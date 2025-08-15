#AcasăCamp – taberele de vară care reunesc copiii de acasă cu cei din diasporă
Provincial, 15 august 2025 12:40
Copiii de acasă și din diasporă au participat la taberele de vară #AcasăCamp, în perioada 14 iulie – 15 august. Evenimentele sunt organizate pentru al treilea an consecutiv de Alianța Asociațiilor de Băștinași din Moldova, contribuind la sporirea coeziunii sociale. În ediția 2025, Programul Uniunii Europene „Măsuri de Promovare a Încrederii", implementat de PNUD, a […]
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 5 minute
12:50
Călărași a găzduit Campionatul Național de Pescuit Sportiv între nevăzători și slabvăzători # Provincial
Astăzi a avut loc festivitatea de premiere a participanților la Campionatul Național de Pescuit Sportiv între nevăzători și slabvăzători, ediția 2025, desfășurat în localitatea Hîrjauca, raionul Călărași. Viceprimarul orașului Călărași, Mihail Jacota, a fost prezent la eveniment și a oferit diplome și medalii echipelor participante. Au participat 23 de echipe din întreaga Republică Moldova, inclusiv […]
Acum 15 minute
12:40
12:40
Cum să răcim piața imobiliară: un plan de acțiune pentru Moldova bazat pe experiența Ucrainei și a României # Provincial
Piața imobiliară din Moldova este supraîncălzită. Acesta este un dat. Asta spun specialiștii și economiștii, iar statisticile o confirmă. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, în primul trimestru al anului 2025, indicele prețurilor la locuințe a crescut cu 18,4% în ritm trimestrial și cu 35,4% în termeni anuali. Pentru clădirile noi, creșterea a fost de 20,6% […]
Acum o oră
12:20
Două proiecte majore la Susleni: parc fotovoltaic de 92 kW și reabilitarea străzii Alexandru cel Bun după 30 de ani # Provincial
Primul proiect vizează construirea unui parc fotovoltaic cu o capacitate de 92 kW în satul Susleni, raionul Orhei, și a fost realizat prin intermediul celei de-a doua ediții a Programului Național „Satul European". Potrivit ONDRL, lucrările din cadrul proiectului „Instalarea sistemelor de producere și furnizare a energiei electrice, folosind resurse regenerabile" s-au desfășurat în perioada […]
12:00
Regulament de salubrizare aprobat la Costești: locuitorii sunt obligați să asigure curățenia în jurul gospodăriilor # Provincial
În scopul menținerii unui mediu sănătos şi curat de viață, Consiliul Local Costeşti a aprobat la 29.03.2024 Regulamentul privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în satul Costești. Prevederile Regulamentului sunt obligatorii pentru toți locuitorii satului Costești și prevăd o serie de responsabilități privind asigurarea și menținerea curățeniei pe perimetrul din preajma proprietății private, cum ar fi: […]
12:00
Arest preventiv pe 30 de zile pentru șoferul implicat în accidentul rutier din Cahul soldat cu decesul a două persoane # Provincial
La 15 august 2025, urmare a demersului procurorilor din cadrul Procuraturii Cahul, a fost dispusă aplicarea măsurii preventive – arest preventiv pe un termen de 30 de zile în privința unui bărbat învinuit de încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei, fapt ce a cauzat din imprudență decesul a două persoane (art. 264 alin. (5) din […]
Acum 2 ore
11:50
Centrul de adăpost pentru animalele fără stăpân din Bălți continuă sterilizarea gratuită a câinilor vagabonzi # Provincial
În scopul prevenirii înmulțirii necontrolate a animalelor fără stăpân, Centrul de adăpost pentru animalele fără stăpân din mun. Bălți a încheiat un contract cu una dintre clinicile veterinare din oraș pentru efectuarea sterilizării gratuite a câinilor vagabonzi. "Cererile pentru sterilizare se primesc în zilele lucrătoare, între orele 08:00 și 17:00. Dacă câinele nu este agresiv, […]
