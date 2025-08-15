Turismul din Republica Moldova – creștere susținută în primele șase luni din 2025
15 august 2025
În perioada ianuarie–iunie 2025, 228,3 mii persoane au beneficiat de serviciile agențiilor de turism și tur-operatoare din Republica Moldova, în creștere cu 8,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, mentionează reprezentanții Oficiul Național al Turismului al Republicii Moldova. Structura turismului în prima jumătate a anului: Turism emițător (moldoveni care au călătorit peste hotare): 146,4
Sergiu Lazarencu, în vizită la Silva Sud: peste 170 de hectare împădurite și investiții în gestionarea deșeurilor
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, s-a întâlnit cu silvicultorii din cadrul Silva Sud. În cadrul întrevederii ministrul a discutat cu pădurarii despre despre reușitele Programului de împădurire, cât și provocările cu care se confruntă zilnic specialiștii din teren. Ministrul Lazarencu a mulțumit pădurarilor pentru munca depusă și pentru rezultatele obținute, subliniind importanța colaborării cu primăriile care
De astăzi, 15 august, fermierii pot depune cereri pentru plăți directe în sectorul zootehnic. Măsurile acoperă plăți pe cap de animal pentru junci peste 3 luni și junci peste 12 luni, precum și plăți pe kilogram de lapte de vacă, oaie și capră. Sunt eligibili crescătorii ale căror exploatații zootehnice sunt autorizate, animalele sunt identificate
Echipa Sheriff a fost eliminată în turul trei preliminar al Ligii Conferinței de formația Anderlecht, cu scorul general 1-4. Sheriff -Anderlecht 1-1 Au marcat: Elijah Olaniyi Odede (81) / Nathan Saliba (72), În minutul 38 Mario Stroyekens n-a transformat un penalty 14 august. Chișinău. Stadionul Zimbru. Spectatori: 4 123 Arbitru: Umut Meler Asistenți: Deniz Caner Özaral și Abdullah
Ludmila Catlabuga s-a întâlnit cu membrii Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Agrobalta-Talmaza"
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga s-a întâlnit cu membrii Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Agrobalta-Talmaza", agricultori determinați să inițieze un proiect de reabilitare a sistemului centralizat de irigare. În cadrul discuțiilor, ministra i-a încurajat să își unească eforturile pentru a construi un proiect viabil, capabil să atragă finanțare și să aducă beneficii
Vicepremierul pentru reintegrare Roman Roșca a efectuat astăzi o vizită de lucru în localitățile Ustia și Marcăuți din raionul Dubăsari, unde a avut întrevederi cu reprezentanții administrațiilor publice locale, colectivele instituțiilor de învățământ și colaboratorii Inspectoratului de Poliție Dubăsari (IP Dubăsari). Pe agenda discuțiilor s-au regăsit subiecte de interes major pentru comunități, inclusiv dezvoltarea și
Suspecții care au atentat la securitatea primarului din Stăuceni, reținuți pe Aeroportul Chișinău în timp ce încercau să fugă din țară
Persoanele care au atentat la securitatea primarului din Stăuceni, aruncând în adiacentul casei sale un obiect exploziv – au fost reținute astăzi, în timp ce încercau să părăsească teritoriul Republicii Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău. La moment, ofițerii desfășoară mai multe percheziții pe acest caz, iar din primele constatări- motivul suspecților ar fi legat de
Spitalul Raional Soroca „Anatolie Prisăcari" a fost dotat cu echipament chirurgical endoscopic de ultimă generație, datorită unei donații din partea Guvernului Statelor Unite ale Americii, prin intermediul Organizației Internaționale pentru Migrație. Echipamentul include un turn laparoscopic 2D B. Braun-Aesculap, un set de instrumente chirurgicale și consumabile endoscopice, precum trocare, canule, pense, foarfece, clipse etc. Valoarea
Începând cu 15 august 2025, ora 08:00, postul vamal de frontieră Leova–Bumbăta va funcționa în regim 24/24 de ore, oferind participanților la trafic o nouă opțiune de traversare a frontierei în orice moment al zilei sau al nopții. Decizia a fost luată de comun acord de autoritățile vamale și de frontieră din Republica Moldova și România,
Metodă nouă de escrocare: Victimele își pierd banii în câteva minute după instalarea unei aplicații false
Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice al INI, avertizează populația despre apariția unei noi metode de înșelăciune, prin care infractorii obțin acces de la distanță la telefoanele mobile și la aplicațiile bancare instalate pe acestea. Cum acționează infractorii? Victimele sunt contactate telefonic de persoane necunoscute care se prezintă drept „angajați ai companiilor de telecomunicații" și, sub
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală și Agenția de Dezvoltare Regională Chișinău au semnat contractul de finanțare, în valoare de 63 milioane lei, pentru restaurarea și reabilitarea clădirii istorice din centrul capitalei: clădirea fostei conduceri a Zemstvei guberniale a Basarabiei. Proiectul, inclus în Documentul Unic de Program 2025-2027, va opri procesul de degradare a
