ziarul National
Statele Unite ale Americii au impus sancțiuni împotriva a opt entități și patru persoane, afiliate cu Federația Rusă și Republica Kârgâzstan. ...
Primarului Ion Ceban I-au trebuit aproape trei ani să repare podul de pe Mihai Viteazul, iar acum se vrea PREMIER: ,,Timp de un an, un an și jumătate, m-aș descurca cu majoritatea problemelor R. Moldova" # Ziarul National
Primarului Ion Ceban este convins că s-ar descurca perfect în funcția de premier, iar într-un an, un an și jumătate ar rezolva majoritatea prob...
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska: Ucraina pe agenda discuțiilor cruciale de pace? # Ziarul National
Donald Trump a declarat joi că Vladimir Putin „nu se va pune cu mine” vineri, în Alaska. El a repetat că dorește să-l implice pe Volodimir Zelenski...
Trump speră într-o rezolvare pașnică la summitul istoric din Alaska cu Putin și Zelenski # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a declarat joi, cu doar o zi înainte de întâlnirea sa cu omologul rus Vladimir Putin în Alaska, că liderul de la...
Garda Națională mobilizată de Trump ajunge în Washington pentru a sprijini menținerea ordinii publice # Ziarul National
Cei 800 de membri ai Gărzii Naţionale, mobilizaţi de Donald Trump pentru a "curăţa" Washingtonul, se află acum deja în capitala americană, a confir...
Trump și Putin în pragul unui summit istoric: Înțelegerea cu Zelenski, cheia păcii în Ucraina. Riscul unui eșec, doar 25% # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a subliniat joi, cu o zi înainte de întâlnirea din Alaska cu omologul său rus Vladimir Putin, că doar un summit ...
VIDEO // Irina Vlah, legături strânse cu penalul Ilan Șor? Lidera așa-zisului bloc electoral "patriotic", după indicații la Moscova împreună cu Victoria Furtună # Ziarul National
Liderii partidelor proruse se întorc în R. Moldova după o întâlnire „de lucru” cu oficialii moscoviți. Printre cei care se întorc „acasă” se nu...
Rețeaua de socializare X întâmpină dificultăți la nivel mondial: utilizatorii semnalează probleme cu încărcarea mesajelor # Ziarul National
Numeroase persoane care folosesc rețeaua de socializare X au raportat o problemă cu platforma lui Elon Musk, care nu încărca mesaje joi după-amiază...
Rusia interzice ONG-ul Reporters Sans Frontières în mijlocul reprimării disidenței media # Ziarul National
Ministerul rus al Justiției a declarat organizația nonguvernamentală Reporters Sans Frontières (RSF) ”indezirabilă” în Rusia, astfel interzicându-i...
Republica Moldova va experimenta o tranziție liniștită în data de 15 august 2025, cu temperaturi care oscilează ușor față de ziua precedentă. Noapt...
Rusia și Ucraina au realizat un schimb de prizonieri, înaintea întâlnirii Putin-Trump: 84 de militari și civili au fost repatriați # Ziarul National
Rusia și Ucraina au efectuat joi un schimb de câte 84 de prizonieri de război, conform Ministerului rus al Apărării. Acest schimb a avut loc cu puț...
ULTIMA ORĂ // Veste bună pentru cetățenii care vor să plece în România, fără să mai stea la coadă și câte două ore. Postul vamal de frontieră Leova–Bumbăta va activa 24/24 din 15 august 2025, ora 08:00 # Ziarul National
Postul vamal de frontieră Leova–Bumbăta va activa 24/24 din 15 august 2025, ora 08:00, oferind participanților la trafic o nouă opțiune de trav...
ULTIMA ORĂ // Poliția a reținut persoanele care au aruncat un obiect EXPLOZIBIL în apropierea casei primarului de Stăuceni. Indivizii au fost reținut la Aeroportul Internațional Chișinău, în momentul în care intenționau să fugă din R. Moldova # Ziarul National
Persoanele care au atentat la securitatea primarului din Stăuceni, aruncând în adiacentul casei sale un obiect exploziv - au fost reținute astă...
FOTO // Oamenii lui Putin sunt aproape de Alaska. Avionul oficial rusesc este cel mai urmărit zbor din lume. PROGRAMUL zilei de vineri, când urmează întrevederea Trump-Putin # Ziarul National
Primul avion al delegației ruse la summitul Trump-Putin din Alaska a plecat de la Moscova și este deja aproape de destinație. Avionul oficial, ...
Tinerii angajați în industrii strategice vor primi un adaos de 3 000 de lei la salariu. Ce criterii trebuie să îndeplinească cei care vor să intre în posesia banilor # Ziarul National
Programul național pentru oferirea indemnizațiilor lunare tinerilor angajați pentru prima dată în domenii strategice a fost lansat și este acti...