11:40
(VIDEO) Parcul-pădure Rîșcani se modernizează! Ion Ceban: parcul treptat prinde viață, iar toate aceste schimbări le facem pentru oameni # Provincial
Parcul-pădure din sectorul Rîșcani al capitalei este în plin proces de reabilitare, după ani întregi de degradare. Terenul, care anterior prezenta un pericol pentru vizitatori din cauza lipsei de iluminare, mobilier urban sau infrastructură de bază, capătă acum un nou suflu. "Oamenii nu au crezut că acest parc va fi reabilitat, după ce ani la […]
11:20
Andrei Năstase propune zero taxe și impozite pentru remitențele trimise acasă de copiii, frații și părinții noștri # Provincial
Candidatul independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Andrei Năstase, lansează un pachet amplu de măsuri dedicate cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare, menit să consolideze legătura dintre Diasporă și țară. Propunerile vizează stimulente fiscale, programe de investiții, sprijin pentru întoarcere și participare civică directă, după cum urmează: Zero taxe și impozite pentru remitențele […]
11:10
Campioana Moldovei, Milsami Orhei a părăsit competiția europeană din acest an în turul trei preliminar al Ligii Conferinței, fiind învinsă la general de formația Virtus din San Marino, scor 3-5. În prima manșă, orheienii câștigaseră cu 3-2, dar au cedat în retur cu 0-3. Milsami este ultima echipă moldovenească, care este eliminată din Europa în […]
11:00
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Fără o nouă reformă administrativ-teritorială Republica Moldova nu se va putea dezvolta în continuare # Provincial
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică" consideră că o nouă reformă administrativ-teritorială este o necesitate stringentă, deoarece fără o astfel de reformă Republica Moldova nu se va putea dezvolta în continuare. Potrivit formațiunii, astăzi, în Republica Moldova practic nu există unităţi administrativ-teritoriale care să activeze în baza principiului de autogestiune, iar micile excepţii care […]
Acum 4 ore
10:40
Între localitățile Rădoaia și Drăgănești, raionul Sîngerei, drumarii au demarat lucrările de reparație periodică a îmbrăcămintei rutiere pe drumul regional G50 Floreşti – Nicolaevca – Sîngerei, pe sectorul cuprins între km 30,00 și km 32,70. Despre aceasta a anunțat Administrația Națională a Drumurilor. Obiectivul principal al lucrărilor este îmbunătățirea calității îmbrăcămintei rutiere, contribuind astfel la […]
10:40
Trafic rutier suspendat temporar în centrul Chișinăului, în contextul Festivalului Tineretului # Provincial
Primăria Chișinău informează că, în perioada 15 august, ora 00:01 – 17 august, ora 12:00, va fi suspendat traficul rutier pe str. Vlaicu Pârcălab, pe tronsonul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt – str. 31 August 1989 și pe str. Veronica Micle, tronsonul str. A. Pușkin – str. Mihai Eminescu, cu redirecționarea transportului pe străzile […]
10:30
Aseară, în jurul orei 21:50, pe traseul R6, în apropierea localității Fedoreuca din raionul Orhei, s-a produs un accident rutier cu implicarea unui Mercedes Sprinter și a unui motocultor. Din primele cercetări s-a stabilit că impactul a avut loc în momentul în care motocultorul, condus de un bărbat de 44 de ani, efectua manevra de […]
10:10
La 14 august curent, ministrul Vladimir Bolea s-a aflat în vizită de lucru în satele Călinești, Hîncești, Pruteni și Pînzăreni. Astfel, viceprim-ministrul a discutat cu sătenii despre proiectele în derulare și cele care urmează să înceapă în domenii precum iluminatul stradal, infrastructură publică și revitalizarea spațiilor din localitate. Potrivit MIDR, toate cele patru localități implementează […]
09:30