La Bălți are loc etapa de preselecție a Festivalului Național de Muzică Patriotică „TE CÂNT PATRIE ȘI NEAM"
Astăzi, 14 august 2025, are loc etapa de preselecție la nivel municipal a Festivalului Național de Muzică Patriotică „TE CÂNT PATRIE ȘI NEAM". Evenimentul se desfășoară în sala mare a Palatului Municipal de Cultură. Potrivit Primăriei, participanții înscriși în concurs își demonstrează talentul și dragostea față de țară prin interpretări muzicale pline de emoție și
Programul Național de acordare a indemnizației la prima angajare – lansat! Dorin Recean: Moldova crește când tinerii cresc acasă
Tinerii angajați la primul loc de muncă în industrii de importanță strategică vor beneficia de un adaos de 3 mii de lei la salariul lunar, timp de un an. Programul Național de acordare a indemnizației la prima angajare a fost lansat în prezența prim-ministrului Dorin Recean. Șeful Executivului a menționat că 380 de întreprinderi, din
Primăria orașului Cimișlia a finalizat lucrările de modernizare a scuarului „Mihai Eminescu", unul dintre cele mai frecventate și apreciate spații de recreere din localitate, informează PROVINCIAL. Proiectul a inclus pavarea aleilor, instalarea a 20 de bănci și 20 de urne, contribuind astfel la crearea unui spațiu mai confortabil, curat și accesibil pentru locuitorii de toate
Funcționar public, reținut de CNA pentru pretinderea unei mite de 1700 de euro în schimbul angajării unei persoane într-o instituție de drept
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut un funcționar public, bănuit că ar fi pretins și primit o mită în valoare de 1700 de euro pentru facilitarea angajării unei persoane într-o instituție de drept. Potrivit materialelor urmăririi penale, bărbatul, originar din municipiul Chișinău, ar fi solicitat suma menționată
Sâmbătă, 16 august 2025, în satul Hîrbovăț va avea loc a patra ediție a sărbătorii „Vocea Casei Părintești" – un eveniment dedicat comunității din diasporă și organizat cu sprijinul Primăriei Hîrbovăț și al Asociației obștești „Din inimă pentru Hîrbovăț", informează PROVINCIAL. "Evenimentul reprezintă o ocazie specială de a ne reîntâlni cu toți cei care, deși
Astăzi, în cadrul unei vizite, părintele Valeriu Enachi Protopopul de Călărași, a oferit Primarului de Călărași, Victor Ambroci, în numele Înaltpreasfințitului Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, Ordinul Mitropolit Gurie Grosu – o înaltă distincție bisericească. "Această onoare vine ca semn de recunoaștere și prețuire pentru activitatea domnului primar în apărarea și
Pe șos. Hîncești continuă lucrările de modernizare a carosabilului. În prezent, echipele de drumari intervin la așternerea stratului de uzură pe tronsonul cuprins între str. Lech Kaczynski și str. Miorița. Ulterior, lucrările vor avansa pe segmentul dintre str. Miorița și str. Sihastrului. Despre aceasta a comunicat Primăria Chișinău, transmite PROVINCIAL. "Înaintea aplicării stratului final de
Sistemul de irigare din Crocmaz, Căplani și Tudora avansează: fermierii cer extinderea rețelei
Lucrările de reabilitare a sistemului centralizat de irigare din Crocmaz, Căplani și Tudora, raionul Ștefan Vodă, avansează conform graficului, iar rezultatele curente determină tot mai mulți fermieri din zonă să solicite extinderea rețelei către terenurile lor. La Crocmaz a avut loc o ședință cu participarea ministrei Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga reprezentanților Unității Consolidate
Trei tineri, printre care doi minori, sunt documentați pentru distribuirea drogurilor în sectorul Centru al capitalei
Angajații Inspectoratului de Poliție Centru și cei ai Direcției de Poliție Chișinău investighează activitatea ilegală a doi minori, o fată de 15 și un băiat de 17 ani, și a unui tânăr de 19 ani, suspectați de implicare în distribuirea substanțelor narcotice de tip „PVP" (sare) în sectorul Centru al capitalei. Asupra acestora, oamenii legii
Vladimir Bolea a inspectat proiectele din raioanele Nisporeni și Strășeni: investiții în parcuri, iluminat și canalizare

Cod Galben de incendiu cu caracter natural. Primăria îndeamnă cetățenii să ia măsuri de protecție # Provincial
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, avertizarea este valabilă pentru întreg teritoriul țării, în intervalul 15 – 21 august. În acest context, Primăria îndeamnă cetățenii să ia măsuri de protecție, și anume: -Nu aruncați țigări aprinse în iarbă sau spații verzi – riscul de incendii este ridicat; -Evitați aruncarea mucurilor de țigară în containerele de deșeuri, […] Post-ul Cod Galben de incendiu cu caracter natural. Primăria îndeamnă cetățenii să ia măsuri de protecție apare prima dată în Provincial.
Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 15–21 august 2025, se prevede un pericol excepțional de incendiu cu caracter natural. În acest context, atenționăm cetățenii că orice scânteie sau un simplu gest de neglijență, precum aprinderea resturilor vegetale, un grătar nesupravegheat sau aruncarea unui muc de țigară, poate declanșa incendii de proporții. Pentru a […] Post-ul Pericol excepțional de incendii și temperaturi ridicate în perioada 15–21 august apare prima dată în Provincial.
Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 15–21 august 2025, se prevede un pericol excepțional de incendiu cu caracter natural. În acest context, atenționăm cetățenii că orice scânteie sau un simplu gest de neglijență, precum aprinderea resturilor vegetale, un grătar nesupravegheat sau aruncarea unui muc de țigară, poate declanșa incendii de proporții. Pentru a […] Post-ul Avertizare! Pericol Excepțional de Incendiu. Cod galben de caniculă apare prima dată în Provincial.
A avut loc recepția la terminarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul regional G132 R35 – Baimaclia – Taraclia de Salcie – R32, raionul Cantemir. AND, a reamintit că lucrările executate în conformitate cu Anexa nr. 1 la Programul Fondului Rutier au vizat două sectoare de drum care asigură legătura între localitățile: Baimaclia […] Post-ul Drumul regional G132, între Baimaclia și Țărăncuța, modernizat pe o distanță de 5,2 km apare prima dată în Provincial.
Caz de omor mușamalizat 7 ani, scos la iveală în Florești: primar, legist și alți doi suspecți – reținuți # Provincial
Ofițerii INI în comun cu procurorii investighează un caz de omor, comis în 2018. Rudele victimei abia acum s-au adresat instituțiilor de drept și au comunicat mai multe detalii, urmând reținerea a patru persoane. Cazul a avut loc acum 7 ani, într-o localitate din raionul Florești. Oamenii legii au stabilit preliminar că un bărbat era […] Post-ul Caz de omor mușamalizat 7 ani, scos la iveală în Florești: primar, legist și alți doi suspecți – reținuți apare prima dată în Provincial.
Peste 100 de cadre didactice și manageriale, instruite privind sprijinul psiho-emoțional al copiilor refugiați și din medii vulnerabile # Provincial
Peste 100 de cadre didactice și manageriale din instituțiile de învățământ din țară, precum și angajați ai centrelor de zi comunitare din municipiul Chișinău și din raioanele Hîncești și Ștefan Vodă participă la o serie de instruiri privind sprijinul psiho-emoțional al copiilor refugiați și al celor din medii vulnerabile. Instruirile abordează teme precum aplicarea unor […] Post-ul Peste 100 de cadre didactice și manageriale, instruite privind sprijinul psiho-emoțional al copiilor refugiați și din medii vulnerabile apare prima dată în Provincial.
Victoria Belous, la Bălți: Sprijinul pentru mediul de afaceri și simplificarea proceselor rămân priorități ale Ministerului Finanțelor # Provincial
Aflată într-o vizită de lucru la Bălți, ministra Finanțelor, Victoria Belous, s-a întâlnit cu reprezentanți ai mediului de afaceri și ai administrației publice locale pentru a discuta provocările actuale, soluțiile de sprijin și măsurile destinate dezvoltării locale. Au fost abordate și modificările recente din domeniul fiscal și vamal, orientate spre sprijinirea mediului antreprenorial și crearea […] Post-ul Victoria Belous, la Bălți: Sprijinul pentru mediul de afaceri și simplificarea proceselor rămân priorități ale Ministerului Finanțelor apare prima dată în Provincial.