Atac cibernetic dejucat: Polonia împiedică sabotajul rețelei de apă al unui oraș major # Ziarul National
Un oraș important din Polonia aproape a rămas fără apă miercuri din cauza unui atac cibernetic, dar acesta a fost neutralizat la timp, a anunțat jo...
Partidul lui Chicu, pe un butoi de pulbere înainte de parlamentare. Unii dintre liderii PDCM a PĂRĂSIT formațiunea, după ce au fost șterși pe lista electorală a blocului „Alternativa”, dominată de oamenii lui Ion Ceban # Ziarul National
Mai mulți membri ai Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) au hotărât să părăsească formațiunea, fiind nemulțumiți de modul î...
ULTIMA ORĂ // Șor SCHIMBĂ locația protestului de sâmbătă și face o declarație surprinzătoare: „Chișinăul este al nostru”. Manifestanții vor promova destabilizările puse la cale de Rusia lângă monumentul în memoria victimelor DEPORTĂTRILOR staliniste # Ziarul National
Condamnatul Ilan Șor a schimbat locația protestului de sâmbătă, 16 august curent, după ce Guvernul a primit dreptul de a organiza expoziția „În ...
Putin elogiază încercările SUA de a soluționa conflictul din Ucraina, pe fondul avansului rus în noi teritorii ucrainene # Ziarul National
Liderul rus, Vladimir Putin, a apreciat joi eforturile „sincere” ale Statelor Unite de a încerca să încheie conflictul din Ucraina. În ajunul summi...
Trump pregătește garanții de securitate pentru Ucraina fără implicarea NATO, dezvăluie surse europene # Ziarul National
Președintele Donald Trump a afirmat că Statele Unite sunt pregătite să ofere garanții de securitate Ucrainei, însă doar sub anumite condiții, confo...
Ambasadorul UE, Jānis Mažeiks, își încheie mandatul în Chișinău după progresul colaborării cu Republica Moldova # Ziarul National
Șeful Delegației Uniunii Europene la Chișinău, ambasadorul Jānis Mažeiks, își încheie mandatul în Republica Moldova. Cu această ocazie, vicepremier...
Ministerul Energiei dezbate strategii cheie pentru alinierea la normele UE în domeniul energiei # Ziarul National
14.08.2025, Chișinău - Ministerul Energiei a organizat pe 6 și 13 august consultări publice pe tema Poziției de Negociere pentru Capitolul 15 – Ene...
Cadre didactice din toată țara, instruite pentru a oferi sprijin psiho-emoțional copiilor vulnerabili și refugiați # Ziarul National
Peste 100 de cadre didactice și manageri din instituțiile de învățământ din țară, alături de angajați ai centrelor de zi comunitare din Chișinău, H...
ULTIMA ORĂ // Dreptate pentru bolnavii de cancer. Ministra Sănătății a semnat ORDINUL privind desfășurarea tratamentului chimioterapeutic în cadrul spitalelor raionale și SC Bălți # Ziarul National
Începând de astăzi, 14 august 2025, spitalele raionale și SC Bălți vor desfășura tratamente chimioterapeutice. Un ordin în acest sens a fost sem...
Mihai Popșoi, despre tentativele Rusiei de a destabiliza și vulnerabiliza R. Moldova. „Țara noastră se află la ADĂPOSTUL marii familii europene și știe ce are de făcut # Ziarul National
Este clar pentru toți că Rusia nu dorește ca R. Moldova să progreseze. Aceasta vrea să împiedice țara să devină democratică și prosperă, o par...
Parlamentul se întrunește pentru o sesiune specială dedicată noilor judecători ai Curții Constituționale # Ziarul National
Biroul permanent al Parlamentului se va întruni vineri, 15 august, pentru o ședință. În cadrul acesteia, se va analiza solicitarea speakerului Igor...
Resturi căzute de la drone ucrainene au declanșat un incendiu la o rafinărie de petrol aparținând companiei Lukoil din Volgograd, a transmis guvern...
Administrator de agenție turistică din Chișinău arestat pentru escrocherie: prejudicii de peste 1,8 milioane lei în urma ofertelor înșelătoare pentru vacanțe avantajoase # Ziarul National
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, au obținut, pe 13 august 2025, aplicarea arestului preventiv pentru o pe...
Întâlnire cheie la Londra: Keir Starmer discută cu Volodimir Zelenski înaintea summitului Trump-Putin din Alaska # Ziarul National
Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, va avea o întrevedere joi, la Londra, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu o zi înainte de summi...
Rusia afirmă că a distrus fabrici de rachete în Ucraina, inclusiv sisteme de apărare Patriot occidentale # Ziarul National
Ministerul Apărării din Rusia a anunțat joi că, în luna iulie, forțele sale au lovit în Ucraina mai multe fabrici de rachete, birouri de proiectare...