În perioada ianuarie–iunie 2025, 228,3 mii persoane au beneficiat de serviciile agențiilor de turism și tur-operatoare din Republica Moldova, în creștere cu 8,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, mentionează reprezentanții Oficiul Național al Turismului al Republicii Moldova. Structura turismului în prima jumătate a anului: Turism emițător (moldoveni care au călătorit peste hotare): 146,4 […]
09:30
Sergiu Lazarencu, în vizită la Silva Sud: peste 170 de hectare împădurite și investiții în gestionarea deșeurilor # Provincial
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, s-a întâlnit cu silvicultorii din cadrul Silva Sud. În cadrul întrevederii ministrul a discutat cu pădurarii despre despre reușitele Programului de împădurire, cât și provocările cu care se confruntă zilnic specialiștii din teren. Ministrul Lazarencu a mulțumit pădurarilor pentru munca depusă și pentru rezultatele obținute, subliniind importanța colaborării cu primăriile care […]
09:30
De astăzi, 15 august, fermierii pot depune cereri pentru plăți directe în sectorul zootehnic. Măsurile acoperă plăți pe cap de animal pentru junci peste 3 luni și junci peste 12 luni, precum și plăți pe kilogram de lapte de vacă, oaie și capră. Sunt eligibili crescătorii ale căror exploatații zootehnice sunt autorizate, animalele sunt identificate […]
09:20
Echipa Sheriff a fost eliminată în turul trei preliminar al Ligii Conferinței de formația Anderlecht, cu scorul general 1-4. Sheriff -Anderlecht 1-1 Au marcat: Elijah Olaniyi Odede (81) / Nathan Saliba (72), În minutul 38 Mario Stroyekens n-a transformat un penalty 14 august. Chișinău. Stadionul Zimbru. Spectatori: 4 123 Arbitru: Umut Meler Asistenți: Deniz Caner Özaral și Abdullah […]
Acum 24 ore
17:10
Ludmila Catlabuga s-a întâlnit cu membrii Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Agrobalta-Talmaza” # Provincial
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga s-a întâlnit cu membrii Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Agrobalta-Talmaza", agricultori determinați să inițieze un proiect de reabilitare a sistemului centralizat de irigare. În cadrul discuțiilor, ministra i-a încurajat să își unească eforturile pentru a construi un proiect viabil, capabil să atragă finanțare și să aducă beneficii […]
17:10
Vicepremierul pentru reintegrare Roman Roșca a efectuat astăzi o vizită de lucru în localitățile Ustia și Marcăuți din raionul Dubăsari, unde a avut întrevederi cu reprezentanții administrațiilor publice locale, colectivele instituțiilor de învățământ și colaboratorii Inspectoratului de Poliție Dubăsari (IP Dubăsari). Pe agenda discuțiilor s-au regăsit subiecte de interes major pentru comunități, inclusiv dezvoltarea și […]
16:50
Suspecții care au atentat la securitatea primarului din Stăuceni, reținuți pe Aeroportul Chișinău în timp ce încercau să fugă din țară # Provincial
Persoanele care au atentat la securitatea primarului din Stăuceni, aruncând în adiacentul casei sale un obiect exploziv – au fost reținute astăzi, în timp ce încercau să părăsească teritoriul Republicii Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău. La moment, ofițerii desfășoară mai multe percheziții pe acest caz, iar din primele constatări- motivul suspecților ar fi legat de […]
16:20
Spitalul Raional Soroca „Anatolie Prisăcari" a fost dotat cu echipament chirurgical endoscopic de ultimă generație, datorită unei donații din partea Guvernului Statelor Unite ale Americii, prin intermediul Organizației Internaționale pentru Migrație. Echipamentul include un turn laparoscopic 2D B. Braun-Aesculap, un set de instrumente chirurgicale și consumabile endoscopice, precum trocare, canule, pense, foarfece, clipse etc. Valoarea […]
16:10