Tenismenii din Bălți au cucerit 6 medalii la turneul republican Super Cup ATTP – Summer 2025 # Provincial
Tenismenii din Bălți, elevi ai Școlii Sportive Specializate nr. 1, au reprezentat cu onoare municipiul nostru la turneul Super Cup ATTP – Summer 2025, desfășurat în perioada 9–10 august la Chișinău. În cadrul competiției, peste 100 de tenismeni din diferite categorii de vârstă din întreaga Republică Moldova și-au demonstrat măiestria și dorința de a obține […] Post-ul Tenismenii din Bălți au cucerit 6 medalii la turneul republican Super Cup ATTP – Summer 2025 apare prima dată în Provincial.
Procuratura Bălți a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală în privința unui bărbat în vârstă de 34 de ani, acuzat de comiterea infracțiunii de omor intenționat săvârșit cu deosebită cruzime ( art. 145 alin. (2) lit. j) din Codul penal). Potrivit probatoriului, la 8 iunie 2025, în timp ce […] Post-ul Și-a omorât amicul de pahar cu un topor. Acuzatul – trimis în judecată apare prima dată în Provincial.
Ministra Justiției, în vizită de lucru la Strășeni: discuții cu reprezentanții profesiilor juridice și audiențe cu cetățenii # Provincial
În cadrul vizitei de lucru întreprinse în raionul Strășeni, ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a avut întrevederi cu reprezentanții profesiilor juridice, cu care a discutat subiecte de actualitate din domeniul justiției. Ministra le-a comunicat participanților despre acțiunile întreprinse de minister pentru îndeplinirea angajamentelor asumate prin Foile de parcurs aferente capitolelor 23 și 24, care vizează statul […] Post-ul Ministra Justiției, în vizită de lucru la Strășeni: discuții cu reprezentanții profesiilor juridice și audiențe cu cetățenii apare prima dată în Provincial.
Ieri, 13 august, pe Orange Arena din Chișinău a avut loc finala celei de-a 18-a ediții a Campionatului Republicii Moldova la Fotbal pe Plajă. BSC Nistru Chișinău a reușit să cucerească titlul pentru al 5-lea an consecutiv, învingând echipa FC Budești cu scorul de 5-2. Finala Mare BSC Nistru – FC Budești 5-2 Au marcat: Alexandru Sîrghi (3), […] Post-ul Fotbal pe plajă. BSC Nistru este campioana Republicii Moldova 2025 apare prima dată în Provincial.
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și cei de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Ciocana, în comun cu procurorii Procuraturii Chișinău- oficiul Ciocana, au documentat și destructurat activitatea infracțională a unui grup implicat în realizarea drogurilor în proporții deosebit de mari. Bănuiții distribuiau drogurile pe teritoriul sectorului Ciocana, în special prin aplicația mobilǎ […] Post-ul Cuplu reținut pentru trafic de droguri apare prima dată în Provincial.
Roman Roșca a discutat cu reprezentanții autorităților publice pe problema curselor de transport public din raionul Dubăsari # Provincial
La inițiativa viceprim-ministrului pentru reintegrare Roman Roșca, a fost convocată o ședință de lucru consultativă referitor la potențiale măsuri de intervenție în vederea soluționării problemei asigurării locuitorilor din satele Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Molovata și Molovata Nouă din raionul Dubăsari cu servicii regulate de transport public de pasageri. La ședință a participat conducerea raionului Dubăsari, Ministerului […] Post-ul Roman Roșca a discutat cu reprezentanții autorităților publice pe problema curselor de transport public din raionul Dubăsari apare prima dată în Provincial.
Incendiu la o spălătorie de haine din Chișinău. Flăcările au cuprins panourile solare de pe acoperiș # Provincial
Pompierii IGSU au intervenit pentru a lichida un incendiu care a izbucnit în municipiul Chișinău, în după-amiaza zilei de 13 august 2025. Apelul a fost recepționat la ora 15:39. Potrivit datelor, focul a cuprins acoperișul unei spălătorii de haine situate pe strada Nicolae Testemițanu 29. La fața locului au intervenit două echipe de salvatori. Ajunși la […] Post-ul Incendiu la o spălătorie de haine din Chișinău. Flăcările au cuprins panourile solare de pe acoperiș apare prima dată în Provincial.
„Dialog egal: Calea europeană a Moldovei” – eveniment dedicat comemorării victimelor Holocaustului împotriva romilor, la Edineț # Provincial
Astăzi, municipiul Edineț a găzduit evenimentul „Dialog egal: Calea europeană a Moldovei”, desfășurat în cadrul Zilei Europene de comemorare a victimelor Holocaustului împotriva romilor. Participanții au discutat despre istoria romilor din Basarabia, integrarea europeană a Moldovei, drepturile omului și incluziunea comunităților rome. În cadrul programului au fost prezentate materiale informative, distribuite broșuri și înmânate certificate […] Post-ul „Dialog egal: Calea europeană a Moldovei” – eveniment dedicat comemorării victimelor Holocaustului împotriva romilor, la Edineț apare prima dată în Provincial.
În perioada 13-15 august 2025, Ministerul Finanțelor în parteneriat cu Proiectul „Moldova este Europa – Sprijin pentru integrarea în UE”, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, și P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” derulează cea de-a doua rundă a programului de instruiri gratuite pentru antreprenorii începători și cei care doresc să inițieze o afacere. Cele trei zile […] Post-ul Ministerul Finanțelor instruiește antreprenorii începători din nordul țării apare prima dată în Provincial.
Polițiștii din Dubăsari au ajuns la tinerii din tabăra „Acasă Camp 2025” pentru o doză de siguranță! “Sub sloganul „Uniți pentru Acasă, în spiritul UE”, am discutat împreună despre: Cum ne protejăm copiii; Cum prevenim delincvența juvenilă; Cum reducem riscul de accidente; Cum respectăm regulile de circulație. În plus, am vorbit despre pericolele scăldatului și […] Post-ul Polițiștii din Dubăsari, în vizită la tabăra „Acasă Camp 2025” apare prima dată în Provincial.
Marți, 12 august 2025, Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud a organizat o ședință de lucru în cadrul proiectului „Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe întreg teritoriul municipiului Cahul”. Au participat reprezentanți ai Primăriei municipiului Cahul, antreprenorul și dirigintele de șantier. “A fost evaluat progresul lucrărilor de construcție și montaj aflate în derulare. Până […] Post-ul Progres semnificativ în modernizarea iluminatului public din municipiul Cahul apare prima dată în Provincial.
Un bărbat de 43 de ani din satul Șipoteni, este cercetat penal de către polițiștii și procurorii din Hîncești, fiind suspectat de circulația ilegală a drogurilor. Acesta este bănuit că ar fi semănat și cultivat, în gospodăria proprie, plante de cânepă cu efect psihotrop, în cantități mari. În urma percheziției efectuate la domiciliul său, oamenii […] Post-ul Bărbat din Sipoteni, cercetat penal pentru cultivarea ilegală de cânepă apare prima dată în Provincial.
63 milioane lei pentru renovarea Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău # Provincial
Clădirea Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din Chișinău va trece printr-un amplu proces de reabilitare cu sprijinul Guvernului. Astfel, astăzi, în prezența viceprim-ministrului Vladimir Bolea, conducerea muzeului și directorul Agenției de Dezvoltare Regională municipiul Chișinău au semnat contractul de finanțare pentru realizarea proiectului în valoare de 63 de milioane de lei. După finalizarea […] Post-ul 63 milioane lei pentru renovarea Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău apare prima dată în Provincial.
La Centrul Cultural din Viișoara a avut loc ediția a VI-a a Festivalului „Popas la vârsta de argint” # Provincial
Pe 10 august 2025, la Centrul Cultural din satul Viișoara, raionul Edineț, a avut loc ediția a VI-a a Festivalului „Popas la vârsta de argint”, desfășurat sub genericul „Cântăm, dansăm, meșterim și cu vârsta ne mândrim”. Evenimentul a fost organizat de Asociația Obștească „Plai”, în cadrul Programului de Granturi Mici în domeniul îmbătrânirii active și sănătoase, […] Post-ul La Centrul Cultural din Viișoara a avut loc ediția a VI-a a Festivalului „Popas la vârsta de argint” apare prima dată în Provincial.