Începând cu 15 august 2025, ora 08:00, postul vamal de frontieră Leova–Bumbăta va funcționa în regim 24/24 de ore, oferind participanților la trafic o nouă opțiune de traversare a frontierei în orice moment al zilei sau al nopții. Decizia a fost luată de comun acord de autoritățile vamale și de frontieră din Republica Moldova și România, […]
15:50
Metodă nouă de escrocare: Victimele își pierd banii în câteva minute după instalarea unei aplicații false # Provincial
Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice al INI, avertizează populația despre apariția unei noi metode de înșelăciune, prin care infractorii obțin acces de la distanță la telefoanele mobile și la aplicațiile bancare instalate pe acestea. Cum acționează infractorii? Victimele sunt contactate telefonic de persoane necunoscute care se prezintă drept „angajați ai companiilor de telecomunicații" și, sub […]
15:40
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală și Agenția de Dezvoltare Regională Chișinău au semnat contractul de finanțare, în valoare de 63 milioane lei, pentru restaurarea și reabilitarea clădirii istorice din centrul capitalei: clădirea fostei conduceri a Zemstvei guberniale a Basarabiei. Proiectul, inclus în Documentul Unic de Program 2025-2027, va opri procesul de degradare a […]
15:10
La Bălți are loc etapa de preselecție a Festivalului Național de Muzică Patriotică „TE CÂNT PATRIE ȘI NEAM” # Provincial
Astăzi, 14 august 2025, are loc etapa de preselecție la nivel municipal a Festivalului Național de Muzică Patriotică „TE
15:10
Programul Național de acordare a indemnizației la prima angajare – lansat! Dorin Recean: Moldova crește când tinerii cresc acasă # Provincial
Tinerii angajați la primul loc de muncă în industrii de importanță strategică vor beneficia de un adaos de 3 mii de lei la salariul lunar, timp de un an. Programul Național de acordare a indemnizației la prima angajare a fost lansat în prezența prim-ministrului Dorin Recean. Șeful Executivului a menționat că 380 de întreprinderi, din […] Post-ul Programul Național de acordare a indemnizației la prima angajare – lansat! Dorin Recean: Moldova crește când tinerii cresc acasă apare prima dată în Provincial.
14:50
Primăria orașului Cimișlia a finalizat lucrările de modernizare a scuarului „Mihai Eminescu”, unul dintre cele mai frecventate și apreciate spații de recreere din localitate, informează PROVINCIAL. Proiectul a inclus pavarea aleilor, instalarea a 20 de bănci și 20 de urne, contribuind astfel la crearea unui spațiu mai confortabil, curat și accesibil pentru locuitorii de toate […] Post-ul (VIDEO) Scuarul „Mihai Eminescu” din Cimișlia, modernizat apare prima dată în Provincial.
14:20
Funcționar public, reținut de CNA pentru pretinderea unei mite de 1700 de euro în schimbul angajării unei persoane într-o instituție de drept # Provincial
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut un funcționar public, bănuit că ar fi pretins și primit o mită în valoare de 1700 de euro pentru facilitarea angajării unei persoane într-o instituție de drept. Potrivit materialelor urmăririi penale, bărbatul, originar din municipiul Chișinău, ar fi solicitat suma menționată […] Post-ul Funcționar public, reținut de CNA pentru pretinderea unei mite de 1700 de euro în schimbul angajării unei persoane într-o instituție de drept apare prima dată în Provincial.
14:20
Sâmbătă, 16 august 2025, în satul Hîrbovăț va avea loc a patra ediție a sărbătorii „Vocea Casei Părintești” – un eveniment dedicat comunității din diasporă și organizat cu sprijinul Primăriei Hîrbovăț și al Asociației obștești „Din inimă pentru Hîrbovăț”, informează PROVINCIAL. “Evenimentul reprezintă o ocazie specială de a ne reîntâlni cu toți cei care, deși […] Post-ul La Hîrbovăț va avea loc a patra ediție a sărbătorii „Vocea Casei Părintești” apare prima dată în Provincial.