Autoritățile din Moldova și România analizează progresele pe hub-ul feroviar Cantemir–Fălciu # Provincial
La 12 august 2025, o echipă de specialiști din cadrul Întreprinderii de Stat “Calea Ferată din Moldova”, condusă de Serghei Cotelinic, director general interimar, a participat la vizita de monitorizare a stadiului lucrărilor de modernizare a infrastructurii feroviare de pe ambele maluri ale Prutului, în zonele Cantemir (Moldova) și Fălciu (România). Evenimentul a fost organizat […] Post-ul Autoritățile din Moldova și România analizează progresele pe hub-ul feroviar Cantemir–Fălciu apare prima dată în Provincial.
În ziua de 12 august, a fost aprobată Lista cererilor de finanțare depuse în cadrul Concursului de propuneri de proiecte ediția 2024, în care se regăsesc, printre cele 34 de cereri, și 2 ale Primăriei municipiului Ungheni. Astfel, potrivit autorităților, este vorba de: „Modernizarea și renovarea infrastructurii rutiere pentru asigurarea accesului către Zona Economică Liberă […] Post-ul Două proiecte din Ungheni, pe lista cererilor de finanțare FNDRL apare prima dată în Provincial.
Sâmbătă, 16 august, cetățenii moldoveni din țară, dar și de peste hotare, care sunt acasă în această perioadă, sunt invitați în Piața Marii Adunări Naționale, la expoziția instituțiilor responsabile de asigurarea ordinii și securității publice. În intervalul orelor 10:00–18:00, vizitatorii vor putea asista la demonstrații practice de intervenție, prezentări de tehnică, autospeciale și echipamente ale […] Post-ul „În siguranță în vacanță” – expoziție organizată în PMAN apare prima dată în Provincial.
Maxim Moroșan: Doar două secții de votare în Federația Rusă – o încercare deliberată de a priva sute de mii de oameni de dreptul de vot # Provincial
Maxim Moroșan, liderul Organizației Teritoriale Bălți a PSRM, consilier în Consiliul Municipal Bălți, critică dur decizia privind deschiderea a doar două secții de votare în Federația Rusă la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Într-o postare pe rețelele sociale, Maxim Moroșan a spus că, astfel Guvernul PAS a arătat încă o dată de ce se teme […] Post-ul Maxim Moroșan: Doar două secții de votare în Federația Rusă – o încercare deliberată de a priva sute de mii de oameni de dreptul de vot apare prima dată în Provincial.
Administrația Națională a Drumurilor informează că pe unul dintre cele mai importante trasee din nordul țării, drumul R14: R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina, tronsonul cuprins între km 92,620 – km 123,620, lucrările de reabilitare continuă în conformitate cu graficul de execuție. Până în prezent, în cadrul proiectului, pe […] Post-ul Traseul Soroca-Arionești-Otaci, lucrări în desfășurare pe drumul R14 apare prima dată în Provincial.
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Se impune o amplă evaluare a tot ceea ce înseamnă întreprinderi de stat sau întreprinderi cu capital de stat # Provincial
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” constată că, în mai bine de trei decenii de independenţă, statul Republica Moldova aşa şi nu s-a decis ce vrea să fie: un jucător economic activ sau un arbitru în procesele economice ce au loc. Iar atâta timp cât statul nu-şi va stabili clar locul şi rolul ce-i […] Post-ul Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Se impune o amplă evaluare a tot ceea ce înseamnă întreprinderi de stat sau întreprinderi cu capital de stat apare prima dată în Provincial.
Finala Campionatului Republicii Moldova la Fotbal pe plajă, ediția 2025, se joacă azi, 13 august, la Orange Arena din Chișinău. BSC Nistru și FC Budești se vor înfrunta pentru pentru râvnitul trofeu în ultimul act al competiției. Meciul va începe la ora 20:00 și va fi transmis în direct de postul de televiziune We Sport TV și […] Post-ul Fotbal pe plajă. Finala Campionatului Republicii Moldova 2025. BSC Nistru – FC Budești apare prima dată în Provincial.
Sute de tineri din întreaga țară, alături de reprezentanți ai organizațiilor de tineret, instituțiilor publice și partenerilor de dezvoltare au participat la evenimentul de celebrare a Zilei Internaționale a Tineretului, organizat la Edineț în cadrul programului „Edineț – Capitala Tineretului 2025”. Programul a inclus activități de educație civică, ateliere creative, demonstrații sportive, expoziții, sesiuni de […] Post-ul Ziua Internațională a Tineretului 2025 – sărbătorită la Edineț apare prima dată în Provincial.