13:40
Astăzi, în cadrul unei vizite, părintele Valeriu Enachi Protopopul de Călărași, a oferit Primarului de Călărași, Victor Ambroci, în numele Înaltpreasfințitului Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, Ordinul Mitropolit Gurie Grosu – o înaltă distincție bisericească. “Această onoare vine ca semn de recunoaștere și prețuire pentru activitatea domnului primar în apărarea și […] Post-ul Primarul din Călărași, decorat cu Ordinul Mitropolit Gurie Grosu apare prima dată în Provincial.
13:30
Pe șos. Hîncești continuă lucrările de modernizare a carosabilului. În prezent, echipele de drumari intervin la așternerea stratului de uzură pe tronsonul cuprins între str. Lech Kaczynski și str. Miorița. Ulterior, lucrările vor avansa pe segmentul dintre str. Miorița și str. Sihastrului. Despre aceasta a comunicat Primăria Chișinău, transmite PROVINCIAL. “Înaintea aplicării stratului final de […] Post-ul Șos. Hîncești din capitală intră în etapa finală de asfaltare pe mai multe segmente apare prima dată în Provincial.
Ieri
12:40
Sistemul de irigare din Crocmaz, Căplani și Tudora avansează: fermierii cer extinderea rețelei # Provincial
Lucrările de reabilitare a sistemului centralizat de irigare din Crocmaz, Căplani și Tudora, raionul Ștefan Vodă, avansează conform graficului, iar rezultatele curente determină tot mai mulți fermieri din zonă să solicite extinderea rețelei către terenurile lor. La Crocmaz a avut loc o ședință cu participarea ministrei Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga reprezentanților Unității Consolidate […] Post-ul Sistemul de irigare din Crocmaz, Căplani și Tudora avansează: fermierii cer extinderea rețelei apare prima dată în Provincial.
12:40
Trei tineri, printre care doi minori, sunt documentați pentru distribuirea drogurilor în sectorul Centru al capitalei # Provincial
Angajații Inspectoratului de Poliție Centru și cei ai Direcției de Poliție Chișinău investighează activitatea ilegală a doi minori, o fată de 15 și un băiat de 17 ani, și a unui tânăr de 19 ani, suspectați de implicare în distribuirea substanțelor narcotice de tip „PVP” (sare) în sectorul Centru al capitalei. Asupra acestora, oamenii legii […] Post-ul Trei tineri, printre care doi minori, sunt documentați pentru distribuirea drogurilor în sectorul Centru al capitalei apare prima dată în Provincial.
11:50
Vladimir Bolea a inspectat proiectele din raioanele Nisporeni și Strășeni: investiții în parcuri, iluminat și canalizare # Provincial
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a efectuat, ieri, o vizită de lucru în raioanele Nisporeni și Strășeni, unde a avut întâlniri cu cetățenii, autoritățile locale și cu reprezentanții Consiliilor raionale. Discuțiile s-au axat pe stadiul actual al investițiilor realizate prin #SatulEuropean – edițiile I și II, #SatulEuropeanExpres și Programul „Europa este aproape”, precum și pe prioritățile de […] Post-ul Vladimir Bolea a inspectat proiectele din raioanele Nisporeni și Strășeni: investiții în parcuri, iluminat și canalizare apare prima dată în Provincial.
11:50
Cod Galben de incendiu cu caracter natural. Primăria îndeamnă cetățenii să ia măsuri de protecție # Provincial
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, avertizarea este valabilă pentru întreg teritoriul țării, în intervalul 15 – 21 august. În acest context, Primăria îndeamnă cetățenii să ia măsuri de protecție, și anume: -Nu aruncați țigări aprinse în iarbă sau spații verzi – riscul de incendii este ridicat; -Evitați aruncarea mucurilor de țigară în containerele de deșeuri, […] Post-ul Cod Galben de incendiu cu caracter natural. Primăria îndeamnă cetățenii să ia măsuri de protecție apare prima dată în Provincial.
11:40
Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 15–21 august 2025, se prevede un pericol excepțional de incendiu cu caracter natural. În acest context, atenționăm cetățenii că orice scânteie sau un simplu gest de neglijență, precum aprinderea resturilor vegetale, un grătar nesupravegheat sau aruncarea unui muc de țigară, poate declanșa incendii de proporții. Pentru a […] Post-ul Pericol excepțional de incendii și temperaturi ridicate în perioada 15–21 august apare prima dată în Provincial.
11:30
11:20
A avut loc recepția la terminarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul regional G132 R35 – Baimaclia – Taraclia de Salcie – R32, raionul Cantemir. AND, a reamintit că lucrările executate în conformitate cu Anexa nr. 1 la Programul Fondului Rutier au vizat două sectoare de drum care asigură legătura între localitățile: Baimaclia […] Post-ul Drumul regional G132, între Baimaclia și Țărăncuța, modernizat pe o distanță de 5,2 km apare prima dată în Provincial.
11:10
Caz de omor mușamalizat 7 ani, scos la iveală în Florești: primar, legist și alți doi suspecți – reținuți # Provincial
Ofițerii INI în comun cu procurorii investighează un caz de omor, comis în 2018. Rudele victimei abia acum s-au adresat instituțiilor de drept și au comunicat mai multe detalii, urmând reținerea a patru persoane. Cazul a avut loc acum 7 ani, într-o localitate din raionul Florești. Oamenii legii au stabilit preliminar că un bărbat era […] Post-ul Caz de omor mușamalizat 7 ani, scos la iveală în Florești: primar, legist și alți doi suspecți – reținuți apare prima dată în Provincial.
10:50
Peste 100 de cadre didactice și manageriale, instruite privind sprijinul psiho-emoțional al copiilor refugiați și din medii vulnerabile # Provincial
Peste 100 de cadre didactice și manageriale din instituțiile de învățământ din țară, precum și angajați ai centrelor de zi comunitare din municipiul Chișinău și din raioanele Hîncești și Ștefan Vodă participă la o serie de instruiri privind sprijinul psiho-emoțional al copiilor refugiați și al celor din medii vulnerabile. Instruirile abordează teme precum aplicarea unor […] Post-ul Peste 100 de cadre didactice și manageriale, instruite privind sprijinul psiho-emoțional al copiilor refugiați și din medii vulnerabile apare prima dată în Provincial.
10:50
Victoria Belous, la Bălți: Sprijinul pentru mediul de afaceri și simplificarea proceselor rămân priorități ale Ministerului Finanțelor # Provincial
Aflată într-o vizită de lucru la Bălți, ministra Finanțelor, Victoria Belous, s-a întâlnit cu reprezentanți ai mediului de afaceri și ai administrației publice locale pentru a discuta provocările actuale, soluțiile de sprijin și măsurile destinate dezvoltării locale. Au fost abordate și modificările recente din domeniul fiscal și vamal, orientate spre sprijinirea mediului antreprenorial și crearea […] Post-ul Victoria Belous, la Bălți: Sprijinul pentru mediul de afaceri și simplificarea proceselor rămân priorități ale Ministerului Finanțelor apare prima dată în Provincial.
10:50
Tenismenii din Bălți au cucerit 6 medalii la turneul republican Super Cup ATTP – Summer 2025 # Provincial
Tenismenii din Bălți, elevi ai Școlii Sportive Specializate nr. 1, au reprezentat cu onoare municipiul nostru la turneul Super Cup ATTP – Summer 2025, desfășurat în perioada 9–10 august la Chișinău. În cadrul competiției, peste 100 de tenismeni din diferite categorii de vârstă din întreaga Republică Moldova și-au demonstrat măiestria și dorința de a obține […] Post-ul Tenismenii din Bălți au cucerit 6 medalii la turneul republican Super Cup ATTP – Summer 2025 apare prima dată în Provincial.
10:40
Procuratura Bălți a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală în privința unui bărbat în vârstă de 34 de ani, acuzat de comiterea infracțiunii de omor intenționat săvârșit cu deosebită cruzime ( art. 145 alin. (2) lit. j) din Codul penal). Potrivit probatoriului, la 8 iunie 2025, în timp ce […] Post-ul Și-a omorât amicul de pahar cu un topor. Acuzatul – trimis în judecată apare prima dată în Provincial.
10:40
Ministra Justiției, în vizită de lucru la Strășeni: discuții cu reprezentanții profesiilor juridice și audiențe cu cetățenii # Provincial
În cadrul vizitei de lucru întreprinse în raionul Strășeni, ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a avut întrevederi cu reprezentanții profesiilor juridice, cu care a discutat subiecte de actualitate din domeniul justiției. Ministra le-a comunicat participanților despre acțiunile întreprinse de minister pentru îndeplinirea angajamentelor asumate prin Foile de parcurs aferente capitolelor 23 și 24, care vizează statul […] Post-ul Ministra Justiției, în vizită de lucru la Strășeni: discuții cu reprezentanții profesiilor juridice și audiențe cu cetățenii apare prima dată în Provincial.
10:40
Ieri, 13 august, pe Orange Arena din Chișinău a avut loc finala celei de-a 18-a ediții a Campionatului Republicii Moldova la Fotbal pe Plajă. BSC Nistru Chișinău a reușit să cucerească titlul pentru al 5-lea an consecutiv, învingând echipa FC Budești cu scorul de 5-2. Finala Mare BSC Nistru – FC Budești 5-2 Au marcat: Alexandru Sîrghi (3), […] Post-ul Fotbal pe plajă. BSC Nistru este campioana Republicii Moldova 2025 apare prima dată în Provincial.
10:40
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și cei de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Ciocana, în comun cu procurorii Procuraturii Chișinău- oficiul Ciocana, au documentat și destructurat activitatea infracțională a unui grup implicat în realizarea drogurilor în proporții deosebit de mari. Bănuiții distribuiau drogurile pe teritoriul sectorului Ciocana, în special prin aplicația mobilǎ […] Post-ul Cuplu reținut pentru trafic de droguri apare prima dată în Provincial.
10:30
Roman Roșca a discutat cu reprezentanții autorităților publice pe problema curselor de transport public din raionul Dubăsari # Provincial
La inițiativa viceprim-ministrului pentru reintegrare Roman Roșca, a fost convocată o ședință de lucru consultativă referitor la potențiale măsuri de intervenție în vederea soluționării problemei asigurării locuitorilor din satele Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Molovata și Molovata Nouă din raionul Dubăsari cu servicii regulate de transport public de pasageri. La ședință a participat conducerea raionului Dubăsari, Ministerului […] Post-ul Roman Roșca a discutat cu reprezentanții autorităților publice pe problema curselor de transport public din raionul Dubăsari apare prima dată în Provincial.
13 august 2025
17:10
Incendiu la o spălătorie de haine din Chișinău. Flăcările au cuprins panourile solare de pe acoperiș # Provincial
Pompierii IGSU au intervenit pentru a lichida un incendiu care a izbucnit în municipiul Chișinău, în după-amiaza zilei de 13 august 2025. Apelul a fost recepționat la ora 15:39. Potrivit datelor, focul a cuprins acoperișul unei spălătorii de haine situate pe strada Nicolae Testemițanu 29. La fața locului au intervenit două echipe de salvatori. Ajunși la […] Post-ul Incendiu la o spălătorie de haine din Chișinău. Flăcările au cuprins panourile solare de pe acoperiș apare prima dată în Provincial.
